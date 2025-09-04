Heute, am Donnerstag, den 4. September, 20:45 Uhr, startet die DFB-Elf im Tehelné pole Stadion in Bratislava in die WM-Quali. Für die Nationalmannschaft ist es das erste Spiel in der Vierergruppe mit Nordirland und Luxemburg.

Die Erwartungen für das Match Slowakei gegen Deutschland sind klar: Ein dominanter Auftritt und der Auftakt zum Gruppensieg. Nagelsmann rückt Joshua Kimmich wieder auf die Sechs und setzt auf Stabilität im Zentrum; Kai Havertz fehlt mit Knieproblemen.

In Deutschland läuft das Spiel kostenlos im Ersten und bei der Sportschau. Um den offiziellen Livestream auch im Ausland verfolgen zu können, muss du möglicherweise einen Trick anwenden. Wie das geht, erkläre ich im Anschluss.

Wo kannst du Slowakei – Deutschland live sehen?

Das WM-Qualifikationsspiel wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz kostenlos übertragen. Dies sind die besten Sender für den Livestream.

Sender Land Preis ARD Deutschland Kostenlos Sportschau.de Deutschland Kostenlos Joyn Deutschland Kostenlos SRF Zwei Schweiz Kostenlos ORF 1 Österreich Kostenlos ServusTV Österreich Kostenlos

Du bist gerade im Ausland und dort gibt es keinen Gratis-Livestream? Mit einem VPN kannst du weltweit auf ARD, SRF oder ORF zugreifen und das Spiel mit deutschem Kommentar sehen!

Wie kann man Slowakei – Deutschland im Ausland schauen? Anleitung

VPN wählen – Hol dir ein zuverlässiges VPN wie NordVPN, aktuell 73% günstiger. Installiere das VPN auf deinem Smartphone, Laptop, Smart-TV, Router oder Tablet. Mit passendem Server verbinden – Klicke in der Serverliste auf Deutschland, Österreich oder die Schweiz. Stream starten – Öffne ARD, SRF oder ORF und streame Slowakei gegen Deutschland live und kostenlos.

Die besten VPNs für Slowakei vs. Deutschland

NordVPN: Mein Favorit: ultraschnell, große Serverauswahl, starke Verschlüsselung. Perfekt für Streams bei ARD, ORF und SRF Surfshark: Sehr günstig und mit unbegrenzten Geräten ideal für Familien oder WGs. Funktioniert zuverlässig mit allen relevanten Sendern Proton VPN: Transparentes Schweizer VPN, mit Gratis-Version. Für WM-Streams aus DE/AT/CH brauchst du aber die Plus-Variante ExpressVPN: Premium-Anbieter mit hervorragender Stabilität. Etwas teurer, aber für Fußballfans eine starke Wahl CyberGhost: Benutzerfreundlich und mit speziell optimierten Servern für Streaming. Eine gute Option für Einsteiger, die Fußball schauen möchten

Warum du für Slowakei – Deutschland im Ausland ein VPN brauchst

In Deutschland läuft das WM-Qualifikationsspiel zwar im Free-TV bei der ARD, doch im Ausland sieht es oft anders aus. Viele Sender sind dort aufgrund von Geoblocking gesperrt. Wer also unterwegs ist oder im Urlaub sitzt, bekommt beim Klick auf die Sportschau-Mediathek häufig nur eine Fehlermeldung.

Ein VPN löst dieses Problem, indem es deine deutsche IP-Adresse verschleiert und dich virtuell zurück nach Deutschland holt. So kannst du den Livestream der ARD nutzen, egal ob du gerade in Spanien, den USA oder Thailand bist.

Umgekehrt funktioniert es genauso! Manche Spiele der Quali laufen kostenlos auf Sendern wie ORF (Österreich) oder SRF (Schweiz), die in Deutschland blockiert sind. Mit einem VPN kannst du auch diese Streams entsperren. Außerdem sichert das Netzwerk deine Verbindung gegen zahlreiche Formen von Cyberangriffen.

Kurz gesagt, ein VPN macht dich standortunabhängig und sorgt dafür, dass du Slowakei – Deutschland sicher, in Top-Qualität und ohne unnötige Einschränkungen schauen kannst.

Wie du Slowakei – Deutschland bei ARD im Ausland schauen kannst

Die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft werden im Free-TV übertragen. Der wahrscheinlich beste Sender für die Live-Übertragung ist ARD. Im Ausland sind ARD-Livestreams jedoch meist geblockt.

So entsperrst du ARD im Ausland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Deutschland. Rufe die ARD-Mediathek auf. Klicke auf den Livestream. Schau Slowakei vs. Deutschland gratis im Ausland.

Der Stream startet nicht? Dann wechsle den Server oder probiere, den Stream im Inkognito-Modus zu öffnen! Klappt das auch nicht, deaktiviere deinen Adblocker oder lösche Cookies und Cache, da dort auch Standortdaten gespeichert sein könnten.

Fußball-WM-Qualifikation 2025/2026 Terminkalendar

In der folgenden Übersicht findest du die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie einige andere interessante Begegnungen in der Fußball-WM-Qualifikation.

Spiel Datum Deutschland – Nordirland 07. September 2025 Luxemburg – Slowakei 07. September 2025 Portugal – Frankreich 09. September 2025 Deutschland – Luxemburg 10. Oktober 2025 Nordirland – Slowakei 10. Oktober 2025 Nordirland – Deutschland 13. Oktober 2025 Frankreich – Wales 13. Oktober 2025 Portugal – Ungarn 14. Oktober 2025 England – Serbien 13. November 2025 Slowakei – Nordirland 14. November 2025 Luxemburg – Deutschland 14. November 2025 Polen – Niederlande 14. November 2025 Deutschland – Slowakei 17. November 2025 Spanien – Türkei 18. November 2025

Schau am besten vor jedem Spiel nochmal bei uns vorbei. So bleibst du auf dem neuesten Stand und weißt immer, wo die besten kostenlosen Fußball-Livestreams übertragen werden.

Worauf solltest du bei VPNs für die Fußball-WM achten?

Ein gutes VPN macht den Unterschied beim Fußballstreaming. Hier einige Dinge, die du beachten solltest, bevor du ein VPN für Spiele wie Slowakei gegen Deutschland kaufst:

Servernetzwerk : Du brauchst Zugang zu Servern in den Ländern, deren Sender die Spiele kostenlos übertragen. Achte auf eine große Auswahl, damit du immer eine Alternative hast.

: Du brauchst Zugang zu Servern in den Ländern, deren Sender die Spiele kostenlos übertragen. Achte auf eine große Auswahl, damit du immer eine Alternative hast. Streaming-Qualität : Fußball in HD ohne Ruckler macht den Unterschied. Ein VPN mit schnellen, stabilen Servern ist Pflicht.

: Fußball in HD ohne Ruckler macht den Unterschied. Ein VPN mit schnellen, stabilen Servern ist Pflicht. Geoblocking umgehen : Viele Gratis-Streams sind nur lokal freigeschaltet. Ein gutes VPN muss zuverlässig sperrende Mechanismen austricksen.

: Viele Gratis-Streams sind nur lokal freigeschaltet. Ein gutes VPN muss zuverlässig sperrende Mechanismen austricksen. Kompatibilität : Ob Smartphone, Laptop, Tablet oder Smart-TV. Dein VPN sollte auf allen deinen Geräten funktionierten, damit du möglichst flexibel bist.

: Ob Smartphone, Laptop, Tablet oder Smart-TV. Dein VPN sollte auf allen deinen Geräten funktionierten, damit du möglichst flexibel bist. Sicherheit: Auch wenn Streaming im Vordergrund steht, ist Schutz vor Datenleaks ein Bonus. Kill-Switch und moderne Verschlüsselung geben zusätzliche Sicherheit.

Mit einem Premium-VPN kombinierst du all diese Punkte und erlebst keine bösen Überraschungen, wenn du die WM-Qualifikation streamst.

Kostenlose vs. kostenpflichtige VPNs – was ist besser für die WM-Quali?

Viele denken zuerst an kostenlose VPNs, um Spiele wie Slowakei – Deutschland live zu schauen. In der Praxis taugen diese Angebote aber kaum für Fußballstreams: langsame Server, Datenlimits und ständige Verbindungsabbrüche machen ein komplettes 90-Minuten-Spiel fast unmöglich.

Kostenpflichtige VPNs sind hier im Vorteil. Sie bieten schnelle, stabile Server für HD-Streams, eine große Auswahl an Standorten, um Sender weltweit freizuschalten, zuverlässige Umgehung von Geoblocking und mehr Sicherheit und Datenschutz im Netz.

VPN-Test ohne Risiko NordVPN gibt allen Kunden eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Damit kannst du das Spiel Slowakei vs. Deutschland gratis im Ausland schauen und hinterher entscheiden, ob du das Abo behalten willst oder eine Rückerstattung beantragst.

Ist es legal, mit VPN die WM-Quali zu streamen?

Die Nutzung eines VPNs ist in Deutschland völlig legal. Du darfst deine IP-Adresse ändern, um offizielle Streams aus anderen Ländern freizuschalten, auch Übertragungen der WM-Quali bei öffentlich-rechtlichen Sendern. Entscheidend ist nur, dass du auf legale Angebote zugreifst und nicht auf unseriöse Streaming-Seiten, die das Urheberrechts verletzen.

Manche Online-TV-Sender untersagen den Einsatz von VPNs in ihren Nutzungsbedingungen, aber ein Gesetz brichst du damit nicht. Mit einem seriösen VPN wie NordVPN oder Surfshark stellst du zudem sicher, dass deine Verbindung verschlüsselt ist und deine Daten nicht in falsche Hände geraten.

Für ein paar Euro im Monat sicherst du dir damit nicht nur die WM-Quali, sondern auch Formel 1, MotoGP, Champions League und viele andere Top-Sportevents im Livestream.

Zusammenfassung

Deutschland startet heute, am 04. September 2025, in Bratislava gegen die Slowakei in die WM-Qualifikation. Für die DFB-Elf ist der Gruppensieg Pflicht, denn nur so wird das direkte Ticket für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gelöst.

Schon wenige Tage später wartet das Heimspiel gegen Nordirland, danach folgen die Partien gegen Luxemburg und die Rückspiele im Oktober und November. In Deutschland kannst du die Spiele im Free-TV bei der ARD und im Livestream auf sportschau.de verfolgen. Wer zusätzlich internationale Übertragungen freischalten möchte, kann mit einem VPN auf kostenlose Streams im Ausland zugreifen.

Die Favoritenrolle liegt klar beim Team von Julian Nagelsmann. Doch gerade auswärts wie in Bratislava ist volle Konzentration gefragt. Wir drücken der deutschen Mannschaft die Daumen!

