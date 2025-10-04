Dortmund gegen RB Leipzig kostenlos im Livestream schauen: Bundesliga 2025/26
Mit fundierten Analysen und praxisnahen VPN-Tests haben unsere Cybersecurity-Experten und unser Research-Team in den letzten Jahren über 750 Artikel verfasst.
Unser Ziel ist, den Lesern mit Fachwissen aus erster Hand zu helfen, damit sie eine wohl informierte Kaufentscheidung treffen können.Mehr erfahren
Am Samstag, den 4. Oktober 2025, um 15:30 Uhr, empfängt Borussia Dortmund RB Leipzig im Westfalenstadion (Signal Iduna Park). Es ist das Topspiel des 6. Spieltags in der Bundesliga 2025/26 und das Duell zweier möglicher Titelanwärter.
In Deutschland läuft das Match ausschließlich im Pay-TV. Doch mit einem VPN kannst du auf internationale Free-TV-Sender zugreifen und Dortmund gegen Leipzig kostenlos schauen.
In diesem Guide zeige ich dir, welche Sender das Spiel übertragen und wie du die Streams freischaltest.
Wo kannst du Dortmund gegen Leipzig kostenlos schauen?
Für das Bundesliga-Topspiel am 6. Spieltag zwischen Dortmund und Leipzig gibt es mehrere kostenlose Sender im Ausland:
|Sender
|Land
|Preis
|Digi Sport 2
|Rumänien
|Kostenlos
|Canal GOAT via YouTube
|Brasilien
|Kostenlos
Wie schaust Dortmund – Leipzig kostenlos?
- Abonniere ein VPN mit schnellen Servern, mein Favorit ist NordVPN, aktuell 73% günstiger.
- Installiere das VPN auf deinem PC, Laptop, Handy, Tablet oder Smart-TV.
- Verbinde dich mit einem VPN-Server. Für Digi Sport 2 verbindest du dich mit einem rumänischen Server, für Canal GOAT mit einem in Brasilien.
- Starte den Stream. Rufe die Website oder den YouTube-Channel auf und schaue Dortmund gegen RB Leipzig live und gratis.
Die besten VPNs für Dortmund gegen RB Leipzig
- NordVPN: Testsieger mit blitzschnellen Servern in Rumänien und Brasilien, perfekt für HD- und 4K-Streams ohne Buffering
- Surfshark: Unbegrenzte Geräte mit einem Abo und starke Streaming-Performance, ideal für Familien oder WGs
- Proton VPN: Schweizer Anbieter mit hoher Transparenz und stabilen Verbindungen, ebenfalls mit passenden Standorten
- ExpressVPN: Etwas teurer, dafür sehr zuverlässig und vielseitig nutzbar, gute Alternative für internationale Streams
- CyberGhost: Nutzerfreundlich mit Streaming-optimierten Servern, optimal für Einsteiger, die weniger technisch versiert sind
Warum du für BVB gegen RB Leipzig ein VPN brauchst
In Deutschland läuft die 1. Fußball-Bundesliga bei diversen Pay-TV-Sendern. Wer alle Spiele sehen möchte, braucht zwei bis drei verschiedene Pay-TV-Abos. Im Ausland gibt es kostenlose Online-Streams, die sind aber in Deutschland gesperrt.
Ein VPN verbindet dich mit einem Server in Rumänien. Der Sender glaubt dann, du befindest dich vor Ort und schaltet den Livestream frei. Dann kannst du Dortmund gegen RB Leipzig kostenlos schauen, ohne teures Abo, bei einem legalen Streaming-Sender.
So schaust du Dortmund gegen RB Leipzig kostenlos bei Digi Sport 2
Digi Sport ist eine Gruppe von Streaming-Kanälen aus Rumänien, die viele Fußballspiele kostenlos online ausstrahlen. Um den Sender in Deutschland zu entsperren brauchst du ein VPN.
So entsperrst du Digi Sport 2 in Deutschland:
- Verbinde dich mit einem VPN-Server in Rumänien.
- Gehe zur Digi Sport-Website.
- Klicke auf den Stream bei Digi Sport 2.
- Schau Dortmund vs. RB Leipzig live und kostenlos.
Mit NordVPN kannst du den Stream in wenigen Sekunden entsperren.
Tipp: Sollte es nicht klappen, hilft manchmal ein Serverwechsel oder du öffnest den Stream im Inkognito-Fenster. Auch der Adblocker oder deine Cookies können den Stream blockieren. Einfach ausschalten, bzw. löschen, spätestens dann sollte es laufen.
Bundesliga 2025 Spielübersicht am 6. Spieltag
Mit einem VPN kannst du nicht nur Dortmund gegen RB Leipzig kostenlos schauen, sondern viele andere Bundesliga-Spiele. Hier eine Übersicht aller Begegnungen am 6. Spieltag.
|Spiel
|Datum und Zeit
|Hoffenheim – Köln
|Freitag, 3. Oktober, 20:30 Uhr
|Leverkusen – Union Berlin
|Samstag, 4. Oktober, 15:30 Uhr
|Dortmund – RB Leipzig
|Samstag, 4. Oktober, 15:30 Uhr
|Werder Bremen – St. Pauli
|Samstag, 4. Oktober, 15:30 Uhr
|Augsburg – Wolfsburg
|Samstag, 4. Oktober, 15:30 Uhr
|Eintracht Frankfurt – Bayern
|Samstag, 4. Oktober, 18:30 Uhr
|VfB Stuttgart – Heidenheim
|Sonntag, 5. Oktober, 15:30 Uhr
|HSV – Mainz
|Sonntag, 5. Oktober, 17:30 Uhr
|Mönchengladbach – Freiburg
|Sonntag, 5. Oktober, 19:30 Uhr
Alle Spiele und Gratis-Sender findest du auch in unserem Artikel mit den besten kostenlosen Bundesliga-Streams. Schau am besten immer vorher bei uns vorbei, damit du nie wieder ein Spiel verpasst.
Dortmund gegen RB Leipzig: Prognose am 6. Spieltag
Am 6. Spieltag der Bundesliga 2025/26 steht mit Dortmund gegen RB Leipzig ein absolutes Topduell an. Beide Teams gehören regelmäßig zu den Spitzenmannschaften der Liga und aktuell besetzen sie Platz 2 (BVB) und 3 (Leipzig) der Bundesliga-Tabelle.
Der BVB hat zuletzt in der Liga solide Punkte gesammelt und zeigt sich vor allem zuhause im Signal Iduna Park gewohnt stark. Die Offensive um Brandt, Adeyemi und Malen ist variabel besetzt, während die Defensive nach wie vor nicht völlig sattelfest wirkt.
RB Leipzig dagegen kommt mit einem spielstarken Mittelfeld und viel Tempo über die Flügel nach Dortmund. Allerdings fehlte es zuletzt an der letzten Konsequenz vor dem Tor, wodurch man unnötige Punkte liegen ließ.
Historisch gesehen sind die Duelle zwischen diesen beiden Teams oft torreich und umkämpft. Die Fans dürfen sich also auf ein hochkarätiges Spiel mit vielen Torchancen freuen. Der BVB ist leicht im Vorteil, aber Leipzig ist jederzeit für eine Überraschung gut.
Kann ich Dortmund gegen RB Leipzig mit einem kostenlosen VPN streamen?
Gratis-VPNs klingen attraktiv, aber für Bundesliga-Streams sind sie in den seltensten Fällen geeignet. Die meisten kostenlosen Anbieter haben strenge Datenlimits, überlastete Server und bieten keine Standorte wie Rumänien oder Brasilien an. Diese Länder brauchst du aber, um Dortmund gegen RB Leipzig gratis live zu schauen.
Gute VPNs kosten ein paar Euro im Monat, liefern dafür aber schnelle, stabile Verbindungen und die nötigen Server in den richtigen Ländern. Wer Bundesliga regelmäßig schaut, fährt mit den oben genannten VPNs günstiger und stressfreier.
NordVPN bietet eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie für alle Neukunden. Das bedeutet, du kannst das heutige Bundesliga-Match Dortmund gegen RB Leipzig kostenlos live streamen und bekommst hinterher dein Geld zurück, falls du nicht zufrieden sein solltest und rechtzeitig kündigst.
Ist Streaming mit VPN legal?
Die Nutzung eines VPNs ist in Deutschland legal. Du darfst deine IP-Adresse verschleiern und dich virtuell in ein anderes Land versetzen, um auf dortige legale Streams zuzugreifen. Entscheidend ist, dass du offizielle Free-TV-Anbieter nutzt. Illegale Streaminggseiten sind tabu.
Mit einem guten VPN kannst du Dortmund gegen RB Leipzig bedenkenlos streamen. Gleichzeitig schützt das VPN deine Verbindung und gibt dir Zugriff auf weitere Sport-Livestreams, wie die Formel 1, MotoGP und die Champions League.
Zusammenfassung
Das Duell Dortmund gegen RB Leipzig hat alles, was ein Spitzenspiel braucht. Der BVB setzt vor heimischem Publikum auf seine Offensivstärke. Leipzig kommt mit seiner taktischen Disziplin und brandgefährlichen Konterspielweise nach Dortmund. Es geht um Platz 2 und 3 der Tabelle!
In Deutschland gibt es das Match leider nur im Pay-TV zu sehen. Mit einem VPN kannst es aber bei Sendern im Ausland gratis streamen und Dortmund gegen RB Leipzig kostenlos schauen.
Ich freue mich schon und bin heute Abend auf jeden Fall live dabei!
Das könnte dich auch interessieren:
Digi Sport Fußball-Streams gratis
NordVPN auf dem Router einrichten
SKY Austria in Deutschland schauen
Davis Cup Deutschland vs. Japan live
Champions League bei SRF streamen
FAQ
Welche Bedeutung hat das Spiel Dortmund gegen Leipzig für die Bundesliga 2025/26?
Das Aufeinandertreffen ist ein echtes Spitzenspiel. Dortmund will im Titelrennen ein Zeichen setzen, Leipzig kämpft traditionell um die Champions-League-Plätze. Drei Punkte hier können entscheidend für die Tabellenkonstellation am 6. Spieltag sein.
Welches VPN liefert die beste Qualität für Bundesliga 2025/26?
NordVPN und Surfshark sind die zuverlässigsten VPNs. Beide betreiben schnelle Server in der ganzen Welt, darunter auch in Rumänien und Brasilien. Beide Anbieter ermöglichen Live-Übertragungen und du kannst sie über die 30-Tage-Geld-zurück-Garantie ohne Risiko testen.
Gibt es Dortmund gegen Leipzig kostenlos im Stream in Deutschland?
Ja. In Deutschland läuft das Spiel zwar nur bei Sky und WOW. Kostenlose Livestreams gibt es aber per VPN über legale ausländische Sender wie Digi Sport 2 (Rumänien) oder Canal GOAT (Brasilien).
Wie gut sind die Chancen von RB Leipzig auswärts in Dortmund?
Historisch ist Leipzig auswärts beim BVB schwer, konnte aber immer wieder Nadelstiche setzen. Mit ihrer schnellen Offensive können die Sachsen die BVB-Abwehr fordern. Ein enges Spiel ist wahrscheinlich.