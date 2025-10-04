Am Samstag, den 4. Oktober 2025, um 15:30 Uhr, empfängt Borussia Dortmund RB Leipzig im Westfalenstadion (Signal Iduna Park). Es ist das Topspiel des 6. Spieltags in der Bundesliga 2025/26 und das Duell zweier möglicher Titelanwärter.

In Deutschland läuft das Match ausschließlich im Pay-TV. Doch mit einem VPN kannst du auf internationale Free-TV-Sender zugreifen und Dortmund gegen Leipzig kostenlos schauen.

In diesem Guide zeige ich dir, welche Sender das Spiel übertragen und wie du die Streams freischaltest.

Wo kannst du Dortmund gegen Leipzig kostenlos schauen?

Für das Bundesliga-Topspiel am 6. Spieltag zwischen Dortmund und Leipzig gibt es mehrere kostenlose Sender im Ausland:

Sender Land Preis Digi Sport 2 Rumänien Kostenlos Canal GOAT via YouTube Brasilien Kostenlos

Bundesliga Gratis-Stream mit NordVPN

Wie schaust Dortmund – Leipzig kostenlos?

Abonniere ein VPN mit schnellen Servern, mein Favorit ist NordVPN, aktuell 73% günstiger. Installiere das VPN auf deinem PC, Laptop, Handy, Tablet oder Smart-TV. Verbinde dich mit einem VPN-Server. Für Digi Sport 2 verbindest du dich mit einem rumänischen Server, für Canal GOAT mit einem in Brasilien. Starte den Stream. Rufe die Website oder den YouTube-Channel auf und schaue Dortmund gegen RB Leipzig live und gratis.

Die besten VPNs für Dortmund gegen RB Leipzig

NordVPN: Testsieger mit blitzschnellen Servern in Rumänien und Brasilien, perfekt für HD- und 4K-Streams ohne Buffering Surfshark: Unbegrenzte Geräte mit einem Abo und starke Streaming-Performance, ideal für Familien oder WGs Proton VPN: Schweizer Anbieter mit hoher Transparenz und stabilen Verbindungen, ebenfalls mit passenden Standorten ExpressVPN: Etwas teurer, dafür sehr zuverlässig und vielseitig nutzbar, gute Alternative für internationale Streams CyberGhost: Nutzerfreundlich mit Streaming-optimierten Servern, optimal für Einsteiger, die weniger technisch versiert sind

Warum du für BVB gegen RB Leipzig ein VPN brauchst

In Deutschland läuft die 1. Fußball-Bundesliga bei diversen Pay-TV-Sendern. Wer alle Spiele sehen möchte, braucht zwei bis drei verschiedene Pay-TV-Abos. Im Ausland gibt es kostenlose Online-Streams, die sind aber in Deutschland gesperrt.

Digi Sport Rumänien ohne VPN in Deutschland

Ein VPN verbindet dich mit einem Server in Rumänien. Der Sender glaubt dann, du befindest dich vor Ort und schaltet den Livestream frei. Dann kannst du Dortmund gegen RB Leipzig kostenlos schauen, ohne teures Abo, bei einem legalen Streaming-Sender.

So schaust du Dortmund gegen RB Leipzig kostenlos bei Digi Sport 2

Digi Sport ist eine Gruppe von Streaming-Kanälen aus Rumänien, die viele Fußballspiele kostenlos online ausstrahlen. Um den Sender in Deutschland zu entsperren brauchst du ein VPN.

So entsperrst du Digi Sport 2 in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Rumänien. Gehe zur Digi Sport-Website. Klicke auf den Stream bei Digi Sport 2. Schau Dortmund vs. RB Leipzig live und kostenlos.

Mit NordVPN kannst du den Stream in wenigen Sekunden entsperren.

Digi Sport 2 in Deutschland, entsperrt mit NordVPN

Tipp: Sollte es nicht klappen, hilft manchmal ein Serverwechsel oder du öffnest den Stream im Inkognito-Fenster. Auch der Adblocker oder deine Cookies können den Stream blockieren. Einfach ausschalten, bzw. löschen, spätestens dann sollte es laufen.

Bundesliga 2025 Spielübersicht am 6. Spieltag

Mit einem VPN kannst du nicht nur Dortmund gegen RB Leipzig kostenlos schauen, sondern viele andere Bundesliga-Spiele. Hier eine Übersicht aller Begegnungen am 6. Spieltag.

Spiel Datum und Zeit Hoffenheim – Köln Freitag, 3. Oktober, 20:30 Uhr Leverkusen – Union Berlin Samstag, 4. Oktober, 15:30 Uhr Dortmund – RB Leipzig Samstag, 4. Oktober, 15:30 Uhr Werder Bremen – St. Pauli Samstag, 4. Oktober, 15:30 Uhr Augsburg – Wolfsburg Samstag, 4. Oktober, 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt – Bayern Samstag, 4. Oktober, 18:30 Uhr VfB Stuttgart – Heidenheim Sonntag, 5. Oktober, 15:30 Uhr HSV – Mainz Sonntag, 5. Oktober, 17:30 Uhr Mönchengladbach – Freiburg Sonntag, 5. Oktober, 19:30 Uhr

Alle Spiele und Gratis-Sender findest du auch in unserem Artikel mit den besten kostenlosen Bundesliga-Streams. Schau am besten immer vorher bei uns vorbei, damit du nie wieder ein Spiel verpasst.

Dortmund gegen RB Leipzig: Prognose am 6. Spieltag

Am 6. Spieltag der Bundesliga 2025/26 steht mit Dortmund gegen RB Leipzig ein absolutes Topduell an. Beide Teams gehören regelmäßig zu den Spitzenmannschaften der Liga und aktuell besetzen sie Platz 2 (BVB) und 3 (Leipzig) der Bundesliga-Tabelle.

Der BVB hat zuletzt in der Liga solide Punkte gesammelt und zeigt sich vor allem zuhause im Signal Iduna Park gewohnt stark. Die Offensive um Brandt, Adeyemi und Malen ist variabel besetzt, während die Defensive nach wie vor nicht völlig sattelfest wirkt.

RB Leipzig dagegen kommt mit einem spielstarken Mittelfeld und viel Tempo über die Flügel nach Dortmund. Allerdings fehlte es zuletzt an der letzten Konsequenz vor dem Tor, wodurch man unnötige Punkte liegen ließ.

Historisch gesehen sind die Duelle zwischen diesen beiden Teams oft torreich und umkämpft. Die Fans dürfen sich also auf ein hochkarätiges Spiel mit vielen Torchancen freuen. Der BVB ist leicht im Vorteil, aber Leipzig ist jederzeit für eine Überraschung gut.

Kann ich Dortmund gegen RB Leipzig mit einem kostenlosen VPN streamen?

Gratis-VPNs klingen attraktiv, aber für Bundesliga-Streams sind sie in den seltensten Fällen geeignet. Die meisten kostenlosen Anbieter haben strenge Datenlimits, überlastete Server und bieten keine Standorte wie Rumänien oder Brasilien an. Diese Länder brauchst du aber, um Dortmund gegen RB Leipzig gratis live zu schauen.

Gute VPNs kosten ein paar Euro im Monat, liefern dafür aber schnelle, stabile Verbindungen und die nötigen Server in den richtigen Ländern. Wer Bundesliga regelmäßig schaut, fährt mit den oben genannten VPNs günstiger und stressfreier.

VPN ohne Risiko testen? NordVPN bietet eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie für alle Neukunden. Das bedeutet, du kannst das heutige Bundesliga-Match Dortmund gegen RB Leipzig kostenlos live streamen und bekommst hinterher dein Geld zurück, falls du nicht zufrieden sein solltest und rechtzeitig kündigst.

Ist Streaming mit VPN legal?

Die Nutzung eines VPNs ist in Deutschland legal. Du darfst deine IP-Adresse verschleiern und dich virtuell in ein anderes Land versetzen, um auf dortige legale Streams zuzugreifen. Entscheidend ist, dass du offizielle Free-TV-Anbieter nutzt. Illegale Streaminggseiten sind tabu.

Mit einem guten VPN kannst du Dortmund gegen RB Leipzig bedenkenlos streamen. Gleichzeitig schützt das VPN deine Verbindung und gibt dir Zugriff auf weitere Sport-Livestreams, wie die Formel 1, MotoGP und die Champions League.

Zusammenfassung

Das Duell Dortmund gegen RB Leipzig hat alles, was ein Spitzenspiel braucht. Der BVB setzt vor heimischem Publikum auf seine Offensivstärke. Leipzig kommt mit seiner taktischen Disziplin und brandgefährlichen Konterspielweise nach Dortmund. Es geht um Platz 2 und 3 der Tabelle!

In Deutschland gibt es das Match leider nur im Pay-TV zu sehen. Mit einem VPN kannst es aber bei Sendern im Ausland gratis streamen und Dortmund gegen RB Leipzig kostenlos schauen.

Ich freue mich schon und bin heute Abend auf jeden Fall live dabei!

