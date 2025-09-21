Am Sonntag, den 21. September 2025, beschließt das Duell Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg den 4. Bundesliga-Spieltag. Anstoß ist um 19:30 Uhr im Westfalenstadion (Signal Iduna Park). Der BVB will vor heimischer Kulisse seine Ambitionen im Titelrennen untermauern. Wolfsburg ist als unangenehmer Gegner bekannt und sorgt immer gerne für Überraschungen.

Durch das Pay-TV-Chaos ist es schwierig geworden, Bundesliga gratis zu streamen. Doch es gibt offizielle Free-TV-Sender, die das Spiel live übertragen. Du brauchst nur ein VPN, um den Stream auch in Deutschland freizuschalten.

Lies jetzt alles darüber, wie du Dortmund gegen Wolfsburg kostenlos schauen kannst.

Wo kannst du Dortmund gegen Wolfsburg kostenlos schauen?

Hier der beste Sender für dieses Match:

Sender Land Preis Digi Sport 4 Rumänien Kostenlos CazéTV Brasilien Kostenlos

Bundesliga Gratis-Stream mit NordVPN

Wie schaust du Dortmund vs. Wolfsburg live und kostenlos?

Abonniere ein VPN mit schnellen Servern, mein Favorit NordVPN, ist jetzt für kurze Zeit 73% günstiger Installiere das VPN auf deinem PC, Laptop, Handy, Tablet oder Smart-TV Verbinde dich mit einem VPN-Server. Für Digi Sport 4 brauchst du eine Verbindung nach Rumänien. Öffne die Webseite des Sender, gehe zum Livestream-Bereich und genieße Dortmund gegen Wolfsburg in voller Länge – gratis und in HD.

Die besten VPNs für Bundesliga-Streams 2025/26

NordVPN: Für Sportstreams ist NordVPN konkurrenzlos. Die Server sind extrem schnell und der Funktionsumfang für den Preis einzigartig. Surfshark: Etwas günstiger aber trotzdem sehr zuverlässig, zudem ohne Verbindungslimit, sodass du deinen Account teilen kannst. Proton VPN: Das VPN des bekannten, gleichnamigen E-Mail-Providers. Sehr sicher, schnell und bietet viele Server in aller Welt. ExpressVPN: Ein sehr beliebtes VPN, bekannt für hohe Geschwindigkeiten und eine zuverlässige Alternative für Fußball und andere Streams. CyberGhost: Weniger Funktionen und Server, dafür sehr anfängerfreundlich. Perfekt für Einsteiger ohne große IT-Kenntnisse.

Warum du für Dortmund vs. Wolfsburg ein VPN brauchst

Das Bundesliga-Duell zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg läuft in Deutschland ausschließlich über Pay-TV-Anbieter wie Sky oder WOW. Kostenlose Livestreams gibt es hierzulande nicht. Im Ausland sieht es jedoch anders aus: Sender im Ausland aus Rumänien übertragen BVB vs. Wolfsburg kostenlos online. Diese Streams sind in Deutschland aber durch Geoblocking gesperrt.

Digi Sport 4 ohne VPN

Ein VPN umgeht diese Sperren ganz einfach. Es ändert deine IP-Adresse und verbindet dich mit einem Server im gewünschten Land. So scheint es, du würdest dich tatsächlich in Rumänien befinden und den kostenlosen Bundesliga-Livestream entsperre

So schaust du Dortmund gegen Wolfsburg kostenlos bei Digi Sport 4

Digi Sport 4 aus Rumänien überträgt zahlreiche Bundesliga-Spiele live und gratis, auch Borussia Dortmund gegen Wolfsburg. Die Qualität ist meist sehr gut und du musst dich nicht einmal registrieren.

So schaust du Digi Sport 4 in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Rumänien. Gehe zur Website von Digi Sport 4. Starte den Live-Stream. Genieße BVB vs. Wolfsburg live und gratis.

Hier siehst du, wie ich ein Fußballspiel bei Digi Sport 4 problemlos mit NordVPN entsperrt habe.

Tipp: Sollte es nicht klappen, hilft manchmal ein Serverwechsel oder du öffnest den Stream im Inkognito-Fenster. Auch der Adblocker oder deine Cookies können den Stream blockieren. Einfach ausschalten, bzw. löschen, spätestens dann sollte es laufen.

Bundesliga 2025 Spielübersicht am 4. Spieltag

Mit einem VPN kannst du nicht nur Dortmund gegen Wolfsburg sehen, sondern die komplette Bundesliga-Saison. Hier die letzten drei Begegnungen am 4. Spieltag.

Spiel Datum und Zeit Eintracht Frankfurt – Union Berlin Sonntag, 21. September, 15:30 Uhr Leverkusen – Mönchengladbach Sonntag, 21. September, 17:30 Uhr Dortmund – Wolfsburg Sonntag, 21. September, 19:30 Uhr

Alle Spiele und Gratis-Sender findest du auch in unserem Artikel mit den besten kostenlosen Bundesliga-Streams. Schau am besten immer vorher bei uns vorbei, damit du nie wieder ein Spiel verpasst.

Analyse: Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg – Wer gewinnt?

Borussia Dortmund hat einen soliden Saisonstart in der Bundesliga 2025/26 hingelegt und befindet sich aktuell auf Platz 2 der Tabelle, hinter dem FC Bayern. Heute will der BVB auch gegen die Wölfe überzeugen. Besonders die Offensivabteilung um Brandt und Füllkrug zeigt sich formstark, auch wenn die Defensive noch nicht immer sattelfest wirkt.

Der VfL Wolfsburg startete eher wechselhaft. Stärken im Umschaltspiel und schnelle Flügelspieler machen das Team aber jederzeit gefährlich. Historisch gesehen hat Dortmund im Signal Iduna Park die Nase vorn, dennoch könnte Wolfsburg mit seiner Effizienz überraschen.

Das Duell verspricht ein schnelles Spiel mit vielen Torraumszenen. Die Chance, dass Wolfsburg einen Auswärtssieg landen wird, stehen aber eher schlecht.

Kann ich Bundesliga mit einem Gratis-VPN streamen?

Auf den ersten Blick wirken Gratis-VPNs verlockend, weil sie nichts kosten. In der Praxis sind sie jedoch kaum für Bundesliga-Streams geeignet. Datenlimits, überlastete Server und fehlende Standorte wie Rumänien machen es fast unmöglich, ein komplettes Spiel in stabiler Qualität zu sehen. Oft brechen die Streams mitten im Match ab oder lassen sich gar nicht erst starten.

Gute Fußball-VPNs bieten dagegen schnelle, stabile Server und Server in den richtigen Ländern. Für Bundesliga-Livestreams bedeutet das: flüssige Übertragung, keine Aussetzer und Zugang zu legalen Free-TV-Sendern im Ausland. Wer regelmäßig Bundesliga schauen will, sollte sich wirklich ein günstiges und zuverlässiges VPN holen.

VPN testen ohne Risiko? Der große Vorteil bei Top-VPNs wie NordVPN: Du gehst keinerlei Risiko ein. Der Anbieter hat eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Das heißt, du kannst BVB gegen Wolfsburg kostenlos live streamen und bekommst danach dein Geld zurück, falls du nicht zufrieden bist.

Kann man Bundesliga legal mit VPN streamen?

Ja, die Nutzung eines VPNs ist in Deutschland völlig legal. Du darfst deine IP-Adresse verschleiern und dich virtuell ins Ausland versetzen, um offizielle Streams freizuschalten. Möglicherweise verstößt du gegen die Bedingungen der Streaming-Seiten, aber nicht gegen das Gesetz. Wichtig ist nur, dass du dich an legale Anbieter hältst.

Mit einem seriösen VPN bist du auf der sicheren Seite und kannst Fußball bedenkenlos bei ausländischen Programmen genießen. Zugleich kannst du auf viele weitere Sport-Livestreams wie die Formel 1, MotoGP, Tennis und die Champions League zugreifen.

Zusammenfassung

Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg ist ein echter Härtetest am Sonntagabend. Während der BVB in der Bundesliga-Saison 2025/26 wieder einmal den Anspruch hat, ganz oben mitzuspielen, kommen die Wölfe mit ihrem kompakten und schnellen Spielstil ins Westfalenstadion.

Die bisherigen Spiele der beiden Teams waren oft torreich und taktisch intensiv und auch diesmal dürfte es eng werden. Rein statistisch spricht aber alles für einen Sieg der Borussia.

Streamingtechnisch hast du die Wahl: In Deutschland läuft das Spiel nur im Pay-TV, mit einem VPN kannst du aber den kostenlosen Livestream im Ausland entsperren. So verpasst du keine Sekunde der Partie und sicherst dir gleichzeitig den Zugang zu vielen weiteren Bundesliga-Highlights.

Die besten VPN Angebote diese Woche: Derzeit beliebt 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -73% OFF Sonderangebot Angebot sichern 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -87% OFF Sonderangebot Angebot sichern 4.2 /5 ★ ★ ★ ★ ☆ -64% OFF Sonderangebot Angebot sichern

Das könnte dich auch interessieren:

FAQ