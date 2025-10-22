Am heutigen Mittwoch, dem 22. Oktober 2025, spielt Eintracht Frankfurt gegen den Liverpool FC am dritten Spieltag der Champions League Saison 2025/26. Angepfiffen wird das Spiel im Waldstadion (Deutsche Bank Park) in Frankfurt um 21:00 Uhr. Frankfurt liegt im oberen Mittelfeld der Tabelle und will weiter überraschen. Mit dem Premier-League-Meister Liverpool hat die Eintracht aber keine leichte Aufgabe vor sich.

Viele Fans wollen gerne live dabei sein, doch im Chaos der deutschen Streaming-Dienste, ist es eher Zufall, wenn man den richtige Pay-TV-Sender schon abonniert hat. Es gibt aber auch eine Alternative: offizielle Online-Streams bei Sendern im Ausland.

Ich habe es ausprobiert und verrate, wie du diese Streams per VPN auch in Deutschland empfangen und Frankfurt gegen Liverpool kostenlos schauen kannst

Wo kann ich Frankfurt gegen Liverpool kostenlos schauen?

Bei diesen Sendern im Ausland kannst du Frankfurt gegen Liverpool im Livestream kostenlos verfolgen:

Sender Land Preis SRF Zwei via Play SRF Schweiz Kostenlos RTS 2 via Play RTS Schweiz Kostenlos RSI La 2 via Play RSI

Schweiz Kostenlos Digi Sport 2 Rumänien Kostenlos RTE 2 Irland Kostenlos Qazsport Kasachstan Kostenlos

Frankfurt vs. Liverpool gratis mit NordVPN

Wie kann ich Frankfurt gegen Liverpool live schauen?

Abonniere ein gutes VPN. Ich empfehle das schnelle NordVPN, aktuell 74% günstiger. Installiere das VPN auf deinem PC, Handy, Laptop, Smart-TV oder Tablet. Verbinde dich mit einem VPN-Server in der Schweiz für SRF Zwei oder das entsprechende Land für den gewünschten Kanal. Starte den Stream. Öffne die Website des gewünschten Senders und schau Frankfurt gegen Liverpool live und kostenlos.

Die besten VPNs für Champions-League-Streams 2025/26

NordVPN: Mein Favorit für Fußball. Schnelle Server in der Schweiz und international ermöglichen kostenlose Livestreams in guter Qualität. Surfshark: Sehr günstig, ohne Gerätelimit, solide Streaming-Performance und stabile Server. Das beste VPN für Sparfüchse. Proton VPN: Der Schweizer Anbieter setzt auf Sicherheit. Er ist etwas teurer, aber schnell genug für Streaming und hat ein riesiges Netzwerk. ExpressVPN: Gilt als extrem zuverlässig und schnell. Kostet etwas mehr, ist aber immer eine solide Alternative für die Champions League. CyberGhost: Leicht zu bedienen und schnelle Streaming-Server. Eine gute Wahl für Nutzer ohne große IT-Kenntnisse, die Fußball streamen wollen.

Warum brauche ich für Frankfurt gegen Liverpool ein VPN?

In Deutschland läuft Frankfurt gegen Liverpool nur im Pay-TV. Einige Sender im Ausland zeigen das Spiel allerdings offiziell kostenfrei, etwa SRF Zwei in der Schweiz. Diese Free-TV-Streams sind jedoch durch Geoblocking in Deutschland gesperrt. Du siehst nur eine Fehlermeldung.

SRF ohne VPN nicht verfügbar in Deutschland

Ein VPN verschleiert deine IP-Adresse und simuliert einen Zugang aus dem entsprechenden Land und du Frankfurt gegen Liverpool kostenlos streamen. Ein gutes VPN ist unerlässlich, denn für Fußball-Streaming brauchst du eine schnelle und stabile Verbindung.

So schaust du Frankfurt gegen Liverpool kostenlos bei SRF Zwei

SRF Zwei aus der Schweiz ist der beste Sender, um Frankfurt gegen Liverpool kostenlos zu streamen. SRF überträgt viele Spiele aus der Champions League mit deutschem Kommentar. Wir haben den Sender in dieser Saison mehrfach erfolgreich getestet.

So entsperrst du SRF Zwei in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in der Schweiz. Öffne die SRF Play Website. Klicke auf den Livestream bei SRF Zwei. Genieße Frankfurt vs. Liverpool live und gratis.

So sieht es aus, wenn du ein Spiel bei SRF Play mit NordVPN entsperrst.

Champions League bei SRF entsperrt mit NordVPN

Tipp: Sollte es nicht funktionieren, wechsle den Server, öffne den Stream im Inkognito-Modus, deaktiviere deinen Adblocker und den VPN-Bedrohungsschutz oder lösche deine Browser-Cookies, da auch diese deinen Standort verraten könnten.

Champions League 2025/26 – Spiele am 3. Spieltag

Mit einem VPN schaltest du nicht nur Frankfurt vs. Liverpool frei. Du kannst fast alle Champions League-Spiele kostenlos schauen.

Hier die Übersicht aller verbleibenden Champions League-Spiele am 3. Spieltag:

Spiel Datum & Uhrzeit Athletic Bilbao – Qarabag Agdam Mittwoch, 22. Okt., 18:45 Galatasaray Istanbul – FK Bodø/Glimt Mittwoch, 22. Okt., 18:45 FC Chelsea – Ajax Amsterdam Mittwoch, 22. Okt., 21:00 Real Madrid – Juventus Turin Mittwoch, 22. Okt., 21:00 Sporting Lissabon – Olympique Marseille Mittwoch, 22. Okt., 21:00 AS Monaco – Tottenham Hotspur Mittwoch, 22. Okt., 21:00 Atalanta Bergamo – Slavia Prag Mittwoch, 22. Okt., 21:00 Eintracht Frankfurt – FC Liverpool Mittwoch, 22. Okt., 21:00 FC Bayern München – Club Brügge Mittwoch, 22. Okt., 21:00

Prognose: Frankfurt gegen Liverpool in der Champions League 2025/26 – Wer gewinnt?

Frankfurt hat gegen Atlético verloren, aber gegen Galatasaray gewonnen und liegt damit im Mittelfeld der Champions-League-Tabelle. Rein statistisch ist das Team aber wesentlich schwächer als Liverpool, Die Eintracht muss jede Chance nutzen, die sie bekommt.

Liverpool ist traditionell stark gegen deutsche Teams, zeigt aktuell aber durchwachsene Leistungen. Trotzdem sind die Reds amtierender Meister der Premier League und ihre spielerischen Qualitäten können jedem Team gefährlich werden.

Der Heimvorteil könnte Frankfurt einen Impuls geben. Die individuelle Klasse und Konstanz macht den Liverpool FC aber zum klaren Favoriten in dieser Begegnung. Meine Prognose: 2:1 für Liverpool.

Kann ich Frankfurt gegen Liverpool mit einem Gratis-VPN schauen?

Kostenlose VPNs sind für Champions-League-Streams wie Frankfurt gegen Liverpool leider meistens nicht ausreichend. Es fehlt an Servern in den benötigten Ländern, die Verbindungen sind instabil und das Datenlimit reicht nur für eine Halbzeit.

Die zuvor empfohlenen VPNs liefern das, was du für Fußballstreams brauchst: schnelle Server, kein Datenlimit und Wirksamkeit gegen Geoblocking. Wer das Spiel ohne Frust sehen will, ist mit einem VPN für wenige Euro pro Monat auf jeden Fall besser beraten als mit einem Gratis-VPN.

VPN testen ohne Risiko? NordVPN gibt allen Neukunden eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Das heißt, du kannst Frankfurt gegen Liverpool streamen oder sogar den gesamten 3. Spieltag der Champions League 2025/26 live schauen und hinterher kündigen und dir dein Geld zurückholen.

Ist es legal, Eintracht Frankfurt gegen Liverpool per VPN zu streamen?

Ein VPN zu nutzen, ist in Deutschland nicht gesetzlich verboten. Möglicherweise verstößt du aber gegen die Nutzungsbedingungen der Sender und könntest gesperrt werden. Verklagt wurden Privatpersonen bisher nie. Wichtig ist aber, dass du dich an legale Quellen hältst und illegale Streaming-Seiten meidest.

Gute VPNs geben dir Zugriff auf Streams aus aller Welt und schützen deine Verbindung. Damit kannst du übrigens auch Events wie die Formel 1, MotoGP oder die Bundesliga kostenlos schauen.

Zusammenfassung

Das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Liverpool ist aus deutscher Sicht vermutlich das beste Spiel des 3. Spieltages.

Wenn du kostenlos mitfiebern möchtest, brauchst du nur eine VPN-Verbindung, denn in Deutschland wird das Spiel leider nicht kostenlos augestrahlt, in der Schweiz, Irland, Rumänien und Kasachstan aber schon.

Installiere das VPN am besten schon eine Stunde vor dem Match, dann bist du optimal vorbereitet für dieses Champions-League-Highlight.

