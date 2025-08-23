Die Bundesliga-Saison 2025/26 startet mit spannenden Duellen in den 1. Spieltag. Heute, am Samstag, den 23. August 2025, steht das süddeutsche Derby SC Freiburg gegen FC Augsburg auf dem Programm. Anstoß ist um 15:30 Uhr im Europa-Park-Stadion (Mooswaldstadion) in Freiburg.

Freiburg ist auf heimischem Rasen bekanntermaßen schwer zu schlagen, Augsburg reist aber mit dem Selbstbewusstsein aus einer stabilen Vorsaison an. Ein enges Match ist vorprogrammiert, leider läuft das Spiel nicht offiziell im deutschen Fernsehen. Mit einem kleinen Trick kannst du es trotzdem kostenlos schauen.

Alle was du brauchst, ist ein Streaming-VPN. Wie das geht, bei welchen TV-Sendern im Ausland du Freiburg gegen Augsburg kostenlos schauen kannst und welches die besten VPNs dafür sind, erkläre ich in diesem Artikel.

Wo kann man Freiburg gegen Augsburg gratis live schauen?

Das Duell Freiburg gegen Augsburg läuft in Deutschland exklusiv bei Sky und dem Streamingdienst WOW. Für Fans ohne Sky-Abo wird es also knifflig. Hier kannst du das Spiel mit einem VPN ohne Zusatzkosten schauen.

Digi Sport 3 (Rumänien)

Bundesliga Gratis-Stream mit NordVPN

SC Freiburg – FC Augsburg gratis über VPN schauen: Schritt-für-Schritt

Abonniere ein VPN mit vielen schnellen, stabilen Servern, so wie NordVPN, aktuell 73% günstiger. Installiere die Software – Lade die VPN-Software herunter und installiere sie auf deinem Handy, Laptop, Tablet, Router oder Smart-TV. Verbinde dich mit dem richtigen Land – Wähle einen Server in Rumänien aus der Liste, um Digi Sport 3 zu entsperren. Starte den Livestream – Öffne die Website des Senders und schaue Freiburg vs. Augsburg live, legal und kostenlos.

Die besten VPNs für Freiburg vs. Augsburg

NordVPN: Riesiges Servernetz, extrem schnell, sicher und zuverlässig, perfekt für Sportstreams Surfshark: Sehr günstig, unterstützt unbegrenzt viele Geräte gleichzeitig, ideal für Familien oder WGs Proton VPN: Sehr transparenter und sicherer Anbieter mit Top-Performance und daher eine gute Alternative für Live-Sportstreaming

Warum du ein VPN für Freiburg vs. Augsburg brauchst

In Deutschland zeigt Sky das Duell zwischen Freiburg und Augsburg exklusiv im Pay-TV. Kostenlose Streams wie bei Digi Sport 3 (Rumänien) oder Canal GOAT (Brasilien) sind nur im jeweiligen Land frei verfügbar. Ohne VPN erkennt der Anbieter deine deutsche IP-Adresse und blockiert den Zugang.

Mit einem VPN täuschst du jedoch vor, dich in Rumänien oder Brasilien zu befinden. Sobald die Verbindung zum Sender im Ausland steht, läuft der Stream ohne Einschränkungen. So sparst du dir die hohen Abo-Kosten in Deutschland und kannst die Bundesliga legal über ausländische Streams schauen. Alles, was du brauchst, ist ein zuverlässiger VPN-Anbieter und ein paar Klicks.

Ein VPN kostet auch nur ein paar Euro im Monat, deutlich weniger als die meisten Pay-TV-Angebote.

Wie du Freiburg – Augsburg kostenlos bei Digi Sport 3 streamst

Eine der einfachsten Möglichkeiten, Freiburg gegen Augsburg gratis zu streamen, ist Digi Sport 3 aus Rumänien. Der Sender überträgt regelmäßig Bundesliga-Spiele, darunter auch das Auftaktduell im Europa-Park-Stadion.

So entsperrst du Digi Sport 3 in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Rumänien. Öffne die Digi Sport 3-Website. Klicke auf den Livestream. Genieße Freiburg vs. Augsburg live und kostenlos.

Hier siehst du, wie ich ein Fußballspiel innerhalb weniger Sekunden mit NordVPN entsperren konnte.

Sollte es beim ersten Versuch nicht klappen, hilft oft ein Serverwechsel, ein Inkognito-Tab oder das Deaktivieren des Adblockers. So umgehst du Standort-Checks und kannst den Stream ohne Störungen und Unterbrechungen genießen.

Bundesliga 2025 Kalender – nächste Spiele

In dieser Tabelle findest du die restlichen Bundesliga-Spiele für dieses Wochenende. Alle Begegnungen der nächsten Zeit inklusive kostenlosen Streams und vielen anderen nützlichen Infos gibt es auch in unserem Artikel zu den besten kostenlosen Bundesliga-Streams.

Spiel Datum Heidenheim vs. Wolfsburg 23. August 2025 Bayer Leverkusen vs. TSG Hoffenheim 23. August 2025 Union Berlin vs. VfB Stuttgart 23. August 2025 Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen 23. August 2025 FC St. Pauli vs. Borussia Dortmund 23. August 2025 1. FSV Mainz 05 vs. 1. FC Köln 24. August 2025 Borussia Mönchengladbach vs. Hamburger SV 24. August 2025

Kostenlose vs. kostenpflichtige VPNs – was ist besser für Freiburg vs. Augsburg?

Auf den ersten Blick sind kostenlose VPNs sicher verlockend. Nichts zahlen und gratis Fußball schauen! Aber im Test sind kostenlose VPNs selten eine gute Lösung für Livestreaming. Erstens sind sie zu langsam, zweitens haben sie zu wenige Server. Das macht Streaming schon sehr schwierig, darüber hinaus sind Gratis-VPNs aber oft auch unsicher. Eine No-Logs-Policy oder zusätzliche Sicherheitsfeatures wie einen Adblocker gibt es dort nicht.

Bei Streams über ausländische Sender wie Digi Sport 2 kommt es auf eine stabile, schnelle Verbindung an da punkten kostenpflichtige Anbieter. Premium-VPNs sind allgemein keine schlechte Idee für Sportstreaming. Nicht nur die Bundesliga läuft kostenlos im Ausland, sondern auch Formel 1, MotoGP, Champions League und viele andere Sportevents.

VPN testen ohne Risiko? NordVPN gibt seinen Kunden eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie für alle seine Tarife. Das heißt konkret, du schaust Freiburg – Augsburg gratis und kannst danach entscheiden, ob du das Abo behalten willst.

Ist es legal, mit VPN Bundesliga zu streamen?

Ja, die Nutzung eines VPNs ist in Deutschland vollkommen legal. Es existiert kein Gesetz, das dir verbietet, deine IP-Adresse zu ändern und damit auf legale Auslandsstreams oder TV-Sender zuzugreifen. Wichtig ist lediglich, dass du keine illegalen Plattformen nutzt.

Zwar versuchen manche Streamingdienste, VPN-Verbindungen zu blockieren, doch verlässliche Anbieter wie NordVPN oder Surfshark umgehen solche Sperren in der Regel problemlos. So streamst du stabil, schnell und sicher, auch beim Bundesliga-Auftakt zwischen Freiburg und Augsburg.

Zusammenfassung

Das Duell zwischen Freiburg und Augsburg ist auf dem Papier kein klassisches Spitzenspiel, doch genau darin liegt der Reiz. Beide Teams sind bekannt dafür, unangenehm zu spielen und ihre Gegner an die Grenzen zu treiben.

Historisch spricht die Bilanz klar für den SC Freiburg, der die meisten direkten Duelle für sich entschieden hat. Die Frage ist, ob Augsburg die zuletzt so stabile Defensive halten und vorne Nadelstiche setzen kann. Freiburg hat den Heimvorteil im Europa-Park-Stadion und damit die besten Voraussetzungen, um gleich am ersten Spieltag ein Statement zu setzen.

So oder so, Fans beider Teams können sich auf eine intensive Partie einstellen. Dank legaler Online-Sender im Ausland kannst du auch kostenlos live zuschauen. Wer ist dein Favorit?

