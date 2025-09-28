Am Sonntag, den 28. September 2025, spielt der SC Freiburg gegen TSG Hoffenheim, Anstoß ist um 15:30 Uhr im Mooswaldstadion (Europa-Park-Stadion). Beide Mannschaften sind aktuell in den Top-10. Ein ausgeglichenes, spannendes Match ist sehr wahrscheinlich.

Im Chaos der Bundesliga-Rechte haben viele Fans Schwierigkeiten, die Spiele ihrer Lieblingsmannschaften live zu sehen. Auch Freiburg gegen Hoffenheim läuft nur im Pay-TV. Im Ausland gibt es aber kostenlose Livestreams!

In diesem Artikel zeige ich dir, wo du Freiburg gegen Hoffenheim kostenlos schauen kannst und welche Sender und VPNs sich am besten für Bundesliga-Streams eignen.

Wo kannst du Freiburg gegen Hoffenheim kostenlos schauen?

Diese Sender zeigen das Baden-Derby Freiburg gegen TSG 1899 Hoffenheim am 5. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 gratis im Livestream:

Sender Land Preis AbemaTV Japan Kostenlos PPTV HD 36 Thailand Kostenlos

Bundesliga Gratis-Stream mit NordVPN

Wie schaust du Freiburg vs. Hoffenheim kostenlos?

Abonniere ein VPN mit schnellen Servern. Das beste Streaming-VPN, NordVPN, ist aktuell 73% günstiger! Installiere das VPN auf deinem PC, Laptop, Handy, Tablet oder Smart-TV. Verbinde dich mit einem VPN-Server. Für AbemaTV wähle einen Server in Japan. Öffne die Website oder App des Senders und genieße Freiburg gegen Hoffenheim live, gratis, in guter Qualität.

Die besten VPNs für Bundesliga-Streams 2025/26

NordVPN: Das beste VPN für Bundesliga-Streams. Sehr schnelle Server in Japan. Läuft stabil mit guter Auflösung, ohne langes Laden. Surfshark: Unbegrenzte Geräte und sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ideal, wenn mehrere Leute gleichzeitig streamen. Proton VPN: Schweizer Anbieter mit Fokus auf Privatsphäre. Stabile Performance und transparente No-Logs-Policy. ExpressVPN: Im Grundpreis etwas teurer, aber stabil und mit vielen Zusatzfunktionen. Ideal für maximale Geschwindigkeit. CyberGhost: Sehr schlicht, aber mit speziellen Streaming-Servern. Gut für Einsteiger mit minimalen IT-Kenntnissen.

Warum du für Freiburg gegen TSG Hoffenheim ein VPN brauchst

In Deutschland gibt es kaum noch Bundesliga-Spiele im Free-TV. Wer alle Spiele sehen will, muss bis zu drei kostenpflichtige Sportpakete buchen. Es gibt kostenlose Streams im Ausland, doch die sind durch Geoblocking für Deutschland gesperrt.

AbemaTV in Deutschland ohne VPN

Ein VPN verbindet dich mit jedem gewünschten Land. Der Sender glaubt, du befindest dich tatsächlich vor Ort und du kannst Spiele wie Freiburg gegen Hoffenheim kostenlos schauen, ohne teures Abo, über legale Streaming-Portale.

So schaust du Freiburg gegen Hoffenheim kostenlos bei AbemaTV

AbemaTV ist ein Streaming-Kanal aus Japan, der seit dieser Saison zwei Bundesliga-Spiele pro Woche kostenlos online überträgt.

So entsperrst du AbemaTV in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Japan. Rufe die Bundesliga bei AbemaTV auf. Aktiviere die Auto-Übersetzung in deinem Browser. Schau Freiburg vs. Hoffenheim live und kostenlos.

Hier siehst du, wie ich AbemaTV in Deutschland mit NordVPN in wenigen Sekunden entsperrt habe.

Bundesliga bei AbemaTV, entsperrt mit NordVPN

Tipp: Sollte es nicht klappen, hilft manchmal ein Serverwechsel oder du öffnest den Stream im Inkognito-Fenster. Auch der Adblocker oder deine Cookies können den Stream blockieren. Einfach ausschalten, bzw. löschen, dann sollte es funktionieren.

Bundesliga 2025 Spielübersicht am 5. Spieltag

Mit einem VPN kannst du Freiburg gegen TSG Hoffenheim kostenlos schauen, aber auch andere Bundesliga-Spiele. Hier eine Übersicht der verbleibenden Begegnungen am 5. Spieltag.

Bundesliga-Spiel Datum und Zeit Freiburg – Hoffenheim Sonntag, 28. September, 15:30 Uhr Köln – VfB Stuttgart Sonntag, 28. September, 17:30 Uhr Union Berlin – HSV Sonntag, 28. September, 19:30 Uhr

Alle Spiele und Gratis-Sender findest du aus unserer Seite mit den besten kostenlosen Bundesliga-Streams.

Analyse: Freiburg gegen Hoffenheim am 5. Spieltag – Wer gewinnt?

Das Baden-Derby zwischen dem SC Freiburg und der TSG Hoffenheim verspricht wie so oft ein enges Duell.

Freiburg liegt mit zwei Siegen und zwei Niederlagen momentan auf Platz 7 der Tabelle, zwei Plätze vor Hoffenheim. Gerade die Defensive zeigte ein paar Schwächen, wenn Trainer Christian Streich es schafft, diese zu beheben, könnte Freiburg aber durchaus auch ganz oben mitmischen.

Hoffenheim hat dank seines schnellen Umschaltspiels bisher ebenfalls gut performt und liegt lediglich aufgrund des schlechteren Torverhältnisses hinter den Breisgauern. Allerdings hat Freiburg im historischen Vergleich öfter die Nase vorn gehabt.

Alles deutet auf ein intensives Match hin, bei dem Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden könnten. Rein rechnerisch hat Freiburg die besseren Chancen.

KI-Prognose: knapper Heimsieg für Freiburg mit 1:0.

Funktioniert ein Gratis-VPN für Freiburg gegen Hoffenheim?

Ein kostenloses VPN klingt auf den ersten Blick nach der perfekten Lösung, um den Gratis-Livestream freizuschalten. In der Praxis sind Gratis-VPNs aber kaum tauglich für Bundesliga-Streams. Meist fehlen Server in den relevanten Ländern, die Geschwindigkeit reicht nicht und Datenlimits sorgen dafür, dass der Stream nach kurzer Zeit abbricht.

Wer auf ein Gratis-VPN setzt, riskiert, dass der Stream einfriert oder gar nicht erst startet. Für stabile, legale Übertragungen ist ein VPN mit schnellen Japan-Servern unerlässlich.

VPN testen ohne Risiko? NordVPN bietet neuen Nutzern eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Du kannst Freiburg gegen Hoffenheim kostenlos live streamen und bekommst anschließend dein Geld zurück, falls du es dir anders überlegst.

Ist es legal, Freiburg gegen Hoffenheim per VPN zu streamen?

Die Nutzung eines VPNs ist in Deutschland vollkommen legal. Du darfst deine IP-Adresse verschleiern und dich virtuell mit einem japanischen Server verbinden, um den kostenlosen AbemaTV-Stream freizuschalten. Wichtig ist nur, dass du dich an offizielle Anbieter hältst und unseriöse Websites meidest.

Mit einem guten VPN umgehst du das Geoblocking sicher und schaust Freiburg gegen Hoffenheim kostenlos im Ausland. Außerdem bekommst du Zugriff auf viele weitere spannende Live-Sportstreams wie die Formel 1, MotoGP oder die Champions League.

Zusammenfassung

Freiburg gegen Hoffenheim ist ein Match zwischen zwei ebenbürtigen Gegnern, auch wenn Freiburg statistisch gesehen die besseren Karten hat. In jedem Fall erwartet die Fans ein spannendes Spiel mit knappem Ausgang. Leider läuft das Match aber nicht im Free-TV.

Wer günstig live dabei sein möchte, kann einen Gratis-Livestream im Ausland nutzen. Ein VPN kostet nur wenige Euro pro Monat und gibt dir Zugang auf tausende Online-Sender in aller Welt, einschließlich zahlreichen Bundesliga-Streams.

Richte das VPN am besten schon einige Stunden vor dem Spiel ein, dann kannst du Freiburg gegen Hoffenheim kostenlos schauen, ohne eine Sekunde zu verpassen. Viel Spaß beim Spiel!

