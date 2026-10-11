Fußball-Livestreams heute kostenlos schauen – 11. Oktober | Spiele & Übertragungen
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Unser Ziel ist, den Lesern mit Fachwissen aus erster Hand zu helfen, damit sie eine wohl informierte Kaufentscheidung treffen können.Mehr erfahren
|Spiel
|Liga
|Datum und Uhrzeit
|Kostenlose Sender
|FC St. Pauli – Karlsruher SC
|2. Bundesliga
|Sonntag, 11. Oktober, 13:30 Uhr
|Bundesliga via YouTube (Großbritannien), DAZN (Portugal), OneFootball (Indien)
|VfL Bochum 1848 – DSC Arminia Bielefeld
|2. Bundesliga
|Sonntag, 11. Oktober, 13:30 Uhr
|Bundesliga via YouTube (Großbritannien), DAZN (Portugal), OneFootball (Indien)
|Hertha BSC – SpVgg Greuther Fürth
|2. Bundesliga
|Sonntag, 11. Oktober, 13:30 Uhr
|Bundesliga via YouTube (Großbritannien), DAZN (Portugal), OneFootball (Indien)
|1. FC Köln – Borussia Mönchengladbach
|Bundesliga
|Sonntag, 11. Oktober, 15:30 Uhr
|Fandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irland), CazéTV via YouTube (Brasilien)
|SC Freiburg – FC Schalke 04
|Bundesliga
|Sonntag, 11. Oktober, 17:30 Uhr
|Fandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irland)
|Elche CF – Celta Vigo
|LaLiga
|Sonntag, 11. Oktober, 14:00 Uhr
|Setanta Sports (Philippinen), CazéTV via YouTube (Brasilien), Digi Sport 4 (Rumänien)
|Real Sociedad – Deportivo La Coruña
|LaLiga
|Sonntag, 11. Oktober, 16:15 Uhr
|Setanta Sports (Philippinen), SportyNet via YouTube (Brasilien), Digi Sport 4 (Rumänien)
|Real Betis – CA Osasuna
|LaLiga
|Sonntag, 11. Oktober, 18:30 Uhr
|Setanta Sports (Philippinen), CazéTV via YouTube (Brasilien), Digi Sport 3 (Rumänien)
|Racing Santander – FC Valencia
|LaLiga
|Sonntag, 11. Oktober, 21:00 Uhr
|Setanta Sports (Philippinen), CazéTV via YouTube (Brasilien), Digi Sport 4 (Rumänien)
|Hull City – FC Everton
|Premier League
|Sonntag, 11. Oktober, 15:00 Uhr
|Setanta Sports (Philippinen)
|Crystal Palace – Nottingham Forest
|Premier League
|Sonntag, 11. Oktober, 15:00 Uhr
|Setanta Sports (Philippinen)
|FC Liverpool – Manchester City
|Premier League
|Sonntag, 11. Oktober, 17:30 Uhr
|Idman TV (Aserbaidschan), Setanta Sports (Philippinen)
|Como 1907 – AS Rom
|Serie A
|Sonntag, 11. Oktober, 12:30 Uhr
|Digi Sport 1 (Rumänien)
|Lazio Rom – AC Monza
|Serie A
|Sonntag, 11. Oktober, 15:00 Uhr
|CBS Sports Golazo (USA), Digi Sport 3 (Rumänien)
|US Lecce – FC Bologna
|Serie A
|Sonntag, 11. Oktober, 15:00 Uhr
|–
|US Sassuolo – AC Mailand
|Serie A
|Sonntag, 11. Oktober, 18:00 Uhr
|Digi Sport 3 (Rumänien), SportyNet via YouTube (Brasilien)
|Cagliari Calcio – Juventus Turin
|Serie A
|Sonntag, 11. Oktober, 20:45 Uhr
|CBS Sports Golazo (USA), CazéTV via YouTube (Brasilien), Digi Sport 2 (Rumänien)
|OGC Nizza – RC Straßburg
|Ligue 1
|Sonntag, 11. Oktober, 15:00 Uhr
|CazéTV via YouTube (Brasilien)
|Stade Rennes – AJ Auxerre
|Ligue 1
|Sonntag, 11. Oktober, 17:15 Uhr
|CazéTV via YouTube (Brasilien)
|ES Troyes – Olympique Marseille
|Ligue 1
|Sonntag, 11. Oktober, 20:45 Uhr
|CazéTV via YouTube (Brasilien)
Spiel des Tages – 11. Oktober 2026: 1. FC Köln – Borussia Mönchengladbach
Aus einem eng getakteten Fußball-Sonntag mit Partien aus fünf Ligen ragt das Rheinderby heraus: Der 1. FC Köln empfängt Borussia Mönchengladbach. Ankick ist um 15:30 Uhr im RheinEnergieStadion.
Derbys am Rhein folgen selten der Tabellenlogik, und auch diesmal zählt die Rivalität mindestens so viel wie die Ausgangslage im Klassement. Köln lebt zu Hause von der Atmosphäre, von früher Balleroberung und schnellen Verlagerungen auf die Flügel. Gladbach sucht seinerseits Stabilität im Zentrum und will über Umschaltmomente zu Abschlüssen kommen. Schon vor dem Anpfiff läuft an diesem Tag reichlich Fußball: 2. Bundesliga, Premier League, Serie A, LaLiga und Ligue 1 füllen das Programm von mittags bis in den späten Abend.
Hierzulande hält Sky Deutschland die Rechte am Bundesliga-Sonntagsspiel, das Derby läuft also kostenpflichtig. Im Ausland sieht die Lage anders aus: Köln gegen Mönchengladbach zeigen Fandango in den USA, der Bundesliga-YouTube-Kanal in Irland und CazéTV via YouTube in Brasilien – jeweils gratis.
Nötig ist dafür lediglich ein VPN, und das gibt es schon für wenige Euro pro Monat.
So streamst du Fußball kostenlos mit VPN
- Abonniere ein gutes VPN. Ich empfehle NordVPN, aktuell 73% günstiger über diesen Link.
- Installiere das VPN. Richte die Software auf deinem PC, Smartphone oder Smart-TV ein.
- Verbinde dich mit dem passenden Server, z. B. USA für Fandango, Irland für den Bundesliga-YouTube-Kanal, Rumänien für Digi Sport oder Brasilien für CazéTV.
- Starte den Stream. Öffne die Website und schaue Fußball kostenlos.
Wo läuft Fußball 2026 kostenlos im Stream?
Die folgende Übersicht enthält alle internationalen Sender, die dieses Jahr kostenlose Fußball-Livestreams offiziell im Internet übertragen.
|Kostenlose Sender
|Land
|Fußballligen
|Preis
|Digi Sport
|Rumänien
|Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, LaLiga, Ligue 1
|Kostenlos
|Fandango
|USA
|Bundesliga
|Kostenlos
|CBS Sports Golazo Network
|USA
|Serie A
|Kostenlos
|Canal GOAT
|Brasilien
|Bundesliga, 2. Bundesliga
|Kostenlos
|CazéTV
|Brasilien
|Bundesliga, Europa League, Conference League, Ligue 1, Serie A
|Kostenlos
|Jovem Pan Esportes
|Brasilien
|2. Bundesliga
|Kostenlos
|OneFootball
|Indien, Vietnam, Nigeria
|Bundesliga, 2. Bundesliga
|Kostenlos
|Setanta Sports
|Philippinen
|Premier League
|Kostenlos
|AbemaTV
|Japan
|Bundesliga, Ligue 1, Serie A
|Kostenlos
|Sporty TV
|Nigeria
|Bundesliga, Serie A, Ligue 1, LaLiga, Premier League, Europa League
|Kostenlos
|SRF 2
|Schweiz
|Champions League, Europa League, Conference League
|Kostenlos
|RTL Zwee
|Luxemburg
|Champions League
|Kostenlos
|ServusTV
|Österreich
|Europa League, DFB-Pokal
|Kostenlos
|Idman TV
|Aserbaidschan
|Bundesliga, LaLiga, Premier League, Ligue 1
|Kostenlos
|VTM 2
|Belgien
|Champions League
|Kostenlos
|RTÉ 2
|Irland
|Champions League
|Kostenlos
|Virgin Media Two
|Irland
|Champions League
|Kostenlos
|Club-RTL
|Belgien
|Champions League
|Kostenlos
|RTS 2
|Schweiz
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|RSI La 2
|Schweiz
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|BTV Action
|Bulgarien
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|HRT 2
|Kroatien
|Champions League
|Kostenlos
|Mega TV
|Griechenland
|Champions League
|Kostenlos
|RTS
|Serbien
|Champions League
|Kostenlos
|TRT 1
|Türkei
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|PPTV HD 36
|Thailand
|Bundesliga, Premier League
|Kostenlos
|TRT Sport
|Türkei
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|CBC Sport
|Aserbaidschan
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|TV8
|Italien
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|Qazaqstan TV
|Kasachstan
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|İctimai TV
|Aserbaidschan
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|RTBF
|Belgien
|Europa League
|Kostenlos
|BBC iPlayer
|Großbritannien
|Bundesliga
|Kostenlos
|Bundesliga (via YouTube)
|USA, Großbritannien
|Bundesliga, 2. Bundesliga
|Kostenlos
|SABC
|Südafrika
|Bundesliga
|Kostenlos
Die besten VPNs für Fußball-Livestreams
- NordVPN – Schnelle Server und stabile Verbindungen, die auch 90 Minuten in HD ohne Nachladen durchhalten
- Surfshark VPN – Gleichmäßiges Tempo bei Auslandsstreams und unbegrenzt viele Geräte gleichzeitig, hilfreich bei den Parallelspielen am Sonntagnachmittag
- Proton VPN – Zuverlässige Bildraten im Liveb43etrieb und Standorte in allen hier relevanten Sendeländern
Warum brauchst du ein VPN, um kostenlos Fußball schauen zu können?
In Deutschland stecken Bundesliga, 2. Bundesliga und die großen europäischen Ligen an einem Sonntag nahezu komplett hinter einer Bezahlschranke – das Rheinderby Köln gegen Gladbach überträgt Sky Deutschland. Jenseits der Grenze existieren frei zugängliche Alternativen, darunter Fandango in den USA, der Bundesliga-Kanal auf YouTube in Irland, CazéTV in Brasilien, Digi Sport in Rumänien und Setanta Sports auf den Philippinen.
Fast alle dieser Anbieter prüfen jedoch die IP-Adresse ihrer Zuschauer. Wer sich von außerhalb des Sendelandes einwählt, bekommt statt des Streams eine Sperrmeldung angezeigt.
Abhilfe schafft ein VPN: Die Verbindung wird über einen Server im Sendeland geleitet, sodass die Plattform eine dortige IP-Adresse sieht. Für Fandango und damit für 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach reicht ein Standort in den USA.
Zusätzlich sorgt ein VPN für eine verschlüsselte Verbindung und konstante Streaming-Qualität beim Fußballschauen auf Smartphone, Laptop oder Smart-TV.
Wo du Fußball mit VPN am günstigsten schaust 2026
Mit einem VPN, das deinen virtuellen Standort ändert, kannst du dieselben Spiele wie in Deutschland zu reduzierten Preisen schauen – deine Verbindung erscheint dabei aus dem Land, in dem der jeweilige Streamingdienst verfügbar ist.
|Günstige Premium-Streams
|Land
|Preis pro Monat
|Ligen und Events
|beIN Sports
|Thailand
|3,50 €
|Champions League, Europa League, Bundesliga, Conference League
|Setanta Sports
|Ukraine, Moldawien
|5,60 €
|Champions League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, LaLiga
|Paramount+
|USA
|7,99 $
|Serie A, Champions League und andere
|Megogo
|Ukraine
|8,87 €
|Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A
|beIN Sports
|Frankreich
|15 €
|Ligue 1, Serie A
|DAZN
|Kanada
|ca. 22 € (29,99 CAD)
|Champions League, Europa League, Serie A
|DAZN
|Schweiz
|ca. 25–35 CHF
|Bundesliga, Serie A, Ligue 1, LaLiga, künftig Europa/Conference League
|Vision+
|Indonesien
|ca. 1,15 € (Rp 20.000)
|Bundesliga
|FanCode
|Indien
|ca. 1 € (₹90)
|Bundesliga, Serie A, Ligue 1
|ViX Premium
|Mexiko
|ca. 7,50 € (149 MXN)
|Champions League, Liga MX
|Caliente TV
|Mexiko
|ca. 8,77 € (175 MXN)
|Liga MX, Ligue 1
In der Tabelle siehst du die besten Sender für günstiges Fußball-Streaming inklusive des jeweiligen Landes, dem Monatspreis und einigen der wichtigsten Events im Programm.
So schaust du Fußballspiele gratis auf dem Handy
Mit den hier vorgestellten Streaming-Plattformen und einem VPN kannst du alle deine Lieblingsspiele direkt auf dem Smartphone verfolgen. Folge der Anleitung, um dein Android- oder iOS-Gerät zu konfigurieren, das Geoblocking zu umgehen und von überall auf die Streamingdienste zuzugreifen.
So streamst du Fußball kostenlos auf Android und iOS
Um Fußball auf Android und iOS zu schauen, befolge einfach diese Schritte:
- VPN herunterladen: Wähle ein zuverlässiges VPN wie NordVPN oder Surfshark und lade die App aus den jeweiligen Stores. Nutze unseren Rabattcode, um beim Abo zu sparen.
- Mit ausländischem Server verbinden: Für das Derby bei Fandango wählst du einen Server in den USA, für den Bundesliga-YouTube-Kanal einen in Irland, für Digi Sport einen in Rumänien und für die Premier League bei Setanta Sports einen auf den Philippinen.
- Auf kostenlose Plattform zugreifen: Lade die App der gewählten Plattform herunter und starte mit dem Streaming.
- Fußball in bester Qualität genießen: Öffne die App und schaue deine Wunschspiele.
Kann ich ein kostenloses VPN für Gratis-Fußball nutzen?
Kostenlose VPNs für Fußball-Streaming wirken oft wie die perfekte Lösung. Viele Nutzer übersehen dabei aber die zahlreichen Risiken und Nachteile.
Gratis-VPNs bieten nur wenige Server, lahme Geschwindigkeiten und oft schwache Verschlüsselung. Das Ergebnis sind Aussetzer und schlechte Qualität beim Streaming. Außerdem sammeln manche Gratis-Anbieter deine persönlichen Daten für Werbezwecke.
Für optimale Ergebnisse wähle verlässliche Optionen wie NordVPN mit kostenloser Testversion ohne Risiko auf Mobilgeräten, 30-Tage-Geld-zurück-Garantie sowie garantiert hohen Geschwindigkeiten, Sicherheit und weltweitem Zugriff.
Kann ich mit einem VPN Fußball kostenlos auf meinem Smart-TV schauen?
Wenn du Fußball über die genannten Gratis-Streamingdienste wie Digi Sport auf deinem Smart-TV schauen willst, brauchst du ein VPN. Diese Dienste nutzen Geo-Beschränkungen. Aber funktioniert ein VPN mit einem Smart-TV? Ja! So geht's:
- VPN installieren: Hat dein Smart-TV keine VPN-App-Unterstützung, musst du das VPN eventuell auf deinem Router installieren. So verbindet sich dein Smart-TV automatisch über das Router-WLAN mit dem VPN-Server.
- Mit Server verbinden: Du musst dich mit einem Server im Land des jeweiligen Streamingdienstes verbinden. Für Fandango brauchst du z. B. einen Server in den USA, für Digi Sport einen in Rumänien.
- Online-Sender aufrufen: Öffne die Sender-App oder rufe die Website in deinem Browser auf und starte den Stream.
Alternative Lösungen:
- Nutze Chromecast oder AirPlay: Streame direkt von deinem Smartphone oder Laptop auf den TV.
- HDMI-Kabel anschließen: Die simple, aber zuverlässige Lösung, um das Bild vom Laptop auf deinem TV zu streamen.
Folge dieser Anleitung und schon bald kannst du Fußball-Livestreams kostenlos schauen, ganz bequem vom Sofa aus.
Zusammenfassung
Der Sonntag verteilt sich auf sechs Ligen, mit dem frühen Serie-A-Termin Como gegen die AS Rom, dem englischen Topspiel FC Liverpool gegen Manchester City um 17:30 Uhr und dem Abendspiel Cagliari gegen Juventus Turin um 20:45 Uhr. Im Mittelpunkt steht jedoch 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach um 15:30 Uhr im RheinEnergieStadion. Beim Rheinderby geht es neben den drei Punkten um regionale Vorherrschaft, entsprechend schwer wiegt das Ergebnis für die Stimmung in beiden Klubs. Meine Prognose: 2:1 für Köln.
Wer das Derby hierzulande sehen will, braucht ein Sky-Deutschland-Abo. Gratis läuft die Partie bei Fandango in den USA, beim Bundesliga-Kanal auf YouTube in Irland und bei CazéTV via YouTube in Brasilien, alle drei sind aus Deutschland jedoch gesperrt. Ein VPN verschiebt deinen virtuellen Standort in das jeweilige Sendeland und öffnet damit den Zugang zu sämtlichen kostenlosen Übertragungen dieses Spieltags – von der 2. Bundesliga um 13:30 Uhr bis zum späten Spiel in LaLiga und der Serie A.
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Das beste VPN für Fußball-Streaming
FAQ
Wo kann ich heute Fußball kostenlos im Livestream schauen?
Für die Spiele an diesem Sonntag führen mehrere Gratis-Wege über ausländische Sender. 1. FC Köln – Borussia Mönchengladbach zeigen Fandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irland) und CazéTV via YouTube (Brasilien). Aus Deutschland gelingt der Zugriff nur mit einem VPN.
Wie entsperre ich internationale Fußball-Streams?
Richte ein VPN wie NordVPN ein, wähle einen Server im Sendeland – bei Fandango also die USA, bei Digi Sport Rumänien – und rufe danach den Livestream auf. Die Standortabfrage des Anbieters greift dann nicht mehr.
Ist ein VPN für Fußball-Streams legal?
Die Nutzung eines VPN ist in Deutschland erlaubt. Die Software verschlüsselt den Datenverkehr und verändert den virtuellen Standort. Manche Streamingdienste schließen den Einsatz jedoch in ihren Nutzungsbedingungen aus.
Welches VPN eignet sich für Fußball-Livestreams?
NordVPN überzeugt durch hohe Geschwindigkeiten, ein breit aufgestelltes Servernetz und konstante Stabilität bei Liveübertragungen aus dem Ausland.
Welches Spiel steht heute besonders im Fokus?
Herausgehoben ist das Rheinderby zwischen 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach um 15:30 Uhr im RheinEnergieStadion. Daneben stehen mit FC Liverpool – Manchester City und Cagliari Calcio – Juventus Turin zwei weitere Topspiele aus England und Italien auf dem Programm.