Spiel Liga Datum und Uhrzeit Kostenlose Sender FC St. Pauli – Karlsruher SC 2. Bundesliga Sonntag, 11. Oktober, 13:30 Uhr Bundesliga via YouTube (Großbritannien), DAZN (Portugal), OneFootball (Indien) VfL Bochum 1848 – DSC Arminia Bielefeld 2. Bundesliga Sonntag, 11. Oktober, 13:30 Uhr Bundesliga via YouTube (Großbritannien), DAZN (Portugal), OneFootball (Indien) Hertha BSC – SpVgg Greuther Fürth 2. Bundesliga Sonntag, 11. Oktober, 13:30 Uhr Bundesliga via YouTube (Großbritannien), DAZN (Portugal), OneFootball (Indien) 1. FC Köln – Borussia Mönchengladbach Bundesliga Sonntag, 11. Oktober, 15:30 Uhr Fandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irland), CazéTV via YouTube (Brasilien) SC Freiburg – FC Schalke 04 Bundesliga Sonntag, 11. Oktober, 17:30 Uhr Fandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irland) Elche CF – Celta Vigo LaLiga Sonntag, 11. Oktober, 14:00 Uhr Setanta Sports (Philippinen), CazéTV via YouTube (Brasilien), Digi Sport 4 (Rumänien) Real Sociedad – Deportivo La Coruña LaLiga Sonntag, 11. Oktober, 16:15 Uhr Setanta Sports (Philippinen), SportyNet via YouTube (Brasilien), Digi Sport 4 (Rumänien) Real Betis – CA Osasuna LaLiga Sonntag, 11. Oktober, 18:30 Uhr Setanta Sports (Philippinen), CazéTV via YouTube (Brasilien), Digi Sport 3 (Rumänien) Racing Santander – FC Valencia LaLiga Sonntag, 11. Oktober, 21:00 Uhr Setanta Sports (Philippinen), CazéTV via YouTube (Brasilien), Digi Sport 4 (Rumänien) Hull City – FC Everton Premier League Sonntag, 11. Oktober, 15:00 Uhr Setanta Sports (Philippinen) Crystal Palace – Nottingham Forest Premier League Sonntag, 11. Oktober, 15:00 Uhr Setanta Sports (Philippinen) FC Liverpool – Manchester City Premier League Sonntag, 11. Oktober, 17:30 Uhr Idman TV (Aserbaidschan), Setanta Sports (Philippinen) Como 1907 – AS Rom Serie A Sonntag, 11. Oktober, 12:30 Uhr Digi Sport 1 (Rumänien) Lazio Rom – AC Monza Serie A Sonntag, 11. Oktober, 15:00 Uhr CBS Sports Golazo (USA), Digi Sport 3 (Rumänien) US Lecce – FC Bologna Serie A Sonntag, 11. Oktober, 15:00 Uhr – US Sassuolo – AC Mailand Serie A Sonntag, 11. Oktober, 18:00 Uhr Digi Sport 3 (Rumänien), SportyNet via YouTube (Brasilien) Cagliari Calcio – Juventus Turin Serie A Sonntag, 11. Oktober, 20:45 Uhr CBS Sports Golazo (USA), CazéTV via YouTube (Brasilien), Digi Sport 2 (Rumänien) OGC Nizza – RC Straßburg Ligue 1 Sonntag, 11. Oktober, 15:00 Uhr CazéTV via YouTube (Brasilien) Stade Rennes – AJ Auxerre Ligue 1 Sonntag, 11. Oktober, 17:15 Uhr CazéTV via YouTube (Brasilien) ES Troyes – Olympique Marseille Ligue 1 Sonntag, 11. Oktober, 20:45 Uhr CazéTV via YouTube (Brasilien)

Spiel des Tages – 11. Oktober 2026: 1. FC Köln – Borussia Mönchengladbach

Aus einem eng getakteten Fußball-Sonntag mit Partien aus fünf Ligen ragt das Rheinderby heraus: Der 1. FC Köln empfängt Borussia Mönchengladbach. Ankick ist um 15:30 Uhr im RheinEnergieStadion.

Derbys am Rhein folgen selten der Tabellenlogik, und auch diesmal zählt die Rivalität mindestens so viel wie die Ausgangslage im Klassement. Köln lebt zu Hause von der Atmosphäre, von früher Balleroberung und schnellen Verlagerungen auf die Flügel. Gladbach sucht seinerseits Stabilität im Zentrum und will über Umschaltmomente zu Abschlüssen kommen. Schon vor dem Anpfiff läuft an diesem Tag reichlich Fußball: 2. Bundesliga, Premier League, Serie A, LaLiga und Ligue 1 füllen das Programm von mittags bis in den späten Abend.

Hierzulande hält Sky Deutschland die Rechte am Bundesliga-Sonntagsspiel, das Derby läuft also kostenpflichtig. Im Ausland sieht die Lage anders aus: Köln gegen Mönchengladbach zeigen Fandango in den USA, der Bundesliga-YouTube-Kanal in Irland und CazéTV via YouTube in Brasilien – jeweils gratis.

Nötig ist dafür lediglich ein VPN, und das gibt es schon für wenige Euro pro Monat.

So streamst du Fußball kostenlos mit VPN

Abonniere ein gutes VPN. Ich empfehle NordVPN, aktuell 73% günstiger über diesen Link. Installiere das VPN. Richte die Software auf deinem PC, Smartphone oder Smart-TV ein. Verbinde dich mit dem passenden Server, z. B. USA für Fandango, Irland für den Bundesliga-YouTube-Kanal, Rumänien für Digi Sport oder Brasilien für CazéTV. Starte den Stream. Öffne die Website und schaue Fußball kostenlos.

Wo läuft Fußball 2026 kostenlos im Stream?

Die folgende Übersicht enthält alle internationalen Sender, die dieses Jahr kostenlose Fußball-Livestreams offiziell im Internet übertragen.

Kostenlose Sender Land Fußballligen Preis Digi Sport Rumänien Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, LaLiga, Ligue 1 Kostenlos Fandango USA Bundesliga Kostenlos CBS Sports Golazo Network USA Serie A Kostenlos Canal GOAT Brasilien Bundesliga, 2. Bundesliga Kostenlos CazéTV Brasilien Bundesliga, Europa League, Conference League, Ligue 1, Serie A Kostenlos Jovem Pan Esportes Brasilien 2. Bundesliga Kostenlos OneFootball Indien, Vietnam, Nigeria Bundesliga, 2. Bundesliga Kostenlos Setanta Sports Philippinen Premier League Kostenlos AbemaTV Japan Bundesliga, Ligue 1, Serie A Kostenlos Sporty TV Nigeria Bundesliga, Serie A, Ligue 1, LaLiga, Premier League, Europa League Kostenlos SRF 2 Schweiz Champions League, Europa League, Conference League Kostenlos RTL Zwee Luxemburg Champions League Kostenlos ServusTV Österreich Europa League, DFB-Pokal Kostenlos Idman TV Aserbaidschan Bundesliga, LaLiga, Premier League, Ligue 1 Kostenlos VTM 2 Belgien Champions League Kostenlos RTÉ 2 Irland Champions League Kostenlos Virgin Media Two Irland Champions League Kostenlos Club-RTL Belgien Champions League Kostenlos RTS 2 Schweiz Champions League, Europa League Kostenlos RSI La 2 Schweiz Champions League, Europa League Kostenlos BTV Action Bulgarien Champions League, Europa League Kostenlos HRT 2 Kroatien Champions League Kostenlos Mega TV Griechenland Champions League Kostenlos RTS Serbien Champions League Kostenlos TRT 1 Türkei Champions League, Europa League Kostenlos PPTV HD 36 Thailand Bundesliga, Premier League Kostenlos TRT Sport Türkei Champions League, Europa League Kostenlos CBC Sport Aserbaidschan Champions League, Europa League Kostenlos TV8 Italien Champions League, Europa League Kostenlos Qazaqstan TV Kasachstan Champions League, Europa League Kostenlos İctimai TV Aserbaidschan Champions League, Europa League Kostenlos RTBF Belgien Europa League Kostenlos BBC iPlayer Großbritannien Bundesliga Kostenlos Bundesliga (via YouTube) USA, Großbritannien Bundesliga, 2. Bundesliga Kostenlos SABC Südafrika Bundesliga Kostenlos

Die besten VPNs für Fußball-Livestreams

NordVPN – Schnelle Server und stabile Verbindungen, die auch 90 Minuten in HD ohne Nachladen durchhalten Surfshark VPN – Gleichmäßiges Tempo bei Auslandsstreams und unbegrenzt viele Geräte gleichzeitig, hilfreich bei den Parallelspielen am Sonntagnachmittag Proton VPN – Zuverlässige Bildraten im Liveb43etrieb und Standorte in allen hier relevanten Sendeländern

Warum brauchst du ein VPN, um kostenlos Fußball schauen zu können?

In Deutschland stecken Bundesliga, 2. Bundesliga und die großen europäischen Ligen an einem Sonntag nahezu komplett hinter einer Bezahlschranke – das Rheinderby Köln gegen Gladbach überträgt Sky Deutschland. Jenseits der Grenze existieren frei zugängliche Alternativen, darunter Fandango in den USA, der Bundesliga-Kanal auf YouTube in Irland, CazéTV in Brasilien, Digi Sport in Rumänien und Setanta Sports auf den Philippinen.

Fast alle dieser Anbieter prüfen jedoch die IP-Adresse ihrer Zuschauer. Wer sich von außerhalb des Sendelandes einwählt, bekommt statt des Streams eine Sperrmeldung angezeigt.

Fehlermeldung, wenn du aus Deutschland auf Digi Sport zugreifen willst

Abhilfe schafft ein VPN: Die Verbindung wird über einen Server im Sendeland geleitet, sodass die Plattform eine dortige IP-Adresse sieht. Für Fandango und damit für 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach reicht ein Standort in den USA.

Zusätzlich sorgt ein VPN für eine verschlüsselte Verbindung und konstante Streaming-Qualität beim Fußballschauen auf Smartphone, Laptop oder Smart-TV.

Wo du Fußball mit VPN am günstigsten schaust 2026

Mit einem VPN, das deinen virtuellen Standort ändert, kannst du dieselben Spiele wie in Deutschland zu reduzierten Preisen schauen – deine Verbindung erscheint dabei aus dem Land, in dem der jeweilige Streamingdienst verfügbar ist.

Günstige Premium-Streams Land Preis pro Monat Ligen und Events beIN Sports Thailand 3,50 € Champions League, Europa League, Bundesliga, Conference League Setanta Sports Ukraine, Moldawien 5,60 € Champions League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, LaLiga Paramount+ USA 7,99 $ Serie A, Champions League und andere Megogo Ukraine 8,87 € Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A beIN Sports Frankreich 15 € Ligue 1, Serie A DAZN Kanada ca. 22 € (29,99 CAD) Champions League, Europa League, Serie A DAZN Schweiz ca. 25–35 CHF Bundesliga, Serie A, Ligue 1, LaLiga, künftig Europa/Conference League Vision+ Indonesien ca. 1,15 € (Rp 20.000) Bundesliga FanCode Indien ca. 1 € (₹90) Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ViX Premium Mexiko ca. 7,50 € (149 MXN) Champions League, Liga MX Caliente TV Mexiko ca. 8,77 € (175 MXN) Liga MX, Ligue 1

In der Tabelle siehst du die besten Sender für günstiges Fußball-Streaming inklusive des jeweiligen Landes, dem Monatspreis und einigen der wichtigsten Events im Programm.

So schaust du Fußballspiele gratis auf dem Handy

Mit den hier vorgestellten Streaming-Plattformen und einem VPN kannst du alle deine Lieblingsspiele direkt auf dem Smartphone verfolgen. Folge der Anleitung, um dein Android- oder iOS-Gerät zu konfigurieren, das Geoblocking zu umgehen und von überall auf die Streamingdienste zuzugreifen.

So streamst du Fußball kostenlos auf Android und iOS

Um Fußball auf Android und iOS zu schauen, befolge einfach diese Schritte:

VPN herunterladen: Wähle ein zuverlässiges VPN wie NordVPN oder Surfshark und lade die App aus den jeweiligen Stores. Nutze unseren Rabattcode, um beim Abo zu sparen. Mit ausländischem Server verbinden: Für das Derby bei Fandango wählst du einen Server in den USA, für den Bundesliga-YouTube-Kanal einen in Irland, für Digi Sport einen in Rumänien und für die Premier League bei Setanta Sports einen auf den Philippinen. Auf kostenlose Plattform zugreifen: Lade die App der gewählten Plattform herunter und starte mit dem Streaming. Fußball in bester Qualität genießen: Öffne die App und schaue deine Wunschspiele.

Kann ich ein kostenloses VPN für Gratis-Fußball nutzen?

Kostenlose VPNs für Fußball-Streaming wirken oft wie die perfekte Lösung. Viele Nutzer übersehen dabei aber die zahlreichen Risiken und Nachteile.

Gratis-VPNs bieten nur wenige Server, lahme Geschwindigkeiten und oft schwache Verschlüsselung. Das Ergebnis sind Aussetzer und schlechte Qualität beim Streaming. Außerdem sammeln manche Gratis-Anbieter deine persönlichen Daten für Werbezwecke.

Für optimale Ergebnisse wähle verlässliche Optionen wie NordVPN mit kostenloser Testversion ohne Risiko auf Mobilgeräten, 30-Tage-Geld-zurück-Garantie sowie garantiert hohen Geschwindigkeiten, Sicherheit und weltweitem Zugriff.

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Kann ich mit einem VPN Fußball kostenlos auf meinem Smart-TV schauen?

Wenn du Fußball über die genannten Gratis-Streamingdienste wie Digi Sport auf deinem Smart-TV schauen willst, brauchst du ein VPN. Diese Dienste nutzen Geo-Beschränkungen. Aber funktioniert ein VPN mit einem Smart-TV? Ja! So geht's:

VPN installieren: Hat dein Smart-TV keine VPN-App-Unterstützung, musst du das VPN eventuell auf deinem Router installieren. So verbindet sich dein Smart-TV automatisch über das Router-WLAN mit dem VPN-Server. Mit Server verbinden: Du musst dich mit einem Server im Land des jeweiligen Streamingdienstes verbinden. Für Fandango brauchst du z. B. einen Server in den USA, für Digi Sport einen in Rumänien. Online-Sender aufrufen: Öffne die Sender-App oder rufe die Website in deinem Browser auf und starte den Stream.

Alternative Lösungen:

Nutze Chromecast oder AirPlay : Streame direkt von deinem Smartphone oder Laptop auf den TV.

: Streame direkt von deinem Smartphone oder Laptop auf den TV. HDMI-Kabel anschließen: Die simple, aber zuverlässige Lösung, um das Bild vom Laptop auf deinem TV zu streamen.

Folge dieser Anleitung und schon bald kannst du Fußball-Livestreams kostenlos schauen, ganz bequem vom Sofa aus.

Zusammenfassung

Der Sonntag verteilt sich auf sechs Ligen, mit dem frühen Serie-A-Termin Como gegen die AS Rom, dem englischen Topspiel FC Liverpool gegen Manchester City um 17:30 Uhr und dem Abendspiel Cagliari gegen Juventus Turin um 20:45 Uhr. Im Mittelpunkt steht jedoch 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach um 15:30 Uhr im RheinEnergieStadion. Beim Rheinderby geht es neben den drei Punkten um regionale Vorherrschaft, entsprechend schwer wiegt das Ergebnis für die Stimmung in beiden Klubs. Meine Prognose: 2:1 für Köln.

Wer das Derby hierzulande sehen will, braucht ein Sky-Deutschland-Abo. Gratis läuft die Partie bei Fandango in den USA, beim Bundesliga-Kanal auf YouTube in Irland und bei CazéTV via YouTube in Brasilien, alle drei sind aus Deutschland jedoch gesperrt. Ein VPN verschiebt deinen virtuellen Standort in das jeweilige Sendeland und öffnet damit den Zugang zu sämtlichen kostenlosen Übertragungen dieses Spieltags – von der 2. Bundesliga um 13:30 Uhr bis zum späten Spiel in LaLiga und der Serie A.

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