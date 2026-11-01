Am heutigen Sonntag, dem 1. November 2026, steht der Formel-1-GP von Mexiko 2026 auf dem Programm. Gefahren wird auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt, der höchstgelegenen Strecke im Kalender. Das Rennen beginnt um 21:00 Uhr deutscher Zeit. Mit 20 Jahren könnte Kimi Antonelli heute der jüngste Weltmeister der Formel-1-Geschichte werden.

In Deutschland läuft die Übertragung nur bei Sky und WOW. Im benachbarten Ausland gibt es dagegen Gratissender, die den Grand Prix online ausstrahlen.

Wie du diese Sender auch von Deutschland aus erreichst und den Mexiko-GP kostenlos schauen kannst, erkläre ich jetzt.

Wo kann ich den Großen Preis von Mexiko kostenlos schauen?

Bei diesen Sendern läuft der Mexiko-GP 2026 ohne Abo.

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F1-Mexiko-GP kostenlos schauen mit NordVPN

Wie kann ich den F1-Mexiko-GP kostenlos schauen?

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Warum brauche ich ein VPN für den F1-Mexiko-GP 2026?

Die Übertragungsrechte an der Formel 1 gelten immer nur für ein bestimmtes Land und die Mediatheken kontrollieren anhand deiner IP-Adresse, wo du dich gerade befindest. Rufst du den Stream aus Deutschland auf, erscheint statt des Bildes eine Sperrmeldung.

ORF-Fehlermeldung beim Stream außerhalb Österreichs

Ein VPN weist deinem Gerät eine IP aus dem Sendeland zu. Der Anbieter ordnet dich damit dem erlaubten Gebiet zu und gibt die Übertragung frei. Für den Mexiko-GP passen Server in Österreich, Belgien, Luxemburg und der Schweiz.

Wie streame ich den Mexiko-GP 2026 gratis beim ORF?

Beim Mexiko-GP greife ich am liebsten zum ORF. Auf on.orf.at läuft der gesamte Grand Prix live und auf Deutsch. Jenseits der österreichischen Grenze ist das Angebot jedoch gesperrt. Ein VPN-Server in Österreich hebt diese Beschränkung auf und macht den Stream von überall zugänglich.

So streamst du den F1-Mexiko-GP 2026 kostenlos im ORF:

Stelle eine VPN-Verbindung nach Österreich her. Rufe den Formel-1-Livestream beim ORF auf. Schaue den F1-Mexiko-GP kostenlos live.

ORF-Formel-1-Livestream entsperrt mit VPN

Tipp: Bleibt das Bild schwarz, wechsle auf einen anderen Server im gleichen Land. Bringt das nichts, lösche den Browser-Cache oder nutze ein Inkognito-Fenster. Gelegentlich hilft es zudem, den Werbeblocker auszuschalten. Die Einrichtung selbst dauert in der Regel nur wenige Minuten.

Formel-1-Stand 2026 und Streckenanalyse: F1-Mexiko-GP in Mexiko-Stadt

An der Spitze der Fahrerwertung steht weiterhin Kimi Antonelli. Der Mercedes-Fahrer hat sich in der ersten Saison unter dem neuen technischen Reglement einen komfortablen Vorsprung auf Teamkollege George Russell erarbeitet und in Mexiko seinen ersten WM-Matchball: Platz neun reicht ihm zum Titelgewinn. Entsprechend führt Mercedes auch die Konstrukteurswertung an. Lewis Hamilton ist im Ferrari derzeit bester Verfolger des Duos.

Dahinter geht es eng zu: Zwischen George Russell, Lewis Hamilton, Max Verstappen und Charles Leclerc liegen nur wenige Zähler, der Kampf um Rang zwei bleibt bis zum Saisonende offen. Lando Norris hat als Sechster der Fahrerwertung bereits etwas Rückstand auf dieses Trio. Im Mittelfeld haben sich die Racing Bulls als stärkstes Team hinter den Top vier abgesetzt, Alpine folgt mit deutlichem Abstand. Die folgende Tabelle zeigt den Stand vor dem Mexiko-GP-Wochenende.

Fahrer Team Punkte 1. Kimi Antonelli Mercedes 365 2. George Russell Mercedes 242 3. Lewis Hamilton Ferrari 241 4. Max Verstappen Red Bull Racing 236 5. Charles Leclerc Ferrari 233 6. Lando Norris McLaren 211 7. Oscar Piastri McLaren 144 8. Isack Hadjar Red Bull Racing 105 9. Liam Lawson Racing Bulls 77 10. Pierre Gasly Alpine 42 11. Arvid Lindblad Racing Bulls 38 12. Franco Colapinto Alpine 27 13. Oliver Bearman Haas 23 14. Nico Hülkenberg Audi 13 15. Gabriel Bortoleto Audi 10 16. Esteban Ocon Haas 7 17. Fernando Alonso Aston Martin 7 18. Carlos Sainz Williams 7 19. Alex Albon Williams 5 20. Yuki Tsunoda Racing Bulls 1 21. Sergio Pérez Cadillac 0 22. Valtteri Bottas Cadillac 0 23. Lance Stroll Aston Martin 0

Der Autódromo Hermanos Rodríguez misst 4,304 Kilometer, gefahren werden 71 Runden. Prägend ist die Lage auf rund 2.200 Metern über dem Meeresspiegel: Die dünne Luft kostet Abtrieb und fordert die Kühlung von Motor und Bremsen heraus. Die lange Start-Ziel-Gerade mündet in eine der härtesten Bremszonen der Saison und ist die zentrale Überholstelle, bevor der Kurs durch die verwinkelte Stadionpassage im Foro Sol führt. Unter dem neuen Reglement rücken in dieser Höhenlage Energierückgewinnung und der Einsatz der elektrischen Leistung auf der Geraden besonders in den Fokus. Weil der Kompromiss zwischen Topspeed und Grip in den Kurvenkombinationen schwer zu finden ist, kommt den Trainings besondere Bedeutung zu.

Gestartet wird um 14:00 Uhr Ortszeit. Anfang November ist es in Mexiko-Stadt meist trocken und mild. Nachmittagsschauer lassen sich aber nie ganz ausschließen, weshalb Teams Intermediates und Regenreifen bereithalten. Safety-Car-Phasen gehören hier zum Standardrepertoire der Strategen, weil die engen Passagen nur wenig Auslauf bieten.

Kann ich ein kostenloses VPN für Formel-1-Streams nutzen?

Kostenlose VPNs stoßen bei Live-Sport schnell an ihre Grenzen. Knappe Datenlimits, gedrosseltes Tempo und überfüllte Server sorgen bei einem Rennen von fast zwei Stunden für Ruckler und matschige Bildqualität. Wer das komplette Wochenende von Freitag bis Sonntag verfolgen will, fährt mit einem kostenpflichtigen Dienst deutlich besser.

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Als zweite Möglichkeit bleibt F1 TV Pro. Offiziell wird der Dienst in Deutschland nicht angeboten, per VPN lässt er sich dennoch nutzen. Die Vorgehensweise beschreibt unser Guide „F1 TV Pro in Deutschland schauen“.

Die nächsten Formel-1-Rennen 2026

Im Anschluss an Mexiko-Stadt bleibt der Tross zunächst auf dem amerikanischen Kontinent. Diese Rennen stehen als Nächstes an:

Datum F1-GP Veranstaltungsort 1. November Großer Preis von Mexiko Autódromo Hermanos Rodríguez 8. November Großer Preis von Brasilien Autódromo José Carlos Pace (Interlagos) 21./22. November Großer Preis von Las Vegas Las Vegas Strip Circuit 29. November Großer Preis von Katar Lusail International Circuit 6. Dezember Großer Preis von Abu Dhabi Yas Marina Circuit

Auch die restlichen Rennen der Saison kannst du mit einem VPN bei ausländischen Free-TV-Sendern schauen. Welche Sender welche Rennen zeigen, erfährst du in unserem Guide mit allen kostenlosen Formel-1-Livestreams.

Zusammenfassung

In der Schlussphase der Saison 2026 zählt in Mexiko-Stadt jeder Punkt: Fünf Rennen vor Schluss hat Antonelli seinen ersten WM-Matchball. Platz neun genügt ihm zum Titel, während Ferrari, McLaren und Red Bull um die Plätze dahinter kämpfen. Der Große Preis von Mexiko gehört zu den traditionsreichsten Terminen im Kalender und bietet mit der Stadionkurve im Foro Sol eine der stimmungsvollsten Kulissen des Jahres.

Sportlich entscheidend werden die 4,304 Kilometer in der Höhenluft: wenig Abtrieb auf der langen Geraden, dazu Bremsen und Antrieb am Limit der Kühlung. Reifenwahl und der richtige Moment für den Boxenstopp können das Ergebnis in Mexiko schnell drehen.

Gratis läuft das Wochenende beim ORF über on.orf.at sowie bei RTBF Auvio und RTL Zwee. Qualifying und Rennen übertragen zusätzlich SRF, RSI und RTS. Über einen VPN-Server im jeweiligen Land sind diese Streams auch aus Deutschland abrufbar.

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