Am Samstagabend, den 27. September 2025, spielt Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt im Borussia-Park. Anstoß ist um 18:30 Uhr. Für beide Teams geht es um wichtige Punkte: Gladbach will nach einem durchwachsenen Saisonstart wieder in die Spur finden, Frankfurt nach starkem Auftakt die Tabelle weiter nach oben klettern. Es könnte also spannend werden.

Die chaotische Pay-TV-Landschaft In Deutschland macht es leider nicht einfach, das Spiel live zu sehen. Doch im Ausland gibt es legale Free-TV-Sender. Mit einem VPN kannst du Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt kostenlos schauen.

Ich habe es ausprobiert, erkläre Schritt für Schritt, wie es funktioniert und was du sonst noch über das Spiel wissen musst.

Wo kannst du Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt kostenlos schauen?

Diese Sender übertragen die Partie am Samstagabend im kostenlosen Livestream:

Sender Land Preis Digi Sport 4 Rumänien Kostenlos Canal GOAT via YouTube Brasilien Kostenlos Sporty TV Nigeria Kostenlos

Bundesliga Gratis-Stream mit NordVPN

Wie schaust du Gladbach gegen Frankfurt live und kostenlos?

Abonniere ein zuverlässiges VPN, mein Favorit NordVPN, ist aktuell73% günstiger! Lade die Software herunter und installiere das VPN auf deinem PC, Laptop, Handy, Tablet oder Smart-TV. Klicke auf einen VPN-Server. Wähle Rumänien für Digi Sport 4, Brasilien für Canal GOAT via YouTube oder Nigeria für Sporty TV. Öffne die Website des Senders, gehe zum Live-Bereich und genieße Gladbach – Frankfurt gratis und in guter Qualität.

Die besten VPNs für Bundesliga-Streams 2025/26

NordVPN: Das beste VPN für die Bundesliga. Schnelle Server, herausragender Funktionsumfang. Entsperrt Digi Sport 4 und Canal GOAT ohne Probleme. Surfshark: Unbegrenzt viele Geräte mit einem Account. Sehr praktisch, wenn du Bundesliga-Streams parallel auf mehreren Geräten schauen willst. Proton VPN: Das VPN des bekannten Schweizer E-Mail-Providers. Gilt als sehr sicher und betreibt stabile Server in aller Welt. ExpressVPN: Ein sehr beliebtes VPN, bekannt für schnelle, stabile Server und ist dadurch eine exzellente Alternative für Fußball-Livestreams. CyberGhost: Weniger Funktionen und Server, dafür sehr anfängerfreundlich. Perfekt für Einsteiger mit minimalen IT-Kenntnissen.

Warum du für Mönchengladbach gegen Frankfurt ein VPN brauchst

In Deutschland zeigt kein Free-TV-Sender Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt. Offiziell läuft die Partie nur bei Sky. Im Ausland ist es einfacher, dort übertragen mehrere Sender das Spiel kostenlos online. Das Problem ist. in Deutschland bekommst du beim Aufruf dieser Streams eine Fehlermeldung.

Digi Sport 4 aus Rumänien ohne VPN in Deutschland

Ein VPN umgeht die Sperre, indem es dir eine IP-Adresse im Zielland gibt. So wirkt es, als würdest du direkt von dort zuschauen, und du erhältst vollen Zugang zu den offiziellen Gratis-Streams.

So schaust du Gladbach vs. Frankfurt kostenlos bei Digi Sport 4

Digi Sport 4 ist ein Streaming-Kanal aus Rumänien, der zahlreiche Spiele aus der Bundesliga kostenlos ausstrahlt.

So entsperrst du Digi Sport 4 in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Rumänien. Gehe zur Digi Sport-Website. Klicke auf den Stream bei Digi Sport 4. Schau Gladbach vs. Frankfurt live und kostenlos.

Digi Sport 4 in Deutschland, entsperrt mit NordVPN

Tipp: Sollte es nicht klappen, hilft manchmal ein Serverwechsel oder du öffnest den Stream im Inkognito-Fenster. Auch der Adblocker oder deine Cookies können den Stream blockieren. Einfach ausschalten, bzw. löschen, spätestens dann sollte es laufen.

Bundesliga 2025 Spielübersicht am 5. Spieltag

Mit einem VPN kannst du nicht nur Gladbach gegen Eintracht Frankfurt kostenlos schauen, sondern auch viele andere Bundesliga-Spiele. Hier eine Übersicht aller verbleibenden Begegnungen am 5. Spieltag.

Bundesliga-Spiel Datum und Zeit Mainz 05 – Borussia Dortmund Samstag, 27. September, 15:30 Uhr Heidenheim – Augsburg Samstag, 27. September, 15:30 Uhr St. Pauli – Leverkusen Samstag, 27. September, 15:30 Uhr Wolfsburg – RB Leipzig Samstag, 27. September, 15:30 Uhr Mönchengladbach – Frankfurt Samstag, 27. September, 18:30 Uhr Freiburg – Hoffenheim Sonntag, 28. September, 15:30 Uhr Köln – VfB Stuttgart Sonntag, 28. September, 17:30 Uhr Union Berlin – HSV Sonntag, 28. September, 19:30 Uhr

Alle Gratis-Spiele und Sender findest du auch in unserem Artikel mit den besten kostenlosen Bundesliga-Streams. Schau am besten immer vorher bei uns vorbei, damit du nie wieder ein Spiel verpasst.

Analyse: Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt – Wer gewinnt?

Borussia Mönchengladbach steckt schon zu Beginn der Saison 2025/26 in einer schwierigen Phase. Nach vier Spieltagen wartet die Fohlen-Elf noch auf den ersten Sieg und steht mit nur zwei Punkten tief im Tabellenkeller. Offensiv fehlt es an Durchschlagskraft, aber auch defensiv fehlt die Initiative. Das Team von Gerardo Seoane ist unter enormem Druck.

Eintracht Frankfurt dagegen einen besseren Start hingelegt: zwei Siege und zwei Niederlagen reichen aktuell für Platz 6 der Tabelle. Vor allem die Offensive um Omar Marmoush und Mario Götze funktioniert gut.

Trotz der klaren Ausgangslage ist die Partie kein Selbstläufer. Gladbach spielt zuhause und kann an guten Tagen jedem Gegner gefährlich werden. Frankfurt muss früh die Favoritenrolle einnehmen und die Schwächen der Gladbacher konsequent ausnutzen.

KI-Prognose: Gladbach - Frankfurt: 0:2 (Auswärtssieg).

Kann ich Bundesliga mit einem Gratis-VPN streamen?

Auf den ersten Blick klingen Gratis-VPNs nach einer cleveren Lösung, um Gladbach gegen Frankfurt kostenlos zu streamen. In der Realität sind sie aber für Bundesliga-Streams kaum geeignet. Begrenztes Datenvolumen und überlastete Server sorgen dafür, dass Streams ruckeln, abbrechen oder gar nicht starten.

Gute Fußball-VPNs verfügen über schnelle, stabile Server in den richtigen Ländern. Für Bundesliga-Livestreams bedeutet das: flüssige Übertragung, keine Aussetzer und Zugang zu legalen Free-TV-Sendern im Ausland. Wer regelmäßig Bundesliga schauen will, sollte sich wirklich ein günstiges, zuverlässiges VPN holen.

VPN testen ohne Risiko? NordVPN ist jetzt für kurze Zeit 73% reduziert und kommt mit einer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Das heißt, du kannst den Livestream Gladbach gegen Frankfurt kostenlos schauen und bekommst hinterher dein Geld zurück, falls du dich entscheidest wieder zu kündigen.

Ist es legal, Gladbach – Frankfurt per VPN zu streamen?

Die Nutzung eines VPNs in Deutschland ist legal und du darfst deine IP-Adresse ändern, um dich virtuell ins Ausland zu versetzen und dort offizielle Streams zu schauen. Solange du lizenzierte Sender nutzt, bewegst du dich auf sicherem Terrain. Illegale Portale oder dubiose Links bergen dagegen Risiken wie Viren, schlechte Qualität oder Abmahnungen.

Mit einem seriösen VPN-Anbieter und offiziellen Übertragungen genießt du die Bundesliga sicher in guter Qualität. Gleichzeitig erhältst du Zugriff auf viele attraktive Streams im Ausland, darunter auch die Formel 1, MotoGP oder die Champions League.

Zusammenfassung

Das Spiel Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt verspricht Spannung pur. Während Frankfurt mit einer stabilen Offensive anreist, sucht Gladbach den Befreiungsschlag, um in der Tabelle nicht noch tiefer zu rutschen.

Viele Fans wäre gerne live dabei! Ohne Pay-TV bleibt aber nur der Umweg über ausländische Free-TV-Sender. Mit einem VPN schaltest du legale Streams frei und genießt das Spiel live, gratis und in guter Qualität. Zugleich sicherst du dir Zugang zu vielen weiteren Bundesliga-Spielen und schützt dich vor zahlreichen Gefahren im Internet.

Alle hier empfohlenen VPNs können die Sender entsperren. Einfach einrichten und schon in wenigen Minuten kannst du Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt kostenlos schauen.

Die besten VPN Angebote diese Woche: Derzeit beliebt 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -73% OFF Sonderangebot Angebot sichern 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -87% OFF Sonderangebot Angebot sichern 4.5 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -64% OFF Sonderangebot Angebot sichern

Das könnte dich auch interessieren:

FAQ