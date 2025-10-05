Mönchengladbach gegen Freiburg kostenlos im Livestream sehen – Bundesliga 2025/26
Heute, am Sonntagabend, den 5. Oktober 2025, steigt das letzte Spiel des 6. Bundesliga-Spieltags: Borussia Mönchengladbach gegen SC Freiburg. Anstoß ist um 19:30 Uhr im Borussia-Park.
Freiburg ist passabel in die Saison gestartet, könnte aber noch Punkte gebrauchen. Das Spiel gegen Gladbach ist die ideale Gelegenheit dafür. Die Westfalen sitzen am Boden der Tabelle und brauchen dringend einen Befreiungsschlag.
Dank des Pay-TV-Chaos gibt es keine kostenlose Fernsehübertragung in Deutschland. Mit einem VPN kannst du jedoch offizielle Free-TV-Sender im Ausland freischalten und Mönchengladbach gegen Freiburg kostenlos schauen.
Wo kannst du Mönchengladbach gegen Freiburg kostenlos schauen?
Diese Sender übertragen das Bundesliga-Spiel Mönchengladbach gegen Freiburg am Sonntag, den 5. Oktober 2025, live und gratis im Stream:
|Sender
|Land
|Preis
|Digi Sport 4
|Rumänien
|Kostenlos
|AbemaTV
|Japan
|Kostenlos
|Canal GOAT via YouTube
|Brasilien
|Kostenlos
Wie schaust du Gladbach – Freiburg kostenlos?
- Abonniere ein VPN mit schnellen Servern, mein Favorit ist NordVPN, aktuell 73% günstiger.
- Installiere das VPN auf deinem PC, Laptop, Handy, Tablet oder Smart-TV.
- Verbinde dich mit dem VPN-Server. Rumänien für Digi Sport 4, Japan für Abema TV oder Brasilien für Canal GOAT.
- Starte den Stream. Öffne die App oder Website des gewünschten Senders und genieße Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg live und kostenlos.
Die besten VPNs für Gladbach gegen Freiburg
- NordVPN: Sehr schnell, zuverlässiges Freischalten von Online-Sendern, ideal für stabile Sportstreams aus dem Ausland
- Surfshark: Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis, unbegrenzt viele Geräte pro Account möglich und gute Performance
- Proton VPN: Das VPN des bekannten E-Mail-Anbieters aus der Schweiz. Sicher, schnell, stark für Fußball-Livestreams
- ExpressVPN: Eines der beliebtesten VPNs der Welt. Nicht der günstigste Anbieter, aber immer eine gute Alternative
- CyberGhost: Leicht zu bedienen, mit Streaming-optimierten Server. Ideal für Einsteiger mit minimalen IT-Kenntnissen
Warum du für Mönchengladbach gegen Freiburg ein VPN brauchst
In Deutschland läuft Mönchengladbach gegen Freiburg nur im Pay-TV. Eine Free-TV-Übertragung gibt es nicht. Online-Sender im Ausland zeigen das Spiel kostenlos. Das Problem ist Geoblocking, ohne VPN gibt es in Deutschland nur eine Fehlermeldung.
Ein VPN ändert deine IP-Adresse und täuscht vor, dass du dich im Land des Senders befindest. So kannst du die ausländischen Free-TV-Angebote freischalten und Mönchengladbach gegen Freiburg kostenlos schauen.
Gladbach vs. Freiburg kostenlos bei Digi Sport 4 schauen
Digi Sport 4 ist Online-Sender aus Rumänien, der viele Fußballspiele kostenlos ausstrahlt. Wir haben ihn bereits mehrfach erfolgreich gestestet.
So entsperrst du Digi Sport 4 in Deutschland:
- Verbinde dich mit einem VPN-Server in Rumänien.
- Gehe zur Digi Sport-Website.
- Klicke auf den Stream bei Digi Sport 4.
- Schau Gladbach vs. Freiburg live und kostenlos.
Mit NordVPN kannst du den Stream in wenigen Sekunden entsperren.
Tipp: Sollte es nicht klappen, hilft manchmal ein Serverwechsel oder du öffnest den Stream im Inkognito-Fenster. Auch der Adblocker oder deine Cookies können den Stream blockieren. Einfach ausschalten, bzw. löschen, spätestens dann sollte es laufen.
Bundesliga 2025 Spielübersicht am 6. Spieltag
Mit einem VPN kannst du Gladbach – Freiburg kostenlos schauen und vieles mehr. Alle Spiele und Gratis-Sender findest du in unseren besten kostenlosen Bundesliga-Streams.
Hier die Übersicht für den 6. Spieltag.
|Spiel
|Datum und Zeit
|Leverkusen – Union Berlin
|Samstag, 4. Oktober, 15:30 Uhr
|Dortmund – RB Leipzig
|Samstag, 4. Oktober, 15:30 Uhr
|Werder Bremen – St. Pauli
|Samstag, 4. Oktober, 15:30 Uhr
|Augsburg – Wolfsburg
|Samstag, 4. Oktober, 15:30 Uhr
|Eintracht Frankfurt – Bayern
|Samstag, 4. Oktober, 18:30 Uhr
|VfB Stuttgart – Heidenheim
|Sonntag, 5. Oktober, 15:30 Uhr
|HSV – Mainz
|Sonntag, 5. Oktober, 17:30 Uhr
|Mönchengladbach – Freiburg
|Sonntag, 5. Oktober, 19:30 Uhr
Prognose: Mönchengladbach gegen Freiburg am 6. Spieltag
Mönchengladbach hat nach fünf Spieltagen gerade einmal zwei Punkte auf dem Konto. Vorne fehlt die Durchschlagskraft, hinten die nötige Stabilität, kein Wunder also, dass die Fohlen aktuell das Schlusslicht der Bundesliga-Tabelle bilden. Die Mannschaft wirkt verunsichert und sucht noch immer nach ihrem Rhythmus.
Freiburg steht wesentlich besser da. Mit soliden Leistungen haben sich die Breisgauer auf Rang 8 etabliert und gehören damit zum stabilen Bundesliga-Mittelfeld. Vor allem die kompakte Defensive und schnelles Umschaltspiel machen den SC momentan zum klaren Favoriten in diesem Duell.
Prognose: 2–1 für Freiburg. Die Breisgauer haben mehr individuelle Qualität, Gladbach muss auf Heimvorteil und Teamgeist hoffen.
Funktionieren kostenlose VPNs für Mönchengladbach – Freiburg?
Kostenlose VPNs sind meist ungeeignet für Bundesliga-Livestreams wie Mönchengladbach gegen Freiburg: Sie bieten oft nur sehr geringe Datenmengen, zu wenig für 90 Minuten Fußball. Serverstandorte wie Rumänien, Japan oder Brasilien sind oft nicht verfügbar. Die Verbindungen sind häufig überlastet, was zu Aussetzern und Abbrüchen führt. Manche kostenlosen VPNs protokollieren sogar Nutzerdaten.
Für verlässliches Streaming und gute Bildqualität sind die hier genannten VPNs klar im Vorteil.
NordVPN bietet eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie für alle Neukunden. Das bedeutet, du kannst das heutige Bundesliga-Match Gladbach vs. Freiburg kostenlos live streamen und bekommst hinterher dein Geld zurück, falls du nicht zufrieden sein solltest.
Ist es legal, Gladbach – Freiburg mit VPN zu schauen?
Streaming über VPN in Deutschland ist nicht strafbar. Urheberrechtlich ist es eine Grauzone. Verstöße von Privatpersonen werden bisher nicht geahndet. Entscheidend ist aber, dass du auf offizielle Quellen im Ausland zugreifst. Das ist rechtlich und technisch wesentlich sicher als illegale Streaming-Portale.
Mit einem guten VPN kannst du Gladbach gegen Freiburg kostenlos streamen. VPNs anonymisieren deine Verbindung und geben dir Zugriff auf Sport-Livestreams, wie die Bundesliga, Formel 1, MotoGP und die Champions League.
Zusammenfassung
Wenn Borussia Mönchengladbach heute gegen den SC Freiburg antritt, steht einiges auf dem Spiel. Gladbach braucht dringend Punkte, wenn sie nicht am Tabellenende versauern wollen. Freiburg wird jedoch alles geben und seine stabile Frühform nutzen, um weiter Punkte zu sammeln.
Für Fans in Deutschland bleibt das Problem: Im Free-TV läuft das Spiel nicht. Mit einem VPN kannst du jedoch auf legale Auslandsstreams zugreifen und Gladbach – Freiburg kostenlos schauen.
Los geht's. VPN einschalten, Stream starten und Bundesliga live genießen!
FAQ
Welche Sender übertragen das Spiel kostenlos?
Im Ausland läuft Mönchengladbach gegen Freiburg unter anderem auf Digi Sport 4 (Rumänien), Abema TV (Japan) und Canal GOAT (Brasilien). In Deutschland gibt es keine Free-TV-Ausstrahlung, dort ist der Zugang nur mit Pay-TV möglich.
Brauche ich ein VPN, um die Streams freizuschalten?
Da die Sender über Geoblocking nur in ihren Heimatländern verfügbar sind, benötigst du ein VPN. Mit einer Verbindung nach Rumänien, Japan oder Brasilien kannst du die offiziellen Streams problemlos entsperren.
Welches VPN eignet sich am besten für Bundesliga-Streams?
NordVPN und Surfshark waren die zuverlässigsten VPNs in unserem Bundesliga-Test. Sie bieten schnelle Server in Rumänien, Japan und Brasilien, laufen stabil in guter Qualität und haben ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Kann ich das Spiel auch mobil oder auf dem Smart-TV schauen?
Ja. Mit den VPN-Apps für iOS, Android und Smart-TVs kannst du den Stream direkt öffnen. Alternativ kannst du deinen Laptop mit HDMI an den Fernseher anschließen.