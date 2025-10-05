Heute, am Sonntagabend, den 5. Oktober 2025, steigt das letzte Spiel des 6. Bundesliga-Spieltags: Borussia Mönchengladbach gegen SC Freiburg. Anstoß ist um 19:30 Uhr im Borussia-Park.

Freiburg ist passabel in die Saison gestartet, könnte aber noch Punkte gebrauchen. Das Spiel gegen Gladbach ist die ideale Gelegenheit dafür. Die Westfalen sitzen am Boden der Tabelle und brauchen dringend einen Befreiungsschlag.

Dank des Pay-TV-Chaos gibt es keine kostenlose Fernsehübertragung in Deutschland. Mit einem VPN kannst du jedoch offizielle Free-TV-Sender im Ausland freischalten und Mönchengladbach gegen Freiburg kostenlos schauen.

Wo kannst du Mönchengladbach gegen Freiburg kostenlos schauen?

Diese Sender übertragen das Bundesliga-Spiel Mönchengladbach gegen Freiburg am Sonntag, den 5. Oktober 2025, live und gratis im Stream:

Sender Land Preis Digi Sport 4 Rumänien Kostenlos AbemaTV Japan Kostenlos Canal GOAT via YouTube Brasilien Kostenlos

Bundesliga Gratis-Stream mit NordVPN

Wie schaust du Gladbach – Freiburg kostenlos?

Abonniere ein VPN mit schnellen Servern, mein Favorit ist NordVPN, aktuell 73% günstiger. Installiere das VPN auf deinem PC, Laptop, Handy, Tablet oder Smart-TV. Verbinde dich mit dem VPN-Server. Rumänien für Digi Sport 4, Japan für Abema TV oder Brasilien für Canal GOAT. Starte den Stream. Öffne die App oder Website des gewünschten Senders und genieße Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg live und kostenlos.

Die besten VPNs für Gladbach gegen Freiburg

NordVPN: Sehr schnell, zuverlässiges Freischalten von Online-Sendern, ideal für stabile Sportstreams aus dem Ausland Surfshark: Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis, unbegrenzt viele Geräte pro Account möglich und gute Performance Proton VPN: Das VPN des bekannten E-Mail-Anbieters aus der Schweiz. Sicher, schnell, stark für Fußball-Livestreams ExpressVPN: Eines der beliebtesten VPNs der Welt. Nicht der günstigste Anbieter, aber immer eine gute Alternative CyberGhost: Leicht zu bedienen, mit Streaming-optimierten Server. Ideal für Einsteiger mit minimalen IT-Kenntnissen

Warum du für Mönchengladbach gegen Freiburg ein VPN brauchst

In Deutschland läuft Mönchengladbach gegen Freiburg nur im Pay-TV. Eine Free-TV-Übertragung gibt es nicht. Online-Sender im Ausland zeigen das Spiel kostenlos. Das Problem ist Geoblocking, ohne VPN gibt es in Deutschland nur eine Fehlermeldung.

Digi Sport 4 Rumänien ohne VPN in Deutschland

Ein VPN ändert deine IP-Adresse und täuscht vor, dass du dich im Land des Senders befindest. So kannst du die ausländischen Free-TV-Angebote freischalten und Mönchengladbach gegen Freiburg kostenlos schauen.

Gladbach vs. Freiburg kostenlos bei Digi Sport 4 schauen

Digi Sport 4 ist Online-Sender aus Rumänien, der viele Fußballspiele kostenlos ausstrahlt. Wir haben ihn bereits mehrfach erfolgreich gestestet.

So entsperrst du Digi Sport 4 in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Rumänien. Gehe zur Digi Sport-Website. Klicke auf den Stream bei Digi Sport 4. Schau Gladbach vs. Freiburg live und kostenlos.

Mit NordVPN kannst du den Stream in wenigen Sekunden entsperren.

Digi Sport 4 in Deutschland entsperrt mit NordVPN

Tipp: Sollte es nicht klappen, hilft manchmal ein Serverwechsel oder du öffnest den Stream im Inkognito-Fenster. Auch der Adblocker oder deine Cookies können den Stream blockieren. Einfach ausschalten, bzw. löschen, spätestens dann sollte es laufen.

Bundesliga 2025 Spielübersicht am 6. Spieltag

Mit einem VPN kannst du Gladbach – Freiburg kostenlos schauen und vieles mehr. Alle Spiele und Gratis-Sender findest du in unseren besten kostenlosen Bundesliga-Streams.

Hier die Übersicht für den 6. Spieltag.

Spiel Datum und Zeit Leverkusen – Union Berlin Samstag, 4. Oktober, 15:30 Uhr Dortmund – RB Leipzig Samstag, 4. Oktober, 15:30 Uhr Werder Bremen – St. Pauli Samstag, 4. Oktober, 15:30 Uhr Augsburg – Wolfsburg Samstag, 4. Oktober, 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt – Bayern Samstag, 4. Oktober, 18:30 Uhr VfB Stuttgart – Heidenheim Sonntag, 5. Oktober, 15:30 Uhr HSV – Mainz Sonntag, 5. Oktober, 17:30 Uhr Mönchengladbach – Freiburg Sonntag, 5. Oktober, 19:30 Uhr

Prognose: Mönchengladbach gegen Freiburg am 6. Spieltag

Mönchengladbach hat nach fünf Spieltagen gerade einmal zwei Punkte auf dem Konto. Vorne fehlt die Durchschlagskraft, hinten die nötige Stabilität, kein Wunder also, dass die Fohlen aktuell das Schlusslicht der Bundesliga-Tabelle bilden. Die Mannschaft wirkt verunsichert und sucht noch immer nach ihrem Rhythmus.

Freiburg steht wesentlich besser da. Mit soliden Leistungen haben sich die Breisgauer auf Rang 8 etabliert und gehören damit zum stabilen Bundesliga-Mittelfeld. Vor allem die kompakte Defensive und schnelles Umschaltspiel machen den SC momentan zum klaren Favoriten in diesem Duell.

Prognose: 2–1 für Freiburg. Die Breisgauer haben mehr individuelle Qualität, Gladbach muss auf Heimvorteil und Teamgeist hoffen.

Funktionieren kostenlose VPNs für Mönchengladbach – Freiburg?

Kostenlose VPNs sind meist ungeeignet für Bundesliga-Livestreams wie Mönchengladbach gegen Freiburg: Sie bieten oft nur sehr geringe Datenmengen, zu wenig für 90 Minuten Fußball. Serverstandorte wie Rumänien, Japan oder Brasilien sind oft nicht verfügbar. Die Verbindungen sind häufig überlastet, was zu Aussetzern und Abbrüchen führt. Manche kostenlosen VPNs protokollieren sogar Nutzerdaten.

Für verlässliches Streaming und gute Bildqualität sind die hier genannten VPNs klar im Vorteil.

VPN ohne Risiko testen? NordVPN bietet eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie für alle Neukunden. Das bedeutet, du kannst das heutige Bundesliga-Match Gladbach vs. Freiburg kostenlos live streamen und bekommst hinterher dein Geld zurück, falls du nicht zufrieden sein solltest.

Ist es legal, Gladbach – Freiburg mit VPN zu schauen?

Streaming über VPN in Deutschland ist nicht strafbar. Urheberrechtlich ist es eine Grauzone. Verstöße von Privatpersonen werden bisher nicht geahndet. Entscheidend ist aber, dass du auf offizielle Quellen im Ausland zugreifst. Das ist rechtlich und technisch wesentlich sicher als illegale Streaming-Portale.

Mit einem guten VPN kannst du Gladbach gegen Freiburg kostenlos streamen. VPNs anonymisieren deine Verbindung und geben dir Zugriff auf Sport-Livestreams, wie die Bundesliga, Formel 1, MotoGP und die Champions League.

Zusammenfassung

Wenn Borussia Mönchengladbach heute gegen den SC Freiburg antritt, steht einiges auf dem Spiel. Gladbach braucht dringend Punkte, wenn sie nicht am Tabellenende versauern wollen. Freiburg wird jedoch alles geben und seine stabile Frühform nutzen, um weiter Punkte zu sammeln.

Für Fans in Deutschland bleibt das Problem: Im Free-TV läuft das Spiel nicht. Mit einem VPN kannst du jedoch auf legale Auslandsstreams zugreifen und Gladbach – Freiburg kostenlos schauen.

Los geht's. VPN einschalten, Stream starten und Bundesliga live genießen!

Die besten VPN Angebote diese Woche: Derzeit beliebt 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -73% OFF Sonderangebot Angebot sichern 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -87% OFF Sonderangebot Angebot sichern 4.5 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -64% OFF Sonderangebot Angebot sichern

Das könnte dich auch interessieren:

FAQ