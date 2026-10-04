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Griechenland gegen Deutschland im Ausland schauen: Nations League 2026/27

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Aktualisiert am: 4. Oktober 2026
Griechenland vs. Deutschland Nations League

Heute, am 4. Oktober 2026, trifft Deutschland in der UEFA Nations League auf Griechenland. Anstoß ist um 20:45 Uhr. In der Gruppenphase zählt jeder Punkt – beide Teams wollen sich im oberen Tabellenbereich festsetzen.

Im deutschen Free-TV läuft die Partie bei RTL, den Livestream gibt es mit Abo bei RTL+. Im Ausland ist die Plattform allerdings gesperrt. Mit einem VPN und einem deutschen Server greifst du auch im Urlaub oder auf Geschäftsreise auf RTL+ zu, als wärst du zu Hause.

In diesem Ratgeber erfährst du, wie du Griechenland gegen Deutschland im Ausland bei RTL+ schaust und welche kostenlosen Alternativen es gibt. Richte dein VPN vor Spielbeginn ein, damit der Stream pünktlich zum Anstoß läuft.

Wo kann ich Griechenland gegen Deutschland im Ausland schauen?

Hier läuft Griechenland gegen Deutschland live im Stream:

SenderLandKosten
RTL+DeutschlandAbo erforderlich
Digi Sport 2RumänienKostenlos
Alpha TVGriechenlandKostenlos

Griechenland – Deutschland im Ausland schauen mit NordVPN

Für deutsche Fans im Ausland ist RTL+ die erste Wahl: Du siehst das Spiel mit deutschem Kommentar und in gewohnter Qualität. Die Plattform prüft jedoch deine IP-Adresse und blockiert Zugriffe außerhalb Deutschlands. Mit einem VPN verbindest du dich mit einem deutschen Server und schaltest RTL+ frei. Wer kein Abo hat, weicht auf die kostenlosen Streams von Alpha TV oder Digi Sport 2 aus.

Warum brauche ich ein VPN für Griechenland gegen Deutschland?

Ein VPN hilft dir dabei, Geoblocking bei internationalen Livestreams zu umgehen. Streamingdienste wie RTL+ prüfen deinen Standort anhand der IP-Adresse und sperren Zugriffe außerhalb des Lizenzgebiets. Verbindest du dich mit einem Server in Deutschland, rufst du RTL+ im Ausland genauso ab wie zu Hause. Für die kostenlosen Alternativen wählst du einen Server in Griechenland oder Rumänien.

Digi Sport 2 Geoblocking
Digi Sport 2-Fehlermeldung in Deutschland

Mit einem VPN gegen Geoblocking änderst du deinen virtuellen Standort. So nutzt du dein RTL+-Abo auch im Ausland oder greifst auf die kostenlosen Streams aus Rumänien und Griechenland zu.

Wie schaue ich Griechenland vs. Deutschland im Ausland? Schritt-für-Schritt-Anleitung

Nations League im Ausland mit NordVPN schauen
  1. Abonniere ein schnelles VPN: NordVPN, aktuell 73% günstiger.
  2. Installiere die VPN-App auf deinem Gerät: Richte die Software auf Laptop, Smartphone, Tablet oder Smart-TV ein.
  3. Verbinde dich mit einem Server: Wähle einen Standort in Deutschland, Griechenland oder Rumänien aus.
  4. Starte den Livestream: Öffne RTL+, Alpha TV oder Digi Sport 2 und schaue Griechenland gegen Deutschland live.

Nations League im Ausland mit NordVPN schauen

Die besten VPNs, um Griechenland vs. Deutschland im Ausland zu schauen

  1. NordVPN – liefert hohe Geschwindigkeiten und stabile Verbindungen für HD-Livestreams bei RTL+ und den Gratissendern.
  2. Surfshark – eignet sich für mehrere Geräte gleichzeitig und hält die Streamingqualität auch bei längeren Übertragungen konstant.
  3. Proton VPN – bietet schnelle Server in Europa und startet Livestreams meist ohne lange Ladezeiten.

So schaust du Griechenland vs. Deutschland im Ausland

RTL+ zeigt die Nations-League-Partie mit Abo im Livestream, Alpha TV und Digi Sport 2 übertragen sie kostenlos. Alle drei Plattformen sind jedoch nur im jeweiligen Land verfügbar.

So umgehst du z. B. die Digi-Sport-Sperre:

  1. Installiere ein VPN auf deinem Gerät und melde dich an.
  2. Verbinde dich mit einem Server in Rumänien.
  3. Öffne Digi Sport und starte den kostenlosen Livestream von Griechenland gegen Deutschland.
Digi Sport 2 entsperrt mit VPN
Digi Sport 2-Livestream verfügbar mit NordVPN

Viele kostenlose Streams zur Nations League sind nur innerhalb bestimmter Länder verfügbar. Deshalb brauchst du ein VPN, um die offiziellen Übertragungen außerhalb Griechenlands oder Rumäniens freizuschalten.

Die nächsten Spiele der Nations League 2026/27

BegegnungKostenlose StreamsDatum und Uhrzeit
Aserbaidschan vs. LitauenLRT (Litauen),
CBC Sport (Aserbaidschan)		4. Oktober 2026, 15:00 Uhr
Kosovo vs. ÖsterreichRTK (Kosovo),
ORF (Österreich),
CBC Sport (Aserbaidschan),
Digi Sport 1 (Rumänien)		4. Oktober 2026, 18:00 Uhr
Malta vs. AndorraTVM Sport (Malta),
RTVA (Andorra),
Digi Sport 2 (Rumänien)		4. Oktober 2026, 18:00 Uhr
Griechenland vs. DeutschlandDigi Sport 2 (Rumänien),
Alpha TV (Griechenland)
4. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Niederlande vs. SerbienNPO (Niederlande),
RTS (Serbien),
Digi Sport 3 (Rumänien)		4. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Portugal vs. NorwegenRTP (Portugal),
TV 2 (Norwegen),
CBC Sport (Aserbaidschan),
Digi Sport 1 (Rumänien)		4. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Wales vs. DänemarkBBC (Vereinigtes Königreich),
TV 2 (Dänemark),
Digi Sport 4 (Rumänien)		4. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Irland vs. IsraelRTÉ 2 (Irland),
Kan 11 (Israel)		4. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Zypern vs. LettlandCyBC (Zypern),
LTV7 (Lettland)		5. Oktober 2026, 18:00 Uhr
Italien vs. TürkeiRai 1 (Italien),
ATV (Türkei)		5. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Rumänien vs. Schweden5. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Bosnien und Herzegowina vs. PolenBHRT (Bosnien und Herzegowina), TVP Sport (Polen)5. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Frankreich vs. BelgienTF1 (Frankreich),
VTM (Belgien),
RTL TVI (Belgien),
Virgin Media Two (Irland)		5. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Montenegro vs. ArmenienRTCG (Montenegro),
AMPTV (Armenien)		5. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Ukraine vs. UngarnSuspilne (Ukraine),
M4 Sport (Ungarn)		5. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Nordirland vs. GeorgienBBC (Vereinigtes Königreich),
1TV (Georgien)		5. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Kasachstan vs. FäröerQazsport (Kasachstan),
KVF (Färöer)		6. Oktober 2026, 16:00 Uhr
Kroatien vs. SpanienHRT (Kroatien),
RTVE (Spanien)		6. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Moldau vs. SlowakeiTRM (Moldau),
STVR Sport (Slowakei)		6. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Luxemburg vs. BulgarienRTL Zwee (Luxemburg),
BNT (Bulgarien)		6. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Belarus vs. FinnlandYle (Finnland)6. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Albanien vs. San MarinoTV Klan (Albanien),
San Marino RTV (San Marino)		6. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Estland vs. IslandERR (Estland),
RÚV (Island)		6. Oktober 2026, 20:45 Uhr
England vs. TschechienITV (Vereinigtes Königreich),
ČT Sport (Tschechien)		6. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Schweiz vs. NordmazedonienSRF zwei via Play SRF (Schweiz), RTS 2 via Play RTS (Schweiz),
RSI La 2 via Play RSI (Schweiz), MRT (Nordmazedonien)		6. Oktober 2026, 20:45 Uhr

Ein VPN lohnt sich nicht nur für die Nations League: Auch ausgewählte Spiele der Bundesliga, Champions League und Europa League laufen bei manchen ausländischen Sendern kostenlos im Stream.

Fußball mit kostenlosem VPN schauen oder nicht?

Kostenlose VPNs stoßen bei Livestreams schnell an ihre Grenzen. Begrenztes Datenvolumen, langsame Server und instabile Verbindungen sorgen häufig für Unterbrechungen während des Spiels.

Für stabile Streams von Griechenland gegen Deutschland sind Premium-VPNs meist die bessere Wahl. Sie bieten höhere Geschwindigkeiten, zuverlässigere Verbindungen und mehr verfügbare Serverstandorte.

NordVPN jetzt testen

NordVPN bietet eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. Damit kannst du das VPN risikofrei testen und bei Bedarf innerhalb der Frist kündigen.

Ist es legal, Nations League mit VPN zu schauen?

In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist die Nutzung eines VPNs legal. Du solltest trotzdem die Nutzungsbedingungen des jeweiligen Streamingdienstes beachten, bevor du auf internationale Livestreams zugreifst.

Zusammenfassung

Griechenland setzt auf eine kompakte Defensive und schnelle Umschaltmomente. Deutschland bringt mehr individuelle Qualität und Kontrolle im Ballbesitz mit in die Partie. Insgesamt spricht die Ausgangslage leicht für die deutsche Mannschaft, auch wenn Griechenland zu Hause unangenehm zu bespielen ist.

Das Nations-League-Duell zwischen Griechenland und Deutschland hat sportliche Bedeutung für den weiteren Verlauf der Gruppenphase. In Deutschland überträgt RTL im Free-TV, den Livestream gibt es mit Abo bei RTL+. Mit einem VPN und einem deutschen Server schaust du RTL+ auch im Ausland. Kostenlose Alternativen sind Alpha TV und Digi Sport 2.

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FAQ

Kann ich Griechenland gegen Deutschland im Ausland bei RTL+ schauen?

Ja. RTL+ ist außerhalb Deutschlands gesperrt, mit einem VPN und einem deutschen Server greifst du aber auch im Ausland auf dein Abo zu.

Wo läuft Griechenland gegen Deutschland kostenlos?

Kostenlose Livestreams gibt es bei Alpha TV (Griechenland) und Digi Sport 2 (Rumänien). RTL zeigt das Spiel im deutschen Free-TV, für den Livestream bei RTL+ brauchst du ein Abo.

Brauche ich ein VPN?

Ja, im Ausland sind RTL+ und die kostenlosen Streams durch Geoblocking gesperrt. Mit einem VPN wie NordVPN oder Surfshark verbindest du dich mit einem deutschen Server für RTL+ oder mit einem Server in Griechenland bzw. Rumänien für die Gratisstreams.

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