Der Hamburger SV trifft heute, am 17. Oktober, in der Bundesliga auf den VfB Stuttgart: Die Partie im Hamburger Volksparkstadion beginnt um 15:30 Uhr und der HSV will sich im Tabellenmittelfeld festsetzen, doch Stuttgart peilt die obere Tabellenhälfte an.

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Bundesliga-Spielübersicht am Wochenende

Mit dem VPN siehst du nicht nur Hamburg gegen Stuttgart gratis, sondern auch zahlreiche weitere Fußball-Livestreams. Diese Bundesliga-Partien stehen am Wochenende an.

Spiel Datum und Uhrzeit Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln Freitag, 16. Oktober 2026, 20:30 Uhr Hamburger SV – VfB Stuttgart Samstag, 17. Oktober 2026, 15:30 Uhr FC Schalke 04 – 1. FSV Mainz 05 Samstag, 17. Oktober 2026, 15:30 Uhr 1. FC Union Berlin – Borussia Dortmund Samstag, 17. Oktober 2026, 15:30 Uhr SV Elversberg – FC Augsburg Samstag, 17. Oktober 2026, 15:30 Uhr SV Werder Bremen – SC Paderborn 07 Samstag, 17. Oktober 2026, 15:30 Uhr FC Bayern München – RB Leipzig Samstag, 17. Oktober 2026, 18:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen – SC Freiburg Sonntag, 18. Oktober 2026, 15:30 Uhr Borussia Mönchengladbach – TSG 1899 Hoffenheim Sonntag, 18. Oktober 2026, 17:30 Uhr

Das Cybernews-Team hat weitere offizielle und kostenlose Bundesliga-Streams geprüft und bestätigt.

Prognose und Analyse: Hamburg gegen Stuttgart – wer gewinnt?

Der HSV startete mit drei Pleiten in die Saison, gewann aber seine letzten beiden Spiele und geht mit Rückenwind ins Heimspiel. Stuttgart kassierte zum Auftakt eine 1:5-Klatsche beim FC Bayern, holte sich zuletzt aber mit einem 2:0 in Paderborn den ersten Auswärtssieg der Saison.

Im jüngsten Direktduell im April 2026 siegte Stuttgart deutlich mit 4:0. In der Gesamtbilanz aller 106 Bundesliga-Begegnungen führt allerdings der HSV. Als Vierter der Vorsaison bringt Stuttgart die größere Kaderbreite mit und gilt als leichter Favorit, doch mit Heimvorteil und der aktuellen Aufwärtstendenz kann der HSV die Partie offen gestalten.

Kann ich ein Gratis-VPN für die Bundesliga nutzen?

Für Bundesliga-Livestreams rate ich von kostenlosen VPNs ab. Viele Gratis-Anbieter sind zu langsam für Streaming oder werden direkt erkannt. Für stabile Übertragungen ohne Unterbrechungen eignen sich Premium-VPNs deutlich besser.

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Ist es legal, Hamburg gegen Stuttgart über VPN zu schauen?

Die Nutzung eines VPNs ist in Deutschland legal, der Zugriff auf Streams aus anderen Regionen kann jedoch gegen die Nutzungsbedingungen des jeweiligen Anbieters verstoßen. Bekannte rechtliche Konsequenzen für einzelne Nutzer gibt es bislang nicht, ein Restrisiko bleibt dennoch bestehen.

Zusammenfassung

Hamburg gegen Stuttgart steht am Samstag, dem 17. Oktober 2026, um 15:30 Uhr im Bundesliga-Programm. Der HSV will vor heimischem Publikum im Tabellenmittelfeld punkten, Stuttgart visiert die obere Tabellenhälfte an. In Deutschland zeigt nur das Pay-TV die Partie.

Ein schnelles VPN wie NordVPN setzt deinen Standort in Sekunden nach Irland oder in die USA. Danach verfolgst du Hamburg gegen Stuttgart live und kostenlos. Zusätzlich erreichst du weitere internationale Fußball-Streams, etwa die Champions League oder die Premier League.

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