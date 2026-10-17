Hamburg gegen VfB Stuttgart kostenlos schauen: Bundesliga 2026/27
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Der Hamburger SV trifft heute, am 17. Oktober, in der Bundesliga auf den VfB Stuttgart: Die Partie im Hamburger Volksparkstadion beginnt um 15:30 Uhr und der HSV will sich im Tabellenmittelfeld festsetzen, doch Stuttgart peilt die obere Tabellenhälfte an.
In Deutschland schaust du das Spiel ausschließlich über ein Pay-TV-Abo. Zum Glück habe ich kostenlose Sender im Ausland gefunden, die das Spiel übertragen. Doch leider sind diese Streams für Deutschland gesperrt.
Dafür habe ich die besten VPN-Anbieter und den Gratisstream getestet. In diesem Guide verrate ich dir, wie du Hamburg gegen Stuttgart gratis im Livestream schauen kannst.
Wo kann ich Hamburg gegen Stuttgart kostenlos schauen?
Diese Sender übertragen die Partie ohne Gebühr. Für den Zugriff verbinde dich einfach mit einem VPN-Server in den genannten Ländern:
|Sender
|Land
|Preis
|Fandango
|USA
|Kostenlos
|Bundesliga via YouTube
|Irland
|Kostenlos
Hamburg gegen Stuttgart kostenlos schauen: Anleitung
- Abonniere ein VPN. Ich empfehle NordVPN, aktuell 73% günstiger!
- Lade die VPN-App auf Smartphone, Laptop, Tablet oder Smart-TV herunter.
- Wähle einen Server in den USA oder Irland, um den kostenlosen Livestream aus Deutschland freizuschalten.
- Starte den Livestream und schaue Hamburg gegen Stuttgart kostenlos.
Die besten VPNs für die Bundesliga 2026/27
- NordVPN: Schnelle Server und stabile Verbindungen liefern Bundesliga-Streams in HD ohne spürbare Ruckler.
- Surfshark: Die Leistung bleibt auch mit mehreren Geräten gleichzeitig konstant, daher eignet sich der Dienst für parallele Livestreams.
- Proton VPN: Gleichmäßiges Tempo und verlässliche Server machen Proton VPN zur soliden Wahl für Fußball aus dem Ausland.
- IPVanish: Die Verbindung hält über die volle Spielzeit, der Stream läuft sauber durch.
- Norton VPN: Die Einrichtung ist schnell erledigt, internationale Bundesliga-Streams laufen zuverlässig.
Warum brauche ich ein VPN für Hamburg gegen Stuttgart?
Ausländische Gratisstreams unterliegen einer Geosperre: Die Plattformen lesen deine IP-Adresse aus und blockieren Nutzer aus Deutschland.
Ein VPN leitet deinen Datenverkehr über einen Server im Zielland. Die Plattform sieht eine lokale IP-Adresse und schaltet den kostenlosen Livestream frei.
Wie streame ich Hamburg vs. Stuttgart kostenlos bei Fandango?
Fandango ist der beste Sender und überträgt Hamburg gegen Stuttgart in der Bundesliga gratis. Ein VPN-Server in den USA umgeht die Geosperre.
So schaust du Hamburg vs. Stuttgart kostenlos bei Fandango:
- Verbinde das VPN mit einem Server in den USA
- Öffne die Fandango-Website im Browser.
- Schaue Hamburg gegen Stuttgart kostenlos.
Der Stream lädt nicht? Wechsle den VPN-Server oder öffne ein Inkognito-Fenster. Besteht die Sperre weiter, lösche die Cookies und deaktiviere kurz den Adblocker, da manche Sender bei der Standortprüfung erkennen.
Bundesliga-Spielübersicht am Wochenende
Mit dem VPN siehst du nicht nur Hamburg gegen Stuttgart gratis, sondern auch zahlreiche weitere Fußball-Livestreams. Diese Bundesliga-Partien stehen am Wochenende an.
|Spiel
|Datum und Uhrzeit
|Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln
|Freitag, 16. Oktober 2026, 20:30 Uhr
|Hamburger SV – VfB Stuttgart
|Samstag, 17. Oktober 2026, 15:30 Uhr
|FC Schalke 04 – 1. FSV Mainz 05
|Samstag, 17. Oktober 2026, 15:30 Uhr
|1. FC Union Berlin – Borussia Dortmund
|Samstag, 17. Oktober 2026, 15:30 Uhr
|SV Elversberg – FC Augsburg
|Samstag, 17. Oktober 2026, 15:30 Uhr
|SV Werder Bremen – SC Paderborn 07
|Samstag, 17. Oktober 2026, 15:30 Uhr
|FC Bayern München – RB Leipzig
|Samstag, 17. Oktober 2026, 18:30 Uhr
|Bayer 04 Leverkusen – SC Freiburg
|Sonntag, 18. Oktober 2026, 15:30 Uhr
|Borussia Mönchengladbach – TSG 1899 Hoffenheim
|Sonntag, 18. Oktober 2026, 17:30 Uhr
Das Cybernews-Team hat weitere offizielle und kostenlose Bundesliga-Streams geprüft und bestätigt.
Prognose und Analyse: Hamburg gegen Stuttgart – wer gewinnt?
Der HSV startete mit drei Pleiten in die Saison, gewann aber seine letzten beiden Spiele und geht mit Rückenwind ins Heimspiel. Stuttgart kassierte zum Auftakt eine 1:5-Klatsche beim FC Bayern, holte sich zuletzt aber mit einem 2:0 in Paderborn den ersten Auswärtssieg der Saison.
Im jüngsten Direktduell im April 2026 siegte Stuttgart deutlich mit 4:0. In der Gesamtbilanz aller 106 Bundesliga-Begegnungen führt allerdings der HSV. Als Vierter der Vorsaison bringt Stuttgart die größere Kaderbreite mit und gilt als leichter Favorit, doch mit Heimvorteil und der aktuellen Aufwärtstendenz kann der HSV die Partie offen gestalten.
Kann ich ein Gratis-VPN für die Bundesliga nutzen?
Für Bundesliga-Livestreams rate ich von kostenlosen VPNs ab. Viele Gratis-Anbieter sind zu langsam für Streaming oder werden direkt erkannt. Für stabile Übertragungen ohne Unterbrechungen eignen sich Premium-VPNs deutlich besser.
NordVPN gewährt eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. So streamst du Hamburg gegen Stuttgart gratis über den irischen Kanal und probierst den Dienst ohne lange Bindung aus.
Ist es legal, Hamburg gegen Stuttgart über VPN zu schauen?
Die Nutzung eines VPNs ist in Deutschland legal, der Zugriff auf Streams aus anderen Regionen kann jedoch gegen die Nutzungsbedingungen des jeweiligen Anbieters verstoßen. Bekannte rechtliche Konsequenzen für einzelne Nutzer gibt es bislang nicht, ein Restrisiko bleibt dennoch bestehen.
Zusammenfassung
Hamburg gegen Stuttgart steht am Samstag, dem 17. Oktober 2026, um 15:30 Uhr im Bundesliga-Programm. Der HSV will vor heimischem Publikum im Tabellenmittelfeld punkten, Stuttgart visiert die obere Tabellenhälfte an. In Deutschland zeigt nur das Pay-TV die Partie.
Ein schnelles VPN wie NordVPN setzt deinen Standort in Sekunden nach Irland oder in die USA. Danach verfolgst du Hamburg gegen Stuttgart live und kostenlos. Zusätzlich erreichst du weitere internationale Fußball-Streams, etwa die Champions League oder die Premier League.
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FAQ
Wie kann ich Hamburg gegen Stuttgart kostenlos schauen?
Ein VPN schaltet dir den internationalen Gratisstream frei. Fandango aus den USA und der Bundesliga-Kanal auf YouTube übertragen die Partie in Irland kostenlos live. Mit einem passenden Server im Ausland läuft der BL-Livestream auch in Deutschland.
Welcher Sender zeigt Hamburg gegen Stuttgart kostenlos?
Gratis überträgt Fandango (USA) und der Bundesliga-YouTube-Kanal (Irland). Im deutschen Free-TV läuft die Partie nicht.
Brauche ich ein VPN für den kostenlosen Stream?
Ja, der Anbieter ermittelt deinen Standort über die IP-Adresse. Ein Server in Irland oder den USA gibt den Livestream aus Deutschland frei. Die genannten VPN-Dienste liefern dafür stabile Verbindungen.