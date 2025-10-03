Zum Auftakt des 6. Spieltags der Bundesliga 2025/26 empfängt die TSG Hoffenheim den 1. FC Köln. Anstoß ist heute, am Freitag, den 3. Oktober um 20:30 Uhr in der PreZero Arena (Rhein-Neckar-Arena) in Sinsheim.

Während Hoffenheim mit einem ambitionierten Kader den Anschluss an die oberen Tabellenplätze sucht, kämpft Köln darum, sich im Tabellenmittelfeld zu stabilisieren. Viele Fans wollen das spannende Match gerne live sehen. In Deutschland läuft die Begegnung aber nur im Pay-TV.

Mit einem VPN kannst du jedoch auf Sender im Ausland zugreifen und Hoffenheim gegen Köln kostenlos im Livestream sehen. In meiner Anleitung erfährst du, wie das geht.

Wo kannst du Hoffenheim gegen Köln kostenlos schauen?

Diese Sender übertragen Hoffenheim gegen Köln am Freitagabend live und gratis im Stream:

Sender Land Preis BBC iPlayer Großbritannien Kostenlos Digi Sport 4 Rumänien Kostenlos

Bundesliga Gratis-Stream mit NordVPN

Wie Hoffenheim vs. Köln kostenlos schauen?

Abonniere ein zuverlässiges VPN, so wie NordVPN, jetzt für kurze Zeit 73% günstiger. Installiere das VPN auf deinem PC, Laptop, Smartphone, Tablet oder Smart-TV. Verbinde dich mit einem VPN-Server in Großbritannien für BBC iPlayer oder in Rumänien für Digi Sport 4. Öffne die BBC iPlayer-Website, starte den Livestream und genieße Hoffenheim gegen Köln kostenlos und in voller Länge.

Die besten VPNs für die Bundesliga 2025/26

NordVPN: Testsieger mit ultraschnellen Servern in UK und Rumänien. Perfekt für Fußball über BBC iPlayer oder Digi Sport 4 Surfshark: Sehr günstig, kein Limit bei der Anzahl der verbundenen Geräte und insgesamt starke Performance für Bundesliga-Streams Proton VPN: Das VPN des bekannten Schweizer E-Mail-Anbieters. Hervorragender Datenschutz, sehr schnell und großes Netzwerk ExpressVPN: Besonders konstant und schnell, funktioniert auch auf Reisen in alle Welt und ist eine gute Alternative für Streaming CyberGhost: Einsteigerfreundlich, viele Streaming-optimierte Server, einfache Bedienung. Ideal für Bundesliga-Streaming über UK und Rumänien

Warum du für Hoffenheim vs. 1. FC Köln ein VPN brauchst

In Deutschland läuft das Spiel ausschließlich im Pay-TV. Viele kostenlose Streams aus dem Ausland sind hierzulande durch Geoblocking gesperrt.

BBC iPlayer in Deutschland nicht verfügbar

Ein VPN umgeht diese Sperre, indem es dir eine IP-Adresse im Ausland zuweist. So denkt der Sender, dass du dich vor Ort befindest, und du erhältst Zugriff auf den offiziellen Free-TV-Stream. Das Ganze ist legal, sicher und in HD-Qualität nutzbar.

So schaust du Hoffenheim vs. Köln kostenlos bei BBC iPlayer

BBC iPlayer aus Großbritannien überträgt alle Freitagsspiele der Bundesliga 2025/2026 live und gratis, auch Hoffenheim gegen Köln. Die Qualität ist sehr gut und du musst dich nicht registrieren.

So schaust du BBC iPlayer in Deutschland:

Verbinde dein VPN mit Großbritannien. Gehe zur Website von BBC iPlayer. Starte den Live-Stream. Genieße Hoffenheim vs. Köln live und gratis.

Hier siehst du, wie ich ein Fußballspiel bei BBC iPlayer problemlos mit NordVPN entsperrt habe.

BBC iPlayer in Deutschland entsperrt mit NordVPN

Tipp: Sollte es nicht klappen, hilft manchmal ein Serverwechsel oder du öffnest den Stream im Inkognito-Fenster. Auch der Adblocker oder deine Cookies können den Stream blockieren. Einfach ausschalten, bzw. löschen, spätestens dann sollte es laufen.

Bundesliga 2025 Spielübersicht am 6. Spieltag

Mit VPNs kannst du nicht nur Hoffenheim gegen Köln kostenlos schauen, sondern fast alle Bundesliga-Spiele. Alle Begegnungen und Gratis-Sender findest du in unserem Artikel mit den besten kostenlosen Bundesliga-Streams. Hier alle Termine am 6. Spieltag.

Spiel Datum und Zeit Hoffenheim – Köln Freitag, 3. Oktober, 20:30 Uhr Leverkusen – Union Berlin Samstag, 4. Oktober, 15:30 Uhr Dortmund – RB Leipzig Samstag, 4. Oktober, 15:30 Uhr Werder Bremen – St. Pauli Samstag, 4. Oktober, 15:30 Uhr Augsburg – Wolfsburg Samstag, 4. Oktober, 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt – Bayern Samstag, 4. Oktober, 18:30 Uhr VfB Stuttgart – Heidenheim Sonntag, 5. Oktober, 15:30 Uhr HSV – Mainz Sonntag, 5. Oktober, 17:30 Uhr Mönchengladbach – Freiburg Sonntag, 5. Oktober, 19:30 Uhr

Hoffenheim gegen Köln: Prognose am 6. Spieltag 2025/26

Das Duell Hoffenheim gegen Köln verspricht ein spannender Schlagabtausch zu werden. Hoffenheim setzt vermutlich wie gewohnt auf hohes Tempo über die Flügel und ein aggressives Pressing. Gerade im heimischen Stadion haben sie in den letzten Jahren gezeigt, dass sie mit fast jedem Gegner mithalten können.

Köln reist mit Selbstvertrauen an, nachdem der Saisonstart erfolgreich verlief. Defensiv stehen die Rheinländer kompakt, offensiv sorgt vor allem das schnelle Umschaltspiel für Gefahr. Auswärts zeigen die Rheinländer nicht immer die stärkste Leistung. Sie werden aber sicher alles tun, um ihren 7. Platz in der Tabelle zu verteidigen.

Insgesamt trifft hier ein offensivfreudiges Hoffenheim auf ein taktisch diszipliniertes Köln. Vieles deutet auf ein enges Match mit mehreren Torchancen hin.

Kostenloses VPN für Hoffenheim gegen Köln?

Auf den ersten Blick klingt es verlockend, mit einem kostenlosen VPN auf kostenlose Streams zuzugreifen. Wenn man alles umsonst will, stößt man aber doch recht schnell an die Grenzen des Systems. Die Leistung kostenloser Anbieter reicht im Grund nie, um 90 Minuten Bundesliga in stabiler Qualität zu verfolgen.

Alle VPNs, die oben genannt wurden, bieten hingegen schnelle Verbindungen, Server in Großbritannien und Rumänien sowie zuverlässigen Zugang zu offiziellen Streams im Ausland. Damit kannst du Hoffenheim gegen Köln in bestmöglicher Qualität genießen.

VPN ohne Risiko testen? NordVPN bietet eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie für alle Neukunden. Das bedeutet, du kannst das heutige Bundesliga-Match oder sogar den gesamten 6. Spieltag kostenlos live streamen und bekommst hinterher dein Geld zurück, falls du nicht zufrieden sein solltest und rechtzeitig kündigst.

Ist es legal, Hoffenheim gegen Köln per VPN zu streamen?

Ja, die Nutzung eines VPNs ist in Deutschland und den meisten anderen Ländern völlig legal. Du darfst deine IP-Adresse verschleiern und dich virtuell in ein anderes Land versetzen, um dortige legale Free-TV-Angebote zu streamen. Wichtig ist, dass du offizielle Sender nutzt. Illegale Streamseiten bergen Risiken wie Abmahnungen, Viren oder schlechte Qualität.

Mit einem seriösen VPN bist du auf der sicheren Seite und kannst Hoffenheim gegen Köln entspannt genießen. Darüber hinaus gibt es im Ausland viele andere interessante Gratis-Streams wie die Formel 1, MotoGP und die Champions League.

Zusammenfassung

Das Freitagabendspiel, Hoffenheim gegen Köln, am 6. Spieltag der Bundesliga könnte spannend werden. Hoffenheim kommt mit starker Offensive, Köln hat auch einen guten Saisonstart hingelegt. Nicht unwahrscheinlich, dass die Rheinländer auswärts das Tempo halten können.

Viele Fans wären gerne live dabei, aber in Deutschland läuft das Match nur im Pay-TV. Mit einem VPN kannst du Free-TV-Sender im Ausland freischalten und Hoffenheim gegen Köln kostenlos streamen.

Mein Tipp: Die Installation dauert zwar nur eine Minute, aber teste das VPN trotzdem besser schon eine Stunde vor Anpfiff, damit du auch ganz sicher keine Minute verpasst!

