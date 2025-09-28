Am heutigen Sonntag, den 28. September 2025, trifft der 1. FC Köln zuhause auf den VfB Stuttgart. Anstoß ist um 17:30 Uhr im RheinEnergieStadion.

Für beide Teams geht es am 5. Spieltag darum, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu halten. Köln liegt auf Platz 4, Stuttgart auf Rang 8. Zweifellos werden sich die beiden Mannschaften im heutigen Spiel nichts schenken.

Fans, die das Spiel in Deutschland live sehen wollen, brauchen ein DAZN-Abo, denn das Spiel läuft nicht im Free-TV. Alternativ kannst du das Spiel über offizielle Streams im Ausland aufrufen und Köln gegen Stuttgart kostenlos schauen. Ein VPN entsperrt den Stream auch in Deutschland! Lies jetzt weiter. um zu erfahren, wie das funktioniert.

Wo kannst du Köln gegen Stuttgart kostenlos schauen?

Hier wird das Spiel Köln gegen Stuttgart live und gratis im Stream übertragen:

Sender Land Preis Digi Sport 4 Rumänien Kostenlos

Bundesliga Gratis-Stream mit NordVPN

Wie schaust du Köln gegen Stuttgart kostenlos?

Abonniere ein VPN mit schnellen Servern, mein Favorit ist NordVPN, aktuell 73% günstiger. Installiere das VPN auf deinem PC, Laptop, Handy, Tablet oder Smart-TV. Verbinde dich mit einem VPN-Server. Wähle einen rumänischen Server, um Digi Sport 4 freizuschalten. Gehe zur Digi Sport 4-Website, starte den Livestream und genieße Köln gegen Stuttgart kostenlos.

Die besten VPNs für Köln gegen Stuttgart

NordVPN: Das beste VPN für Bundesliga-Streams. Extrem schnelle Server, stabile Verbindungen, guter Preis und einfache Bedienung Surfshark: Ideal für Familien oder WGs. Unbegrenzte Geräte pro Abo, solide Streaming-Leistung und sehr günstige Preise Proton VPN: Schweizer Anbieter mit Fokus auf Sicherheit und Transparenz. Gute Geschwindigkeiten, allerdings etwas teurer ExpressVPN: Bekannt für Stabilität und Zuverlässigkeit, perfekt für Nutzer, die Wert auf maximale Geschwindigkeit legen CyberGhost: Leicht zu bedienen und betreibt Streaming-optimierte Server. Ideal, wenn du weniger technisch versiert bist

Warum du für Köln gegen Stuttgart ein VPN brauchst

In Deutschland läuft die 1. Fußball-Bundesliga fast ausschließlich im Pay-TV. Wer alle Spiele sehen möchte, braucht zwei bis drei verschiedene Pay-TV-Abos. Im Ausland gibt es kostenlose Online-Streams, die sind aber in Deutschland gesperrt.

Digi Sport 4 Rumänien ohne VPN in Deutschland

Ein VPN verbindet dich mit einem Server in Rumänien. Der Sender glaubt dann, du befindest dich vor Ort und schaltet den Livestream frei. Dann kannst du Köln gegen Stuttgart kostenlos schauen, ohne teures Abo, bei einem legalen Streaming-Sender.

Köln gegen Stuttgart kostenlos bei Digi Sport 4 schauen

Digi Sport 4 ist ein Streaming-Kanal aus Rumänien, der viele Fußballspiele kostenlos online ausstrahlt. Um den Sender in Deutschland zu entsperren brauchst du ein VPN.

So entsperrst du Digi Sport 4 in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Rumänien. Gehe zur Digi Sport-Website. Klicke auf den Stream bei Digi Sport 4. Schau Köln vs. Stuttgart live und kostenlos.

Mit NordVPN kannst du den Stream in wenigen Sekunden entsperren.

Digi Sport 4 in Deutschland, entsperrt mit NordVPN

Tipp: Sollte es nicht klappen, hilft manchmal ein Serverwechsel oder du öffnest den Stream im Inkognito-Fenster. Auch der Adblocker oder deine Cookies können den Stream blockieren. Einfach ausschalten, bzw. löschen, spätestens dann sollte es laufen.

Bundesliga 2025 Spielübersicht am 5. Spieltag

Mit einem VPN kannst du nicht nur Köln gegen Stuttgart kostenlos schauen, sondern viele andere Bundesliga-Spiele. Hier eine Übersicht der verbleibenden Begegnungen am heutigen Sonntag.

Bundesliga-Spiel Datum und Zeit Freiburg – Hoffenheim Sonntag, 28. September, 15:30 Uhr Köln – VfB Stuttgart Sonntag, 28. September, 17:30 Uhr Union Berlin – HSV Sonntag, 28. September, 19:30 Uhr

Alle Spiele und Gratis-Sender findest du auch in unserem Artikel mit den besten kostenlosen Bundesliga-Streams. Schau am besten immer vorher bei uns vorbei, damit du nie wieder ein Spiel verpasst.

Köln gegen Stuttgart: Analyse am 5. Spieltag der Bundesliga 2025/26

Köln liegt nach einem ordentlichem Saisonstart stabil in den Top-5 und hat bisher vor allem durch eine kompakte Defensive überzeugt. Zuhause im RheinEnergieStadion bauen die Geißböcke auf ihre Fans, die das Team traditionell nach vorne peitschen.

Der VfB Stuttgart hat bereits wichtige Punkte gesammelt und zählt zu den gefährlichen Auswärtsteams, weil sie schnell umschalten und ihre Chancen konsequent nutzen. In der Tabelle liegen sie aber aktuell vier Plätze hinter den Kontrahenten.

Historisch wie auch in den letzten Spiele liegen beide Mannschaften sehr eng beieinander. Köln setzt auf Leidenschaft und Kampfgeist, Stuttgart bringt Tempo und Präzision im Angriff. Alles deutet auf ein intensives Spiel mit knappem Ausgang hin.

Kann ich Köln – Stuttgart mit einem kostenlosen VPN streamen?

Auf den ersten Blick klingt es verlockend, ein Gratis-VPN für Bundesliga-Streams einzusetzen und komplett kostenlos zu streamen. In der Praxis stößt du dabei jedoch schnell an Grenzen: Server in Rumänien fehlen meist, das Datenvolumen reicht nicht für 90 Minuten und instabile Verbindungen sorgen oft für Abbrüche.

Premium-VPNs wie NordVPN oder Surfshark haben schnelle Server, ermöglichen stabile HD-Streams und geben dir zuverlässigen Zugriff auf Sender wie Digi Sport 4. Für ein paar Euro im Monat hast du Zugriff auf fast alle Bundesliga-Spiele.

VPN ohne Risiko testen? NordVPN bietet eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie für alle Neukunden. Das bedeutet, du kannst den heutigen Bundesliga-Match Köln gegen Stuttgart kostenlos live streamen und bekommst hinterher dein Geld zurück, falls du nicht zufrieden sein solltest und rechtzeitig kündigst.

Ist es legal, Köln – Stuttgart mit VPN zu schauen?

Ja, die Nutzung eines VPNs ist in Deutschland völlig legal. Du darfst deine IP-Adresse verschleiern und dich virtuell in ein anderes Land versetzen, um dortige Free-TV-Sender wie Digi Sport 4 (Rumänien) freizuschalten. Wichtig ist nur, dass du dich an offizielle Sender hältst. Illegale Streamingseiten bergen Risiken wie Viren, Abmahnungen oder schlechte Bildqualität.

Mit einem seriösen VPN-Dienst bist du auf der sicheren Seite und kannst Köln gegen Stuttgart bedenkenlos streamen. Das VPN schützt deine Verbindung und gibt dir Zugriff auf Sport-Livestreams, wie die Bundesliga, Formel 1, MotoGP und die Champions League.

Zusammenfassung

Das Duell Köln gegen Stuttgart am 5. Spieltag der Bundesliga 2025/26 verspricht Spannung pur. Beide Teams wollen sich in der Tabelle nach oben orientieren, die Kölner über Kampfgeist im eigenen Stadion, die Schwaben mit ihrem gefährlichem Umschaltspiel.

Während in Deutschland nur Pay-TV-Anbieter die Übertragung zeigen, kannst du über Digi Sport 4 in Rumänien das Spiel kostenlos im Livestream sehen. Mit einem VPN entsperrst du den Sender in Sekunden und sicherst dir nicht nur Köln – Stuttgart, sondern auch viele weitere Bundesliga-Highlights der Saison.

Also, VPN an, Stream starten, dann fehlt nur noch ein kaltes Getränk und der Bundesliga-Abend ist perfekt.

