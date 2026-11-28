Heute, am Samstag, dem 28. November 2026, empfängt der 1. FC Köln die SV Elversberg zum 11. Spieltag der Bundesliga 2026/27. Anstoß im RheinEnergieStadion in Köln ist um 15:30 Uhr.

Für beide Klubs ist es eine Premiere, denn in der Bundesliga standen sie sich noch nie gegenüber. Elversberg ist 2026 erstmals in die Bundesliga aufgestiegen und startete mit zwei Siegen in die Saison. Die letzten beiden Partien gingen aber verloren. Köln geht mit Rückenwind in das Heimspiel, weil die Mannschaft am vergangenen Spieltag ein 1:1 beim FC Bayern geholt hat.

In Deutschland überträgt Sky die Partie im Pay-TV. Gratis läuft sie bei Fandango in den USA, bei Bundesliga auf YouTube in Irland und bei Canal GOAT auf YouTube in Brasilien. Richte dir am besten gleich ein VPN ein, dann kannst du auch von zu Hause aus Köln gegen Elversberg kostenlos schauen.

Anstoß heute um 15:30 Uhr: Köln gegen Elversberg Um 15:30 Uhr beginnen vier Bundesliga-Spiele gleichzeitig, entsprechend groß ist der Andrang auf die Gratisstreams. Installiere NordVPN deshalb schon vor dem Anpfiff, damit du beim ersten Ballkontakt verbunden bist. Sichere dir jetzt NordVPN und sieh Köln gegen Elversberg gratis

Wo kann ich Köln gegen Elversberg kostenlos schauen?

Diese drei Sender im Ausland zeigen das Spiel heute ohne Abo:

Sender Land Kommentarsprache Preis Fandango USA Englisch Kostenlos Bundesliga auf YouTube Irland Englisch Kostenlos Canal GOAT auf YouTube Brasilien Portugiesisch Kostenlos

Wie kann ich Köln gegen Elversberg kostenlos schauen?

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Die besten VPNs für die Bundesliga 2026/27

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Warum brauche ich ein VPN für Köln gegen Elversberg?

In Deutschland liegen die Rechte bei Sky. Fandango, Bundesliga auf YouTube und Canal GOAT auf YouTube dürfen die Partie jeweils nur in ihrem Land zeigen (USA, Irland bzw. Brasilien). Anhand deiner IP-Adresse erkennen die Plattformen, dass du in Deutschland bist. Statt des Spiels erscheint dann eine Sperrmeldung oder der Hinweis, dass das Video nicht verfügbar ist.

Ohne VPN blockiert Fandango den Bundesliga-Stream in Deutschland

Mit einem VPN erhältst du eine IP-Adresse aus dem Sendeland. Für den Anbieter bist du dann ein lokaler Zuschauer und der Gratisstream startet.

Wie streame ich Köln gegen Elversberg kostenlos auf Fandango?

Fandango zeigt in den USA ausgewählte Bundesliga-Spiele gratis auf der Website und in der App, heute auch das Duell in Köln. Kommentiert wird auf Englisch.

So siehst du Köln gegen Elversberg auf Fandango:

Verbinde dein VPN mit einem Server in den USA. Öffne Fandango im Browser oder in der App. Starte den Livestream von Köln gegen Elversberg.

Mit NordVPN und einem US-Server läuft die Bundesliga auch in Deutschland gratis auf Fandango

Tipp: Lädt der Player nicht, leere den Browser-Cache und wechsle auf einen anderen US-Server. Hilft das nicht, weiche auf Bundesliga auf YouTube (Irland) oder Canal GOAT auf YouTube (Brasilien) aus.

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Köln gegen Elversberg ist eines von vier Spielen, die heute um 15:30 Uhr angepfiffen werden. Zeitgleich laufen Hamburg gegen Bayern, Mainz gegen Union und Paderborn gegen Schalke. Die Tabelle zeigt alle neun Begegnungen des 11. Spieltags mit Datum und Anstoßzeit:

Spiel Datum und Uhrzeit SV Werder Bremen – Borussia Mönchengladbach Freitag, 27. November 2026, 20:30 Uhr Hamburger SV – FC Bayern München Samstag, 28. November 2026, 15:30 Uhr 1. FC Köln – SV Elversberg Samstag, 28. November 2026, 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 – 1. FC Union Berlin Samstag, 28. November 2026, 15:30 Uhr SC Paderborn 07 – FC Schalke 04 Samstag, 28. November 2026, 15:30 Uhr VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt Samstag, 28. November 2026, 18:30 Uhr SC Freiburg – RB Leipzig Sonntag, 29. November 2026, 15:30 Uhr TSG Hoffenheim – FC Augsburg Sonntag, 29. November 2026, 17:30 Uhr Borussia Dortmund – Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 29. November 2026, 19:30 Uhr

Mit deinem VPN öffnest du nicht nur den Stream aus Köln, sondern auch Auslandsübertragungen der übrigen Partien.

Analyse: Köln gegen Elversberg – wer gewinnt?

Der 1. FC Köln steht nach zehn Spieltagen auf Platz 14 mit 10 Punkten. Vor dem Remis in München verloren die Kölner daheim 1:2 gegen Bayer Leverkusen, nachdem sie schon zur Pause 0:1 zurückgelegen hatten. Personell ist die Lage angespannt: Fünf Spieler fallen voraussichtlich verletzt aus, darunter zwei mit Muskelproblemen. Hinter dem Kapitän steht wegen Rückenproblemen zudem ein Fragezeichen.

Ganz anders die Tabellenlage beim Aufsteiger: Die SV Elversberg hat als Neunter 13 Punkte gesammelt und liegt damit vor dem Gastgeber. Trainer Vincent Wagner, unter dem der Aufstieg gelang, steht auch heute an der Seitenlinie. Zuletzt geriet der Lauf jedoch ins Stocken. In Dortmund traf Felix Nmecha doppelt. Noel Futkeus später Treffer reichte nur zum 1:2. Danach folgte ein 0:1 zu Hause gegen den SC Freiburg. Zwei Spieler fehlen mit Knieverletzungen.

Den Ausschlag gibt, wer seine Stärken besser auf den Platz bringt: Köln das Selbstvertrauen aus München trotz dünner Personaldecke oder Elversberg die Qualität, die der Mannschaft den starken Saisonstart beschert hat. Einen klaren Favoriten sehe ich nicht, zumal es keine Vergleichswerte aus früheren Duellen gibt. Das Rückspiel in Elversberg folgt erst am 3. April 2027.

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Kann ich ein Gratis-VPN für die Bundesliga nutzen?

Davon rate ich dir ab. Kostenlose VPNs teilen wenige Server auf sehr viele Nutzer auf und an einem Bundesliga-Samstag sind die Server schnell überlastet. Die Folge sind ein pixeliges Bild und Verbindungsabbrüche mitten im Spiel. Mit einem Premium-Anbieter aus meiner Liste bist du besser bedient. Alle fünf kannst du dank Geld-zurück-Garantie risikolos testen.

Ist es legal, Köln gegen Elversberg über ein VPN zu schauen?

Ja, in Deutschland darfst du ein VPN nutzen. Geosperren entstehen durch die Lizenzverträge der Sender, nicht durch ein Gesetz. Wer per VPN den offiziellen Stream eines Rechteinhabers aufruft, ist zudem deutlich sicherer unterwegs als auf dubiosen Streamingseiten voller Werbung und Schadsoftware.

Zusammenfassung

Im ersten Bundesliga-Duell beider Klubs will Köln den Punktgewinn in München mit einem Heimsieg vergolden. Elversberg möchte dagegen nach zwei Niederlagen wieder festen Boden unter die Füße bekommen und den Platz vor dem FC behaupten.

Sky zeigt die Partie in Deutschland im Pay-TV. Ohne Abo siehst du sie über drei Sender im Ausland: Fandango (USA), Bundesliga auf YouTube (Irland) und Canal GOAT auf YouTube (Brasilien). Mit einem VPN erreichst du alle drei Streams auch hierzulande.

Verbinde dich mit einem Server in einem der drei Länder, öffne den Stream und verfolge, wie heute um 15:30 Uhr in Köln der Ball rollt. Viel Spaß beim Spiel!

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