Heute, am Samstag, dem 28. November 2026, spielt der SC Paderborn 07 gegen den FC Schalke 04 am 11. Spieltag der Saison 2026/27. Der Anpfiff erfolgt um 15:30 Uhr in der Home Deluxe Arena in Paderborn.

Beiden Aufsteigern droht die Abstiegszone. Paderborn kommt nach dem 0:4 in Leverkusen angeschlagen zurück nach Hause. Schalke steht auf dem Relegationsplatz und hat den schwächsten Angriff der Liga.

Im deutschen Free-TV wird die Partie nicht gezeigt, hierzulande läuft sie im Pay-TV. Mit einem VPN greifst du auf ausländische Sender zu und kannst Paderborn vs. Schalke kostenlos schauen.

Wo kann ich Paderborn vs. Schalke kostenlos schauen?

Diese Sender übertragen SC Paderborn 07 gegen FC Schalke 04 heute gratis im Livestream:

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Wie kann ich Paderborn vs. Schalke kostenlos schauen?

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Warum brauche ich ein VPN für SC Paderborn 07 gegen FC Schalke 04?

Mehrere Sender außerhalb Deutschlands übertragen die Partie gratis. Geoblocking sorgt allerdings dafür, dass der Stream hierzulande gesperrt bleibt. Die Anbieter prüfen deine IP-Adresse und blockieren Aufrufe aus anderen Ländern.

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Kann ich Paderborn vs. Schalke bei Fandango live schauen?

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Spielübersicht am 11. Spieltag 2026/27

SC Paderborn 07 gegen FC Schalke 04 ist eine von mehreren Partien am Samstagnachmittag. Hier siehst du alle Begegnungen an diesem Wochenende im Überblick.

Spiel Datum und Uhrzeit Werder Bremen – Borussia Mönchengladbach Freitag, 27. November, 20:30 Uhr SC Paderborn 07 – FC Schalke 04 Samstag, 28. November, 15:30 Uhr 1. FC Köln – SV Elversberg Samstag, 28. November, 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 – 1. FC Union Berlin Samstag, 28. November, 15:30 Uhr Hamburger SV – FC Bayern München Samstag, 28. November, 15:30 Uhr VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt Samstag, 28. November, 18:30 Uhr SC Freiburg – RB Leipzig Sonntag, 29. November, 15:30 Uhr TSG Hoffenheim – FC Augsburg Sonntag, 29. November, 17:30 Uhr Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen Sonntag, 29. November, 19:30 Uhr

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Analyse und Prognose: SC Paderborn 07 gegen FC Schalke 04 – Wer gewinnt?

Paderborn steht als Aufsteiger auf Platz 15 und holt seine Punkte fast ausschließlich in engen Spielen – vier Unentschieden stehen nach zehn Spieltagen zu Buche. Die Mannschaft von Ralf Kettemann verteidigt kompakt und kommt über schnelle Gegenstöße, Tore fallen dabei selten: Nur Schalke trifft noch seltener. Zuletzt gab es beim 0:4 in Leverkusen einen deutlichen Dämpfer, davor standen ein 2:2 gegen Frankfurt und ein 0:0 in Mönchengladbach.

Schalke hat als Mitaufsteiger erst ein Spiel gewonnen und rutschte dadurch auf den Relegationsplatz. Unter Miron Muslić steht die Mannschaft defensiv stabiler, als es die Tabelle vermuten lässt, zuletzt reichte es daheim gegen Stuttgart zu einem 0:0. Das Problem bleibt der Abschluss: Kein Team der Liga hat bisher weniger Tore erzielt, entsprechend viele Partien gehen knapp verloren oder enden remis.

Sportlich läuft alles auf eine Frage hinaus: Wer trifft in einem Spiel zweier offensivschwacher Teams zuerst? Paderborn hat den Heimvorteil und zeigt regelmäßig, dass es enge Partien offenhalten kann, Schalke braucht dringend einen Dreier, tut sich vorne aber weiter schwer. Leichte Vorteile liegen beim Gastgeber, ein torarmes Remis bleibt die wahrscheinlichste Variante.

Meine Prognose: Paderborn 1:1 Schalke

Kann ich ein Gratis-VPN für die Bundesliga nutzen?

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Ist es legal, Paderborn vs. Schalke über VPN zu schauen?

Der Einsatz eines VPNs zum Streamen ist in Deutschland nicht ausdrücklich verboten. Alle hier genannten Sender verfügen über gültige Übertragungsrechte, dieser Weg ist damit weitaus sicherer als zwielichtige Piratenseiten. Ein VPN verschlüsselt zudem deinen Datenverkehr und öffnet dir viele weitere Sport-Livestreams wie Formel 1, MotoGP oder Champions League.

Zusammenfassung

Heute empfängt der SC Paderborn 07 in der Bundesliga 2026/27 den FC Schalke 04. Beide Aufsteiger stehen unten drin, entsprechend viel hängt für sie an diesem direkten Duell.

Hierzulande ist die Begegnung nur im Pay-TV zu sehen. Mit einem VPN erreichst du Sender im Ausland und kannst Paderborn gegen Schalke kostenlos schauen.

Verbinde dich mit dem passenden Server, öffne Fandango oder den Bundesliga-Kanal auf YouTube und sei ab 15:30 Uhr live dabei. Wir begleiten das Spiel zusätzlich im Liveticker. Viel Spaß!

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