Heute, am Sonntag, dem 8. November 2026, steigt im RheinEnergieStadion das Rheinderby: Der 1. FC Köln empfängt Bayer 04 Leverkusen zum 9. Bundesliga-Spieltag. Anpfiff ist um 15:30 Uhr. Für den FC ist es mehr als ein Nachbarschaftsduell, denn gegen Leverkusen wartet Köln seit fünf Pflichtspielen auf einen Sieg. Zuletzt gewann die Werkself im April mit 2:1 in Müngersdorf.

In Deutschland zeigt DAZN die Partie, allerdings nur im Abo. Kein Free-TV-Sender überträgt das Spiel live. Zwei Sender im Ausland zeigen das Rheinderby dagegen gratis. Hier erfährst du, wo das Spiel läuft und wie du Köln gegen Leverkusen kostenlos schauen kannst.

Wo kann ich Köln gegen Leverkusen kostenlos schauen?

Diese zwei Sender übertragen die Partie gratis. Um sie zu öffnen, wählst du per VPN einen Server im passenden Land:

Sender Land Sprache Preis Fandango USA Englisch Kostenlos Bundesliga auf YouTube Irland Englisch Kostenlos

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So schaust du Köln gegen Leverkusen kostenlos: Anleitung

Wähle ein VPN mit schnellen Streaming-Servern. Ich empfehle NordVPN, aktuell 78% günstiger. Installiere die VPN-App auf Smartphone, Laptop, Tablet oder Smart-TV. Wähle einen Server in einem Land aus der Tabelle, also in Irland oder in den USA, um den Gratis-Livestream freizuschalten. Öffne die Plattform des Anbieters, starte den Livestream und schaue Köln gegen Leverkusen kostenlos.

Die besten VPNs für Köln gegen Leverkusen am 9. Spieltag der Bundesliga

NordVPN: Setzt auf hohe Geschwindigkeiten und stabile Verbindungen, damit HD-Streams ohne lange Ladezeiten laufen. Surfshark: Eignet sich, wenn du mehrere Geräte gleichzeitig nutzt, etwa für parallele Übertragungen. Proton VPN: Bietet verlässliche Server und ist eine solide Wahl für internationale Fußballstreams. IPVanish: Liefert ordentliche Streaming-Leistung und hält die Verbindung im Test über die gesamte Spielzeit. Norton VPN: Lässt sich schnell einrichten und ist für Einsteiger unkompliziert.

Warum brauche ich ein VPN für Köln gegen Leverkusen?

Ausländische Gratisstreams sind meist regional gesperrt. Die Plattform prüft deine IP-Adresse und blockiert Zugriffe aus Deutschland. Dann siehst du statt des Livestreams eine Fehlermeldung, dass der Inhalt in deinem Land nicht verfügbar ist.

Fandango ist in Deutschland gesperrt

Ein VPN leitet deine Verbindung über einen Server im Zielland. Der Dienst sieht eine lokale IP-Adresse und gibt den Stream frei.

Wie streame ich Köln gegen Leverkusen kostenlos?

Der Weg ist bei jedem Anbieter ähnlich. Hast du das Land des Gratisstreams gefunden, gehst du so vor:

Verbinde dein VPN mit einem Server im Land des Anbieters. Öffne den offiziellen Kanal oder die Plattform des Anbieters. Starte den Livestream von 1. FC Köln gegen Bayer 04 Leverkusen.

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Bundesliga-Stream bei Fandango, entsperrt mit VPN

VPN funktioniert nicht? So läuft der Livestream trotzdem

Der Stream lädt nicht? In den meisten Fällen liegt das an einer Kleinigkeit, die du in wenigen Minuten beheben kannst. Probiere diese Lösungen aus:

Server wechseln: Streaming-Plattformen sperren gezielt IP-Adressen, die sie als VPN-Server erkannt haben. Verbinde dich mit einem anderen Server im selben Land. Oft reicht schon der Wechsel in eine andere Stadt. Cookies und Cache löschen: Dein Browser speichert Informationen aus früheren Besuchen, die Rückschlüsse auf deinen Standort ermöglichen. Lösche die Cookies und leere den Cache oder öffne die Seite direkt in einem Inkognito-Fenster, damit die Plattform dich als neuen Besucher behandelt. Adblocker und Erweiterungen deaktivieren: Manche Plattformen erkennen Adblocker bei der Standortprüfung und blockieren daraufhin den Player. Schalte den Adblocker für die Seite aus und lade sie neu. Standortfreigabe abschalten: Hat dein Browser Zugriff auf deine Standortdaten, verrät er trotz VPN, wo du dich wirklich befindest. Entziehe der Seite die Standortberechtigung. Auf dem Smartphone öffnest du den Stream besser im Browser statt in der YouTube-App, da die App zusätzlich Gerätedaten abfragt. VPN-Protokoll ändern: Wechsle in den Einstellungen deines VPNs das Protokoll, etwa von OpenVPN auf WireGuard (bei NordVPN: NordLynx). Das verbessert häufig auch die Geschwindigkeit, wenn der Stream ruckelt oder ständig puffert. IP-Adresse prüfen: Rufe eine Seite wie ipleak.net auf und kontrolliere, ob dort die IP-Adresse des gewählten Landes erscheint. Zeigt die Seite deine deutsche IP oder deinen deutschen DNS-Server, trennst du die Verbindung und baust sie neu auf. Support kontaktieren: Bleibt die Sperre bestehen, wende dich an den Kundensupport von NordVPN. Das Team weiß in der Regel, welche Server aktuell für eine bestimmte Plattform funktionieren.

Prognose und Analyse: Köln gegen Leverkusen – wer gewinnt?

Für den 1. FC Köln zählt vor allem, wie gut die Mannschaft ihre Spielanlage durchsetzt und Fehler vermeidet. Gerade Heimspiele leben von der Unterstützung der Fans. Gelingt es, früh Zweikämpfe zu gewinnen, bleibt die Partie lange offen.

Bayer 04 Leverkusen steht als Gegner für spielerische Qualität. Im Auswärtsspiel kommt es darauf an, Räume zu kontrollieren und Chancen konsequent zu nutzen.

Ein klares Urteil über den Favoriten hängt von der aktuellen Form und der Tabellenlage ab. Ich erwarte ein offenes Derby, in dem Leverkusen mehr individuelle Klasse hat, Köln aber mit dem eigenen Publikum im Rücken dagegenhält. Mein Tipp: 2:2.

Kann ich ein Gratis-VPN für die Bundesliga nutzen?

Für Bundesliga-Livestreams sind kostenlose VPNs oft ungeeignet. Sie teilen wenige Server unter sehr vielen Nutzern auf. Das Bild ruckelt, die Auflösung sinkt und oft fehlen genau die Standorte, die du brauchst, etwa die USA oder Irland. Für stabile Übertragungen ohne Unterbrechungen eignen sich Premium-VPNs deutlich besser. Außerdem schaltest du weitere internationale Fußballstreams frei, etwa die Champions League oder die Premier League.

Ist es legal, Köln gegen Leverkusen per VPN zu schauen?

Die Nutzung eines VPNs ist in Deutschland legal. Der Zugriff auf Streams aus anderen Regionen kann jedoch gegen die Nutzungsbedingungen des jeweiligen Anbieters verstoßen. Bekannte rechtliche Konsequenzen für einzelne Nutzer gibt es bislang nicht, ein Restrisiko bleibt dennoch bestehen.

Zusammenfassung

Der 1. FC Köln empfängt Bayer 04 Leverkusen heute um 15:30 Uhr zum 9. Bundesliga-Spieltag. In Deutschland läuft das Rheinderby nur bei DAZN im Abo. Kostenlos zeigen es Fandango in den USA und der Bundesliga-Kanal auf YouTube in Irland.

Um die Gratisstreams zu öffnen, verbindest du dich per VPN mit einem Server in den USA oder in Irland. Teste die Verbindung am besten schon vor dem Anpfiff, damit du keine Minute verpasst.

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