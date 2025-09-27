Am Samstag, den 27. September 2025, spielt der 1. FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund. Anstoß ist um 15:30 Uhr in der MEWA-Arena. Der BVB liegt aktuell auf Platz 2 der Tabelle und will seine Titelambitionen untermauern. Mainz wird versuchen, vor heimischem Publikum eine gute Figur abzugeben.

In Deutschland läuft die Partie exklusiv im Pay-TV. Doch mit einem VPN kannst du offizielle Auslandssender freischalten und Mainz gegen Dortmund gratis online streamen.

Ich habe die besten Sender und VPNs ausprobiert. Lies jetzt weiter, wenn du Mainz gegen BVB kostenlos schauen willst.

Wo kannst du Mainz gegen Dortmund kostenlos schauen?

Diese Sender übertragen Mainz gegen Borussia Dortmund am 5. Spieltag der Bundesliga 2025/26 live und gratis im Stream:

Sender Land Preis Digi Sport 2 Rumänien Kostenlos AbemaTV Japan Kostenlos Canal GOAT via YouTube Brasilien Kostenlos PPTV HD 36 Thailand Kostenlos

Bundesliga Gratis-Stream mit NordVPN

Wie schaust du Mainz gegen Dortmund kostenlos?

Abonniere ein VPN mit schnellen Servern, mein Favorit ist NordVPN, aktuell 73% günstiger! Installiere das VPN auf deinem PC, Laptop, Handy, Tablet oder Smart-TV. Verbinde dich mit einem VPN-Server. Für Abema TV wähle einen Server in Japan, für Canal GOAT in Brasilien oder Thailand für PPTV HD 36. Öffne die Website oder App des Senders und genieße Mainz gegen Dortmund live, gratis und in guter Qualität.

Die besten VPNs für Bundesliga-Streams 2025/26

NordVPN: Das beste VPN für Bundesliga-Streams. Extrem schnelle Server. Läuft stabil mit guter Auflösung, ohne langes Laden Surfshark: Unbegrenzte Verbindungen gleichzeitig, sehr schnell, zuverlässig beim Entsperren. Besonders praktisch für Familien und WGs Proton VPN: Sicherer Anbieter aus der Schweiz mit transparenter No-Logs-Policy und zuverlässiger Performance ExpressVPN: Etwas teurer, aber extrem stabil und vielseitig. Gut geeignet, wenn du maximale Geschwindigkeit brauchst CyberGhost: Nutzerfreundlich und mit speziellen Streaming-Servern. Ideal für Einsteiger mit minimalen technischen Kenntnissen

Warum du für Mainz gegen Dortmund ein VPN brauchst

In Deutschland läuft die Bundesliga fast ausschließlich bei Pay-TV-Sendern. Willst du alle Spiele sehen, brauchst du mindestens zwei oder drei verschiedene kostenpflichtige Abos. Kostenlose Streams aus dem Ausland sind aber in Deutschland gesperrt.

AbemaTV in Deutschland ohne VPN

Ein VPN verbindet dich mit jedem gewünschten Land. Der Sender glaubt, du befindest dich tatsächlich in Japan, Thailand oder Brasilien und schaltet den Livestream frei. Dann kannst du FSV Mainz 05 gegen den BVB kostenlos schauen, ohne teures Abo, über legale Streaming-Portale.

Mainz gegen BVB kostenlos bei Abema TV schauen

AbemaTV ist ein Streaming-Kanal aus Japan, der neuerdings jede Woche zwei Spiele aus der Bundesliga kostenlos online sendet. Um den Sender in Deutschland zu entsperren brauchst du ein VPN.

So entsperrst du AbemaTV in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Japan. Rufe die Bundesliga bei AbemaTV auf. Aktiviere die Auto-Übersetzung in deinem Browser. Schau Mainz vs. BVB live und kostenlos.

Mit NordVPN kannst du den Stream in wenigen Sekunden entsperren.

Bundesliga bei AbemaTV, entsperrt mit NordVPN

Tipp: Sollte es nicht klappen, hilft manchmal ein Serverwechsel oder du öffnest den Stream im Inkognito-Fenster. Auch der Adblocker oder deine Cookies können den Stream blockieren. Einfach ausschalten, bzw. löschen, spätestens dann sollte es laufen.

Bundesliga 2025 Spielübersicht am 5. Spieltag

Mit einem VPN kannst du nicht nur Mainz gegen Borussia Dortmund kostenlos schauen, sondern auch viele andere Bundesliga-Spiele. Hier eine Übersicht der verbleibenden Begegnungen am 5. Spieltag.

Bundesliga-Spiel Datum und Zeit Mainz 05 – Borussia Dortmund Samstag, 27. September, 15:30 Uhr Heidenheim – Augsburg Samstag, 27. September, 15:30 Uhr St. Pauli – Leverkusen Samstag, 27. September, 15:30 Uhr Wolfsburg – RB Leipzig Samstag, 27. September, 15:30 Uhr Mönchengladbach – Frankfurt Samstag, 27. September, 18:30 Uhr Freiburg – Hoffenheim Sonntag, 28. September, 15:30 Uhr Köln – VfB Stuttgart Sonntag, 28. September, 17:30 Uhr Union Berlin – HSV Sonntag, 28. September, 19:30 Uhr

Alle Spiele und Gratis-Sender findest du auch in unserem Artikel mit den besten kostenlosen Bundesliga-Streams. Schau am besten immer vorher bei uns vorbei, damit du nie wieder ein Spiel verpasst.

Mainz gegen Dortmund: Analyse am 5. Spieltag der Bundesliga 2025/26

Für Borussia Dortmund ist das Auswärtsspiel in Mainz eine Pflichtaufgabe. Weniger als drei Punkte wären eine Enttäuschung. Der BVB würde 2025/2026 gerne wieder ganz vorne mitmischen, statt "nur" auf Platz 5, wie im vergangenen Jahr. Konstante Leistungen in solchen Spielen sind da unerlässlich.

Mainz lebt von seiner Heimstärke in der MEWA Arena und hat in der Vergangenheit immer wieder unangenehme Überraschungen für große Teams parat gehabt. Allerdings war die Saison bisher etwas durchwachsen, daher ist fraglich, ob sie ausgerechnet gegen den BVB zu ihrer Form finden.

Die Statistik spricht klar für Dortmund, aber ein enger Spielverlauf mit knappem Torverhältnis ist durchaus möglich.

Kann ich Mainz – Dortmund mit einem Gratis-VPN schauen?

Auf den ersten Blick klingt ein Gratis-VPN prima: kein Abo, keine Kosten. Für Bundesliga-Streams sind solche Dienste aber in der Regel unbrauchbar. Die Server sind überlastet, es fehlt an wichtigen Standorten wie Japan, Thailand oder Brasilien und dazu kommt oft ein striktes Datenlimit. Das führt dazu, dass Streams mitten im Spiel abbrechen oder gar nicht erst starten.

Ein gutes Fußball-VPNs ist die bessere Wahl. Dank schneller, stabiler Server in den richtigen Ländern kannst du den Stream flüssig und in HD genießen kannst. Wer regelmäßig Bundesliga schaut, spart sich mit einem guten VPN jede Menge Geld und Frust in der Bundesliga Saison 2025/26.

VPN testen ohne Risiko? NordVPN bietet neuen Nutzern eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Du kannst Mainz gegen BVB kostenlos live streamen und bekommst anschließend dein Geld zurück, falls du nicht zufrieden sein solltest.

Ist es legal, Mainz gegen Dortmund mit VPN zu streamen?

Ein VPN zu nutzen, um deine IP-Adresse zu ändern und auf offizielle Free-TV-Sender im Ausland zuzugreifen, ist in Deutschland nicht verboten. Solange du dich auf lizenzierte Anbieter beschränkst, bewegst du dich auf der sicheren Seite.

Unseriöse Streaming-Seiten sind hochriskant. Sie können Viren enthalten, rechtliche Probleme verursachen und bieten meist eine miserable Bildqualität. Mit einem vertrauenswürdigen Premium-VPN kannst du Mainz gegen Dortmund dagegen bedenkenlos schauen. Das VPN schützt deine Verbindung und gibt Zugriff auf Sport-Livestreams, darunter auch die Formel 1, MotoGP oder die Champions League.

Zusammenfassung

Mainz gegen Borussia Dortmund verspricht ein spannendes Duell zu werden. Dortmund ist auf dem Papier die stärkere Mannschaft, aber Mainz ist vor heimischem Publikum immer für eine Überraschung gut.

In Deutschland läuft das Spiel exklusiv bei DAZN, doch über ausländische Sender kannst du die Partie kostenlos im Online-Livestream verfolgen. Mit einem guten VPN schaltest du den Stream frei und genießt das Spiel ohne Einschränkungen.

Richte das VPN am besten schon einige Stunden vorher ein, so verpasst du keine Sekunde von Mainz – Dortmund. Viel Spaß beim Spiel!

