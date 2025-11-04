Heute, am Dienstag, 4. November 2025, spielt Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern München in der Champions League. Anstoß ist um 21:00 Uhr im Parc des Princes im Südwesten von Paris.

Beide Teams gehören zu den Favoriten auf den Titel in der Champions League 2025/26. PSG führt die Wertung an, die extrem motivierten Bayern liegen direkt dahinter. Es ist zweifellos eines der wichtigsten Spiele der Gruppenphase.

In Deutschland läuft das Spiel nur bei kostenpflichtigen Sendern, doch du kannst PSG gegen Bayern kostenlos schauen. Du brauchst nur ein VPN und die passenden Sender im Ausland.

Wo kann ich PSG gegen FC Bayern kostenlos schauen?

Hier kannst du das Champions-League-Spiel PSG gegen FC Bayern heute im Gratis-Livestream sehen:

Sender Land Preis RTL Zwee Luxemburg Kostenlos Virgin Media Two Irland Kostenlos Digi Sport 2 Rumänien Kostenlos Qazaqstan TV Kasachstan Kostenlos

PSG vs. FCB gratis mit NordVPN

Wie kann ich PSG gegen FC Bayern live schauen?

Abonniere ein gutes VPN – Ich empfehle das schnelle NordVPN, aktuell 74% günstiger. Installiere das VPN auf deinem PC, Handy, Laptop, Smart-TV oder Tablet. Verbinde dich mit einem VPN-Server in Luxemburg für RTL Zwee, Irland für Virgin Two, Rumänien für Digi Sport 2 oder Kasachstan für Qazaqstan TV. Starte den Stream. Öffne die Website des gewünschten Senders und schau PSG gegen FCB live und kostenlos.

Die besten VPNs für Champions-League-Streams 2025/26

NordVPN: Beste Performance für internationale Streams; blitzschnelle Server in Luxemburg, Irland und Osteuropa. Meine Top-Empfehlung für Fußball-Streams. Surfshark: Unbegrenzte Geräte, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, perfekt für Familien oder WGs, die gerne internationale Sender streamen möchten. Proton VPN: Schweizer Anbieter, bekannt für gute Sicherheit und hohe Transparenz. Kostenloses Freemium-Konto mit fünf Servern möglich! ExpressVPN: Extrem zuverlässig, gute Geschwindigkeiten. Preislich etwas höher angesiedelt, aber immer eine solide Alternative für Streaming. CyberGhost: Einsteigerfreundlich und extra Streaming-VPN-Server. Gute Wahl für Nutzer ohne große IT-Kenntnisse, die gerne Champions League schauen.

Warum du für PSG gegen Bayern ein VPN brauchst

Viele Free-TV-Sender im Ausland haben sich Champions-League-Rechte gesichert, werden aber in Deutschland blockiert. Versuchst du, darauf zuzugreifen, bekommst du nur eine Fehlermeldung.

RTL Zwee ohne VPN

Ein VPN ändert deine IP-Adresse und verbindet dich über Server in Luxemburg, Irland, Rumänien oder Kasachstan. So kannst du die internationalen Streams legal, sicher und kostenlos empfangen, ganz ohne Paywall.

So schaust du PSG vs. Bayern kostenlos bei RTL Zwee

RTL Zwee Luxemburg ist der beste Sender, um PSG gegen Bayern kostenlos zu schauen. Der Sender überträgt das Spiel live und die Qualität ist sehr gut.

So entsperrst du RTL Zwee in Deutschland:

Verbinde dein VPN mit Luxemburg. Geh zur RTL Play Website und klick auf RTL Zwee. Schau PSG vs. FCB live und gratis.

So sieht es aus, wenn du ein Spiel bei RTL Zwee mit NordVPN entsperrst.

RTL Zwee in Deutschland entsperrt mit NordVPN

Tipp: Sollte es Probleme mit dem Stream geben, wechsle den Server, öffne die Seite im Inkognito-Modus, deaktiviere deinen Adblocker und den VPN-Bedrohungsschutz oder lösche deine Browser-Cookies, da auch diese deinen Standort verraten könnten. Oder probiere einfach einen der anderen Sender!

Champions League 2025/26 – Spiele am 4. Spieltag

Mit einem VPN schaltest du nicht nur PSG vs. Bayern frei. Du kannst fast alle Champions League-Spiele kostenlos schauen.

Hier alle Champions League-Spiele am 4. Spieltag:

Spiel Datum & Uhrzeit Neapel – Eintracht Frankfurt Dienstag, 4. November, 18:45 Uhr Slavia Prag – Arsenal Dienstag, 4. November, 18:45 Uhr Atlético Madrid – Union SG Dienstag, 4. November, 21:00 Uhr Liverpool – Real Madrid Dienstag, 4. November, 21:00 Uhr Tottenham – Kopenhagen Dienstag, 4. November, 21:00 Uhr Olympiakos – PSV Dienstag, 4. November, 21:00 Uhr Juventus – Sporting Dienstag, 4. November, 21:00 Uhr PSG – Bayern Dienstag, 4. November, 21:00 Uhr Bodø/Glimt – Monaco Dienstag, 4. November, 21:00 Uhr Pafos – Villarreal Mittwoch, 5. November, 18:45 Uhr Qarabag FK – Chelsea Mittwoch, 5. November, 18:45 Uhr Man City – Dortmund Mittwoch, 5. November, 21:00 Uhr Newcastle – Athletic Club Mittwoch, 5. November, 21:00 Uhr Ajax – Galatasaray Mittwoch, 5. November, 21:00 Uhr Club Brügge – Barcelona Mittwoch, 5. November, 21:00 Uhr Benfica – Leverkusen Mittwoch, 5. November, 21:00 Uhr Inter – Kairat Mittwoch, 5. November, 21:00 Uhr Marseille – Atalanta Mittwoch, 5. November, 21:00 Uhr

Prognose: PSG vs. Bayern in der Champions League 2025/26 – Wer gewinnt?

PSG dominiert die Champions League und die französische Ligue 1. Unter Luis Enrique hat das Team eine taktische Balance gefunden, die nur schwer zu knacken ist. Desire Doue, eine der zentralen Figuren, ist aktuell verletzt, doch für ihn kommt Weltfußballer Dembélé.

Bayern München ist in der Bundesliga bislang ungeschlagen und kommt ebenfalls mit enormer Offensivpower nach Paris. Harry Kane führt die Torschützenliste gemeinsam mit Mbappé. Musiala, der sich bei der Klub-WM gegen PSG im Juli das Wadenbein brach, ist jedoch noch nicht zurück.

Die Bilanz ist relativ ausgewogen, doch PSG ist im eigenen Stadion brandgefährlich. Meine Prognose: PSG 3 – 2 Bayern

Worauf solltest du bei VPNs für die Champions League achten?

Ein gutes VPN ist unerlässlich, denn für Fußball-Streaming brauchst du eine schnelle, stabile und sichere Verbindung. Hier einige Dinge, die du beachten solltest, bevor du ein VPN für Spiele wie PSG gegen Bayern abonnierst:

Servernetzwerk : Ein großes Netzwerk ist von Vorteil, denn nur mit Servern in den richtigen Ländern funktioniert der Stream. Für PSG gegen Bayern brauchst du einen stabilen VPN-Server in Luxemburg, Irland, Rumänien oder Kasachstan.

: Ein großes Netzwerk ist von Vorteil, denn nur mit Servern in den richtigen Ländern funktioniert der Stream. Für PSG gegen Bayern brauchst du einen stabilen VPN-Server in Luxemburg, Irland, Rumänien oder Kasachstan. Schnelle Server : Streams laufen nur flüssig, wenn deine VPN stabile Verbindungen liefert. Nutze daher ein VPN, dass sich für Livestreaming bewährt hat.

: Streams laufen nur flüssig, wenn deine VPN stabile Verbindungen liefert. Nutze daher ein VPN, dass sich für Livestreaming bewährt hat. Geoblocking umgehen : Nicht jedes VPN umgeht Geoblocking zuverlässig. Der Anbieter muss seine Server gut tarnen. Anbieter wie NordVPN machen das hervorragend.

: Nicht jedes VPN umgeht Geoblocking zuverlässig. Der Anbieter muss seine Server gut tarnen. Anbieter wie NordVPN machen das hervorragend. Kompatibilität : Das VPN sollte auf allen deinen Geräten funktionieren, egal ob PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV, Router oder anderen.

: Das VPN sollte auf allen deinen Geräten funktionieren, egal ob PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV, Router oder anderen. Sicherheit: Gute VPNs sichern deine Verbindung ab und speichern niemals private Daten (No-Logs-Policy). Die Sicherheit ist für Streaming auf legalen Online-Kanälen weniger wichtig, aber dennoch ein Aushängschild jedes guten VPNs.

Kann ich PSG gegen Bayern mit einem Gratis-VPN schauen?

Kostenlose VPNs sind für Champions-League-Streams wie PSG gegen Bayern leider meistens nicht ausreichend. Es fehlt an Servern in den benötigten Ländern, die Verbindungen sind instabil und das Datenlimit reicht nur für eine Halbzeit.

Die zuvor empfohlenen VPNs liefern das, was du für Fußballstreams brauchst: schnelle Server, kein Datenlimit und Wirksamkeit gegen Geoblocking. Wer das Spiel ohne Frust sehen will, ist mit einem VPN für wenige Euro pro Monat auf jeden Fall besser beraten als mit einem Gratis-VPN.

VPN testen ohne Risiko? NordVPN gibt allen Neukunden eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Das heißt, du kannst PSG gegen Bayern und den gesamten 4. Spieltag der Champions League 2025/26 live schauen und hinterher kündigen und dir dein Geld zurückholen.

Ist es legal, PSG gegen Bayern per VPN zu streamen?

Ein VPN zu nutzen, ist in Deutschland nicht gesetzlich verboten. Möglicherweise verstößt du gegen die Nutzungsbedingungen der Sender und könntest gesperrt werden. Verklagt wurden Privatpersonen bisher aber nie. Wichtig ist, dass du dich an legale Quellen hältst und illegale Streaming-Seiten meidest.

Gute VPNs geben dir Zugriff auf Streams aus aller Welt und schützen deine Verbindung. Damit kannst du auch Events wie die Formel 1, MotoGP oder die Bundesliga kostenlos schauen.

Zusammenfassung

Ein legendäres Spiel ist bei PSG gegen Bayern fast garantiert. Beide Teams sind in Bestform und es geht um die Führung in der Champions League.

Wer das Spiel kostenlos live sehen will, nutzt den Zugang über VPN. Verbinde dich einfach mit einem Server im Ausland, schon kannst du PSG vs. Bayern kostenlos schauen.

Also, lehn dich zurück und genieße den Champions-League-Kracher am 4. Spieltag. Viel Spaß!

