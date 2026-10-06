Am heutigen Dienstag, dem 6. Oktober 2026, empfängt die Schweiz Nordmazedonien in der Thermoplan Arena in Luzern zum Rückspiel in der Ligaphase der UEFA Nations League 2026/27. Angepfiffen wird um 20:45 Uhr deutscher Zeit.

Gespielt wird in Gruppe 1 der Liga B: Die Nati stieg in der vergangenen Saison erstmals aus der Topliga ab, Nordmazedonien kam als Gruppensieger aus Liga C. Das Hinspiel in Skopje vor zehn Tagen gewann die Schweiz souverän mit 3:0, Zeki Amdouni war an allen drei Treffern beteiligt. Die Roten Luchse blieben dagegen in ihren ersten beiden Gruppenspielen ohne eigenes Tor.



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Wo kann ich Schweiz gegen Nordmazedonien kostenlos schauen?

Diese Sender zeigen Schweiz gegen Nordmazedonien gratis im Livestream:

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Wie kann ich Schweiz gegen Nordmazedonien kostenlos schauen?

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Warum brauchst du ein VPN für Schweiz gegen Nordmazedonien?

Beim Aufruf des Streams prüfen Play SRF, Play RTS und Play RSI, ob deine IP-Adresse im Sendegebiet liegt; MRT verfährt identisch. Kommt die IP aus einem anderen Land, bricht der Player die Wiedergabe ab.

Ohne Schweizer IP-Adresse blockiert Play SRF den Livestream von SRF zwei.

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Wie streame ich Schweiz gegen Nordmazedonien kostenlos bei SRF zwei?

Wer deutschen Kommentar will, landet bei SRF zwei: Das Schweizer Fernsehen begleitet die Partie auf Deutsch und zeigt sie gratis über Play SRF. Auf Französisch kommentiert RTS 2, auf Italienisch RSI La 2 und auf Mazedonisch MRT.

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Tipp: Startet der Stream nicht, wechsle den Server oder nimm einen anderen Sender aus der Tabelle. Oft lösen auch ein privates Browserfenster, gelöschte Cookies oder ein deaktivierter Adblocker das Problem.

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Analyse: Schweiz gegen Nordmazedonien – Wer gewinnt?

Die Schweiz will nach dem Abstieg aus Liga A direkt zurück und ist auf Kurs: Auf das 3:0 in Skopje folgte ein 3:0 in Glasgow. Dabei fehlen Murat Yakin wichtige Kräfte. Granit Xhaka ist in diesem Länderspielfenster nicht dabei, Denis Zakaria und Aurèle Amenda fallen angeschlagen aus. Die Lücken füllen Spieler wie Remo Freuler und Amdouni, die in Skopje alle drei Tore unter sich ausmachten.

Nordmazedonien spielt erstmals in Liga B und tut sich bislang schwer. Nach dem 0:3 gegen die Schweiz verlor das Team von Goce Sedloski auch in Slowenien mit 0:2. Schon vor dem Saisonstart war die Form dürftig: Aus den fünf Partien davor holten die Roten Luchse keinen Sieg.

Im Hinspiel kontrollierte die Nati die Partie über 90 Minuten und ließ defensiv kaum etwas zu. Vor heimischem Publikum geht sie erneut als klarer Favorit ins Duell. Spannend wird, ob Nordmazedonien diesmal mehr Offensivaktionen gelingen oder ob sich das Hinspiel wiederholt.

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Spielplan der Gruppe B1: alle weiteren Partien

In Gruppe B1 messen sich die Nati und die Roten Luchse außerdem mit Schottland und Slowenien. Diese Begegnungen folgen bis Mitte November:

Spiel Datum Anpfiff Schottland – Slowenien Dienstag, 6. Oktober 2026 20:45 Uhr Schottland – Nordmazedonien Freitag, 13. November 2026 20:45 Uhr Slowenien – Schweiz Freitag, 13. November 2026 20:45 Uhr Nordmazedonien – Slowenien Montag, 16. November 2026 20:45 Uhr Schweiz – Schottland Montag, 16. November 2026 20:45 Uhr

Bei all diesen Spielen gilt die gleiche Ausgangslage wie heute Abend: In Deutschland überträgt kein frei empfangbarer Sender, gratis laufen die Partien vor allem bei Sendern der beteiligten Länder. Ein VPN-Server im jeweiligen Land öffnet diese Streams. Die oben beschriebenen Schritte ändern sich dabei nicht.

Den vollständigen Spielplan über alle vier Gruppen hinweg findest du in unserer Übersicht.

Was muss ein gutes VPN für die Nations League bieten?

Beim Fußball-Livestream zählen drei Dinge: Geschwindigkeit, eine stabile Verbindung und das zuverlässige Umgehen von Geosperren. Gerade zur Anstoßzeit greifen viele Zuschauer gleichzeitig auf die Schweizer Play-Portale zu.

Servernetzwerk : Die Gratisstreams sind nur über Standorte in der Schweiz oder in Nordmazedonien abrufbar. Je mehr Server dort stehen, desto seltener bricht die Verbindung bei hoher Auslastung ab.

: Die Gratisstreams sind nur über Standorte in der Schweiz oder in Nordmazedonien abrufbar. Je mehr Server dort stehen, desto seltener bricht die Verbindung bei hoher Auslastung ab. Geoblocking umgehen : Längst nicht jeder Dienst kommt an IP-Sperren vorbei. NordVPN und Surfshark schaffen das in meinen Tests durchgehend.

: Längst nicht jeder Dienst kommt an IP-Sperren vorbei. NordVPN und Surfshark schaffen das in meinen Tests durchgehend. Kompatibilität : Starke Anbieter stellen Apps für PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router bereit. So siehst du Schweiz gegen Nordmazedonien auf dem Gerät, das dir am liebsten ist.

: Starke Anbieter stellen Apps für PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router bereit. So siehst du Schweiz gegen Nordmazedonien auf dem Gerät, das dir am liebsten ist. Sicherheit: Vertrauenswürdige Dienste speichern keine Aktivitätsdaten (No-Logs-Richtlinie) und verschlüsseln den kompletten Datenverkehr. Externe Audits bestätigen, dass diese Zusagen eingehalten werden.

Kann ich die Nations League mit einem kostenlosen VPN schauen?

Kostenlose VPNs eignen sich nicht für Livesport. Server in der Schweiz oder Nordmazedonien fehlen häufig, HD-Bilder stocken und das Datenvolumen ist oft vor dem Pausenpfiff aufgebraucht. Premium-Anbieter wie NordVPN decken dagegen alles ab, was ein Fußballstream verlangt: unbegrenztes Datenvolumen und sicher umgangene Geosperren.

Ist es legal, die Nations League per VPN zu streamen?

Die Nutzung eines VPNs ist in Deutschland legal. Sie könnte allerdings gegen die Nutzungsbedingungen der ausländischen Streaminganbieter verstoßen. Alle hier genannten Sender verfügen aber über offizielle Übertragungsrechte für die Partie.

Darüber hinaus erreichst du mit einem VPN zahlreiche weitere legale Gratisstreams, einschließlich der Bundesliga und der Formel 1.

Zusammenfassung

Die Schweiz und Nordmazedonien stehen sich am Dienstag, 6. Oktober 2026, um 20:45 Uhr in Luzern erneut gegenüber, zehn Tage nach dem 3:0 der Nati in Skopje. Die Schweiz will mit einem weiteren Sieg einen großen Schritt in Richtung Wiederaufstieg machen. Nordmazedonien braucht dringend Punkte und ein Erfolgserlebnis in Liga B.

Gratis laufen SRF zwei, RTS 2 und RSI La 2 in der Schweiz sowie MRT in Nordmazedonien. Außerhalb dieser Länder greift Geoblocking. Ein VPN bringt dich auf einen Server im richtigen Land und öffnet den kostenlosen Stream von überall. Eingerichtet ist das in wenigen Minuten.

Vor dem Anpfiff schaltest du also nur dein VPN ein, wählst einen Schweizer Standort und rufst Play SRF auf – schon läuft Schweiz gegen Nordmazedonien live. Viel Spaß!

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