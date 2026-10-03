Heute, am 3. Oktober 2026, trifft die Schweiz auf Slowenien in der UEFA Nations League. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr. In der Partie stehen sich zwei Teams gegenüber, die wichtige Punkte in der Gruppenphase sammeln wollen.

In Deutschland läuft das Spiel nur kostenpflichtig bei DAZN, im Ausland stehen jedoch mehrere kostenlose Livestreams bereit. Mit einem VPN greifst du auch außerhalb der jeweiligen Länder auf die offiziellen Übertragungen zu.

In diesem Ratgeber erfährst du, wie du Schweiz gegen Slowenien kostenlos im Livestream sehen kannst. Richte dein VPN vor dem Spielstart ein, damit der Stream pünktlich zum Anstoß läuft.

Wo kann ich das Nations-League-Spiel Schweiz – Slowenien kostenlos schauen?

Diese offiziellen Sender übertragen Schweiz gegen Slowenien kostenlos:

Sender Land Kosten SRF zwei Schweiz Kostenlos RTS 2 Schweiz Kostenlos RSI La 2 Schweiz Kostenlos RTV Slovenija Slowenien Kostenlos Digi Sport 2 Rumänien Kostenlos

Schweiz – Slowenien kostenlos schauen mit NordVPN

Die kostenlosen Livestreams für Schweiz gegen Slowenien laufen je nach Region über Play SRF, Play RTS, Play RSI oder RTV Slovenija. Die Plattformen prüfen dabei deine IP-Adresse und blockieren Zugriffe aus dem Ausland. Mit einem VPN verbindest du dich mit einem passenden Serverstandort und schaltest den Stream frei.

Warum brauche ich ein VPN für Schweiz gegen Slowenien?

Ein VPN hilft dir dabei, Geoblocking bei internationalen Livestreams zu umgehen. Die Streamingdienste prüfen normalerweise deinen Standort anhand der IP-Adresse und sperren Zugriffe außerhalb des Lizenzgebiets. Verbindest du dich mit einem Server in der Schweiz oder in Slowenien, kannst du die offiziellen Übertragungen wie vor Ort abrufen.

Fehlermeldung bei SRF zwei in Deutschland

Mit einem VPN änderst du deinen virtuellen Standort und greifst dadurch auf kostenlose Streams aus der Schweiz oder Slowenien zu. So schaust du Schweiz gegen Slowenien live, ohne ein zusätzliches TV-Abo abzuschließen.

Wie schaue ich Schweiz vs. Slowenien gratis? Schritt-für-Schritt-Anleitung

Abonniere ein schnelles VPN: NordVPN, aktuell 73% günstiger. Installiere die VPN-App auf deinem Gerät: Richte die Software auf Laptop, Smartphone, Tablet oder Smart-TV ein. Verbinde dich mit einem Server: Wähle einen Standort in der Schweiz oder in Slowenien aus. Starte den Livestream: Öffne Play SRF, Play RTS, Play RSI oder RTV Slovenija und schaue Schweiz gegen Slowenien live.

Die besten VPNs für den Gratis-Livestream Schweiz vs. Slowenien

NordVPN – liefert hohe Geschwindigkeiten und stabile Verbindungen für HD-Streams bei Play SRF oder RTV Slovenija. Surfshark – eignet sich für mehrere Geräte gleichzeitig und hält die Streamingqualität auch bei längeren Übertragungen konstant. Proton VPN – bietet schnelle Server in Europa und startet Livestreams meist ohne lange Ladezeiten.

So schaust du Schweiz vs. Slowenien kostenlos bei SRF zwei

Der Schweizer Sender SRF zwei zeigt die Nations-League-Partie kostenlos über die Plattform Play SRF. Außerhalb der Schweiz ist der Zugriff allerdings gesperrt.

So umgehst du die SRF-zwei-Sperre:

Installiere ein VPN auf deinem Gerät und melde dich an. Verbinde dich mit einem Server in der Schweiz. Öffne Play SRF und starte den kostenlosen Livestream von Schweiz gegen Slowenien.

SRF-zwei-Livestream verfügbar mit NordVPN

Viele kostenlose Streams zur Nations League sind nur innerhalb bestimmter Länder verfügbar. Deshalb brauchst du ein VPN, um die offiziellen Übertragungen außerhalb der Schweiz oder Sloweniens freizuschalten.

Die nächsten Spiele der Nations League 2026/27

Begegnung Kostenlose Streams Datum und Uhrzeit Schweiz vs. Slowenien SRF zwei via Play SRF (Schweiz), RTS 2 via Play RTS (Schweiz),

RSI La 2 via Play RSI (Schweiz), RTV Slovenija (Slowenien),

Digi Sport 2 (Rumänien) 3. Oktober 2026, 20:45 Uhr Nordmazedonien vs. Schottland MRT (Nordmazedonien),

BBC (Vereinigtes Königreich),

Digi Sport 3 (Rumänien) 3. Oktober 2026, 20:45 Uhr Spanien vs. Tschechien RTVE (Spanien),

ČT Sport (Tschechien),

Virgin Media Two (Irland),

CBC Sport (Aserbaidschan),

Digi Sport 1 (Rumänien) 3. Oktober 2026, 20:45 Uhr Aserbaidschan vs. Litauen LRT (Litauen),

CBC Sport (Aserbaidschan) 4. Oktober 2026, 15:00 Uhr Kosovo vs. Österreich RTK (Kosovo),

ORF (Österreich),

CBC Sport (Aserbaidschan),

Digi Sport 1 (Rumänien) 4. Oktober 2026, 18:00 Uhr Malta vs. Andorra TVM Sport (Malta),

RTVA (Andorra),

Digi Sport 2 (Rumänien) 4. Oktober 2026, 18:00 Uhr Griechenland vs. Deutschland Alpha TV (Griechenland),

Digi Sport 2 (Rumänien) 4. Oktober 2026, 20:45 Uhr Niederlande vs. Serbien NPO (Niederlande),

RTS (Serbien),

Digi Sport 3 (Rumänien) 4. Oktober 2026, 20:45 Uhr Portugal vs. Norwegen RTP (Portugal),

TV 2 (Norwegen),

CBC Sport (Aserbaidschan),

Digi Sport 1 (Rumänien) 4. Oktober 2026, 20:45 Uhr Wales vs. Dänemark BBC (Vereinigtes Königreich),

TV 2 (Dänemark),

Digi Sport 4 (Rumänien) 4. Oktober 2026, 20:45 Uhr Irland vs. Israel RTÉ 2 (Irland),

Kan 11 (Israel) 4. Oktober 2026, 20:45 Uhr Zypern vs. Lettland CyBC (Zypern),

LTV7 (Lettland) 5. Oktober 2026, 18:00 Uhr Italien vs. Türkei Rai 1 (Italien),

ATV (Türkei) 5. Oktober 2026, 20:45 Uhr Rumänien vs. Schweden – 5. Oktober 2026, 20:45 Uhr Bosnien und Herzegowina vs. Polen BHRT (Bosnien und Herzegowina), TVP Sport (Polen) 5. Oktober 2026, 20:45 Uhr Frankreich vs. Belgien TF1 (Frankreich),

VTM (Belgien),

RTL TVI (Belgien),

Virgin Media Two (Irland) 5. Oktober 2026, 20:45 Uhr Montenegro vs. Armenien RTCG (Montenegro),

AMPTV (Armenien) 5. Oktober 2026, 20:45 Uhr Ukraine vs. Ungarn Suspilne (Ukraine),

M4 Sport (Ungarn) 5. Oktober 2026, 20:45 Uhr Nordirland vs. Georgien BBC (Vereinigtes Königreich),

1TV (Georgien) 5. Oktober 2026, 20:45 Uhr Kasachstan vs. Färöer Qazsport (Kasachstan),

KVF (Färöer) 6. Oktober 2026, 16:00 Uhr Kroatien vs. Spanien HRT (Kroatien),

RTVE (Spanien) 6. Oktober 2026, 20:45 Uhr Moldau vs. Slowakei TRM (Moldau),

STVR Sport (Slowakei) 6. Oktober 2026, 20:45 Uhr Luxemburg vs. Bulgarien RTL Zwee (Luxemburg),

BNT (Bulgarien) 6. Oktober 2026, 20:45 Uhr Belarus vs. Finnland Yle (Finnland) 6. Oktober 2026, 20:45 Uhr Albanien vs. San Marino TV Klan (Albanien),

San Marino RTV (San Marino) 6. Oktober 2026, 20:45 Uhr Estland vs. Island ERR (Estland),

RÚV (Island) 6. Oktober 2026, 20:45 Uhr England vs. Tschechien ITV (Vereinigtes Königreich),

ČT Sport (Tschechien) 6. Oktober 2026, 20:45 Uhr Schweiz vs. Nordmazedonien SRF zwei via Play SRF (Schweiz), RTS 2 via Play RTS (Schweiz),

RSI La 2 via Play RSI (Schweiz), MRT (Nordmazedonien) 6. Oktober 2026, 20:45 Uhr

Ein VPN lohnt sich nicht nur für die Nations League: Auch ausgewählte Spiele der Bundesliga, Champions League und Europa League laufen bei manchen ausländischen Sendern kostenlos im Stream.

Fußball mit kostenlosem VPN schauen oder nicht?

Kostenlose VPNs erreichen bei Livestreams oft schnell ihre Grenzen. Begrenztes Datenvolumen, langsame Server und instabile Verbindungen sorgen häufig für Unterbrechungen während des Spiels.

Für stabile Streams von Schweiz gegen Slowenien sind Premium-VPNs meist die bessere Wahl. Sie bieten höhere Geschwindigkeiten, zuverlässigere Verbindungen und mehr verfügbare Serverstandorte.

NordVPN jetzt testen NordVPN bietet eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. Damit kannst du das VPN risikofrei testen und bei Bedarf innerhalb der Frist kündigen.

Ist es legal, Nations League mit VPN zu schauen?

In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist die Nutzung eines VPNs legal. Du solltest trotzdem die Nutzungsbedingungen des jeweiligen Streamingdienstes beachten, bevor du auf internationale Livestreams zugreifst.

Zusammenfassung

Die Schweiz geht mit Heimvorteil in die Partie und will in der Nations-League-Gruppe wichtige Punkte holen. Slowenien setzt auf eine kompakte Defensive und schnelle Umschaltmomente. Insgesamt spricht die Ausgangslage leicht für die Schweiz, ein enges Spiel bleibt aber wahrscheinlich.

Das Nations-League-Duell zwischen der Schweiz und Slowenien hat sportliche Bedeutung für den weiteren Verlauf der Gruppenphase. Kostenlose Livestreams findest du unter anderem bei SRF zwei, RTS 2, RSI La 2 und RTV Slovenija. Mit einem VPN schaust du die offiziellen Übertragungen auch außerhalb der jeweiligen Länder.

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