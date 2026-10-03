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Schweiz gegen Slowenien kostenlos schauen: Nations League 2026/27

Warum du Cybernews vertrauen kannst

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Aktualisiert am: 3. Oktober 2026
Schweiz vs. Slowenien Nations League

Heute, am 3. Oktober 2026, trifft die Schweiz auf Slowenien in der UEFA Nations League. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr. In der Partie stehen sich zwei Teams gegenüber, die wichtige Punkte in der Gruppenphase sammeln wollen.

In Deutschland läuft das Spiel nur kostenpflichtig bei DAZN, im Ausland stehen jedoch mehrere kostenlose Livestreams bereit. Mit einem VPN greifst du auch außerhalb der jeweiligen Länder auf die offiziellen Übertragungen zu.

In diesem Ratgeber erfährst du, wie du Schweiz gegen Slowenien kostenlos im Livestream sehen kannst. Richte dein VPN vor dem Spielstart ein, damit der Stream pünktlich zum Anstoß läuft.

Wo kann ich das Nations-League-Spiel Schweiz – Slowenien kostenlos schauen?

Diese offiziellen Sender übertragen Schweiz gegen Slowenien kostenlos:

SenderLandKosten
SRF zweiSchweizKostenlos
RTS 2SchweizKostenlos
RSI La 2SchweizKostenlos
RTV SlovenijaSlowenienKostenlos
Digi Sport 2RumänienKostenlos

Schweiz – Slowenien kostenlos schauen mit NordVPN

Die kostenlosen Livestreams für Schweiz gegen Slowenien laufen je nach Region über Play SRF, Play RTS, Play RSI oder RTV Slovenija. Die Plattformen prüfen dabei deine IP-Adresse und blockieren Zugriffe aus dem Ausland. Mit einem VPN verbindest du dich mit einem passenden Serverstandort und schaltest den Stream frei.

Warum brauche ich ein VPN für Schweiz gegen Slowenien?

Ein VPN hilft dir dabei, Geoblocking bei internationalen Livestreams zu umgehen. Die Streamingdienste prüfen normalerweise deinen Standort anhand der IP-Adresse und sperren Zugriffe außerhalb des Lizenzgebiets. Verbindest du dich mit einem Server in der Schweiz oder in Slowenien, kannst du die offiziellen Übertragungen wie vor Ort abrufen.

SRF Geoblocking-Fehlermeldung
Fehlermeldung bei SRF zwei in Deutschland

Mit einem VPN änderst du deinen virtuellen Standort und greifst dadurch auf kostenlose Streams aus der Schweiz oder Slowenien zu. So schaust du Schweiz gegen Slowenien live, ohne ein zusätzliches TV-Abo abzuschließen.

Wie schaue ich Schweiz vs. Slowenien gratis? Schritt-für-Schritt-Anleitung

Nations League 2026/27 kostenlos schauen
  1. Abonniere ein schnelles VPN: NordVPN, aktuell 73% günstiger.
  2. Installiere die VPN-App auf deinem Gerät: Richte die Software auf Laptop, Smartphone, Tablet oder Smart-TV ein.
  3. Verbinde dich mit einem Server: Wähle einen Standort in der Schweiz oder in Slowenien aus.
  4. Starte den Livestream: Öffne Play SRF, Play RTS, Play RSI oder RTV Slovenija und schaue Schweiz gegen Slowenien live.

Nations League kostenlos mit NordVPN schauen

Die besten VPNs für den Gratis-Livestream Schweiz vs. Slowenien

  1. NordVPN – liefert hohe Geschwindigkeiten und stabile Verbindungen für HD-Streams bei Play SRF oder RTV Slovenija.
  2. Surfshark – eignet sich für mehrere Geräte gleichzeitig und hält die Streamingqualität auch bei längeren Übertragungen konstant.
  3. Proton VPN – bietet schnelle Server in Europa und startet Livestreams meist ohne lange Ladezeiten.

So schaust du Schweiz vs. Slowenien kostenlos bei SRF zwei

Der Schweizer Sender SRF zwei zeigt die Nations-League-Partie kostenlos über die Plattform Play SRF. Außerhalb der Schweiz ist der Zugriff allerdings gesperrt.

So umgehst du die SRF-zwei-Sperre:

  1. Installiere ein VPN auf deinem Gerät und melde dich an.
  2. Verbinde dich mit einem Server in der Schweiz.
  3. Öffne Play SRF und starte den kostenlosen Livestream von Schweiz gegen Slowenien.
SRF zwei zeigt die UEFA Nations League
SRF-zwei-Livestream verfügbar mit NordVPN

Viele kostenlose Streams zur Nations League sind nur innerhalb bestimmter Länder verfügbar. Deshalb brauchst du ein VPN, um die offiziellen Übertragungen außerhalb der Schweiz oder Sloweniens freizuschalten.

Die nächsten Spiele der Nations League 2026/27

BegegnungKostenlose StreamsDatum und Uhrzeit
Schweiz vs. SlowenienSRF zwei via Play SRF (Schweiz), RTS 2 via Play RTS (Schweiz),
RSI La 2 via Play RSI (Schweiz), RTV Slovenija (Slowenien),
Digi Sport 2 (Rumänien)		3. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Nordmazedonien vs. SchottlandMRT (Nordmazedonien),
BBC (Vereinigtes Königreich),
Digi Sport 3 (Rumänien)		3. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Spanien vs. TschechienRTVE (Spanien),
ČT Sport (Tschechien),
Virgin Media Two (Irland),
CBC Sport (Aserbaidschan),
Digi Sport 1 (Rumänien)		3. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Aserbaidschan vs. LitauenLRT (Litauen),
CBC Sport (Aserbaidschan)		4. Oktober 2026, 15:00 Uhr
Kosovo vs. ÖsterreichRTK (Kosovo),
ORF (Österreich),
CBC Sport (Aserbaidschan),
Digi Sport 1 (Rumänien)		4. Oktober 2026, 18:00 Uhr
Malta vs. AndorraTVM Sport (Malta),
RTVA (Andorra),
Digi Sport 2 (Rumänien)		4. Oktober 2026, 18:00 Uhr
Griechenland vs. DeutschlandAlpha TV (Griechenland),
Digi Sport 2 (Rumänien)		4. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Niederlande vs. SerbienNPO (Niederlande),
RTS (Serbien),
Digi Sport 3 (Rumänien)		4. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Portugal vs. NorwegenRTP (Portugal),
TV 2 (Norwegen),
CBC Sport (Aserbaidschan),
Digi Sport 1 (Rumänien)		4. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Wales vs. DänemarkBBC (Vereinigtes Königreich),
TV 2 (Dänemark),
Digi Sport 4 (Rumänien)		4. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Irland vs. IsraelRTÉ 2 (Irland),
Kan 11 (Israel)		4. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Zypern vs. LettlandCyBC (Zypern),
LTV7 (Lettland)		5. Oktober 2026, 18:00 Uhr
Italien vs. TürkeiRai 1 (Italien),
ATV (Türkei)		5. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Rumänien vs. Schweden5. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Bosnien und Herzegowina vs. PolenBHRT (Bosnien und Herzegowina), TVP Sport (Polen)5. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Frankreich vs. BelgienTF1 (Frankreich),
VTM (Belgien),
RTL TVI (Belgien),
Virgin Media Two (Irland)		5. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Montenegro vs. ArmenienRTCG (Montenegro),
AMPTV (Armenien)		5. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Ukraine vs. UngarnSuspilne (Ukraine),
M4 Sport (Ungarn)		5. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Nordirland vs. GeorgienBBC (Vereinigtes Königreich),
1TV (Georgien)		5. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Kasachstan vs. FäröerQazsport (Kasachstan),
KVF (Färöer)		6. Oktober 2026, 16:00 Uhr
Kroatien vs. SpanienHRT (Kroatien),
RTVE (Spanien)		6. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Moldau vs. SlowakeiTRM (Moldau),
STVR Sport (Slowakei)		6. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Luxemburg vs. BulgarienRTL Zwee (Luxemburg),
BNT (Bulgarien)		6. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Belarus vs. FinnlandYle (Finnland)6. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Albanien vs. San MarinoTV Klan (Albanien),
San Marino RTV (San Marino)		6. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Estland vs. IslandERR (Estland),
RÚV (Island)		6. Oktober 2026, 20:45 Uhr
England vs. TschechienITV (Vereinigtes Königreich),
ČT Sport (Tschechien)		6. Oktober 2026, 20:45 Uhr
Schweiz vs. NordmazedonienSRF zwei via Play SRF (Schweiz), RTS 2 via Play RTS (Schweiz),
RSI La 2 via Play RSI (Schweiz), MRT (Nordmazedonien)		6. Oktober 2026, 20:45 Uhr

Ein VPN lohnt sich nicht nur für die Nations League: Auch ausgewählte Spiele der Bundesliga, Champions League und Europa League laufen bei manchen ausländischen Sendern kostenlos im Stream.

Fußball mit kostenlosem VPN schauen oder nicht?

Kostenlose VPNs erreichen bei Livestreams oft schnell ihre Grenzen. Begrenztes Datenvolumen, langsame Server und instabile Verbindungen sorgen häufig für Unterbrechungen während des Spiels.

Für stabile Streams von Schweiz gegen Slowenien sind Premium-VPNs meist die bessere Wahl. Sie bieten höhere Geschwindigkeiten, zuverlässigere Verbindungen und mehr verfügbare Serverstandorte.

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NordVPN bietet eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. Damit kannst du das VPN risikofrei testen und bei Bedarf innerhalb der Frist kündigen.

Ist es legal, Nations League mit VPN zu schauen?

In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist die Nutzung eines VPNs legal. Du solltest trotzdem die Nutzungsbedingungen des jeweiligen Streamingdienstes beachten, bevor du auf internationale Livestreams zugreifst.

Zusammenfassung

Die Schweiz geht mit Heimvorteil in die Partie und will in der Nations-League-Gruppe wichtige Punkte holen. Slowenien setzt auf eine kompakte Defensive und schnelle Umschaltmomente. Insgesamt spricht die Ausgangslage leicht für die Schweiz, ein enges Spiel bleibt aber wahrscheinlich.

Das Nations-League-Duell zwischen der Schweiz und Slowenien hat sportliche Bedeutung für den weiteren Verlauf der Gruppenphase. Kostenlose Livestreams findest du unter anderem bei SRF zwei, RTS 2, RSI La 2 und RTV Slovenija. Mit einem VPN schaust du die offiziellen Übertragungen auch außerhalb der jeweiligen Länder.

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FAQ

Wo läuft Schweiz gegen Slowenien kostenlos?

Kostenlose Livestreams zur Nations League laufen unter anderem bei SRF zwei via Play SRF, RTS 2 via Play RTS, RSI La 2 via Play RSI sowie bei RTV Slovenija.

Brauche ich ein VPN für die kostenlosen Streams?

Ja, außerhalb der jeweiligen Länder sind viele Streams durch Geoblocking gesperrt. Mit einem VPN verbindest du dich mit einem Server in der Schweiz oder in Slowenien und entsperrst den Livestream.

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