Heute Abend, am 17. Oktober 2025, empfängt Union Berlin Borussia Mönchengladbach in der Alten Försterei in Berlin-Köpenick. Anstoß ist um 20:30 Uhr.

Union Berlin hat nicht den besten Saisonstart hingelegt und steckt im unteren Mittelfeld fest. Gladbach hingegen ist in der Krise und wartet seit Ewigkeiten auf einen Bundesliga-Sieg. Wenn sie nicht bald Punkte sammeln, wird es ein langer, quälender Abstiegskampf.

In Deutschland läuft das Spiel leider nicht im Free-TV. Aber du kannst alle Freitagsspiele kostenlos bei BBC iPlayer schauen. Über ein VPN kannst du Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach kostenlos schauen, egal wo du gerade bist. Ich zeige dir, wie's funktioniert.

Wo kannst du Union Berlin gegen Mönchengladbach kostenlos schauen?

Diese Sender im Ausland übertragen das Bundesliga-Spiel Union Berlin gegen Mönchengladbach live und gratis im Stream:

Sender Land Preis BBC iPlayer Großbritannien Kostenlos Digi Sport 4 Rumänien Kostenlos Canal GOAT via YouTube Brasilien Kostenlos Bundesliga via YouTube UK, Myanmar Kostenlos Caze TV via YouTube Brasilien Kostenlos Sindo News Indonesien Kostenlos DAZN Kanada Kostenlos

Bundesliga Gratis-Stream mit NordVPN

Wie schaust du Union Berlin gegen Mönchengladbach kostenlos?

Abonniere ein VPN mit schnellen Servern, ich empfehle NordVPN, aktuell 74% günstiger. Installiere das VPN auf deinem PC, Laptop, Handy, Tablet oder Smart-TV. Verbinde dich mit dem VPN-Server. Großbritannien für BBC iPlayer, Rumänien für Digi Sport oder Brasilien für Canal GOAT. Starte den Stream. Öffne die Website des Senders und genieße Union Berlin gegen Mönchengladbach live und kostenlos.

Die besten VPNs für Union Berlin gegen Gladbach

NordVPN: Über 440 Server in Großbritannien und sehr stark beim Entsperren, inklusive SmartPlay, das automatisch für Streaming optimiert. Surfshark: Sehr günstig, gute Geschwindigkeit und ohne Verbindungslimit. Das bedeutet: Alle können mitschauen, jeder auf seinem Gerät. Proton VPN: Das VPN des bekannten E-Mail-Anbieters aus der Schweiz. Wer Wert auf maximale Privatsphäre legt, ist hier richtig. ExpressVPN: Eines der beliebtesten VPNs der Welt. Nicht der günstigste Anbieter, aber immer eine gute Alternative für Fußballstreams. CyberGhost: Speziell optimierte Server für Streaming und einfache Bedienung machen CyberGhost zur Top-Wahl für VPN-Neulinge.

Warum du für Union Berlin gegen Mönchengladbach ein VPN brauchst

In Deutschland läuft Union Berlin gegen Mönchengladbach ausschließlich im Pay-TV. BBC zeigt das Spiel kostenlos, aber nur für britische Zuschauer. Ohne britische IP-Adresse bleibt der Bildschirm schwarz. Geoblocking nennt sich diese digitale Ländersperre. Die Sender müssen ihre teuer erkauften Lizenzen schützen und prüfen deshalb bei jedem Zugriff deinen Standort.

BBC iPlayer in Deutschland nicht verfügbar

Ein VPN umgeht diese Sperre, indem es dir eine IP-Adresse im Ausland gibt. So denkt der Sender, du befindest dich vor Ort, und du erhältst Zugriff auf den offiziellen Bundesliga-Livestream.

So schaust du Union Berlin vs. Gladbach kostenlos bei BBC iPlayer

BBC iPlayer überträgt alle Freitagsspiele der Bundesliga 2025/2026 live und gratis, auch die Begegnung Union Berlin gegen Mönchengladbach. Die Qualität ist sehr gut und du musst dich nicht registrieren. Ich habe es dieses Jahr mehrfach erfolgreich getestet.

Verbinde dein VPN mit Großbritannien. Gehe zur Website von BBC iPlayer. Starte den Live-Stream. Genieße Union Berlin vs. Gladbach live und gratis.

Hier siehst du, wie ich ein Bundesligaspiel bei BBC iPlayer mit NordVPN entsperrt habe.

BBC iPlayer in Deutschland entsperrt mit NordVPN

Tipp: Sollte es nicht klappen, hilft manchmal ein Serverwechsel oder du öffnest den Stream im Inkognito-Fenster. Auch der Adblocker oder deine Cookies können den Stream blockieren. Einfach ausschalten, bzw. löschen, spätestens dann sollte es laufen.

Bundesliga 2025 Spielübersicht am 7. Spieltag

Mit einem VPN kannst du Union Berlin vs. Mönchengladbach kostenlos schauen. Viele weitere Spiele und Gratis-Sender findest du in unseren besten kostenlosen Bundesliga-Streams.

Hier die Übersicht für den 7. Spieltag.

Spiel Datum und Zeit Union Berlin – Mönchengladbach Freitag, 17. Oktober, 20:30 Uhr Mainz – Leverkusen Samstag, 18. Oktober, 15:30 Uhr RB Leipzig – HSV Samstag, 18. Oktober, 15:30 Uhr Köln – Augsburg Samstag, 18. Oktober, 15:30 Uhr Heidenheim – Werder Bremen Samstag, 18. Oktober, 15:30 Uhr Wolfsburg – VfB Stuttgart Samstag, 18. Oktober, 15:30 Uhr Bayern – Dortmund Samstag, 18. Oktober, 18:30 Uhr Freiburg – Eintracht Frankfurt Sonntag, 19. Oktober, 15:30 Uhr St. Pauli – Hoffenheim Sonntag, 19. Oktober, 17:30 Uhr

Prognose: Union Berlin gegen Mönchengladbach am 7. Spieltag

Union Berlin ist mit zwei Siegen, einem Remis und drei Niederlagen aktuell nicht in der besten Verfassung. Die 0:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen am 6. Spieltag hat gezeigt, dass die Köpenicker noch nicht in der Spur sind. Platz 13 ist für die Ansprüche des Vereins zu wenig.

Gladbach steht nach sechs Spieltagen ohne einen einzigen Sieg auf Platz 17 der Tabelle. Mit nur drei Punkten aus drei Unentschieden und einem Torverhältnis von 5:12 ist die Lage dramatisch. Trainer und Mannschaft stehen massiv unter Druck.

Union ist in den letzten sechs Heimspielen gegen Gladbach ungeschlagen und spielt heute zu Hause. Union hat die bessere Ausgangslage, aber Gladbach kämpft mit dem Mut der Verzweiflung. Ein Remis ist durchaus möglich, ein 1:1 ist meiner Einschätzung nach das wahrscheinlichste Ergebnis.

Funktionieren kostenlose VPNs für Union Berlin gegen Mönchengladbach?

Kostenlose VPNs sind für Bundesliga-Livestreams meistens nicht zu gebrauchen. Datenlimits von maximal 10 GB reichen kaum für eine komplette Partie, meist ist schon zur Halbzeit Schluss. Britische Server fehlen bei den meisten Gratis-Anbietern komplett und ohne UK-Standort bekommst du kein BBC-Stream. Die wenigen verfügbaren Server sind überlastet, was zu Aussetzern und schlechter Bildqualität führt. Zudem werden Gratis-VPNs erkannt und geblockt, da sie nicht die Ressourcen haben, ihre Server regelmäßig zu wechseln.

Für zuverlässiges Streaming von Union gegen Gladbach führt kein Weg an einem guten VPN vorbei. Mit deren Geld-zurück-Garantie bleibst du flexibel und schaust dieses Spiel trotzdem kostenlos.

VPN ohne Risiko testen? NordVPN bietet allen Neukunden eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Das bedeutet, du kannst das Bundesliga-Wochenende einschließlich dem Spiel Union Berlin gegen Mönchengladbach kostenlos live streamen und bekommst hinterher dein Geld zurück, falls du nicht zufrieden sein solltest.

Ist es legal, Union Berlin gegen Mönchengladbach mit VPN zu schauen?

Streaming über VPN in Deutschland ist nicht strafbar. Urheberrechtlich ist es eine Grauzone. Verstöße von Privatpersonen werden normalerweise nicht geahndet. Entscheidend ist, dass du auf offizielle Quellen im Ausland zugreifst. Das ist rechtlich und technisch weitaus sicherer als beispielsweise illegale Streaming-Portale.

Mit einem guten VPN kannst du Union Berlin gegen Mönchengladbach kostenlos streamen. VPNs anonymisieren deine Verbindung und geben dir Zugriff auf Sport-Livestreams, wie die Bundesliga, Formel 1, MotoGP und die Champions League.

Zusammenfassung

Union Berlin gegen Gladbach heute Abend ist ein wichtiges Spiel, denn beide Teams stehen unter großem Druck. Ob es ein verkrampftes Spiel zweier formschwacher Teams wird oder ein aufregender Kampf um wichtige Punkte ist unklar. Die Alte Försterei könnte den Ausschlag geben, die Berliner Fans sind zweifelsfrei eine Kraft, mit der man rechnen muss.

Während deutsche Sender das Spiel hinter Bezahlschranken verstecken, kannst du über eine VPN-Verbindung Union gegen Gladbach kostenlos schauen. Die Einrichtung dauert keine zehn Minuten. Mein Tipp: probiere es schon eine Stunde vor dem Spiel, damit du ganz sicher sein kannst, dass es funktioniert.

Also, VPN installieren, Server wählen und ab 20:30 Uhr live dabei sein.

