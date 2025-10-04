Schau Werder Bremen gegen St. Pauli kostenlos im Livestream
Heute, am Samstag, den 4. Oktober 2025, steht im Weserstadion ein echtes Nord-Duell auf dem Programm: Werder Bremen gegen FC St. Pauli. Anstoß ist um 15:30 Uhr.
Werder Bremen will auf heimischem Rasen Punkte sammeln, St. Pauli reist mit dem Rückenwind einer starken bisherigen Saison an. Die Clubs verbindet eine historische Freundschaft. Trotzdem können sich die Fans auf spannende 90 Minuten freuen.
In Deutschland läuft die Partie ausschließlich im Pay-TV bei Sky bzw. WOW. Kostenlose Livestreams sind dennoch möglich. Mit einem VPN kannst du offizielle Free-TV-Sender im Ausland freischalten und Werder gegen St. Pauli kostenlos schauen.
Wo kannst du Werder Bremen vs. St. Pauli kostenlos schauen?
Hier läuft Werder Bremen gegen St. Pauli am 6. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 gratis im Livestream:
|Sender
|Land
|Preis
|AbemaTV
|Japan
|Kostenlos
Wie schaust du Werder Bremen gegen St. Pauli kostenlos?
- Abonniere ein VPN mit schnellen Servern. Das beste Streaming-VPN, NordVPN, ist aktuell 73% günstiger!
- Installiere das VPN auf deinem PC, Laptop, Handy, Tablet oder Smart-TV.
- Verbinde dich mit dem VPN-Server. Stelle eine Verbindung mit Japan her, um das Geoblocking zu umgehen.
- Öffne die Website oder App des Senders und genieße Werder Bremen gegen St. Pauli live, gratis, in guter Qualität.
Die besten VPNs für Bundesliga-Streams 2025/26
- NordVPN: Testsieger mit ultraschnellen Servern in Japan und vielen weiteren Ländern. Ideal für stabile HD- und 4K-Streams
- Surfshark: Besonders günstig und mit unbegrenzten Geräten perfekt für Familien oder WGs. Funktioniert zuverlässig mit Abema TV
- Proton VPN: Schweizer Anbieter mit starkem Fokus auf Sicherheit und Transparenz. Ausreichend Performance für Fußball-Streams
- ExpressVPN: Etwas teurer, aber extrem stabil und vielseitig. Top-Wahl, wenn du neben Bundesliga auch andere internationale Sportevents streamen willst
- CyberGhost: Nutzerfreundlich, mit speziellen Streaming-Servern und einfacher Bedienung. Optimal für Einsteiger mit minimalen IT-Kenntnissen
Warum du für Werder Bremen gegen St. Pauli ein VPN brauchst
In Deutschland läuft die Partie Werder Bremen gegen St. Pauli am 6. Spieltag der Bundesliga 2025/26 ausschließlich im Pay-TV bei Sky und WOW. Kostenlose Livestreams wie bei Abema TV (Japan) sind hierzulande durch Geoblocking gesperrt. Versucht du, den Gratis-Livestream zu öffnen, bekommst du eine Fehlermeldung.
Ein VPN ändert deine virtuelle IP-Adresse und gibt dir Zugriff auf ausländische Free-TV-Streams im Internet. Auf diese Weise kannst du Spiele wie Werder Bremen gegen St. Pauli kostenlos schauen, ohne teures Abo, über legale Streaming-Portale.
So schaust du Werder Bremen gegen St. Pauli kostenlos bei AbemaTV
AbemaTV ist ein Streaming-Kanal aus Japan, der seit dieser Saison zwei Bundesliga-Spiele pro Woche kostenlos online überträgt.
So entsperrst du AbemaTV in Deutschland:
- Verbinde dich mit einem VPN-Server in Japan.
- Rufe die Bundesliga bei AbemaTV auf.
- Aktiviere die Auto-Übersetzung in deinem Browser.
- Schau Werder Bremen vs. St. Pauli live und kostenlos.
Hier siehst du, wie ich AbemaTV in Deutschland mit NordVPN in wenigen Sekunden entsperrt habe.
Tipp: Sollte es nicht klappen, hilft manchmal ein Serverwechsel oder du öffnest den Stream im Inkognito-Fenster. Auch der Adblocker oder deine Cookies können den Stream blockieren. Einfach ausschalten, bzw. löschen, dann sollte es funktionieren.
Bundesliga 2025 Spielübersicht am 6. Spieltag
Mit einem VPN kannst du Werder Bremen gegen St. Pauli kostenlos schauen, aber auch andere Bundesliga-Spiele. Alle Spiele und Gratis-Sender findest du auf unserer Seite mit den besten kostenlosen Bundesliga-Streams.
Hier eine Übersicht aller Begegnungen am 5. Spieltag.
|Spiel
|Datum und Zeit
|Leverkusen – Union Berlin
|Samstag, 4. Oktober, 15:30 Uhr
|Dortmund – RB Leipzig
|Samstag, 4. Oktober, 15:30 Uhr
|Werder Bremen – St. Pauli
|Samstag, 4. Oktober, 15:30 Uhr
|Augsburg – Wolfsburg
|Samstag, 4. Oktober, 15:30 Uhr
|Eintracht Frankfurt – Bayern
|Samstag, 4. Oktober, 18:30 Uhr
|VfB Stuttgart – Heidenheim
|Sonntag, 5. Oktober, 15:30 Uhr
|HSV – Mainz
|Sonntag, 5. Oktober, 17:30 Uhr
|Mönchengladbach – Freiburg
|Sonntag, 5. Oktober, 19:30 Uhr
Prognose: Werder Bremen gegen St. Pauli am 6. Spieltag – Wer gewinnt?
Werder Bremen steht nach einem schwankenden Saisonstart unter Druck, endlich Konstanz zu zeigen und nicht weiter abzurutschen. Vor allem defensiv gab es zuletzt zu viele Aussetzer, die Punkte kosteten. Zuhause setzt das Team auf seine Fans, die traditionell für eine hitzige Atmosphäre sorgen und gegen die Kiezkicker können sie jede Unterstützung gebrauchen.
St. Pauli hat einen deutlich besseren Lauf erwischt. Die Hamburger spielen mutig nach vorne, profitieren von einer eingespielten Offensive und stehen aktuell verdient im oberen Tabellendrittel. Gerade im Umschaltspiel kann St. Pauli auch auswärts gefährlich werden.
Alles spricht für ein intensives Spiel, in dem Bremen auf Stabilität hofft, während Pauli seine gute Form bestätigen will. Ein knappes Ergebnis mit Toren auf beiden Seiten liegt nahe, die Tendenz geht aber zugunsten St. Paulis.
Funktioniert ein Gratis-VPN für Werder Bremen gegen St. Pauli?
Auf den ersten Blick klingt ein kostenloses VPN verlockend, doch für Bundesliga-Streams wie Bremen gegen St. Pauli sind Gratisdienste kaum geeignet. Die größten Probleme sind eingeschränkte Datenvolumen, langsame und überlastete Server sowie fehlende Standorte in Japan. Ein kompletter Livestream über 90 Minuten bricht damit oft ab oder startet gar nicht erst.
Wer auf ein Gratis-VPN setzt, riskiert, dass der Stream einfriert oder gar nicht erst startet. Für stabile, legale Livestreams ist ein VPN mit schnellen Japan-Servern eine wesentlich bessere Lösung.
NordVPN bietet neuen Nutzern eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Du kannst den ganzen 6. Bundesliga-Spieltag inklusive Werder Bremen gegen St. Pauli kostenlos live streamen und bekommst anschließend dein Geld zurück, falls du es dir anders überlegst.
Ist es legal, Werder Bremen gegen St. Pauli per VPN zu streamen?
Die Nutzung eines VPNs ist in Deutschland vollkommen legal. Du darfst deine IP-Adresse verschleiern und dich virtuell mit einem japanischen Server verbinden, um den kostenlosen AbemaTV-Stream freizuschalten. Wichtig ist nur, dass du dich an offizielle Anbieter hältst und unseriöse Websites meidest.
Mit einem guten VPN umgehst du das Geoblocking sicher und schaust Werder Bremen gegen St. Pauli kostenlos im Ausland. Außerdem bekommst du Zugriff auf weitere spannende Live-Sportstreams wie die Formel 1, MotoGP oder die Champions League.
Zusammenfassung
Das Nord-Duell Werder Bremen gegen St. Pauli am 6. Spieltag der Bundesliga 2025/26 verspricht Spannung pur. Bremen will zuhause endlich wieder Stabilität zeigen, während St. Pauli mit viel Selbstvertrauen anreist und seine starke Form bestätigen möchte.
Offiziell läuft das Match nur im deutschen Pay-TV, doch mit einem VPN kannst du über Abema TV in Japan auch kostenlos zuschauen. Dafür brauchst du lediglich eine Verbindung zu einem japanischen Server, ein VPN macht's möglich.
Also, schnapp dir ein kaltes Getränk, wirf das VPN an und genieße Werder gegen St. Pauli live!
FAQ
Kann ich Werder Bremen gegen St. Pauli kostenlos online schauen?
Ja. Bei kostenlosen Sendern im Ausland wie AbemaTV in Japan kannst du das Spiel gratis sehen. Alles was du brauchst ist eine stabile VPN-Verbindung. Dadurch erhältst du eine lokale IP-Adresse und der offizielle, legale Bundesliga-Stream ist ganz normal für dich verfügbar. In Deutschland läuft das Spiel nicht im Free-TV
Welches VPN liefert die beste Qualität für Bundesliga 2025/26?
NordVPN und Surfshark sind die zuverlässigsten VPNs für Fußball-Livestreams. Beide betreiben ein Netzwerk aus schnellen Servern in der ganzen Welt, auch in Japan. Beide Anbieter ermöglichen Live-Sport-Übertragungen und du die meisten Tarife über die 30-Tage-Geld-zurück-Garantie risikofrei testen.
Läuft Werder Bremen gegen St. Pauli im Free-TV?
Nein. In Deutschland läuft das Match ausschließlich im Pay-TV bei DAZN. Zusammenfassungen gibt es später in den Sportsendungen der ARD und ZDF sowie bei Sky, RTL und anderen Programmen.
Kann ich Werder Bremen gegen St. Pauli auch unterwegs schauen?
Ja, du kannst die VPN-App auf deinem Smartphone oder Tablet installieren. Alle hier empfohlenen Anbieter haben solche Apps für Android und iPhone. Dann verbindest du dich mit einem japanischen Server und öffnest AbemaTV im Browser. Schon kannst du das Spiel mobil live streamen.
Welche Sender zeigen Werder Bremen gegen St. Pauli kostenlos?
AbemaTV aus Japan überträgt das Spiel gratis im Livestream. Mit einem zuverlässigen VPN-Dienst wie NordVPN kannst du den Dienst auch in Deutschland freischalten.