Palantir Technologies ist gerade in aller Munde. Die Aktie hat seit 2021 über 2.500 Prozent zugelegt. Kürzlich meldete das Unternehmen sein erstes Quartal mit über einer Milliarde Dollar Umsatz. Palantir wird in einem Atemzug mit Giganten wie Microsoft und Nvidia genannt.

Das Unternehmen entwickelt Software, mit der Regierungen, Militärbehörden, Gesundheitsbehörden oder multinationale Konzerne riesige Datenmengen integrieren, strukturieren und analysieren können.

Laut CEO Alex Karp verteidigt Palantir den Westen und seine Werte gegen „potenzielle Gegner". Diese Haltung hat dem Unternehmen bemerkenswert viele Regierungsaufträge in den USA, Großbritannien, der Europäischen Union und bei der NATO eingebracht. Aber genau aus diesem Grund machen sich Kritiker Sorgen darüber, wofür Palantir wirklich steht.

CIA-funded police surveillance software Palantir is stirring up debate in Germany. The government is looking into allowing its use, while critics are warning about privacy and a risky reliance on foreign tech. pic.twitter.com/8aC2dMm2Gl undefined DW News (@dwnews) August 7, 2025

Explodierende Aktie, schwindelerregende Bewertung

Palantirs Aufstieg ist rein zahlenmäßig beeindruckend. 2020 ging das Unternehmen per Direktplatzierung an die New Yorker Börse. Noch 2023 dümpelte die Aktie unter 10 Dollar. Jetzt kratzt sie an der 200-Dollar-Marke, mit einer Marktkapitalisierung von über 440 Milliarden Dollar. Damit gehört Palantir zu den 20 wertvollsten Unternehmen der USA.

Kleinanleger strömen in Scharen herbei, getrieben von KI-Hype, Nationalismus und Fear of Missing Out (FOMO). Analysten ziehen Vergleiche zu Dotcom-Bewertungen. Einige warnen, die Aktie sei auf Perfektion und darüber hinaus eingepreist.

Aus Investorensicht beruht der Optimismus auf einer einzigen Wette: dass Palantir den KI-Software-Stack dominieren wird, so wie Nvidia die Hardware-Ebene beherrscht. Diese Vision setzt jedoch dramatisches Umsatz- und Gewinnwachstum voraus, weit über aktuelle Prognosen hinaus. Um den aktuellen Kurs zu rechtfertigen, müsste Palantir 17 Milliarden Dollar Jahresgewinn erwirtschaften, ein Profitabilitätsniveau, das nur eine Handvoll Firmen je erreicht hat.

Palantir reports Q2 2025 U.S. comm revenue growth of 93% Y/Y and revenue growth of 48% Y/Y.



We are now guiding to Q3 2025 revenue of $1.083-$1.087B, representing our highest ever sequential quarterly growth rate guide and 50% Y/Y.



And we are also raising our FY 2025 revenue… pic.twitter.com/a7JnbQC2ee undefined Palantir (@PalantirTech) August 4, 2025

Was Palantir verkauft

Obwohl oft als Datenhändler oder Überwachungsfirma abgestempelt, beharrt Palantir darauf, keines von beidem zu sein. Das Technologieunternehmen sammle und verkaufe keine Daten. Es baue Infrastruktur, die Kunden hilft, ihre Daten über Formate, Silos und Abteilungen hinweg zu verstehen.

Foundry findet sich in Gesundheitswesen, Pharma, Logistik und Energiesektor wieder, wo es Teams hilft, Lieferketten zu optimieren, Produktion zu managen und Anomalien zu erkennen. Gotham, das Flaggschiff-Produkt für Regierungen und Polizei, ist kontroverser. Es kombiniert Daten aus Verhaftungsakten, Lizenzen, Einwanderungsdatenbanken, Social Media, Überwachungskameras und sogar Krankenakten zu umfassenden, durchsuchbaren Personenprofilen.

Was das so mächtig macht: Gotham erfordert keine Anpassung der zugrundeliegenden Datensysteme. Es sitzt obenauf, integriert, verknüpft und visualisiert. Für Strafverfolgung und Sicherheitsbehörden, die von unverbundenen Alt-Systemen überwältigt sind, eine exzellente Lösung. Doch genau diese Fähigkeit könnte auch die Tür zu großflächiger Überwachung und algorithmischer Polizeiarbeit öffnen.

Palantir offers 2 main products:



1. Gotham: Made for spy agencies, militaries, and police.



It was designed as “the ultimate tool of surveillance,” and provides various functionalities:



• Finds hidden relationships

• Maps terrorist organizations

• Geospatial analysis pic.twitter.com/BTSsOlEtbH undefined Alex Vacca (@itsalexvacca) June 4, 2025

Anderswo macht Apollo Software-Updates oder neue Anwendungen möglich, ohne den Betrieb zu unterbrechen. Gleichzeitig bringt AIP (Artificial Intelligence Platform) generative KI und Automatisierung ins Spiel.

Palantir entwickelt nicht nur Software. Das Unternehmen bettet seine Ingenieure direkt in Institutionen ein. Es trainiert sie, wie Operatoren zu denken. Es leiht sich Sprache und Struktur vom Militär. Mit Begriffen wie „forward deployed software engineers", „BLUF" (bottom line up front) und sogar Job-Codes wie „Echo" und „Delta" greift die Marke auf Kriegsmetaphern und Tolkien-Referenzen zurück.

Predictive Policing in der Praxis

In Europa und den USA wird Gotham bereits in Programmen für Predictive Policing eingesetzt. In Großbritannien testet ein Projekt namens Nectar Palantirs Technologie mit neun Polizeikräften, darunter Bedfordshire und Leicestershire. Die Software integriert sensible Daten: Strafregister, psychische Gesundheitsberichte, Kinderdaten, Opferaussagen, Finanzaktivitäten und sogar politische Ansichten.

💷£800,000 contract between Leicester Police and Palantir has been DELETED from public record



The company has undefineda worrying history of racial profiling and surveillance concerns in the USAundefined, @ShockatAdam MP explains



We need transparency not secretive, intrusive & discriminatory… pic.twitter.com/5kVMoeTFyA undefined Big Brother Watch (@BigBrotherWatch) June 2, 2025

Die Polizei sagt, das System helfe, Verbrechen zu verhindern. Palantir verweist auf erste Ergebnisse: 120 gefährdete Jugendliche innerhalb der ersten acht Tage identifiziert. Kritiker argumentieren jedoch, dies laufe auf Profiling durch die Hintertür hinaus. Personen können allein dafür markiert werden, am falschen Ort zu sein oder in fremden Akten aufzutauchen.

In Deutschland ist Palantir-Software unter verschiedenen Namen (wie HessenData und VeRA) in mehreren Bundesländern im Einsatz, trotz rechtlicher Klagen. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte klagt gegen die bayerische Regierung wegen der Verletzung verfassungsrechtlicher Schutzbestimmungen.

In Frankreich erhielt Palantir nach den Pariser Anschlägen 2015 Aufträge. In den Niederlanden und Griechenland wurde Foundry für Pandemie-Reaktionen und Infrastrukturplanung eingesetzt. Auch die NATO hat Palantir für Entscheidungsunterstützung bei ihrem Allied Command Operations ausgewählt.

In den USA sichert sich Palantir weiterhin milliardenschwere Deals mit dem Verteidigungsministerium und anderen Bundesbehörden. Die Software untermauert Predictive Policing in Städten wie Los Angeles und ist in Systeme integriert, die von der ICE für Abschiebe-Logistik und vom Militär für Drohnen-Zielerfassung genutzt werden.

Wachsende Infrastruktur der Überwachung

Nichts davon geschieht isoliert. Palantir ist Teil eines größeren Trends zur Verschmelzung von Regierungsdaten, privatwirtschaftlicher KI und intransparenten Systemen zur Entscheidungsfindung. Zolldaten, Schulakten, Telefonprotokolle und Bankaktivitäten werden heute auf eine Weise verknüpft, die für die Öffentlichkeit nicht mehr durchschaubar ist und die selbst Gerichte kaum verstehen.

JPMorgan used Palantir to spy on employees.



Emails, web browsing, badge swipes, phone calls



Even executives were tracked without authorization.



Nothing inside the building was private.



Palantir isn’t just surveillance for governments.



It’s surveillance for everyone. pic.twitter.com/vvgrg9emRw undefined Michael Anderson (@Slothenater) July 28, 2025

In den USA hat Palantir umfassende Deals mit dem Verteidigungsministerium unterzeichnet, darunter einen potenziellen 10-Milliarden-Dollar-Vertrag mit der Army. Das Unternehmen hilft bei der Analyse von Drohnenaufnahmen, Schlachtfeld-Intelligence, Flüchtlingsbewegungen und Pandemie-Logistik. Im Inland arbeitet es mit der Steuerbehörde IRS, der Sozialversicherungsbehörde und lokalen Strafverfolgungsbehörden.

Unter der Trump-Regierung haben sich diese Bemühungen beschleunigt. Eine Exekutivorder schreibt jetzt behördenübergreifenden Datenaustausch vor. Kritiker fürchten eine wachsende „Super-Datenbank", die für politische Zwecke missbraucht werden könnte. Dreizehn ehemalige Mitarbeiter unterzeichneten einen offenen Brief gegen die Ausrichtung des Unternehmens. Andere sagen, Palantirs Tools könnten zum Eckpfeiler autoritärer Infrastruktur werden.

Kulturelles Branding und ideologischer Ehrgeiz

Palantir macht aus seiner politischen Haltung kein Geheimnis. CEO Alex Karp hat den Westen als überlegen beschrieben und will ihn mittels technologischer Stärke verteidigen. Mitgründer Peter Thiel ist ein offener Kritiker der Demokratie, unterstützt Trump und hat Kandidaten gefördert, die jetzt hohe Ämter bekleiden.

Bild: Cybernews.

Karp und Unternehmenskommunikationschef Nicholas Zamiska veröffentlichten kürzlich ein Buch mit der These, dass das Silicon Valley vom Weg abgekommen sei. Statt Dating-Apps oder Werbetech zu bauen, sollten Unternehmen sich mit nationalen Regierungen verbünden, um existenzielle Probleme zu lösen: Klima, Krieg, Gesundheit und Infrastruktur. Sie fordern eine „technologische Republik", angetrieben von moralischer Führung.

Kritiker sagen jedoch, diese Darstellung verschleiere Palantirs wahre Rolle: ein privater Auftragnehmer, der tief in öffentliche Funktionen eingebettet ist. Ohne demokratische Kontrolle. Das Unternehmen mag behaupten, westliche Werte zu verteidigen, profitiert aber gleichzeitig prächtig von Massenüberwachung, Einwanderungskontrollen und Predictive Policing. Andere sehen in ihm die Karikatur eines Bond-Bösewichts.

Palantir just reported their first $1B quarter



Their co-founder, Alex Karp is all-time eccentric...

- lives in seclusion, without cell phone

- never learned to drive “I was too poor and then I was too rich”

- carries tai chi swords around the office



Here's their earnings deck: pic.twitter.com/iwLFpvt82t undefined PitchDeckGuy (@BetterPitchGuy) August 5, 2025

Was passiert, wenn niemand die Wächter überwacht?

Palantir positioniert sich nicht als Lieferant, sondern als Partner für nationale Sicherheit. Das Unternehmen verkauft nicht nur Produkte. Es integriert sich in Institutionen und gewinnt somit Einfluss auf Gesundheitssysteme, Verteidigungsministerien, Polizeikräfte und Geheimdienste.

Sollte Palantir erfolgreich zum Betriebssystem des Staates werden, könnte es beeinflussen, wie Entscheidungen auf höchster Ebene getroffen werden, ohne vergleichbare Kontrollen denen öffentliche Institutionen unterliegen. Seine Tools verstärken alle bereits vorhandenen Anreize. Die gesamte Infrastruktur könnte schnell zur Gefahr werden, wenn sich Absichten ändern, die Führung wechselt oder Daten zweckentfremdet werden.

Bild: Cybernews.

Palantirs Erfolg birgt Risiken, nicht nur finanzielle für übereifrige Investoren, sondern gesellschaftliche für Staaten, die seine Tools einsetzen, ohne die Folgen vollständig zu verstehen.

Überwachung sieht nicht immer wie Kameras an Straßenecken aus. Manchmal ist es ein Dashboard oder wird als Effizienzsteigerung verkauft. Doch je mehr Macht wir diesen Systemen geben, desto dringlicher müssen wir fragen: Wer kontrolliert sie, wer prüft sie, und wer darf Nein sagen?

Die wahre Geschichte hinter Palantir ist der stille Aufbau einer Infrastruktur, die ihre Schöpfer überdauern könnte. Der Gedanke, dass Tech das Gleichgewicht zwischen Bürgern und Staat neu ordnet, ist etwas, das niemand ignorieren kann.