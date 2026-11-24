Heute Abend, am 24. November 2026, spielt der FC Arsenal gegen Borussia Dortmund in der Champions League. Anpfiff im Emirates Stadium in London ist um 21:00 Uhr. Die Partie gehört zum 5. Spieltag der Ligaphase.

Arsenal ist nach vier Spielen ungeschlagen und steht mit 10 Punkten auf Rang drei. Mit nur drei Gegentoren stellt die Mannschaft von Mikel Arteta die beste Abwehr aller 36 Klubs. Dortmund liegt unter Niko Kovač mit 9 Punkten auf Platz zwölf, nur einen Zähler hinter den Londonern. Die einzige Niederlage kassierte der BVB beim 0:1 in Bodø.

In Deutschland zeigt Amazon Prime Video das Spiel, ein Abo ist also Pflicht. Sender in Rumänien, Aserbaidschan und Kasachstan übertragen die Partie dagegen gratis. Mit einem VPN kannst du Arsenal gegen Dortmund kostenlos schauen, auch von zu Hause aus.

Heute Abend um 21:00 Uhr: Anpfiff bei Arsenal gegen Dortmund Um 21:00 Uhr starten sieben Champions-League-Spiele gleichzeitig. Die Gratisstreams werden entsprechend stark frequentiert sein. Installiere dein VPN rechtzeitig, wähle einen Server in Rumänien und öffne den Stream schon vor dem Anpfiff. Hol dir jetzt NordVPN und sieh Arsenal gegen Dortmund heute gratis

Wo kann ich Arsenal gegen Dortmund kostenlos schauen?

Bei diesen vier Sendern läuft das Spiel heute Abend ohne Abo:

Sender Land Kommentarsprache Preis Digi Sport 2 Rumänien Rumänisch Kostenlos Ictimai TV Aserbaidschan Aserbaidschanisch Kostenlos Qazaqstan TV Kasachstan Kasachisch Kostenlos Prima Sport 2 auf OrangeTV Rumänien Rumänisch Kostenlos

Wie kann ich Arsenal gegen Dortmund kostenlos schauen?

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Warum brauche ich ein VPN, um Arsenal gegen Dortmund kostenlos zu schauen?

Jeder der vier Sender liest beim Aufruf deine IP-Adresse aus. Erkennt er einen Zugriff aus Deutschland, bleibt der Stream gesperrt, denn die Rechte gelten nur im eigenen Land. Dieses Geoblocking trifft Digi Sport 2 genauso wie Ictimai TV, Qazaqstan TV und Prima Sport 2.

Ohne rumänische IP-Adresse blockiert Digi Sport 2 den Livestream in Deutschland

Ein VPN schickt deine Verbindung über einen Server in Rumänien, Aserbaidschan oder Kasachstan. Du erhältst eine lokale IP-Adresse, der Sender hält dich für einen Zuschauer vor Ort und gibt das Spiel frei.

Wie kann ich Arsenal gegen Dortmund bei Digi Sport 2 schauen?

Digi Sport 2 ist meine erste Adresse für den heutigen Abend. Der rumänische Sender zeigt die Partie gratis über seine Website, eine zusätzliche App brauchst du also nicht. Kommentiert wird auf Rumänisch. Als Ausweichoption im selben Land bleibt Prima Sport 2 auf OrangeTV.

So siehst du Arsenal gegen Dortmund bei Digi Sport 2:

Verbinde dein VPN mit einem Server in Rumänien. Öffne die Website von Digi Sport und wähle Digi Sport 2. Starte den Livestream und verfolge Arsenal gegen Dortmund live.

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Champions League: Der 5. Spieltag im Überblick

Arsenal gegen Dortmund ist eines von sieben Spielen am Dienstagabend um 21:00 Uhr. Am selben Abend ist RB Leipzig im Einsatz, am Mittwoch folgen der VfB Stuttgart und der FC Bayern. Die Tabelle zeigt alle Partien am 24. und 25. November 2026:

Spiel Datum und Uhrzeit Bodø/Glimt – LASK Dienstag, 24. November, 18:45 Uhr Galatasaray Istanbul – Aston Villa Dienstag, 24. November, 18:45 Uhr FC Arsenal – Borussia Dortmund Dienstag, 24. November, 21:00 Uhr Como – AEK Athen Dienstag, 24. November, 21:00 Uhr Feyenoord Rotterdam – FC Porto Dienstag, 24. November, 21:00 Uhr Manchester City – SSC Neapel Dienstag, 24. November, 21:00 Uhr RB Leipzig – RC Lens Dienstag, 24. November, 21:00 Uhr Real Madrid – PSV Eindhoven Dienstag, 24. November, 21:00 Uhr Slovan Bratislava – Real Betis Dienstag, 24. November, 21:00 Uhr Sabah FK – FC Barcelona Mittwoch, 25. November, 18:45 Uhr Slavia Prag – FC Villarreal Mittwoch, 25. November, 18:45 Uhr Atlético Madrid – Viking Stavanger Mittwoch, 25. November, 21:00 Uhr FC Brügge – FC Liverpool Mittwoch, 25. November, 21:00 Uhr Inter Mailand – VfB Stuttgart Mittwoch, 25. November, 21:00 Uhr Schachtar Donezk – Fenerbahçe Istanbul Mittwoch, 25. November, 21:00 Uhr OSC Lille – FC Bayern München Mittwoch, 25. November, 21:00 Uhr Paris Saint-Germain – AS Rom Mittwoch, 25. November, 21:00 Uhr Sporting Lissabon – Manchester United Mittwoch, 25. November, 21:00 Uhr

Dein VPN hilft dir auch bei den übrigen Partien: Laufen sie bei einem Sender im Ausland gratis, erreichst du den Stream auf demselben Weg.

Analyse: Arsenal gegen Dortmund – wer gewinnt?

Drei Gegentore in vier Spielen: Keine Mannschaft der Ligaphase verteidigt so sicher wie der FC Arsenal. Die Gunners holten drei Siege und ein Remis bei 8:3 Toren und sind noch ungeschlagen. Am Samstag reichte es in Newcastle nur zu einem 2:2. Bukayo Saka fehlte dort verletzt, Max Dowman saß eine Sperre ab. Dazu kommt David Raya, der in der zweiten Halbzeit mit Armproblemen ausschied.

Borussia Dortmund reist mit Selbstvertrauen an. In der Königsklasse gewann der BVB 3:2 gegen Villarreal, 2:1 bei Sabah und 2:1 gegen Real Betis. Bei 7:5 Toren steht nur das 0:1 in Bodø auf der Negativseite. Am Samstag folgte ein 1:0 in Mönchengladbach, Ende Oktober ein 2:2 gegen den FC Bayern. Besonders brisant ist die Personalie Ethan Nwaneri: Der Arsenal-Profi trägt das Trikot von Kovačs Team und darf gegen seinen Stammklub ran.

Entscheidend wird, ob Dortmund Lücken in der stärksten Defensive der Ligaphase findet. Ich sehe Arsenal vorn, weil die Londoner zu Hause spielen und hinten kaum etwas zulassen. Mit einem Sieg würde der BVB allerdings an den Engländern vorbeiziehen, denn nur ein Punkt trennt die Teams.

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Was muss ein gutes VPN für die Champions League bieten?

Für einen stabilen Abend mit Arsenal gegen Dortmund kommt es auf vier Punkte an:

Servernetzwerk : Ohne Standorte in Rumänien, Aserbaidschan und Kasachstan bleiben dir die vier Gratisstreams verschlossen. Rumänien ist dabei am wichtigsten, weil dort gleich zwei Sender das Spiel zeigen.

: Ohne Standorte in Rumänien, Aserbaidschan und Kasachstan bleiben dir die vier Gratisstreams verschlossen. Rumänien ist dabei am wichtigsten, weil dort gleich zwei Sender das Spiel zeigen. Geoblocking : Digi Sport 2, Ictimai TV, Qazaqstan TV und Prima Sport 2 lassen nur Zuschauer aus dem eigenen Land zu. Ein gutes VPN umgeht diese Sperre, ohne dass du lange Server wechseln musst.

: Digi Sport 2, Ictimai TV, Qazaqstan TV und Prima Sport 2 lassen nur Zuschauer aus dem eigenen Land zu. Ein gutes VPN umgeht diese Sperre, ohne dass du lange Server wechseln musst. Kompatibilität : Apps für die Geräte, die du heute Abend nutzt, sollten selbstverständlich sein. So entscheidest du kurz vor 21:00 Uhr, wo du zuschaust.

: Apps für die Geräte, die du heute Abend nutzt, sollten selbstverständlich sein. So entscheidest du kurz vor 21:00 Uhr, wo du zuschaust. Sicherheit: Starke Verschlüsselung und keine Protokollierung deiner Aktivitäten zeigen, dass ein Anbieter seriös arbeitet, auch wenn du nur einen offiziellen Senderstream aufrufst.

Kann ich die Champions League mit einem Gratis-VPN schauen?

Davon rate ich ausdrücklich ab. Kostenlose VPNs bieten meist nur wenige Standorte, Rumänien oder Kasachstan fehlen oft ganz. Datenlimits sind bei einem Livestream schnell erreicht und kurz vor dem Anpfiff sind die wenigen Server überlastet, sodass das Bild ruckelt. Ein Bezahl-VPN läuft stabil und bringt die nötigen Länder mit.

Ist es legal, ausländische Fußballstreams per VPN zu schauen?

In Deutschland ist die Nutzung eines VPNs legal. Die Nutzungsbedingungen der Sender beschränken den Zugriff allerdings auf das jeweilige Land. Offizieller Rechteinhaber in Deutschland ist Amazon Prime Video. Dein VPN öffnet dir übrigens auch Gratisstreams für andere Wettbewerbe und Sportarten, etwa für die Bundesliga oder die Formel 1.

Zusammenfassung

Der ungeschlagene Tabellendritte Arsenal empfängt den BVB, der mit einem Sieg in London vorbeiziehen würde. Zusätzliche Würze bringt Ethan Nwaneri, der für Dortmund gegen seinen Stammverein spielen darf.

Für das Spiel brauchst du kein Abo. Digi Sport 2 zeigt die Partie gratis aus Rumänien, ebenso Prima Sport 2 auf OrangeTV, Ictimai TV in Aserbaidschan und Qazaqstan TV in Kasachstan.

VPN einrichten, rumänischen Server wählen, Digi Sport 2 öffnen: Dann bist du heute, am 24. November, um 21:00 Uhr live dabei.

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