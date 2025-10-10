Heute Abend, am 10. Oktober 2025, trifft die deutsche Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation auf Luxemburg. Anstoß ist um 20:45 Uhr in der PreZero Arena in Sinsheim.

Nach dem durchwachsenen Auftakt und einer Niederlage gegen die Slowakei braucht Deutschland dringend Punkte gegen den Außenseiter. Auf dem Papier ist die DFB-Elf klar stärker. Ein weiterer Ausrutscher gegen die Nummer 87 der FIFA-Weltrangliste wäre ein Desaster.

In Deutschland läuft das Spiel live bei ARD und in der Sportschau. Wenn du gerade im Ausland bist, könntest du aber Probleme haben, einen Livestream zu finden, denn die Online-Livestreams sind außerhalb Deutschlands gesperrt. Mit einem schlauen VPN-Trick kannst du aber trotzdem live dabei sein und Deutschland gegen Luxemburg live im Ausland schauen.

Wo kannst du Deutschland gegen Luxemburg live sehen?

Das WM-Qualifikationsspiel wird in Deutschland kostenlos übertragen. Hier die besten Sender für den Livestream.

Sender Land Preis ARD Deutschland Kostenlos Sportschau.de Deutschland Kostenlos Joyn Deutschland Kostenlos

So schaust du Deutschland gegen Luxemburg im Ausland

VPN wählen – Abonniere ein zuverlässiges VPN, ich empfehle NordVPN, aktuell 73% günstiger. Installiere das VPN auf deinem PC, Handy, Laptop, Smart-TV, Router oder Tablet. Mit passendem Server verbinden – Klicke in der Serverliste auf Deutschland. Stream starten – Öffne die ARD-Mediathek, Sportschau.de oder Joyn und streame Deutschland gegen Luxemburg live und kostenlos.

Die besten VPNs für deutsche Streams im Ausland

NordVPN: Mein Favorit: schnell, viele Server, starke Verschlüsselung. Perfekt für Streams bei ARD, Joyn und anderen deutschen Sendern. Surfshark: Sehr günstig und mit unbegrenzten Geräten ideal für Familien oder WGs. Funktioniert zuverlässig mit allen relevanten Sendern. Proton VPN: Das VPN des bekannten E-Mail-Anbieters aus der Schweiz. Der Grundpreis ist etwas höher, die Leistung ist aber exzellent. ExpressVPN: Sehr beliebter Anbieter mit stabilen Servern, ebenfalls etwas teurer, aber eine sehr gute Alternative für Fußball-Streaming. CyberGhost: Sehr einfach zu bedienen und übersichtlich, inklusive speziell optimierter Streaming-Server. Ein gutes VPN für Einsteiger.

Warum brauchst du ein VPN, um Fußball bei ARD zu schauen?

Deutsche Sender müssen aus lizenzrechtlichen Gründen ihre Streams auf Deutschland beschränken. ARD, Sportschau & Co erkennen deine ausländische IP-Adresse und zeigen dir nur eine Fehlermeldung: "Dieser Inhalt ist in Ihrem Land nicht verfügbar."

Ein VPN verbindet dich mit einem VPN-Server im gewünschten Land. So bekommst du eine deutsche IP-Adresse, selbst wenn du gerade am Pool in Marbella liegst.

Umgekehrt funktioniert es genauso! Manche Spiele der WM-Qualifikation laufen kostenlos bei Sendern wie ORF oder SRF, die in Deutschland blockiert sind. Mit einem VPN kannst du diese Streams in Deutschland entsperren.

Wie du Deutschland gegen Luxemburg bei ARD im Ausland schauen kannst

ARD ist der beste Sender für die Live-Übertragung des Spiels Deutschland gegen Luxemburg. Im Ausland sind ARD-Livestreams jedoch meist geblockt.

So entsperrst du ARD im Ausland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Deutschland. Rufe die ARD-Mediathek auf. Klicke auf den Livestream. Schau Deutschland vs. Luxemburg live und kostenlos im Ausland.

Der Stream funktioniert nicht? Wechsle den Server oder probiere, den Stream im Inkognito-Modus zu öffnen! Klappt das auch nicht, deaktiviere deinen Adblocker oder lösche Cookies und Cache, da dort auch Standortdaten gespeichert sein können.

Fußball-WM-Qualifikation 2025/2026 Terminkalender

In der folgenden Übersicht findest du die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie einige andere interessante Begegnungen in der Fußball-WM-Qualifikation.

Spiel Datum Deutschland – Luxemburg 10. Oktober 2025 Nordirland – Slowakei 10. Oktober 2025 Nordirland – Deutschland 13. Oktober 2025 Frankreich – Wales 13. Oktober 2025 Portugal – Ungarn 14. Oktober 2025 England – Serbien 13. November 2025 Slowakei – Nordirland 14. November 2025 Luxemburg – Deutschland 14. November 2025 Polen – Niederlande 14. November 2025 Deutschland – Slowakei 17. November 2025 Spanien – Türkei 18. November 2025

Schau am besten vor den Spielen nochmal bei uns vorbei. So bleibst du auf dem neuesten Stand und weißt immer, wo die besten kostenlosen Fußball-Livestreams übertragen werden.

Spielvorschau und Prognose: Wer gewinnt heute Abend?

Deutschland ist nach der 0:2-Pleite gegen die Slowakei gehörig unter Druck. Gegen Nordirland mühte sich die Nagelsmann-Elf zu einem 3:1-Erfolg, der aber nicht über die Probleme hinwegtäuschen konnte. Die erste Euphorie der WM-Quali ist verflogen, jetzt muss das Team seine Leistung abrufen.

Luxemburg steht nach zwei Niederlagen (1:3 gegen Nordirland, 0:1 gegen die Slowakei) am Tabellenende. Seit dem überraschenden 1:0 gegen Schweden im März wartet die Mannschaft auf einen Sieg. Als Nummer 92 der Weltrangliste ist jeder Punkt gegen Deutschland ein Wunder.

Der Klassenunterschied ist enorm. Deutschland hat 12 von 13 Länderspielen gegen Luxemburg gewonnen. Das letzte Aufeinandertreffen 2006 endete 7:0. Trotzdem: Nach dem holprigen Start darf sich Deutschland keinen weiteren Patzer erlauben.

Worauf solltest du bei VPNs für deutsche Fußball-Streams achten?

Ein gutes VPN macht den Unterschied zwischen Torjubel und Technik-Frust. Wenn du dir für Deutschland gegen Luxemburg einen VPN-Dienst holen möchtest, beachte in jedem Fall diese Punkte:

Servernetzwerk : Ohne Server in Deutschland kannst du nicht ARD streamen. Je mehr deutsche Standorte, desto besser. Falls Frankfurt mal überlastet ist, springst du einfach nach Berlin oder München.

: Ohne Server in Deutschland kannst du nicht ARD streamen. Je mehr deutsche Standorte, desto besser. Falls Frankfurt mal überlastet ist, springst du einfach nach Berlin oder München. Streaming-Qualität : Niemand will beim entscheidenden Elfmeter die Verbindungen verlieren. Dein VPN braucht ordentlich Dampf unterm Kessel – mindestens 25 Mbit/s für flüssiges HD-Streaming.

: Niemand will beim entscheidenden Elfmeter die Verbindungen verlieren. Dein VPN braucht ordentlich Dampf unterm Kessel – mindestens 25 Mbit/s für flüssiges HD-Streaming. Geoblocking umgehen : Nicht jeder VPN knackt die Sportschau. Die öffentlich-rechtlichen Sender werden immer cleverer beim Blocken von VPNs. Teste das VPN vorher mit der Geld-zurück-Garantie!

: Nicht jeder VPN knackt die Sportschau. Die öffentlich-rechtlichen Sender werden immer cleverer beim Blocken von VPNs. Teste das VPN vorher mit der Geld-zurück-Garantie! Kompatibilität : Handy im Hotelzimmer, Laptop am Flughafen, Smart-TV in der Ferienwohnung, dein VPN sollte überall laufen. Bonuspunkte für gleichzeitige Verbindungen.

: Handy im Hotelzimmer, Laptop am Flughafen, Smart-TV in der Ferienwohnung, dein VPN sollte überall laufen. Bonuspunkte für gleichzeitige Verbindungen. Sicherheit: Auch wenn Streaming im Vordergrund steht, ist Schutz vor Datenleaks ein Bonus. Kill-Switch und moderne Verschlüsselung geben dir zusätzliche Sicherheit.

Mit einem Premium-VPN kombinierst du all diese Punkte und erlebst keine bösen Überraschungen, wenn du die WM-Qualifikation live streamst.

Kann ich WM-Qualifikation mit einem Gratis-VPN schauen?

Theoretisch ja, praktisch eher nein. Kostenlose VPNs kommen bei deutschen Streaming-Diensten meist nicht durch. Die ARD-Mediathek und Sportschau haben ihre Sperren mittlerweile ziemlich aufgerüstet.

Gratis-VPNs drosseln deine Geschwindigkeit. Statt flüssigem HD-Stream gibt's dann Diashow mit Ton. Die kostenlosen Anbieter haben oft auch nur eine Handvoll Server und die sind während großer Events chronisch überlastet. Wenn 10.000 Leute gleichzeitig über denselben Server streamen wollen, wird's eng.

Mit den hier empfohlenen VPNs hast du diese Probleme nicht. Sie haben ausreichend Server und technische Reserven, um auch während Stoßzeiten bestmögliche Leistung zu liefern.

Ist es legal, mit VPN die WM-Quali zu streamen?

VPN-Nutzung ist in Deutschland grundsätzlich legal. Wenn du allerdings mit einem VPN auf die ARD-Mediathek aus dem Ausland zugreifst, befindest du dich in einer rechtlichen Grauzone. Du umgehst technische Sperren, die aus Lizenzgründen bestehen, was streng genommen gegen die Nutzungsbedingungen der Sender verstößt, aber ein Gesetz brichst du damit nicht.

Mit einem seriösen VPN wie NordVPN oder Surfshark stellst du zudem sicher, dass deine Verbindung verschlüsselt ist und deine Daten nicht in falsche Hände geraten.

Für ein paar Euro im Monat sicherst du dir damit nicht nur die WM-Quali, sondern auch Formel 1, Bundesliga, Champions League und viele andere Top-Sportevents im Livestream.

Zusammenfassung

Deutschland empfängt heute Luxemburg in der PreZero Arena in Sinsheim zur WM-Qualifikation. Nach der Niederlage gegen die Slowakei ist für die DFB-Elf ein Sieg gegen den Außenseiter absolute Pflicht, um den Gruppensieg noch möglich zu machen. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich direkt für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko, Patzer sind jetzt nicht mehr erlaubt.

In Deutschland überträgt die ARD das Spiel live im Free-TV und als kostenlosen Livestream auf sportschau.de. Wer im Ausland unterwegs ist, kann mit einem VPN-Trick trotzdem auf die deutsche Übertragung zugreifen.

Wir sind gespannt, ob die DFB-Elf ihrer Favoritenrolle gerecht wird. Viel Spaß beim Spiel!

