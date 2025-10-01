Heute, am Mittwoch, den 1. Oktober 2025 spielt Borussia Dortmund gegen Athletic Bilbao in der Champions League. Ein Klassiker, der Spannung verspricht, aber auch seinen Preis hat, zumindest wenn du auf deutsche Streaming-Dienste angewiesen bist. Dabei geht es auch anders: Internationale Sender zeigen das Spiel völlig legal und kostenlos.

Der einzige Haken? Gratis-Livestreams sind wegen Geoblockings nicht in Deutschland verfügbar. Mit einem VPN verschaffst du dir jedoch problemlos Zugang zu diesen Übertragungen. Kein Abo, keine versteckten Kosten, nur Champions-League-Streams in bester Qualität.

Wie das funktioniert und wie du Dortmund gegen Athletic Bilbao kostenlos schauen kannst, erkläre ich jetzt.

Wo läuft Dortmund vs. Athletic Bilbao kostenlos?

Hier kannst du BVB vs. Bilbao heute im Gratis-Livestream verfolgen:

Sender Land Preis Tapmad Pakistan Kostenlos

BVB vs. Bilbao gratis schauen mit NordVPN

So streamst du Dortmund vs. Athletic Bilbao kostenlos – Schritt für Schritt

Das richtige VPN wählen – Du brauchst einen Anbieter mit schnellen Servern, so wie NordVPN, aktuell 73% günstiger. VPN-Software installieren – Nach der Anmeldung lädst du die App herunter. Die Installation dauert keine zwei Minuten auf Windows, Mac, iOS, Android, Smart-TVs und sogar Routern. Mit dem passenden Server verbinden – Öffne die VPN-App und wähle einen Server in Pakistan, um den Gratis-Livestream bei Tapmad zu schauen. Stream öffnen und genießen – Navigiere zur Website und schau BVB gegen Bilbao live und kostenlos.

Die besten VPNs für Champions-League-Streaming

NordVPN: Das beste Streaming-VPN und dank schneller Server in Pakistan ideal für das heutige Spiel BVB gegen Bilbao. Surfshark: Surfshark kostet weniger als die Konkurrenz, leistet aber fast genauso viel. Die perfekte Wahl für Familien oder WGs. Proton VPN: Aus der Schweiz, legt Proton VPN viel Wert auf Datenschutz. Die Streaming-Performance kann mit den Top-Anbietern mithalten ExpressVPN: Bekannt für seine schnellen Verbindungen. Im Vergleich etwas teuer, aber sehr zuverlässig bei Fußball-Streams. CyberGhost: Eine solide Wahl für Nutzer ohne große IT-Kenntnisse. Der Dienst zeigt sogar, welche Server sich für welche Sender eignen.

Warum brauchst du für Dortmund gegen Athletic Bilbao ein VPN?

In Deutschland läuft Dortmund gegen Athletic Bilbao nicht im Free-TV. Bei Tapmad in Pakistan könntest du das Spiel kostenlos schauen. Wenn du versucht, aus Deutschland auf den Stream zugreifen, erscheint jedoch eine Fehlermeldung, denn deine IP-Adresse verrät deinen Standort.

Mit einer sicheren VPN-Verbindung kannst du deine IP-Adresse verschleiern, dich virtuell in Pakistan einwählen und Borussia Dortmund gegen Athletic Bilbao kostenlos schauen.

So schaust du Dortmund gegen Athletic Bilbao kostenlos bei Tapmad

Tapmad aus Pakistan ist der einzige Sender, bei dem du Dortmund vs. Bilbao kostenlos schauen kannst. Der Dienst ist nur in Pakistan verfügbar, mit einem VPN kannst du ihn auch in Deutschland entsperren.

So entsperrst du Tapmad in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Pakistan. Suche das Spiel auf der Tapmad-Website. Klicke auf den Livestream. Genieße Dortmund gegen Athletic Bilbao live und kostenlos.

Hier siehst du, wie ich ein Champions League-Spiel bei Tapmad mit NordVPN entsperrt habe.

Champions League-Stream bei Tapmad, entsperrt mit NordVPN

Sollte es nicht funktionieren, wechsle den Server, öffne den Stream im Inkognito-Modus, deaktiviere deinen Adblocker und den VPN-Bedrohungsschutz oder lösche deine Browser-Cookies, da auch diese deinen Standort verraten könnten.

Prognose: Dortmund gegen Athletic Bilbao – Wer gewinnt?

Borussia Dortmund gegen Athletic Bilbao verspricht ein spannendes Duell in der Champions League 2025/26. Die Schwarzgelben gehen als Favorit ins Spiel: Sie haben in den letzten Wochen sowohl defensiv Stabilität als auch offensiv Durchschlagskraft bewiesen. Gerade zu Hause im Signal Iduna Park ist der BVB traditionell stark.

Athletic Bilbao dagegen bringt viel Kampfgeist und eine disziplinierte Defensive mit, hatte international aber zuletzt Probleme, sich gegen Topteams durchzusetzen.

Meine Prognose: Dortmund gewinnt 2:0

Champions League 2025/26 – Weitere Spiele am 2. Spieltag

Mit einem VPN schaltest du nicht nur dieses Spiel frei. Du kannst nahezu die komplette Champions League kostenlos schauen.

Hier eine Übersicht aller verbleibenden Champions League-Spiele am 2. Spieltag:

Spiel Datum & Uhrzeit Qarabag FK – Copenhagen Mi., 1. Okt., 19:45 Uhr Union Saint-Gilloise – Newcastle Mi., 1. Okt., 19:45 Uhr Monaco – Man City Mi., 1. Okt., 21:00 Uhr Dortmund – Athletic Club Mi., 1. Okt., 21:00 Uhr Napoli – Sporting Mi., 1. Okt., 21:00 Uhr Villarreal – Juventus Mi., 1. Okt., 21:00 Uhr Arsenal – Olympiacos Mi., 1. Okt., 21:00 Uhr Barcelona – PSG Mi., 1. Okt., 21:00 Uhr Leverkusen – PSV Mi., 1. Okt., 21:00 Uhr

Worauf solltest du bei VPNs für die Champions League achten?

Ein gutes VPN ist unerlässlich, denn für Fußball-Streaming brauchst du eine schnelle, stabile und sichere Verbindung. Hier einige Kernpunkte, die ein VPN für Streams wie Dortmund gegen Athletic Bilbao unbedingt mitbringen sollte:

Server-Standorte : Pakistan muss dabei sein, damit Tapmad entsperrt wird. Das bietet nicht jeder Anbieter. Alle hier empfohlenen VPNs bieten weit über hundert Länder, darunter auch Pakistan.

: Pakistan muss dabei sein, damit Tapmad entsperrt wird. Das bietet nicht jeder Anbieter. Alle hier empfohlenen VPNs bieten weit über hundert Länder, darunter auch Pakistan. Geschwindigkeit : Für Videos-Streams brauchst du eine schnelle Verbindung. Ein VPN macht dich langsamer, weil du über zusätzliche Server geleitet wirst. Umso wichtiger sind schnelle Protokolle und eine gute Infrastruktur.

: Für Videos-Streams brauchst du eine schnelle Verbindung. Ein VPN macht dich langsamer, weil du über zusätzliche Server geleitet wirst. Umso wichtiger sind schnelle Protokolle und eine gute Infrastruktur. Streaming-Freischaltung : Nicht jedes VPN funktioniert mit Sportplattformen, da die Server-IPs geleakt und gesperrt werden. Nur die besten VPNs umgehen alle Streaming-Dienste.

: Nicht jedes VPN funktioniert mit Sportplattformen, da die Server-IPs geleakt und gesperrt werden. Nur die besten VPNs umgehen alle Streaming-Dienste. Geräte-Kompatibilität : Alle hier genannten VPNs haben Apps für Smartphones, Laptop/PC und Smart-TVs im Angebot. Egal welches Betriebssystem, dein VPN sollte überall verfügbar sein.

: Alle hier genannten VPNs haben Apps für Smartphones, Laptop/PC und Smart-TVs im Angebot. Egal welches Betriebssystem, dein VPN sollte überall verfügbar sein. Sicherheit: Kill-Switch, No-Logs-Policy, starke Verschlüsselung und Schutz vor DNS-Leaks sollte jedes VPN mit an Bord haben. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere optionale Sicherheitsfeatures.

Kostenlose vs. bezahlte VPNs – Der ehrliche Vergleich

Für ein einzelnes Spiel mag ein Gratis-VPN reichen (wenn du Glück hast). Willst du aber regelmäßig streamen, führt kein Weg an einem Premium-Dienst vorbei. Die gute Nachricht: Mit der 30-Tage-Geld-zurück-Garantie von NordVPN kannst du den Service risikofrei testen. Nicht zufrieden? Geld zurück, ohne Fragen.

Auch aus Gründen der Sicherheit sollte man besser auf ein bezahltes VPN zu setzen. Wenn etwas kostenlos ist, bezahlt man mit seinen Nutzerdaten oder man wird in eine überteuerte Abo-Falle gelockt.

Die hier genannten VPNs kosten nur wenige Euro pro Monat. Für Menschen, die viel streamen, ist dieses Geld gut angelegt.

VPN testen ohne Risiko? NordVPN gibt allen Neukunden eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Das heißt, du könntest Borussia Dortmund gegen Athletic Bilbao und den gesamten 2. Spieltag der Champions League 2025/26 live schauen und hinterher wieder kündigen und dir dein Geld zurückholen, falls du es dir anders überlegst.

Ist Streaming bei Tapmad mit VPN legal?

Ein VPN zu nutzen, um Tapmad in Deutschland freizuschalten, ist rechtlich unbedenklich. Du veränderst damit nur virtuell deinen Standort, um auf ein offizielles Angebot zuzugreifen. Tapmad ist ein lizenzierter Anbieter in Pakistan. Das ist ein Unterschied zu illegalen Streams. Dort drohen auch nicht nur Abmahnungen, sondern oft auch Viren und die Bildqualität ist meistens miserabel.

Mit einem seriösen VPN bleibst du rechtlich und technisch auf der sicheren Seite und kannst Dortmund gegen Athletic Bilbao bedenkenlos genießen. Ganz nebenbei bekommst du damit auch Zugriff auf andere interessante Livestreams wie die Formel 1, MotoGP oder Bundesliga.

Zusammenfassung

Dortmund gegen Athletic Club verspricht großen Sport und du kannst dabei sein, ohne dafür tief in die Tasche greifen zu müssen.

Mit einem soliden VPN öffnest du dir die Tür zu kostenlosen internationalen Streams. Die Einrichtung ist in wenigen Minuten erledigt, und die Investition lohnt sich weit über dieses eine Spiel hinaus. Ob Champions League, Bundesliga oder internationale Turniere, mit der richtigen Technik streamst du fast alles kostenlos. Der kleine Aufwand zu Beginn zahlt sich schnell aus.

Also, worauf wartest du noch? VPN einrichten, Server wählen und das Spiel in vollen Zügen genießen.

Die besten VPN Angebote diese Woche: Derzeit beliebt 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -73% OFF Sonderangebot Angebot sichern 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -87% OFF Sonderangebot Angebot sichern 4.5 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -64% OFF Sonderangebot Angebot sichern

Das könnte dich auch interessieren:

FAQ