Heute, am Sonntag, dem 29. November 2026, spielt Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Das Topspiel des 11. Spieltags beginnt um 19:30 Uhr im Westfalenstadion (Signal Iduna Park) in Dortmund.

Tabellenführer Dortmund ist nach zehn Spieltagen als einziges Team noch ungeschlagen. Leverkusen liegt nur fünf Punkte dahinter, der BVB ist jedoch zu Hause nur schwer zu schlagen.

Leider läuft die Begegnung nicht im deutschen Free-TV. Mit einem VPN greifst du auf Sender im Ausland zu und kannst Dortmund vs. Leverkusen kostenlos schauen.

Wo kann ich Dortmund vs. Leverkusen kostenlos schauen?

Diese Sender übertragen Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen heute gratis im Livestream:

Sender Land Preis Fandango USA Kostenlos Bundesliga via YouTube Irland Kostenlos Digi Sport 2 Rumänien Kostenlos IdmanTV Aserbaidschan Kostenlos

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Wie kann ich Dortmund vs. Leverkusen kostenlos schauen?

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Warum brauche ich ein VPN für Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen?

Mehrere Sender außerhalb Deutschlands zeigen die Partie ohne Bezahlschranke, doch Geoblocking blockiert den Abruf hierzulande. Die Plattformen prüfen deine IP-Adresse und lehnen Zugriffe aus fremden Ländern ab.

Fandango-Livestream aus den USA, gesperrt in Deutschland

Ein gutes VPN weist dir eine IP aus dem jeweiligen Sendeland zu. Der Anbieter stuft dich dadurch als lokalen Zuschauer ein und schaltet den Livestream frei, egal, wo du gerade bist.

Wie streame ich BVB vs. Leverkusen live bei Fandango?

Fandango ist ein offizieller Bundesliga-Partner aus den USA und sendet wöchentliche Spiele und die Bundesliga-Konferenz. Über eine VPN-Verbindung in die USA kannst du Spiele wie Dortmund gegen Leverkusen auch in Deutschland kostenlos streamen.

So streamst du Dortmund vs. Leverkusen bei Fandango:

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Tipp: Startet das Video nicht, nimm einen anderen Server oder öffne die Seite in einem Inkognito-Fenster. Deaktiviere zusätzlich den Adblocker und entferne die Cookies – gespeicherte Daten geben sonst deinen tatsächlichen Standort preis.

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Spielübersicht am 11. Spieltag 2026/27

Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen schließt den Spieltag am Sonntagabend ab. Hier alle Partien am heutigen Sonntag im Überblick.

Spiel Datum und Uhrzeit SC Freiburg – RB Leipzig Sonntag, 29. November, 15:30 Uhr TSG Hoffenheim – FC Augsburg Sonntag, 29. November, 17:30 Uhr Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen Sonntag, 29. November, 19:30 Uhr

Analyse und Prognose: Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen – Wer gewinnt?

Borussia Dortmund führt die Tabelle an und hat nach zehn Spieltagen noch kein Spiel verloren. Kein Team der Liga kassiert weniger Gegentore. Offensiv spielt der BVB eher sparsam, dafür bleibt die Mannschaft auch gegen Topgegner standhaft, wie beim 1:1 am Dienstag gegen Arsenal London in der Champions League.

Bayer Leverkusen hat sich nach einem durchwachsenen Herbst gefangen. Patrik Schick ist vor dem 11. Spieltag auf Platz 2 der Torschützenliste und der mit Abstand treffsicherste Angreifer der Werkself. Hinten bleibt Bayer anfällig, dazu steckt nach dem Europa-League-Auftritt am Donnerstag eine englische Woche in den Beinen.

Entscheidend wird, ob Leverkusen gegen die kompakte Dortmunder Ordnung überhaupt Räume findet und wie frisch die Gäste nach dem Donnerstagsspiel sind. Spricht die Form, geht der ungeschlagene Tabellenführer mit leichtem Vorteil in den Abend – Bayers Offensive um Schick macht einen BVB-Sieg aber alles andere als sicher. Ein enges Spiel ist die wahrscheinlichste Variante.

Mein Tipp: Dortmund 2:1 Leverkusen

Kann ich ein Gratis-VPN für dieses Spiel nutzen?

Für Livestreams sind Gratis-VPNs die falsche Wahl. Das Volumen ist häufig vor dem Abpfiff verbraucht, Standorte wie Irland, die USA, Rumänien oder Aserbaidschan fehlen in den meisten Gratis-Tarifen und volle Server führen zu Rucklern. Die oben genannten Premium-Dienste bieten dagegen ausreichend Bandbreite und eine durchgehend verschlüsselte Verbindung.

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Ist es legal, Dortmund vs. Leverkusen über VPN zu schauen?

In Deutschland verstößt die Nutzung eines VPNs zum Streamen gegen kein Gesetz. Sämtliche hier genannten Sender halten gültige Übertragungsrechte, dieser Weg ist damit weitaus sicherer als zweifelhafte Piratenseiten. Ein VPN verschlüsselt zudem deinen Datenverkehr und öffnet dir viele weitere Sport-Livestreams wie Formel 1, MotoGP oder Champions League.

Zusammenfassung

Am Sonntagabend spielt Spitzenreiter Borussia Dortmund zu Hause gegen Bayer 04 Leverkusen. Der BVB ist als einziges Team noch ungeschlagen, Leverkusen reist als Tabellenfünfter an und könnte den Rückstand auf die Spitze mit einem Sieg auf zwei Punkte drücken.

Hierzulande ist die Begegnung nur im Pay-TV zu sehen. Ein VPN verschafft dir Zugang zu lizenzierten Sendern im Ausland, sodass du Dortmund gegen Leverkusen kostenlos schauen kannst.

Verbinde dich mit dem passenden Serverstandort, öffne deinen bevorzugten Gratis-Sender und sei ab 19:30 Uhr live dabei. Den Spielverlauf begleiten wir zusätzlich im Liveticker. Viel Spaß!

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