Am heutigen Sonntag, dem 29. November 2026, empfängt der SC Freiburg RB Leipzig zum 11. Spieltag der Bundesliga 2026/27. Anpfiff im Europa-Park-Stadion in Freiburg ist um 15:30 Uhr.

Der Dritte trifft auf den Vierten. Freiburg hat nach zehn Spieltagen 22 Punkte gesammelt, Leipzig folgt mit 21 Zählern direkt dahinter. Das bislang letzte Duell am 16. Mai an gleicher Stelle entschieden die Breisgauer mit 4:1 für sich.

Im deutschen Free-TV läuft die Partie nicht, zu sehen ist sie hierzulande nur im Abo bei Sky. Fandango in den USA und der offizielle Bundesliga-Kanal auf YouTube für Irland zeigen das Spiel dagegen gratis. Mit einem VPN erreichst du diese Streams auch aus Deutschland und kannst Freiburg vs. Leipzig kostenlos schauen.

Wo kann ich Freiburg vs. Leipzig kostenlos schauen?

Zwei Sender im Ausland übertragen das Spiel SC Freiburg gegen RB Leipzig heute ohne Abo:

Sender Land Preis Fandango USA Kostenlos Bundesliga auf YouTube Irland Kostenlos

Bundesliga-Spitzenspiel gratis mit NordVPN

Wie kann ich Freiburg vs. Leipzig kostenlos schauen?

Wähle ein VPN mit schnellen Streaming-Servern: Meine Empfehlung ist NordVPN, derzeit 78 % günstiger. Installiere die App auf deinem Laptop, Smartphone, Tablet oder Smart-TV. Verbinde dich mit einem Server in den USA für Fandango oder in Irland für Bundesliga auf YouTube. Starte den Livestream und verfolge Freiburg gegen Leipzig heute live und gratis.

Die besten VPNs für die Bundesliga 2026/27

NordVPN: Im Test war kein Anbieter schneller. Auch wenn um 15:30 Uhr viele Fans gleichzeitig auf Fandango drängen, läuft das Bild stabil in HD. Surfshark: Das günstigste VPN dieser Liste kennt kein Gerätelimit. Den Fernseher und das Handy kannst du so parallel mit dem Spitzenspiel versorgen. Beim Tempo liegt Surfshark nur knapp hinter NordVPN. Proton VPN: Beim Datenschutz gehört der Schweizer Anbieter zu den strengsten, unabhängige Prüfungen belegen das. Wer den Sonntagsstream ohne Sorgen um seine Daten schauen will, ist hier richtig. IPVanish: Hat in meinen Tests Ländersperren zuverlässig umgangen und genau das brauchst du für Fandango und den irischen YouTube-Kanal. Geräte kannst du unbegrenzt viele verbinden. Norton VPN: Die bewusst schlichte App ist in wenigen Minuten startklar, ideal, wenn du dich erst kurz vor dem Anpfiff entscheidest. Mit Norton 360 bekommst du das VPN im Paket mit dem Virenschutz.

Warum brauche ich ein VPN für Freiburg vs. Leipzig?

Fandango und der Bundesliga-Kanal auf YouTube dürfen das Spiel nur in ihrem Lizenzgebiet zeigen. Beim Aufruf prüfen die Plattformen deine IP-Adresse und eine deutsche IP scheitert am Geoblocking. Ohne Umweg bleibt dir in Deutschland nur Sky im Pay-TV.

Fandango, in Deutschland nicht erreichbar

Ein VPN leitet deine Verbindung über einen Server in den USA oder in Irland und gibt dir eine IP-Adresse aus diesem Land. Für die Plattform sitzt du dann virtuell vor Ort und der Stream startet.

Kann ich Freiburg vs. Leipzig bei Fandango live schauen?

Ja, Fandango ist für dieses Spiel die erste Adresse. Die Plattform hält die Rechte für die USA, zeigt ausgewählte Bundesliga-Partien auf ihrer Website und in der App und hat heute auch Freiburg gegen Leipzig im Programm, kommentiert auf Englisch. Als Alternative bietet sich der offizielle Bundesliga-Kanal auf YouTube an, der für Irland lizenziert ist. Dafür wählst du einen Server in Irland.

So startest du Freiburg gegen Leipzig bei Fandango:

Verbinde die NordVPN-App mit einem Server in den USA. Öffne Fandango im Browser oder in der App. Rufe den Livestream aus dem Europa-Park-Stadion auf.

Bundesliga im Livestream auf Fandango, entsperrt mit VPN

Tipp: Zeigt der Player nur ein schwarzes Bild, verbinde dich mit einem anderen US-Server und lade die Seite in einem Inkognito-Fenster neu. Hilft das nicht, deaktiviere den Adblocker und lösche die Cookies, denn dort kann noch dein deutscher Standort gespeichert sein.

US-Server für Fandango mit NordVPN

VPN funktioniert nicht? So läuft der Livestream trotzdem

Der Stream startet nicht? Meist steckt eine Kleinigkeit dahinter, die du in wenigen Minuten beheben kannst. Diese Lösungen helfen:

Server wechseln: Streaming-Plattformen sperren gezielt IP-Adressen, die sie als VPN-Server erkannt haben. Verbinde dich mit einem anderen Server im selben Land. Oft reicht schon der Wechsel in eine andere Stadt. Cookies und Cache löschen: Dein Browser speichert Informationen aus früheren Besuchen, die Rückschlüsse auf deinen Standort ermöglichen. Leere Cookies und Cache oder öffne die Seite direkt in einem Inkognito-Fenster, damit die Plattform dich als neuen Besucher behandelt. Adblocker und Erweiterungen deaktivieren: Manche Plattformen erkennen Adblocker bei der Standortprüfung und blockieren daraufhin den Player. Schalte den Adblocker für die Seite aus und lade sie neu. Standortfreigabe abschalten: Hat dein Browser Zugriff auf deine Standortdaten, verrät er trotz VPN, wo du dich wirklich befindest. Entziehe der Seite die Standortberechtigung. Auf dem Smartphone öffnest du den Stream besser im Browser statt in der YouTube-App, da die App zusätzlich Gerätedaten abfragt. VPN-Protokoll ändern: Wechsle in den Einstellungen deines VPNs das Protokoll, etwa von OpenVPN auf WireGuard oder NordLynx. Das verbessert häufig auch die Geschwindigkeit, wenn der Stream ruckelt oder ständig puffert. IP-Adresse prüfen: Rufe eine Seite wie ipleak.net auf und kontrolliere, ob dort die IP-Adresse des gewählten Landes erscheint. Zeigt die Seite deine deutsche IP oder deinen deutschen DNS-Server, trennst du die Verbindung und baust sie neu auf. Support kontaktieren: Bleibt die Sperre bestehen, wende dich an den Kundensupport von NordVPN, um Zugriff auf funktionsfähige Server zu bekommen. Die Support-Teams wissen in der Regel, welche Server aktuell für eine bestimmte Plattform funktionieren.

Der 11. Spieltag verteilt sich auf Freitag bis Sonntag. Die Tabelle zeigt alle drei Sonntagsspiele in der Reihenfolge ihres Anstoßes:

Spiel Datum und Uhrzeit SC Freiburg – RB Leipzig Sonntag, 29. November, 15:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim – FC Augsburg Sonntag, 29. November, 17:30 Uhr Borussia Dortmund – Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 29. November, 19:30 Uhr

Analyse und Prognose: Freiburg vs. Leipzig – Wer gewinnt?

Der SC Freiburg holte aus zehn Ligaspielen sieben Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. Das Fundament ist die Abwehr: Mit nur zehn Gegentoren bei 21 eigenen Treffern lässt die Mannschaft von Julian Schuster wenig zu. Am 10. Spieltag reichte ein 1:0 in Elversberg, davor gab es ein 2:0 gegen Union Berlin. Auch in der Conference League setzten sich die Breisgauer am 5. November mit 1:0 bei Trabzonspor durch.

Bei RB Leipzig steht seit dem 1. Juli 2026 Martín Demichelis an der Seitenlinie. Er folgte auf Ole Werner, von dem sich der Klub im Juni getrennt hatte. Unter Demichelis gewannen die Sachsen sieben ihrer zehn Bundesliga-Spiele und verloren die übrigen drei. Mit 32 Toren stellt Leipzig die klar stärkere Offensive dieses Duells, kassierte mit 14 Gegentreffern aber auch mehr als Freiburg.

Entscheidend wird, ob die Freiburger Defensive die Leipziger Angreifer in den Griff bekommt. Für RB hieß es in dieser Saison bisher immer Sieg oder Niederlage, ein Remis wäre also eine Premiere. Ich sehe Freiburg leicht vorn: Die Gastgeber haben den Heimvorteil, lassen weniger zu und blieben in den letzten beiden Ligaspielen ohne Gegentor.

Kann ich ein Gratis-VPN für die Bundesliga nutzen?

Ich rate dir davon ab. Kostenlose VPNs begrenzen meist das Datenvolumen und ein HD-Stream über 90 Minuten sprengt dieses Limit schnell. Häufig fehlen außerdem genau die Standorte, auf die es ankommt, etwa ein Server in Irland. Hinzu kommt, dass sich viele Nutzer wenige Server teilen, was an einem Bundesliga-Sonntag mit drei Spielen zu Rucklern führt. Mit einem der Premium-Anbieter aus der Liste oben fährst du deutlich besser.

Ist es legal, Freiburg vs. Leipzig über ein VPN zu schauen?

Ja. In Deutschland ist die Nutzung eines VPNs legal. Die Ländersperre beruht auf den Lizenzverträgen der Sender, nicht auf einem Gesetz. Fandango und der Bundesliga-Kanal auf YouTube übertragen mit offizieller Lizenz, du landest also nicht auf einer Piratenseite voller Pop-ups. Nebenbei verschlüsselt das VPN deinen Datenverkehr und öffnet dir weitere Sportstreams im Ausland.

Zusammenfassung

Im Rennen um die ersten vier Plätze verschiebt dieses Spiel die Verhältnisse direkt. Gewinnt Freiburg, baut der Sportclub den Vorsprung auf RB auf vier Punkte aus, mit einem Auswärtssieg zieht RB am Sportclub vorbei.

Gratis läuft die Partie bei Fandango in den USA und bei Bundesliga auf YouTube für Irland. Wähle in deiner VPN-App einen US-Server oder einen Server in Irland, dann kannst du Freiburg vs. Leipzig kostenlos schauen.

Ab 15:30 Uhr rollt der Ball, unseren Liveticker kannst du parallel mitlesen. Gute Unterhaltung am Sonntagnachmittag!

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