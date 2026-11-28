Am heutigen Samstag, dem 28. November 2026, spielt der HSV gegen den FC Bayern München am 11. Spieltag der Saison 2026/27. Der Anstoß erfolgt um 15:30 Uhr im Hamburger Volksparkstadion.

Bayern ist Tabellenzweiter und gewohnt stark. Die Münchner kommen nach der ersten Saisonniederlage in Lille aber mit mehreren Ausfällen nach Hamburg. Der HSV kassierte zuletzt ein 0:4 im Nordderby bei Werder. Im Volksparkstadion hat der HSV in dieser Saison aber schon Stuttgart und Gladbach geschlagen.

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Wo kann ich HSV vs. Bayern kostenlos schauen?

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Bundesliga-Übersicht am 11. Spieltag 2026/27

Hamburger SV gegen FC Bayern München ist das meistbeachtete Spiel des Wochenendes. Diese Begegnungen stehen an diesem Spieltag auf dem Programm.

Spiel Datum und Uhrzeit Werder Bremen – Borussia Mönchengladbach Freitag, 27. November, 20:30 Uhr 1. FC Köln – SV Elversberg Samstag, 28. November, 15:30 Uhr SC Paderborn 07 – FC Schalke 04 Samstag, 28. November, 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 – 1. FC Union Berlin Samstag, 28. November, 15:30 Uhr HSV – Bayern München Samstag, 28. November, 15:30 Uhr VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt Samstag, 28. November, 18:30 Uhr SC Freiburg – RB Leipzig Sonntag, 29. November, 15:30 Uhr TSG Hoffenheim – FC Augsburg Sonntag, 29. November, 17:30 Uhr Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen Sonntag, 29. November, 19:30 Uhr

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Analyse und Prognose: HSV gegen Bayern München – Wer gewinnt?

Beim HSV fällt jedes Spiel in die eine oder andere Richtung: vier Siege, sechs Niederlagen, kein einziges Unentschieden nach zehn Spieltagen. Die Heimsiege gegen Stuttgart und Mönchengladbach zeigen, was unter Merlin Polzin möglich ist, wenn das Umschaltspiel greift. Dagegen stehen 24 Gegentore und zuletzt ein 0:4 im Nordderby, das die Hamburger Defensivprobleme schonungslos offengelegt hat.

Der FC Bayern München ist Tabellenzweiter und in der Liga weiter ohne Niederlage, hat aber bereits viermal unentschieden gespielt – zuletzt 1:1 gegen Köln. Unter Vincent Kompany stellen die Münchner die mit Abstand gefährlichste Offensive der Liga, in Lille mussten sie beim 1:2 in der Champions League jedoch ohne Harry Kane und Michael Olise auskommen. Es war die erste Saisonniederlage und ein Dämpfer vor der Reise an die Elbe.

Alles läuft auf eine Frage hinaus: Kann Hamburg die Bayern lange genug beschäftigen, damit die eigenen Umschaltmomente überhaupt zur Geltung kommen? Mit den Münchner Ausfällen und einem vollen Volksparkstadion hat der HSV mehr Argumente, als die Tabelle hergibt, die Gegentorbilanz spricht aber klar gegen ihn. Favorit bleibt der FC Bayern München.

Meine Prognose: HSV 1:3 FC Bayern

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Ist es legal, HSV vs. Bayern über VPN zu schauen?

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Zusammenfassung

Heute empfängt der HSV den FC Bayern München. Für die Hamburger zählt jeder Punkt, die Münchner wollen nach der Niederlage in Lille an Borussia Dortmund dranbleiben.

Hierzulande läuft die Begegnung ausschließlich im Pay-TV bei Sky und WOW. Ein VPN verschafft dir Zugang zu ausländischen Sendern, sodass du Hamburg gegen Bayern kostenlos schauen kannst.

Verbinde dich mit dem passenden Serverstandort, öffne deinen bevorzugten Bundesliga-Sender und sei ab 15:30 Uhr live dabei. Wir begleiten das Spiel zusätzlich im Liveticker. Viel Spaß!

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