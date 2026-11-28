Heute, am Samstag, den 28. November 2026, empfängt der 1. FSV Mainz 05 am 11. Spieltag der Bundesliga den 1. FC Union Berlin. Der Anpfiff in der Mewa Arena ist um 15:30 Uhr.

Für beide Teams ist es ein Kellerduell: Mainz hat vier Ligaspiele in Folge verloren und steht mit 10 Punkten auf Platz 13, Union ist mit 7 Punkten Vorletzter. Wer verliert, rutscht noch tiefer in den Abstiegskampf.

Für diesen Ratgeber haben wir die besten VPN-Anbieter und die Gratisstreams aus dem Ausland getestet. So schaust du Mainz gegen Union Berlin ganz unabhängig davon, wo du gerade bist.

Wo kann man Mainz gegen Union Berlin schauen?

Diese offiziellen Sender zeigen das Spiel gratis. Von illegalen Streaming-Seiten raten wir ab. Um auf diese legalen Streams sicher zuzugreifen, brauchst du ein VPN mit einem Server im jeweiligen Land:

Sender Land Preis Fandango USA Kostenlos Bundesliga auf YouTube Irland Kostenlos AbemaTV Japan Kostenlos

Bundesliga kostenlos mit NordVPN

So schaust du Mainz gegen Union Berlin: Anleitung

Wähle ein VPN mit schnellen Streaming-Servern: Empfehlung ist NordVPN, derzeit 78 % günstiger. Installiere die VPN-App auf Smartphone, Laptop, Tablet oder Smart-TV. Verbinde mit einem Server in den USA, Irland oder Japan, damit der passende Gratisstream freigeschaltet wird. Starte den Stream und sieh Mainz gegen Union Berlin kostenlos.

Die besten VPNs für die Bundesliga 2026/27

NordVPN: Schnelle, stabile Server spielen Bundesliga-Streams in HD ohne spürbare Unterbrechungen ab. Surfshark: Die Verbindung bleibt auch bei vielen gleichzeitig verbundenen Geräten stabil, parallele Livestreams laufen ohne Limit. Proton VPN: Gleichmäßiges Tempo und verlässliche Server machen den Dienst zu einer soliden Option für internationale Fußballstreams. IPVanish: Die Leitung trägt über die volle Spielzeit, das Bild bleibt in guter Qualität. Norton VPN: Die Installation ist schnell erledigt, internationale Bundesliga-Livestreams laufen zuverlässig.

Warum braucht man ein VPN für Mainz gegen Union Berlin?

Die kostenlosen Streams aus dem Ausland sind nur in ihrem jeweiligen Sendegebiet verfügbar, da die Übertragungsrechte für die Bundesliga länderweise vergeben werden. Die Plattformen erkennen deinen Standort anhand deiner IP-Adresse und zeigen die Spiele deshalb nur Nutzenden im jeweiligen Land.

Fandango, in Deutschland nicht erreichbar

Ein zuverlässiges VPN leitet deinen Datenverkehr über einen Server im Zielland um. Die Plattform sieht dann eine lokale IP-Adresse und gibt den kostenlosen Livestream frei.

Wie streamt man Mainz vs. Union Berlin kostenlos auf Fandango?

Der Kanal Fandango aus den USA zeigt Mainz gegen Union Berlin gratis, aus Deutschland brauchst du dafür ein VPN. Ein Server in den USA hebt die Ländersperre auf.

Verbinde NordVPN mit einem Server in den USA. Rufe den Fandango-Kanal im Browser auf. Starte den Livestream von Mainz gegen Union Berlin.

Bundesliga mit NordVPN kostenlos schauen

Bundesliga im Livestream auf Fandango, entsperrt mit VPN

VPN funktioniert nicht? So läuft der Livestream trotzdem

Der Stream startet nicht? Meist steckt eine Kleinigkeit dahinter, die du in wenigen Minuten beheben kannst. Diese Lösungen helfen:

Server wechseln: Streaming-Plattformen sperren gezielt IP-Adressen, die sie als VPN-Server erkannt haben. Verbinde dich mit einem anderen Server im selben Land. Oft reicht schon der Wechsel in eine andere Stadt. Cookies und Cache löschen: Dein Browser speichert Informationen aus früheren Besuchen, die Rückschlüsse auf deinen Standort ermöglichen. Leere Cookies und Cache oder öffne die Seite direkt in einem Inkognito-Fenster, damit die Plattform dich als neuen Besucher behandelt. Adblocker und Erweiterungen deaktivieren: Manche Plattformen erkennen Adblocker bei der Standortprüfung und blockieren daraufhin den Player. Schalte den Adblocker für die Seite aus und lade sie neu. Standortfreigabe abschalten: Hat dein Browser Zugriff auf deine Standortdaten, verrät er trotz VPN, wo du dich wirklich befindest. Entziehe der Seite die Standortberechtigung. Auf dem Smartphone öffnest du den Stream besser im Browser statt in der YouTube-App, da die App zusätzlich Gerätedaten abfragt. VPN-Protokoll ändern: Wechsle in den Einstellungen deines VPNs das Protokoll, etwa von OpenVPN auf WireGuard oder NordLynx. Das verbessert häufig auch die Geschwindigkeit, wenn der Stream ruckelt oder ständig puffert. IP-Adresse prüfen: Rufe eine Seite wie ipleak.net auf und kontrolliere, ob dort die IP-Adresse des gewählten Landes erscheint. Zeigt die Seite deine deutsche IP oder deinen deutschen DNS-Server, trennst du die Verbindung und baust sie neu auf. Support kontaktieren: Bleibt die Sperre bestehen, kontaktiere den Kundensupport von NordVPN, um Zugriff auf funktionsfähige Server zu bekommen. Die Support-Teams wissen in der Regel, welche Server aktuell für eine bestimmte Plattform funktionieren.

Mit dem VPN holst du auch weitere Fußballspiele gratis auf deinen Bildschirm.

Spiel Datum und Uhrzeit Köln – SV Elversberg Samstag, 28. November, 15:30 Uhr Paderborn – Schalke Samstag, 28. November, 15:30 Uhr Mainz – Union Berlin Samstag, 28. November, 15:30 Uhr Hamburg – Bayern Samstag, 28. November, 15:30 Uhr VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt Samstag, 28. November, 18:30 Uhr Freiburg – RB Leipzig Sonntag, 29. November, 15:30 Uhr Hoffenheim – Augsburg Sonntag, 29. November, 17:30 Uhr Dortmund – Leverkusen Sonntag, 29. November, 19:30 Uhr

Das Cybernews-Team hat zudem weitere offizielle und kostenlose Bundesliga-Streams geprüft und bestätigt.

Prognose und Analyse: Mainz gegen Union Berlin – wer gewinnt?

Mainz 05 steckt in einer tiefen Krise: Die Mannschaft hat vier Ligaspiele in Folge verloren – gegen Werder Bremen (2:3), bei Elversberg (1:4), gegen Bayern (1:2) und zuletzt in Augsburg. In diesen vier Partien kassierte Mainz mindestens elf Gegentore, die Defensive ist das Sorgenkind.

Union Berlin kommt ebenfalls mit einer Negativserie nach Mainz. Auf drei torarme Unentschieden (0:0 gegen Dortmund, 1:1 gegen Augsburg und Köln) folgten zwei deutliche Niederlagen: 0:2 in Freiburg und 1:5 zu Hause gegen Leipzig. Mit nur sieben Punkten steht Union auf Platz 17 – tief im Abstiegskampf.

Im direkten Vergleich hat Union zuletzt die Nase vorn: Im Mai 2026 gewannen die Köpenicker 3:1 in Mainz, das Hinspiel im Januar endete 2:2.

Trotzdem spricht der Heimvorteil leicht für Mainz. Die Mewa Arena war in dieser Saison kein Selbstläufer, doch Union hat auswärts noch nicht gewonnen. Beide Teams brauchen den Sieg dringend – für Union geht es auch um die Zukunft des Trainers. Ein umkämpftes, enges Spiel ist zu erwarten, in dem eine Einzelaktion den Unterschied machen kann.

Kann man ein Gratis-VPN für die Bundesliga nutzen?

Von kostenlosen VPNs raten wir bei Bundesliga-Livestreams ab. Viele Gratisdienste bieten langsame, überlastete Server und decken wichtige Streaming-Standorte nicht verlässlich ab. Für ruckelfreie Übertragungen sind Premium-VPNs deutlich besser geeignet. Damit schaltest du außerdem weitere internationale Fußballstreams frei, etwa die Champions League oder die Premier League.

Ist es legal, Mainz gegen Union Berlin über VPN zu schauen?

Die VPN-Nutzung ist in Deutschland legal. Rufst du damit allerdings Streams aus anderen Ländern ab, bewegst du dich in einer rechtlichen Grauzone, denn viele Streamingdienste untersagen das in ihren Nutzungsbedingungen. Uns sind bislang keine Fälle bekannt, in denen Privatnutzer deshalb rechtlich belangt wurden. Im schlimmsten Fall kann der Anbieter aber dein Konto sperren. Die Nutzung erfolgt daher auf eigene Gefahr.

Zusammenfassung

Mainz 05 trifft am Samstag, den 28. November 2026, um 15:30 Uhr in der Mewa Arena auf Union Berlin. Für beide Klubs zählt jeder Punkt im Abstiegskampf. Im deutschen Pay-TV läuft die Partie exklusiv bei Sky. Kostenlos verfolgst du sie mit passendem VPN-Standort bei Fandango (USA), im Bundesliga-Kanal auf YouTube (Irland) oder bei AbemaTV (Japan).

Ein schnelles VPN wie NordVPN bringt dich in Sekunden virtuell in die USA, nach Irland oder Japan. Dann öffnest du den Stream und siehst Mainz gegen Union Berlin live.

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