Am heutigen Samstag, dem 28. November 2026, empfängt der VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt zum 11. Spieltag der Bundesliga 2026/27. Anpfiff in der MHPArena in Stuttgart ist um 18:30 Uhr.

Es ist ein Duell zwischen direkten Tabellennachbarn. Frankfurt geht als Siebter mit 15 Punkten ins Spiel, Stuttgart folgt mit 13 Zählern auf Rang acht. Für die Schwaben ist die Pause kurz: Erst am Mittwoch, drei Tage vor diesem Heimspiel, standen sie in der Champions League bei Inter Mailand auf dem Rasen.

In Deutschland siehst du die Partie nur im Abo bei Sky Go oder WOW. Im Ausland zeigen sie dagegen Fandango in den USA, Bundesliga auf YouTube in Irland und SportyNet auf YouTube in Brasilien gratis. Mit einem VPN rufst du diese Streams auch von zu Hause auf und kannst Stuttgart gegen Frankfurt kostenlos schauen.

Anstoß heute um 18:30 Uhr Am Samstagabend läuft kein anderes Bundesliga-Spiel, die ganze Aufmerksamkeit gilt also dieser Partie. Entsprechend voll werden die Gratisstreams kurz vor dem Anpfiff. Richte NordVPN am besten jetzt ein, dann bist du um 18:30 Uhr startklar. Hol dir jetzt NordVPN und sieh Stuttgart gegen Frankfurt heute gratis

Wo kann ich Stuttgart gegen Frankfurt kostenlos schauen?

Eine kostenlose Übertragung bieten heute drei Sender im Ausland:

Sender Land Kommentarsprache Preis Fandango USA Englisch Kostenlos Bundesliga auf YouTube Irland Englisch Kostenlos SportyNet auf YouTube Brasilien Portugiesisch Kostenlos

Wie kann ich Stuttgart gegen Frankfurt kostenlos schauen?

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Die besten VPNs für die Bundesliga 2026/27

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Warum brauche ich ein VPN für Stuttgart gegen Frankfurt?

In Deutschland liegen die Rechte bei Sky. Fandango, Bundesliga auf YouTube und SportyNet auf YouTube dürfen die Partie nur in ihrem jeweiligen Land zeigen. Öffnest du einen der Gratisstreams von hier aus, prüft die Plattform deine IP-Adresse und erkennt deinen deutschen Standort. Statt des Spiels erscheint dann der Hinweis, dass der Inhalt in deiner Region nicht verfügbar ist.

Ohne VPN sperrt Fandango den Bundesliga-Stream in Deutschland

Ein VPN leitet deine Verbindung über einen Server in den USA, in Irland oder in Brasilien und gibt dir eine IP-Adresse aus diesem Land. Für den Sender bist du damit ein lokaler Zuschauer und der Stream startet.

Wie streame ich Stuttgart gegen Frankfurt kostenlos auf Fandango?

Fandango ist meine erste Wahl für dieses Spiel. Der US-Anbieter zeigt ausgewählte Bundesliga-Spiele gratis auf seiner Website und in seiner App, heute auch Stuttgart gegen Frankfurt. Kommentiert wird auf Englisch.

So siehst du das Spiel auf Fandango:

Verbinde dein VPN mit einem Server in den USA. Öffne Fandango im Browser oder in der App. Starte den Livestream von Stuttgart gegen Frankfurt.

Mit NordVPN und einem US-Server läuft die Bundesliga kostenlos auf Fandango

Tipp: Bleibt der Player schwarz, wähle einen anderen US-Server und lösche die Cookies deines Browsers. Klappt es dann noch immer nicht, weiche auf Bundesliga auf YouTube (Irland) oder SportyNet auf YouTube (Brasilien) aus.

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Vor dem Abendspiel in Stuttgart rollt der Ball am Samstag um 15:30 Uhr in vier Stadien gleichzeitig. Die Tabelle zeigt alle neun Begegnungen des Spieltags von Freitag bis Sonntag:

Spiel Datum und Uhrzeit SV Werder Bremen – Borussia Mönchengladbach Freitag, 27. November 2026, 20:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 – 1. FC Union Berlin Samstag, 28. November 2026, 15:30 Uhr Hamburger SV – FC Bayern München Samstag, 28. November 2026, 15:30 Uhr 1. FC Köln – SV Elversberg Samstag, 28. November 2026, 15:30 Uhr SC Paderborn 07 – FC Schalke 04 Samstag, 28. November 2026, 15:30 Uhr VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt Samstag, 28. November 2026, 18:30 Uhr SC Freiburg – RB Leipzig Sonntag, 29. November 2026, 15:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim – FC Augsburg Sonntag, 29. November 2026, 17:30 Uhr Borussia Dortmund – Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 29. November 2026, 19:30 Uhr

Dein VPN bringt dich nicht nur zu diesem Spiel, sondern auch zu vielen weiteren Fußballübertragungen bei Sendern im Ausland.

Analyse: VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt – wer gewinnt?

Beim VfB Stuttgart stockte zuletzt die Offensive. Auf das 0:0 beim FC Schalke 04 am 21. November folgte am Mittwoch das 0:2 bei Inter Mailand, zwei Pflichtspiele also ohne eigenes Tor. In der Liga steht die Mannschaft von Sebastian Hoeneß nach vier Siegen, einem Remis und fünf Niederlagen bei einem ausgeglichenen Torverhältnis von 15:15.

Als Tabellensiebter mit 15 Punkten reist Eintracht Frankfurt mit einem Erfolgserlebnis an: Gegen die TSG Hoffenheim gewann die Mannschaft von Trainer Adi Hütter am vergangenen Samstag mit 1:0. Ihre Bilanz von vier Siegen, drei Remis und drei Niederlagen ist besser als die des VfB, obwohl die Abwehr mit 20 Gegentoren bei 16 eigenen Treffern anfälliger ist.

Das letzte Duell endete am 34. Spieltag der Vorsaison, am 16. Mai 2026, in Frankfurt mit 2:2. Heute entscheidet vor allem, wie die Stuttgarter die Reise nach Mailand verkraften und ob sie vor dem Tor wieder Lösungen finden. Gelingt das, kann der VfB mit einem Sieg an der Eintracht vorbeiziehen.

Wer behält im Duell der Tabellennachbarn die Oberhand? Schau heute Abend live zu!

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Kann ich ein Gratis-VPN für die Bundesliga nutzen?

Für das Abendspiel solltest du die Finger von kostenlosen VPNs lassen. Ihre wenigen Server teilen sich sehr viele Nutzer und gerade vor einem Bundesliga-Anpfiff sind die Server schnell überlastet. Die Folgen: Das Bild ruckelt, die Qualität sinkt oder die Verbindung reißt mitten im Spiel ab. Mit einem Premium-Anbieter wie NordVPN oder Surfshark verfolgst du die 90 Minuten ohne solche Unterbrechungen.

Ist es legal, Stuttgart gegen Frankfurt über ein VPN zu schauen?

Ja. In Deutschland ist die Nutzung eines VPNs erlaubt. Die Ländersperren der Sender gehen auf deren Lizenzverträge zurück, nicht auf ein Gesetz. Über das VPN rufst du verschlüsselt die offiziellen Streams der Sender auf. Das ist deutlich sicherer als zweifelhafte Streamingseiten mit Pop-ups und Schadsoftware.

Zusammenfassung

Vor dem Anpfiff trennen Frankfurt und Stuttgart nur zwei Punkte, das Abendspiel klärt also, wer im Mittelfeld der Tabelle vorn liegt. Nach dem 2:2 im Mai will diesmal jede Seite das direkte Duell für sich entscheiden. Der VfB sucht obendrein die Antwort auf zwei torlose Auftritte.

Hierzulande brauchst du für die Partie ein Abo bei Sky Go oder WOW. Gratis läuft sie bei Fandango in den USA, meinem Favoriten, sowie bei Bundesliga auf YouTube in Irland und SportyNet auf YouTube in Brasilien. Ein VPN schaltet dir alle drei Streams frei, sodass du Stuttgart gegen Frankfurt kostenlos schauen kannst.

Verbinde dich mit einem Server in einem der drei Länder, öffne den passenden Stream und sei heute um 18:30 Uhr dabei, wenn in der MHPArena angepfiffen wird. Viel Spaß beim Spiel!

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