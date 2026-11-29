Heute, am Sonntag, dem 29. November 2026, empfängt die TSG Hoffenheim den FC Augsburg zum 11. Spieltag der Bundesliga 2026/27. Anpfiff in der SNP Arena in Sinsheim ist um 17:30 Uhr.

Nach zehn Spielen stehen beide Klubs bei je 12 Punkten, Augsburg als Zehnter knapp vor Hoffenheim auf Rang elf. Für die Kraichgauer steht mehr auf dem Spiel als drei Punkte. Sechs ihrer zehn Ligaspiele haben sie verloren, eine siebte Pleite nach elf Spieltagen wäre ein Negativrekord für den Verein. Die Augsburger bringen dagegen eine gefährliche Waffe mit: Sieben ihrer Saisontore fielen nach Standardsituationen.

In Deutschland zeigt DAZN die Partie im Abo. Kostenlos übertragen sie Fandango in den USA und der offizielle Bundesliga-Kanal auf YouTube in Irland. Von hier aus sind beide Streams gesperrt. Mit einem VPN kannst du aber auch zu Hause Hoffenheim gegen Augsburg kostenlos schauen.

Heute um 17:30 Uhr: Anpfiff in Sinsheim Bis zum Anstoß bleibt nicht mehr viel Zeit und am Sonntagnachmittag drängen viele Fans gleichzeitig auf die Gratisstreams. Ein VPN ist in wenigen Minuten eingerichtet. Erledige das am besten jetzt und nicht erst kurz vor dem Anpfiff. Richte NordVPN jetzt ein und sei bei Hoffenheim gegen Augsburg von der ersten Minute an dabei

Wo kann ich Hoffenheim gegen Augsburg kostenlos schauen?

Diese zwei Sender zeigen das Spiel heute ohne Abo:

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Wie kann ich Hoffenheim gegen Augsburg kostenlos schauen?

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Warum brauche ich ein VPN für Hoffenheim gegen Augsburg?

Übertragungsrechte werden Land für Land vergeben. Fandango darf das Spiel nur in den USA zeigen, der Bundesliga-Kanal auf YouTube nur in Irland. In Deutschland läuft es bei DAZN im Abo. Beide Gratisanbieter prüfen deine IP-Adresse. Erkennen sie einen Zugriff aus Deutschland, greift Geoblocking: Statt des Spiels erscheint der Hinweis, dass der Inhalt in deiner Region nicht verfügbar ist.

Ohne VPN sperrt Fandango den Bundesliga-Stream in Deutschland

Ein VPN gibt dir eine IP-Adresse aus dem Land des Senders. Verbindest du dich mit einem Server in den USA oder in Irland, sieht es so aus, als würdest du von dort zugreifen. Der Stream startet dann ganz normal.

Wie streame ich Hoffenheim gegen Augsburg kostenlos auf Fandango?

Fandango zeigt in den USA ausgewählte Bundesliga-Spiele kostenlos, heute auch Hoffenheim gegen Augsburg. Du erreichst das Angebot über die Website oder die App. Kommentiert wird auf Englisch.

So siehst du das Spiel bei Fandango:

Verbinde dein VPN mit einem Server in den USA. Öffne die Website oder App von Fandango. Starte den Livestream aus Sinsheim.

Mit NordVPN und einem US-Server läuft die Bundesliga kostenlos auf Fandango

Tipp: Lädt der Player nicht, wechsle auf einen anderen US-Server und lösche Cache und Cookies deines Browsers. Hilft das nicht, weiche auf den Bundesliga-Kanal auf YouTube aus, den du über einen Server in Irland erreichst.

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Am Samstag um 15:30 Uhr liefen vier Partien gleichzeitig. Die Tabelle zeigt alle neun Begegnungen des 11. Spieltags von Freitag bis Sonntag:

Spiel Datum und Uhrzeit SV Werder Bremen – Borussia Mönchengladbach Freitag, 27. November 2026, 20:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 – 1. FC Union Berlin Samstag, 28. November 2026, 15:30 Uhr Hamburger SV – FC Bayern München Samstag, 28. November 2026, 15:30 Uhr 1. FC Köln – SV Elversberg Samstag, 28. November 2026, 15:30 Uhr SC Paderborn 07 – FC Schalke 04 Samstag, 28. November 2026, 15:30 Uhr VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt Samstag, 28. November 2026, 18:30 Uhr SC Freiburg – RB Leipzig Sonntag, 29. November 2026, 15:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim – FC Augsburg Sonntag, 29. November 2026, 17:30 Uhr Borussia Dortmund – Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 29. November 2026, 19:30 Uhr

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Analyse: TSG Hoffenheim gegen FC Augsburg – wer gewinnt?

Hoffenheim geht mit einer ungewöhnlichen Bilanz in dieses Spiel: vier Siege, kein Remis, sechs Niederlagen, 16:18 Tore. Auf das 2:1 gegen Schalke am 8. November folgte am 21. November ein 0:1 in Frankfurt. Personell ist die Lage angespannt. Ozan Kabak ist nach seiner Roten Karte gesperrt, außerdem fehlen Robin Hranáč (Knie), Albian Hajdari (Meniskus), Nathan De Cat (am Meniskus operiert) und Valentin Gendrey (Knöchelbruch).

Der FC Augsburg steht bei drei Siegen, drei Remis und vier Niederlagen, hat mit 23:21 Toren aber die deutlich produktivere Offensive. Nach dem 2:5 in Leipzig gelang ein 3:1 gegen Mainz, bei dem alle drei Treffer nach Standards fielen. Trainer Manuel Baum sah in diesem Spiel nach einem Streit um einen Einwurf die Rote Karte. Am Donnerstag war Augsburg zudem in der Europa League gegen Sturm Graz gefordert. Han-Noah Massengo und Chrislain Matsima fehlen mit Muskelverletzungen, Steve Mounié fällt bis Anfang Dezember aus.

Den Ausschlag gibt die Hoffenheimer Abwehr. Ohne Kabak, Hranáč und Hajdari muss die TSG ausgerechnet gegen eine Mannschaft bestehen, die ihre Tore so häufig nach ruhenden Bällen erzielt. Augsburg spürt dagegen noch die Belastung durch das Spiel gegen Sturm Graz. Das letzte Duell im April in Augsburg endete 2:2. Leichte Vorteile sehe ich beim FCA, weil seine Standardstärke auf eine geschwächte Defensive trifft.

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Kann ich ein Gratis-VPN für die Bundesliga nutzen?

Nein, davon rate ich dir klar ab. Gratis-VPNs teilen wenige Server auf sehr viele Nutzer auf. An einem Bundesliga-Sonntag sind diese Server schnell überlastet: Das Bild ruckelt, die Auflösung sinkt oder die Verbindung reißt mitten im Spiel ab. Ein Premium-VPN wie NordVPN oder Surfshark kannst du dank 30-Tage-Geld-zurück-Garantie ohne Risiko ausprobieren.

Ist es legal, Hoffenheim gegen Augsburg über ein VPN zu schauen?

Ja. In Deutschland darfst du ein VPN zum Streamen nutzen. Die Ländersperren von Fandango und dem Bundesliga-Kanal auf YouTube beruhen auf Lizenzverträgen, nicht auf einem Gesetz. Du rufst den offiziellen Stream eines Rechteinhabers auf. Das ist erheblich sicherer als zweifelhafte Streamingseiten voller Werbung und Schadsoftware.

Zusammenfassung

Für Hoffenheim ist das Heimspiel ein Kampf gegen den eigenen Negativrekord, für Augsburg die Gelegenheit, sich mit seiner Standardstärke von einem punktgleichen Konkurrenten abzusetzen. Bei je 12 Punkten verschafft sich der Sieger heute drei Zähler Vorsprung auf den direkten Rivalen.

In Deutschland siehst du die Partie im Abo bei DAZN. Gratis läuft sie bei Fandango in den USA und beim Bundesliga-Kanal auf YouTube in Irland. Ein VPN bringt dich zu beiden Streams, egal wo du gerade bist.

Verbinde dich mit einem Server in den USA oder in Irland, öffne die Übertragung und sei ab 17:30 Uhr dabei, wenn in Sinsheim der Ball rollt. Viel Spaß beim Spiel!

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