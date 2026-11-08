Am heutigen Sonntag, dem 8. November 2026, spielt der SC Freiburg gegen Union Berlin am 9. Spieltag der Bundesliga 2026/27. Der Anstoß im Europa-Park Stadion in Freiburg erfolgt um 17:30 Uhr.

Freiburg ist Tabellendritter und hat einen brillanten Saisonstart hingelegt, Union Berlin hat bisher nur einen Sieg vorzuweisen. Grundsätzlich sind die Voraussetzungen für die Gastgeber gut, die historische Bilanz fällt jedoch zugunsten der Union aus. Das letzte Heimspiel im Mai verlor Freiburg mit 0:1. Spannend wird es allemal.

In Deutschland läuft die Partie leider nicht im Free-TV, im Ausland gibt es dagegen kostenlose Livestreams. Per VPN verlegst du deinen virtuellen Standort ins Ausland und kannst Freiburg gegen Union Berlin kostenlos schauen.

Wo kann ich Freiburg – Union Berlin kostenlos schauen?

Diese Sender übertragen SC Freiburg gegen Union Berlin gratis im Livestream:

Sender Land Preis Fandango USA Kostenlos Bundesliga via YouTube Irland Kostenlos DAZN Kanada Kostenlos Canal GOAT via YouTube Brasilien Kostenlos

Bundesliga-Gratisstream mit NordVPN

Wie kann ich Freiburg vs. Union Berlin kostenlos schauen?

Sichere dir ein VPN mit leistungsstarken Servern. Meine Empfehlung: NordVPN, aktuell 78% günstiger. Richte die App ein – auf Handy, Notebook, Smart-TV oder Rechner. Wähle einen Server in den USA, damit Fandango den Gratisstream ausspielt. Alternativ funktionieren Irland (Bundesliga via YouTube), Kanada (DAZN) oder Brasilien (Canal GOAT via YouTube). Starte den Stream und verfolge Freiburg gegen Union Berlin ohne Kosten.

Die besten VPNs für die Bundesliga 2026/27

NordVPN: Hält Tempo im Test auch die kompletten 90 Minuten und liefert exzellente Qualität. Bundesliga-Streams laufen in HD, ohne dass der Player nachladen muss. Surfshark: Versorgt beliebig viele Geräte gleichzeitig und behält die Bildschärfe bei. Über die europäischen Standorte erreichst du ausländische Fußballübertragungen zuverlässig. Proton VPN: Überzeugt durch gleichmäßige Geschwindigkeit und konsequenten Datenschutz. Auch bei langen Liveübertragungen reißt die Verbindung nicht ab. IPVanish: Flotte Server und eine solide Server-Infrastruktur machen Freude beim Streamen. Im Test gab es das ganze Spiel über keine Unterbrechung. Norton VPN: Ist schnell eingerichtet und baut die Verbindung ohne Umwege auf. Etwas weniger flexibel als die Topplatzierten, aber für Fußballstreams genügt die Leistung.

Warum brauche ich ein VPN für Freiburg vs. Union Berlin?

Mehrere Anbieter übertragen die Partie gratis, jeweils aber nur im eigenen Lizenzgebiet: Fandango in den USA, der Bundesliga-Kanal auf YouTube in Irland, DAZN in Kanada und Canal GOAT via YouTube in Brasilien. Jede dieser Plattformen wertet deine IP-Adresse aus und blockt Aufrufe aus Deutschland. Ohne Standortwechsel siehst du statt des Anstoßes eine Fehlermeldung.

Bundesliga-Livestream in Deutschland gesperrt

Ein gutes VPN weist dir eine IP aus dem jeweiligen Sendegebiet zu. Der Anbieter stuft deinen Zugriff damit als lokal ein und gibt den Livestream von SC Freiburg gegen Union Berlin frei.

Wie streame ich SC Freiburg vs. Union Berlin auf Fandango?

Fandango zeigt die Begegnung in den USA ohne Gebühr. Wählst du im VPN einen US-Standort, läuft die Übertragung von Freiburg gegen Union Berlin auch hierzulande. Dasselbe Prinzip greift bei Bundesliga via YouTube in Irland, DAZN in Kanada und Canal GOAT via YouTube in Brasilien.

So streamst du Freiburg gegen Union Berlin kostenlos auf Fandango:

Klicke im VPN auf einen Server in den USA. Gehe zur Website von Fandango. Schau Freiburg vs. Union Berlin live und gratis.

Bundesliga-Übertragung auf Fandango in Deutschland entsperrt mit VPN

Tipp: Läuft das Video nicht an, wechsle den Server oder öffne die Seite in einem Inkognito-Fenster. Häufig genügt es schon, die Cookies zu entfernen oder den Werbeblocker kurz auszuschalten. Bleibt es dabei, probiere eine der anderen Gratisquellen in Irland, Kanada oder Brasilien.

Bundesliga-Gratisstream mit NordVPN

Bundesliga-Spiele am Sonntag des 9. Spieltags 2026/27

Heute Abend treffen SC Freiburg und der 1. FC Union Berlin in der Bundesliga 2026/27 aufeinander. Hier die drei Sonntagsspiele im Überblick:

Spiel Datum und Uhrzeit 1. FC Köln – Bayer Leverkusen Sonntag, 8. November, 15:30 Uhr SC Freiburg – 1. FC Union Berlin Sonntag, 8. November, 17:30 Uhr TSG Hoffenheim – FC Schalke 04 Sonntag, 8. November, 19:30 Uhr

Mit einem VPN erreichst du nicht nur Freiburg vs. Union Berlin, sondern auch weitere Gratisstreams der Bundesliga.

Analyse und Prognose: SC Freiburg gegen 1. FC Union Berlin – Wer gewinnt?

Der SC Freiburg setzt unter Julian Schuster auf Ordnung und Ballbesitz. Zuletzt schlugen die Breisgauer Wolfsburg im DFB-Pokal, Augsburg in der Bundesliga und am Donnerstag Trabzonspor. Die Mannschaft ist in Topform, die Rückreise aus der Türkei steckt aber noch in den Knochen.

Union Berlin sucht in dieser Spielzeit noch nach den eisernen Tugenden, für die der Klub steht. In der Liga gab es immerhin drei Unentschieden in Folge, im Pokal setzte es allerdings ein 0:5 gegen Köln. Vor allem in der Offensive hapert es.

Heimvorteil und spielerische Struktur sprechen leicht für Freiburg, zumal der SC vor eigenem Publikum erfahrungsgemäß am stärksten ist. Union muss mit Härte in den Zweikämpfen dagegenhalten. In den vergangenen Duellen fielen die Tore oft erst spät. Entscheidend wird, wie sehr die englische Woche den Freiburgern noch in den Beinen steckt.

Kann ich ein Gratis-VPN für die Bundesliga nutzen?

Bei Bundesliga-Liveübertragungen stoßen kostenlose VPNs rasch an ihre Grenzen. Gedrosseltes Tempo, begrenztes Datenvolumen und wenige Standorte führen zu Rucklern und Abbrüchen während des Spiels. Für ein durchgehend sauberes Bild lohnt sich ein Premium-Dienst.

VPN risikofrei testen NordVPN gewährt Neukunden eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Damit siehst du SC Freiburg gegen den 1. FC Union Berlin und weitere Bundesliga-Spiele, ohne dich dauerhaft festzulegen.

Ist es legal, SC Freiburg vs. Union Berlin über VPN zu schauen?

Der Einsatz eines VPN zum Streamen ist in Deutschland nicht verboten. Alle hier genannten Anbieter halten offizielle Übertragungsrechte. Zusätzlich verschlüsselt der Dienst deinen Datenverkehr und gibt dir Zugriff auf weitere Sportangebote, wie die Champions League oder die Formel 1.

Zusammenfassung

Der SC Freiburg empfängt am Sonntagabend im Europa-Park Stadion den 1. FC Union Berlin. Freiburg zählt zur Tabellenspitze und lebt von seiner Heimstärke, Union sucht nach Konstanz, um nicht in die Abstiegszone zu geraten.

Die Übertragung läuft in Deutschland nur im Pay-TV. Mit einem VPN schaust du SC Freiburg gegen Union Berlin im kostenlosen Auslandsstream.

Ein Serverwechsel reicht aus, damit der Livestream binnen weniger Minuten läuft. Viel Spaß beim Spiel!

Sichere dir die besten VPN-Deals der Woche Derzeit beliebt 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -78% Rabatt Sonderangebot Angebot sichern 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -88% Rabatt Sonderangebot Angebot sichern 4.5 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -75% Rabatt Sonderangebot Angebot sichern

Das könnte dich auch interessieren:

FAQ