Heute, am Sonntag, dem 8. November 2026, spielt die TSG Hoffenheim gegen Schalke 04. Es ist der 9. Spieltag der Bundesliga 2026/27, und das Spiel beginnt um 19:30 Uhr in der SNP Arena in Sinsheim.

Beide Mannschaften stehen unter Druck. Schalke liegt als Aufsteiger auf einem Abstiegsplatz und ist seit sechs Pflichtspielen ohne Sieg. Hoffenheim rangiert im Mittelfeld. Die Offensive um Kramarić trifft zuverlässig, die Defensive lässt aber zu wünschen übrig.

Leider läuft die Partie nicht im deutschen Free-TV. Ich habe recherchiert, ob man das Spiel bei Sendern im Ausland schauen kann, und erkläre, wie du Hoffenheim vs. Schalke kostenlos schauen kannst.

Wo kann ich Hoffenheim vs. Schalke kostenlos schauen?

Hier wird TSG Hoffenheim gegen FC Schalke 04 heute gratis im Livestream übertragen:

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Wie kann ich Hoffenheim vs. Schalke kostenlos schauen?

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Die besten VPNs für die Bundesliga 2026/27

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Warum brauche ich ein VPN für TSG Hoffenheim gegen FC Schalke 04?

Zwei ausländische Sender übertragen die Partie gratis, doch per Geoblocking ist der Abruf aus Deutschland gesperrt. Die Anbieter prüfen deine IP-Adresse und lassen nur Zuschauer aus dem jeweiligen Sendeland durch.

Bundesliga-Livestream in Deutschland gesperrt

Ein gutes VPN weist dir eine IP-Adresse aus dem Sendeland zu. Der Stream wird daraufhin freigeschaltet, weil der Sender dich als lokalen Zuschauer einordnet – egal, von wo du zuschaust.

Kann ich Hoffenheim vs. Schalke bei Bundesliga via YouTube live schauen?

Der offizielle Bundesliga-Kanal auf YouTube zeigt ausgewählte Spiele kostenlos und offiziell lizenziert – freigeschaltet ist der Stream allerdings nur in Irland. Über eine VPN-Verbindung nach Irland verfolgst du Hoffenheim gegen Schalke auch aus Deutschland kostenlos.

So streamst du Hoffenheim vs. Schalke bei Bundesliga via YouTube:

Verbinde dein VPN mit Irland. Öffne den offiziellen Bundesliga-YouTube-Kanal. Streame Hoffenheim vs. Schalke kostenlos.

Bundesliga-Übertragung aus Irland, in Deutschland entsperrt mit VPN

Tipp: Zeigt der Player nur ein schwarzes Bild, nimm einen anderen Server oder öffne die Seite im privaten Modus. Deaktiviere zusätzlich den Adblocker und lösche die Cookies – alte Browserdaten können deinen tatsächlichen Standort verraten.

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Bundesliga-Spielübersicht am Sonntag: 9. Spieltag 2026/27

TSG Hoffenheim gegen FC Schalke 04 beschließt den Bundesliga-Spieltag am Sonntagabend. Hier sind alle Begegnungen am heutigen Sonntag im Überblick.

Spiel Datum und Uhrzeit 1. FC Köln – Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 8. November, 15:30 Uhr SC Freiburg – 1. FC Union Berlin Sonntag, 8. November, 17:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim – FC Schalke 04 Sonntag, 8. November, 19:30 Uhr

Mit einem VPN erreichst du nicht nur den Stream von TSG Hoffenheim gegen FC Schalke 04, sondern sämtliche Bundesliga-Gratisstreams.

Analyse und Prognose: TSG Hoffenheim gegen FC Schalke 04 – Wer gewinnt?

Hoffenheim ist nach der Europa-League-Saison im Tabellenmittelfeld angekommen und hat den Schwung des Vorjahres nicht mitnehmen können. Die TSG kommt weiter über schnelles Umschalten und die Offensive um Kramarić, lässt in der Defensive unter Christian Ilzer aber zu viele einfache Gegentore zu. Zuletzt folgte auf das Pokal-Aus beim Zweitligisten Holstein Kiel eine Serie schwankender Auftritte.

Schalke steckt nach dem Aufstieg mitten im Abstiegskampf und wartet seit sechs Pflichtspielen auf einen Sieg. Auswärts verteidigen die Königsblauen unter Miron Muslić tief und suchen den Weg über Konter und Standards. Gegen Leipzig probierte der Trainer zuletzt eine Viererkette. Das größte Problem bleibt die Offensive, die in acht Ligaspielen kaum für Torgefahr gesorgt hat.

Damit trifft Hoffenheimer Tempofußball auf eine Schalker Mannschaft, die vor allem auf Fehler des Gegners lauert. Entscheidend wird, ob die TSG den tief stehenden Gast früh knackt oder sich festläuft. Durch den Heimvorteil und die stärkere Offensive geht Hoffenheim leicht favorisiert in die Partie, bei der Anfälligkeit der Gastgeber ist ein enges Ergebnis aber jederzeit möglich.

Kann ich ein Gratis-VPN für Bundesliga-Streams nutzen?

Für Bundesliga-Livestreams sind Gratis-VPNs die falsche Wahl. Das Datenvolumen reicht häufig nur für eine Halbzeit, Standorte wie Irland fehlen und überlastete Server führen zu Aussetzern und schlechtem Bild. Die oben genannten Premium-Anbieter liefern ausreichend Bandbreite und sichern deine Verbindung.

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Ist es legal, Hoffenheim vs. Schalke über VPN zu schauen?

Der Einsatz eines VPNs zum Streamen verstößt in Deutschland gegen kein Gesetz. Sämtliche hier genannten Sender verfügen über gültige Übertragungsrechte. Dieser Weg ist also wesentlich sicherer als zwielichtige Piratenseiten. Ein VPN verschlüsselt zudem deinen Datenverkehr und öffnet dir zahlreiche weitere Sport-Livestreams wie Formel 1, MotoGP oder Champions League.

Zusammenfassung

Am Sonntagabend empfängt die TSG Hoffenheim den FC Schalke 04 in der Bundesliga 2026/27. Für Schalke geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf, Hoffenheim will den Anschluss an die oberen Plätze halten.

Hierzulande läuft die Begegnung im Pay-TV bei Sky und WOW. Mit einem VPN erreichst du ausländische Sender und kannst Hoffenheim gegen Schalke kostenlos schauen.

Verbinde dich mit dem passenden Serverstandort, rufe deinen bevorzugten Bundesliga-Sender auf und sei ab 19:30 Uhr live dabei. Im Liveticker begleiten wir das Spiel zusätzlich. Viel Spaß!

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