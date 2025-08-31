Am heutigen Sonntagabend 31. August 2025, 19:30 Uhr spielt der 1. FC Köln gegen SC Freiburg im RheinEnergieStadion. Für die Kölner ist es das erste Heimspiel nach dem Wiederaufstieg, entsprechend groß ist die Euphorie in der Domstadt. Freiburg hingegen steht nach der Auftaktniederlage gegen Augsburg schon unter Zugzwang und will im Westen unbedingt punkten.

In Deutschland läuft das Spiel wie gewohnt nur im Pay-TV bei DAZN. Doch mit einem kleinen Trick kannst du Köln gegen Freiburg kostenlos streamen, völlig legal und in Top-Qualität.

Im Folgenden erfährst du, welche Sender die Partie gratis zeigen und wie du den Stream in Deutschland freischaltest.

Wo kannst du Köln – Freiburg kostenlos schauen?

Hier der beste Sender, der das Spiel gratis zeigt. Mit einem VPN versetzt du dich virtuell nach Brasilien und bist live dabei:

Sender Land Preis Canal GOAT Brasilien Kostenlos

Canal GOAT streamt Bundesliga-Spiele frei über YouTube – ohne Anmeldung, ohne Abo. Mit einer brasilianischen IP-Adresse kannst du die Übertragung auch hierzulande empfangen.

Bundesliga gratis schauen mit NordVPN

Wie man Köln vs. Freiburg gratis schaut: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Abonniere ein gutes VPN – Wichtig sind schnelle Servern in Brasilien und gute Verschlüsselung, so wie bei NordVPN, aktuell 73% günstiger. Installiere die VPN-Software – Lade die Software auf dein Handy, Laptop, Tablet oder Smart-TV herunter und folge den Anweisungen. Wähle den richtigen VPN-Server, also einen Standort in Brasilien, um Canal GOAT freizuschalten. Starte den Livestream – Öffne die Website, klicke auf "Live" und genieße das Match Köln gegen Freiburg live und gratis.

Die besten VPNs für Bundesliga-Streams 2025/2026

NordVPN: Mein Favorit für Bundesliga-Streams. Extrem schnelle Server in Brasilien, stabil beim Freischalten von Canal GOAT und mit 30-Tage Geld-zurück-Garantie. Surfshark: Sehr günstig, unbegrenzte Geräte, ebenfalls starke Performance bei Live-Streams. Ideal, wenn du Familie oder Freunde mitversorgen willst. Proton VPN: Transparentes VPN aus der Schweiz mit klarer Oberfläche. Für Bundesliga-Streams absolut zuverlässig und mit einer kostenlosen Basis-Version zum Ausprobieren.

Warum du für Köln vs. Freiburg ein VPN brauchst

In Deutschland läuft die Bundesliga fast ausschließlich im Pay-TV bei Sky, WOW oder DAZN. Für die Partie Köln gegen Freiburg heißt das, ohne für ein teures Sportpaket zu bezahlen siehst du hier keinen offiziellen Livestream.

Im Ausland sieht es anders aus: Sender wie Canal GOAT in Brasilien zeigen Bundesliga-Spiele komplett kostenlos. Das Problem dabei ist das Geoblocking. Die Plattform erkennt anhand deiner IP-Adresse, dass du dich in Deutschland befindest, und blockiert den Stream.

Mit einem VPN kannst du diese Sperre umgehen. Du verbindest dich einfach mit einem Server in Brasilien, bekommst eine dortige IP-Adresse und schaltest den kostenlosen Stream bei Canal GOAT frei – legal, sicher und in hoher Qualität.

So entsperrst du Köln gegen Freiburg kostenlos bei Canal GOAT

Canal GOAT aus Brasilien ist die beste Möglichkeit, das Spiel live und gratis zu verfolgen. Der Sender streamt Bundesliga-Spiele frei auf YouTube – kein Abo, keine Anmeldung, einfach einschalten.

So schaust du Canal GOAT via YouTube in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Brasilien. Rufe das Spiel Köln vs. Freiburg bei Canal GOAT auf. Starte den Live-Stream. Genieße die Action live und kostenlos.

Hier siehst du, wie ich CanalGOAT innerhalb von Sekunden mit NordVPN entsperrt habe.

Sollte es nicht funktionieren, versuche den Server zu wechseln oder öffne den Stream im Inkognito-Modus. Klappt es immer noch nicht, deaktiviere deinen Adblocker oder lösche deine Browser-Cookies, da auch diese deinen Standort verraten könnten.

Bundesliga 2025 Kalender – nächste Spiele

In dieser Übersicht findest du die anderen Bundesliga-Spiele, die heute stattfinden. Wenn du immer auf dem neuesten Stand bleiben willst, schau vor dem Bundesliga-Wochenende am besten bei unseren kostenlosen Bundesliga-Streams vorbei.

Spiel Datum Wolfsburg vs. Mainz 31. August 2025, 15:30 Uhr Dortmund vs. Union Berlin 31. August 2025, 17:30 Uhr

Gratis vs. Premium-VPN für Köln – Freiburg

Natürlich kannst du versuchen, das Spiel Köln gegen Freiburg mit einem kostenlosen VPN zu entsperren. In der Praxis ist das aber frustrierend: langsame Server, Datenlimits und ständige Verbindungsabbrüche machen ein komplettes Fußballspiel kaum schaubar. Besonders ärgerlich wird es, wenn der Stream ausgerechnet beim Tor einfriert.

Ein verlässliches VPN sorgt dagegen für stabile Verbindungen, unbegrenztes Datenvolumen und schnelle Server in Brasilien. Damit läuft der Stream ruckelfrei, auch in HD. Zusätzlich bist du dank starker Verschlüsselung vor Datensammlern geschützt. Der kleine monatliche Betrag lohnt sich, wenn du Bundesliga-Spiele regelmäßig stressfrei schauen willst.

VPN testen ohne Risiko? Wenn du Köln gegen Freiburg ohne Verpflichtungen ausprobieren möchtest, eignet sich NordVPN besonders gut. Mit der 30-Tage-Geld-zurück-Garantie kannst du das Abo abschließen, das Spiel streamen und dich danach frei entscheiden, ob du bleiben oder kündigen willst. Gefällt dir der Service nicht, erhältst du dein Geld problemlos zurück.

Ist es legal, Bundesliga mit VPN zu streamen?

Ja, die Nutzung eines VPN ist in Deutschland vollkommen legal. Du darfst deine IP-Adresse ändern und dich mit Servern in Brasilien oder Rumänien verbinden, um Streams wie Canal GOAT oder Digi Sport freizuschalten. Wichtig ist lediglich, dass du auf offizielle und legale Quellen zugreifst.

Einige Anbieter erwähnen in ihren Nutzungsbedingungen, dass VPNs nicht erlaubt sind, ein Gesetz brichst du damit aber nicht. Im Gegenteil: Ein Premium-VPN schützt deine Verbindung zusätzlich durch starke Verschlüsselung und sorgt dafür, dass du anonym und sicher streamen kannst.

Zusammenfassung

Das Duell zwischen dem 1. FC Köln und dem SC Freiburg ist der Abschluss des 2. Bundesliga-Spieltags 2025/26. Köln startet nach dem Sieg gegen Mainz mit Rückenwind ins erste Heimspiel, während Freiburg nach der Niederlage gegen Augsburg Wiedergutmachung betreiben möchte.

In Deutschland läuft die Partie nur im Pay-TV. Doch mit einem VPN kannst du Köln – Freiburg kostenlos sehen. So sicherst du dir das Topspiel am Sonntagabend live, ohne zusätzliche Kosten.

Wenn du das Maximum aus deinem Stream herausholen willst, solltest du auf ein Premium-VPN setzen. Es sorgt für stabile Verbindungen, schnelle Server und schützt deine Daten. Damit genießt du das Spiel in bester Qualität – gratis und legal.

