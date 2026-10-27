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1. FC Köln vs. Union Berlin kostenlos schauen – DFB-Pokal 2026/27

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Aktualisiert: 27. Oktober 2026
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Heute, am Dienstag, dem 27. Oktober 2026, spielt der 1. FC Köln gegen Union Berlin. Es ist die 2. Runde des DFB-Pokals und Anstoß ist um 20:45 Uhr im Müngersdorfer Stadion (RheinEnergieSTADION).

Die Stimmung vor dem Spiel ist aufgeladen. Union ist aktuell nicht in bester Verfassung, Köln hat den Heimvorteil. Schon am kommenden Sonntag treffen beide Teams in der Bundesliga erneut aufeinander.

Im deutschen Free-TV wird das Spiel nicht gezeigt. Über einen kostenlosen Account bei DAZN Portugal kannst du Köln vs. Union Berlin kostenlos schauen. Alles, was du brauchst, ist eine stabile VPN-Verbindung nach Portugal. So geht's.

Wo kann ich Köln vs. Union Berlin kostenlos schauen?

Hier läuft 1. FC Köln gegen Union Berlin heute kostenlos im Livestream:

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Wie kann ich 1. FC Köln vs. Union Berlin kostenlos schauen?

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  1. Abonniere ein VPN mit schnellen und stabilen Streaming-Servern. Ich empfehle NordVPN, aktuell 78% günstiger.
  2. Installiere das VPN auf deinem PC, Smartphone, Laptop oder Smart-TV.
  3. Verbinde dich mit einem VPN-Server in Portugal, damit du eine portugiesische IP-Adresse erhältst.
  4. Erstelle ein kostenloses Nutzerkonto bei DAZN Portugal.
  5. Öffne den Stream und schaue 1. FC Köln gegen Union Berlin kostenlos.

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Die besten VPNs für den DFB-Pokal

  1. NordVPN: Sehr hohe Geschwindigkeiten und zuverlässige Server gewährleisten auch bei langen Livestreams eine konstant gute Bildqualität.
  2. Surfshark: Ideal für gleichzeitiges Streaming auf mehreren Geräten – die Verbindung bleibt auch bei Livesport-Übertragungen stabil.
  3. Proton VPN: Überzeugt durch eine solide Balance aus Datenschutz und Streaming-Performance und verfügt über ein breites internationales Servernetz.

Warum brauche ich ein VPN für Köln gegen Union Berlin?

DAZN Portugal stellt ausgewählte Spiele gratis zur Verfügung, beschränkt den Zugang jedoch auf Nutzer innerhalb Portugals. Der Dienst analysiert deine IP-Adresse und sperrt Verbindungen aus Deutschland automatisch.

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DAZN Portugal nicht verfügbar ohne VPN

Ein VPN weist dir eine portugiesische IP-Adresse zu und verschafft dir so Zugriff auf den kostenlosen Stream von Köln gegen Union Berlin.

Wie streame ich 1. FC Köln vs. Union Berlin kostenlos?

DAZN Portugal überträgt 1. FC Köln gegen Union Berlin kostenlos im Livestream. Aus Deutschland funktioniert der Zugriff nur mit einer aktiven VPN-Verbindung nach Portugal.

So streamst du Köln gegen Union Berlin kostenlos:

  1. Verbinde dein VPN mit einem Server in Portugal.
  2. Erstelle ein kostenloses Nutzerkonto bei DAZN Portugal.
  3. Schaue 1. FC Köln vs. Union Berlin kostenlos.
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Tipp: Startet der Stream nicht sofort, wechsle auf einen anderen portugiesischen Server oder rufe die Seite im Inkognito-Modus auf. Gespeicherte Cookies und Standortdaten können den Zugriff ebenfalls verhindern.

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DFB-Pokal: Spielübersicht der 2. Runde

Das Spiel Köln vs. Union gehört zur zweiten Runde des DFB-Pokals 2026/27. Hier findest du alle Partien dieser Runde:

SpielDatum und Uhrzeit
Rot-Weiss Essen – RB LeipzigDienstag, 27. Oktober, 18:00 Uhr
Hamburger SV – Eintracht FrankfurtDienstag, 27. Oktober, 18:00 Uhr
SG Sonnenhof Großaspach – FC AugsburgDienstag, 27. Oktober, 18:00 Uhr
VfL Bochum – 1. FSV Mainz 05Dienstag, 27. Oktober, 18:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach – Karlsruher SCDienstag, 27. Oktober, 20:45 Uhr
1. FC Köln – Union BerlinDienstag, 27. Oktober, 20:45 Uhr
Borussia Dortmund – Werder BremenDienstag, 27. Oktober, 20:45 Uhr
SV Elversberg – SV Darmstadt 98Dienstag, 27. Oktober, 20:45 Uhr
Dynamo Dresden – FC Schalke 04Mittwoch, 28. Oktober, 18:00 Uhr
SSV Jeddeloh – Hertha BSCMittwoch, 28. Oktober, 18:00 Uhr
SC Paderborn 07 – VfB StuttgartMittwoch, 28. Oktober, 18:00 Uhr
SC Freiburg – VfL WolfsburgMittwoch, 28. Oktober, 18:00 Uhr
Holstein Kiel – TSG HoffenheimMittwoch, 28. Oktober, 20:45 Uhr
Hannover 96 – 1. FC KaiserslauternMittwoch, 28. Oktober, 20:45 Uhr
Bayer Leverkusen – 1. FC NürnbergMittwoch, 28. Oktober, 20:45 Uhr
FC Bayern München – 1. FC MagdeburgMittwoch, 28. Oktober, 20:45 Uhr

Mit einem VPN kannst du nicht nur Köln gegen Union Berlin kostenlos schauen, sondern auch weitere Fußball-Livestreams.

Analyse und Prognose: 1. FC Köln gegen Union Berlin – Wer gewinnt?

Der 1. FC Köln ist im eigenen Stadion in dieser Saison noch ungeschlagen, nur auswärts läuft es nicht so recht. Zuletzt reichte es zu Hause nur zu einem zähen 0:0 gegen Schalke und es ertönten „Wagner raus“-Rufe von den Rängen. Der Pokalabend gegen Union wäre für Trainer René Wagner die Chance, sich zu rehabilitieren.

Union Berlin steht in der Liga schon in der Abstiegszone, erreichte aber ein Remis gegen Dortmund und auch beim 1:1 in Augsburg war echte Gegenwehr zu erkennen. Auswärts läuft es bisher allerdings auch kaum, und das könnte gegen die heimstarken Kölner heute fatal sein.

Rani Khedira sprach im Tagesspiegel vom „Playoff-Charakter“, denn fünf Tage später folgt das Ligaduell in Berlin. Heute Abend ist ein enges, heiß umkämpftes Spiel sehr wahrscheinlich – Verlängerung inklusive.

Kann ich ein Gratis-VPN für den DFB-Pokal nutzen?

Kostenlose VPNs sind für Livestreams ungeeignet. Bandbreite und Datenvolumen sind ungenügend, was bei Fußballstreams zu Aussetzern führt. Gute VPNs bieten stabile Verbindungen und deutlich mehr Performance.

Auf diese Weise kannst du übrigens nicht nur Köln vs. Union Berlin gratis schauen, sondern auch viele weitere Partien des DFB-Pokals, der Bundesliga oder der Champions League.

VPN risikofrei testen

NordVPN bietet eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Damit kannst du den DFB-Pokal-Stream von Köln gegen Union Berlin testen, ohne dich langfristig finanziell zu binden.

Ist es legal, Köln vs. Union Berlin über VPN zu schauen?

Die Nutzung eines VPNs ist in Deutschland legal. Streamingdienste schränken ihre Inhalte häufig regional ein. Mit einem VPN verschlüsselst du deine Verbindung und rufst offizielle Auslandsstreams auf legalem Weg ab.

Zusammenfassung

Das DFB-Pokal-Duell zwischen dem 1. FC Köln und Union Berlin ist ein klassisches Pokalspiel mit Substanz. Beide Teams verfolgen klare sportliche Ziele und wollen die nächste Runde erreichen.

Köln wird auf den Heimvorteil setzen, Union muss auswärts endlich liefern, um weiterzukommen.

In Deutschland läuft das Spiel nur im Pay-TV bei Sky und WOW. Wer kein Abo hat, kann den Gratisstream über einen portugiesischen VPN-Server schauen. Die Einrichtung dauert nur wenige Minuten und hat im Test zuverlässig funktioniert.

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FAQ

Wie kann ich 1. FC Köln vs. Union Berlin kostenlos schauen?

Mit einem VPN schaltest du den kostenlosen Auslandsstream frei. Das Spiel läuft gratis bei DAZN Portugal. Verbinde dich mit einem portugiesischen Server und öffne anschließend den Stream, um Köln gegen Union Berlin kostenlos zu sehen.

Wo läuft 1. FC Köln gegen Union Berlin kostenlos?

DAZN Portugal zeigt Köln gegen Union Berlin kostenlos im Livestream. Aus Deutschland benötigst du eine VPN-Verbindung nach Portugal, um den Stream freizuschalten.

Brauche ich ein VPN für den Gratisstream?

Ja, ohne VPN bleibt der Stream in Deutschland gesperrt. DAZN prüft deine IP-Adresse und leitet daraus deinen Standort ab. Mit einem portugiesischen VPN-Server erhältst du Zugang zum regional verfügbaren Livestream.

Welches VPN eignet sich für DFB-Pokal-Streams?

NordVPN überzeugt mit hoher Geschwindigkeit und stabilen Servern – ideal für Fußball-Livestreams. Surfshark ermöglicht zuverlässiges Streaming auf mehreren Geräten gleichzeitig.

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