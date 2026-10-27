1. FC Köln vs. Union Berlin kostenlos schauen – DFB-Pokal 2026/27
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Heute, am Dienstag, dem 27. Oktober 2026, spielt der 1. FC Köln gegen Union Berlin. Es ist die 2. Runde des DFB-Pokals und Anstoß ist um 20:45 Uhr im Müngersdorfer Stadion (RheinEnergieSTADION).
Die Stimmung vor dem Spiel ist aufgeladen. Union ist aktuell nicht in bester Verfassung, Köln hat den Heimvorteil. Schon am kommenden Sonntag treffen beide Teams in der Bundesliga erneut aufeinander.
Im deutschen Free-TV wird das Spiel nicht gezeigt. Über einen kostenlosen Account bei DAZN Portugal kannst du Köln vs. Union Berlin kostenlos schauen. Alles, was du brauchst, ist eine stabile VPN-Verbindung nach Portugal. So geht's.
Wo kann ich Köln vs. Union Berlin kostenlos schauen?
Hier läuft 1. FC Köln gegen Union Berlin heute kostenlos im Livestream:
|Sender
|Land
|Preis
|DAZN
|Portugal
|Kostenlos
Wie kann ich 1. FC Köln vs. Union Berlin kostenlos schauen?
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- Verbinde dich mit einem VPN-Server in Portugal, damit du eine portugiesische IP-Adresse erhältst.
- Erstelle ein kostenloses Nutzerkonto bei DAZN Portugal.
- Öffne den Stream und schaue 1. FC Köln gegen Union Berlin kostenlos.
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Warum brauche ich ein VPN für Köln gegen Union Berlin?
DAZN Portugal stellt ausgewählte Spiele gratis zur Verfügung, beschränkt den Zugang jedoch auf Nutzer innerhalb Portugals. Der Dienst analysiert deine IP-Adresse und sperrt Verbindungen aus Deutschland automatisch.
Ein VPN weist dir eine portugiesische IP-Adresse zu und verschafft dir so Zugriff auf den kostenlosen Stream von Köln gegen Union Berlin.
Wie streame ich 1. FC Köln vs. Union Berlin kostenlos?
DAZN Portugal überträgt 1. FC Köln gegen Union Berlin kostenlos im Livestream. Aus Deutschland funktioniert der Zugriff nur mit einer aktiven VPN-Verbindung nach Portugal.
So streamst du Köln gegen Union Berlin kostenlos:
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Tipp: Startet der Stream nicht sofort, wechsle auf einen anderen portugiesischen Server oder rufe die Seite im Inkognito-Modus auf. Gespeicherte Cookies und Standortdaten können den Zugriff ebenfalls verhindern.
DFB-Pokal: Spielübersicht der 2. Runde
Das Spiel Köln vs. Union gehört zur zweiten Runde des DFB-Pokals 2026/27. Hier findest du alle Partien dieser Runde:
|Spiel
|Datum und Uhrzeit
|Rot-Weiss Essen – RB Leipzig
|Dienstag, 27. Oktober, 18:00 Uhr
|Hamburger SV – Eintracht Frankfurt
|Dienstag, 27. Oktober, 18:00 Uhr
|SG Sonnenhof Großaspach – FC Augsburg
|Dienstag, 27. Oktober, 18:00 Uhr
|VfL Bochum – 1. FSV Mainz 05
|Dienstag, 27. Oktober, 18:00 Uhr
|Borussia Mönchengladbach – Karlsruher SC
|Dienstag, 27. Oktober, 20:45 Uhr
|1. FC Köln – Union Berlin
|Dienstag, 27. Oktober, 20:45 Uhr
|Borussia Dortmund – Werder Bremen
|Dienstag, 27. Oktober, 20:45 Uhr
|SV Elversberg – SV Darmstadt 98
|Dienstag, 27. Oktober, 20:45 Uhr
|Dynamo Dresden – FC Schalke 04
|Mittwoch, 28. Oktober, 18:00 Uhr
|SSV Jeddeloh – Hertha BSC
|Mittwoch, 28. Oktober, 18:00 Uhr
|SC Paderborn 07 – VfB Stuttgart
|Mittwoch, 28. Oktober, 18:00 Uhr
|SC Freiburg – VfL Wolfsburg
|Mittwoch, 28. Oktober, 18:00 Uhr
|Holstein Kiel – TSG Hoffenheim
|Mittwoch, 28. Oktober, 20:45 Uhr
|Hannover 96 – 1. FC Kaiserslautern
|Mittwoch, 28. Oktober, 20:45 Uhr
|Bayer Leverkusen – 1. FC Nürnberg
|Mittwoch, 28. Oktober, 20:45 Uhr
|FC Bayern München – 1. FC Magdeburg
|Mittwoch, 28. Oktober, 20:45 Uhr
Mit einem VPN kannst du nicht nur Köln gegen Union Berlin kostenlos schauen, sondern auch weitere Fußball-Livestreams.
Analyse und Prognose: 1. FC Köln gegen Union Berlin – Wer gewinnt?
Der 1. FC Köln ist im eigenen Stadion in dieser Saison noch ungeschlagen, nur auswärts läuft es nicht so recht. Zuletzt reichte es zu Hause nur zu einem zähen 0:0 gegen Schalke und es ertönten „Wagner raus“-Rufe von den Rängen. Der Pokalabend gegen Union wäre für Trainer René Wagner die Chance, sich zu rehabilitieren.
Union Berlin steht in der Liga schon in der Abstiegszone, erreichte aber ein Remis gegen Dortmund und auch beim 1:1 in Augsburg war echte Gegenwehr zu erkennen. Auswärts läuft es bisher allerdings auch kaum, und das könnte gegen die heimstarken Kölner heute fatal sein.
Rani Khedira sprach im Tagesspiegel vom „Playoff-Charakter“, denn fünf Tage später folgt das Ligaduell in Berlin. Heute Abend ist ein enges, heiß umkämpftes Spiel sehr wahrscheinlich – Verlängerung inklusive.
Kann ich ein Gratis-VPN für den DFB-Pokal nutzen?
Kostenlose VPNs sind für Livestreams ungeeignet. Bandbreite und Datenvolumen sind ungenügend, was bei Fußballstreams zu Aussetzern führt. Gute VPNs bieten stabile Verbindungen und deutlich mehr Performance.
Auf diese Weise kannst du übrigens nicht nur Köln vs. Union Berlin gratis schauen, sondern auch viele weitere Partien des DFB-Pokals, der Bundesliga oder der Champions League.
NordVPN bietet eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Damit kannst du den DFB-Pokal-Stream von Köln gegen Union Berlin testen, ohne dich langfristig finanziell zu binden.
Ist es legal, Köln vs. Union Berlin über VPN zu schauen?
Die Nutzung eines VPNs ist in Deutschland legal. Streamingdienste schränken ihre Inhalte häufig regional ein. Mit einem VPN verschlüsselst du deine Verbindung und rufst offizielle Auslandsstreams auf legalem Weg ab.
Zusammenfassung
Das DFB-Pokal-Duell zwischen dem 1. FC Köln und Union Berlin ist ein klassisches Pokalspiel mit Substanz. Beide Teams verfolgen klare sportliche Ziele und wollen die nächste Runde erreichen.
Köln wird auf den Heimvorteil setzen, Union muss auswärts endlich liefern, um weiterzukommen.
In Deutschland läuft das Spiel nur im Pay-TV bei Sky und WOW. Wer kein Abo hat, kann den Gratisstream über einen portugiesischen VPN-Server schauen. Die Einrichtung dauert nur wenige Minuten und hat im Test zuverlässig funktioniert.
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FAQ
Wie kann ich 1. FC Köln vs. Union Berlin kostenlos schauen?
Mit einem VPN schaltest du den kostenlosen Auslandsstream frei. Das Spiel läuft gratis bei DAZN Portugal. Verbinde dich mit einem portugiesischen Server und öffne anschließend den Stream, um Köln gegen Union Berlin kostenlos zu sehen.
Wo läuft 1. FC Köln gegen Union Berlin kostenlos?
DAZN Portugal zeigt Köln gegen Union Berlin kostenlos im Livestream. Aus Deutschland benötigst du eine VPN-Verbindung nach Portugal, um den Stream freizuschalten.
Brauche ich ein VPN für den Gratisstream?
Ja, ohne VPN bleibt der Stream in Deutschland gesperrt. DAZN prüft deine IP-Adresse und leitet daraus deinen Standort ab. Mit einem portugiesischen VPN-Server erhältst du Zugang zum regional verfügbaren Livestream.