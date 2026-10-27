Heute, am Dienstag, dem 27. Oktober 2026, spielt der 1. FC Köln gegen Union Berlin. Es ist die 2. Runde des DFB-Pokals und Anstoß ist um 20:45 Uhr im Müngersdorfer Stadion (RheinEnergieSTADION).

Die Stimmung vor dem Spiel ist aufgeladen. Union ist aktuell nicht in bester Verfassung, Köln hat den Heimvorteil. Schon am kommenden Sonntag treffen beide Teams in der Bundesliga erneut aufeinander.

Im deutschen Free-TV wird das Spiel nicht gezeigt. Über einen kostenlosen Account bei DAZN Portugal kannst du Köln vs. Union Berlin kostenlos schauen. Alles, was du brauchst, ist eine stabile VPN-Verbindung nach Portugal. So geht's.

Wo kann ich Köln vs. Union Berlin kostenlos schauen?

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DFB-Pokal: Spielübersicht der 2. Runde

Das Spiel Köln vs. Union gehört zur zweiten Runde des DFB-Pokals 2026/27. Hier findest du alle Partien dieser Runde:

Spiel Datum und Uhrzeit Rot-Weiss Essen – RB Leipzig Dienstag, 27. Oktober, 18:00 Uhr Hamburger SV – Eintracht Frankfurt Dienstag, 27. Oktober, 18:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach – FC Augsburg Dienstag, 27. Oktober, 18:00 Uhr VfL Bochum – 1. FSV Mainz 05 Dienstag, 27. Oktober, 18:00 Uhr Borussia Mönchengladbach – Karlsruher SC Dienstag, 27. Oktober, 20:45 Uhr 1. FC Köln – Union Berlin Dienstag, 27. Oktober, 20:45 Uhr Borussia Dortmund – Werder Bremen Dienstag, 27. Oktober, 20:45 Uhr SV Elversberg – SV Darmstadt 98 Dienstag, 27. Oktober, 20:45 Uhr Dynamo Dresden – FC Schalke 04 Mittwoch, 28. Oktober, 18:00 Uhr SSV Jeddeloh – Hertha BSC Mittwoch, 28. Oktober, 18:00 Uhr SC Paderborn 07 – VfB Stuttgart Mittwoch, 28. Oktober, 18:00 Uhr SC Freiburg – VfL Wolfsburg Mittwoch, 28. Oktober, 18:00 Uhr Holstein Kiel – TSG Hoffenheim Mittwoch, 28. Oktober, 20:45 Uhr Hannover 96 – 1. FC Kaiserslautern Mittwoch, 28. Oktober, 20:45 Uhr Bayer Leverkusen – 1. FC Nürnberg Mittwoch, 28. Oktober, 20:45 Uhr FC Bayern München – 1. FC Magdeburg Mittwoch, 28. Oktober, 20:45 Uhr

Mit einem VPN kannst du nicht nur Köln gegen Union Berlin kostenlos schauen, sondern auch weitere Fußball-Livestreams.

Analyse und Prognose: 1. FC Köln gegen Union Berlin – Wer gewinnt?

Der 1. FC Köln ist im eigenen Stadion in dieser Saison noch ungeschlagen, nur auswärts läuft es nicht so recht. Zuletzt reichte es zu Hause nur zu einem zähen 0:0 gegen Schalke und es ertönten „Wagner raus“-Rufe von den Rängen. Der Pokalabend gegen Union wäre für Trainer René Wagner die Chance, sich zu rehabilitieren.

Union Berlin steht in der Liga schon in der Abstiegszone, erreichte aber ein Remis gegen Dortmund und auch beim 1:1 in Augsburg war echte Gegenwehr zu erkennen. Auswärts läuft es bisher allerdings auch kaum, und das könnte gegen die heimstarken Kölner heute fatal sein.

Rani Khedira sprach im Tagesspiegel vom „Playoff-Charakter“, denn fünf Tage später folgt das Ligaduell in Berlin. Heute Abend ist ein enges, heiß umkämpftes Spiel sehr wahrscheinlich – Verlängerung inklusive.

Kann ich ein Gratis-VPN für den DFB-Pokal nutzen?

Kostenlose VPNs sind für Livestreams ungeeignet. Bandbreite und Datenvolumen sind ungenügend, was bei Fußballstreams zu Aussetzern führt. Gute VPNs bieten stabile Verbindungen und deutlich mehr Performance.

Auf diese Weise kannst du übrigens nicht nur Köln vs. Union Berlin gratis schauen, sondern auch viele weitere Partien des DFB-Pokals, der Bundesliga oder der Champions League.

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Ist es legal, Köln vs. Union Berlin über VPN zu schauen?

Die Nutzung eines VPNs ist in Deutschland legal. Streamingdienste schränken ihre Inhalte häufig regional ein. Mit einem VPN verschlüsselst du deine Verbindung und rufst offizielle Auslandsstreams auf legalem Weg ab.

Zusammenfassung

Das DFB-Pokal-Duell zwischen dem 1. FC Köln und Union Berlin ist ein klassisches Pokalspiel mit Substanz. Beide Teams verfolgen klare sportliche Ziele und wollen die nächste Runde erreichen.

Köln wird auf den Heimvorteil setzen, Union muss auswärts endlich liefern, um weiterzukommen.

In Deutschland läuft das Spiel nur im Pay-TV bei Sky und WOW. Wer kein Abo hat, kann den Gratisstream über einen portugiesischen VPN-Server schauen. Die Einrichtung dauert nur wenige Minuten und hat im Test zuverlässig funktioniert.

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