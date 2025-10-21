Am heutigen Dienstag, den 21. Oktober 2025, spielt Kopenhagen gegen Borussia Dortmund in der Champions League. Anstoß ist um 21:00 Uhr im Parken Stadion in der dänischen Hauptstadt.

Es ist ein wichtiges Auswärtsspiel für den BVB. Die Borussia muss die Chance nutzen und gegen den Außenseiter punkten. In Deutschland läuft das Spiel leider nur im Pay-TV. Wer nicht das richtige Abo hat, kann nicht live zuschauen.

Mit einem cleveren Trick schaust du die Partie trotzdem kostenlos sehen. Alles, was du brauchst, ist eine VPN-Verbindung ins Ausland. Damit kannst du Kopenhagen gegen Borussia Dortmund kostenlos online streamen. Ich habe es probiert und verrate, wie es geht.

Wo kann ich Kopenhagen gegen Dortmund kostenlos schauen?

Hier kannst du Kopenhagen gegen Dortmund heute im Gratis-Livestream verfolgen:

Sender Land Preis Digi Sport Rumänien Kostenlos

Kopenhagen vs. BVB gratis mit NordVPN

Wie kann ich Kopenhagen gegen Dortmund live schauen?

VPN wählen – Abonniere ein zuverlässiges VPN wie NordVPN, aktuell 74% günstiger. Installiere das VPN auf deinem PC, Handy, Laptop, Smart-TV, Router oder Tablet. Verbinde dich mit einem VPN-Server in Rumänien, um den Gratis-Livestream bei Digi Sport freizuschalten. Starte den Stream. Öffne die Website des Senders und schau Kopenhagen gegen Dortmund live und kostenlos.

Die besten VPNs für Champions-League-Streams 2025/26

NordVPN: Mein Favorit für Fußball. Schnelle Server in Rumänien, entsperrt Fußball-Streams zuverlässig und in guter Qualität. Surfshark: Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Kein Gerätelimit, gute Streaming-Performance und stabile Server. Proton VPN: Schweizer Anbieter mit Fokus auf Sicherheit und Transparenz. Kostenloses Freemium-Konto möglich! ExpressVPN: Extrem zuverlässig, gute Geschwindigkeiten. Preislich etwas höher angesiedelt, aber eine solide Alternative. CyberGhost: Einsteigerfreundlich, viele optimierte Streaming-Server. Gute Wahl für Nutzer ohne große IT-Kenntnisse.

Warum du für Kopenhagen gegen Dortmund ein VPN brauchst

In Deutschland läuft Kopenhagen gegen Dortmund nicht im Fernsehen. Wer live dabei sein möchte, braucht ein Abo für einen kostenpflichtigen Streaming-Dienst. In anderen Ländern wird Kopenhagen vs. Dortmund kostenlos im Internet ausgestrahlt. Für Fans mit deutscher IP-Adresse ist der Stream jedoch gesperrt.

Digi Sport ohne VPN nicht verfügbar

Ein VPN verbindet dich mit einem Server im Ausland, ersetzt deine deutsche IP und gibt dir Zugang zum offiziellen Stream. Damit schaust du den Kopenhagen vs. Dortmund-Livestream gratis in Deutschland.

So schaust du Kopenhagen gegen Dortmund kostenlos bei Digi Sport

Digi Sport aus Rumänien ist der beste Sender, um Kopenhagen gegen Dortmund kostenlos zu schauen. Der Sender überträgt viele Top-Spiele des europäischen Fußballs. Ich habe den Sender schon mehrfach erfolgreich getestet.

So entsperrst du Digi Sport in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Rumänien. Öffne die Digi Sport-Website. Klicke auf den Livestream. Genieße Kopenhagen vs. Dortmund live und gratis.

So sieht es aus, wenn du ein Champions League-Spiel bei Digi Sport mit NordVPN entsperrst.

Champions League bei Digi Sport entsperrt mit NordVPN

Sollte es nicht funktionieren, wechsle den Server, öffne den Stream im Inkognito-Modus, deaktiviere deinen Adblocker und den VPN-Bedrohungsschutz oder lösche deine Browser-Cookies, da auch diese deinen Standort verraten könnten.

Champions League 2025/26 – Weitere Spiele am 3. Spieltag

Mit einem VPN schaltest du nicht nur Kopenhagen vs. BVB frei. Du kannst fast alle Champions League-Spiele kostenlos schauen.

Hier die Übersicht aller Champions League-Spiele am 3. Spieltag:

Spiel Datum & Uhrzeit FC Barcelona – Olympiakos Piräus Dienstag 21. Okt., 18:45 Qairat Almaty – Paphos FC Dienstag, 21. Okt., 18:45 Newcastle United – SL Benfica Dienstag, 21. Okt., 21:00 PSV Eindhoven – SSC Neapel Dienstag, 21. Okt., 21:00 Bayer 04 Leverkusen – Paris Saint-Germain Dienstag, 21. Okt., 21:00 Royale Union Saint-Gilloise – Inter Mailand Dienstag, 21. Okt., 21:00 FC Kopenhagen – Borussia Dortmund Dienstag, 21. Okt., 21:00 Villarreal CF – Manchester City Dienstag, 21. Okt., 21:00 FC Arsenal – Atlético Madrid Dienstag, 21. Okt., 21:00 Athletic Bilbao – Qarabag Agdam Mittwoch, 22. Okt., 18:45 Galatasaray Istanbul – FK Bodø/Glimt Mittwoch, 22. Okt., 18:45 FC Chelsea – Ajax Amsterdam Mittwoch, 22. Okt., 21:00 Real Madrid – Juventus Turin Mittwoch, 22. Okt., 21:00 Sporting Lissabon – Olympique Marseille Mittwoch, 22. Okt., 21:00 AS Monaco – Tottenham Hotspur Mittwoch, 22. Okt., 21:00 Atalanta Bergamo – Slavia Prag Mittwoch, 22. Okt., 21:00 Eintracht Frankfurt – FC Liverpool Mittwoch, 22. Okt., 21:00 FC Bayern München – Club Brügge Mittwoch, 22. Okt., 21:00

Prognose: Kopenhagen gegen Dortmund in der Champions League 2025/26 – Wer gewinnt?

Kopenhagen hat nach einem 2:2 gegen Leverkusen nur einen Punkt und liegt auf Platz 28 der Tabelle. Das Team um Jacob Neestrup wirkt überfordert mit dem Tempo in Europas bester Liga. Im heimischen Stadion bekommen die Dänen Unterstützung von ihren Fans, aber gegen die Schwarz-gelben könnte es knapp werden.

Der BVB hingegen will nach einem soliden Champions League-Auftakt in Dänemark unbedingt drei Punkte für die Direktqualifikation ins Achtelfinale mitnehmen.

Die Statistik spricht klar für Dortmund. Kopenhagens Bilanz gegen Bundesliga-Teams ist von Niederlagen geprägt. Die Dänen können vielleicht eine Halbzeit mithalten, danach macht der BVB den Sack zu. Meine Prognose: 3:1 für Dortmund.

Worauf solltest du bei VPNs für die Champions League achten?

Ein gutes VPN ist unerlässlich, denn für Fußball-Streaming brauchst du eine schnelle, stabile und sichere Verbindung. Hier einige Dinge, die du beachten solltest, bevor du ein VPN für Spiele wie Kopenhagen gegen Dortmund abonnierst:

Servernetzwerk : Ein großes Netzwerk ist von Vorteil, denn nur mit Servern in den richtigen Ländern funktioniert der Stream. Für Kopenhagen gegen Dortmund brauchst du einen stabilen VPN-Server in Rumänien.

: Ein großes Netzwerk ist von Vorteil, denn nur mit Servern in den richtigen Ländern funktioniert der Stream. Für Kopenhagen gegen Dortmund brauchst du einen stabilen VPN-Server in Rumänien. Schnelle Server : Streams laufen nur flüssig, wenn das VPN stabile Verbindungen liefert. Nutze daher ein VPN, dass sich für Live-Streaming bewährt hat.

: Streams laufen nur flüssig, wenn das VPN stabile Verbindungen liefert. Nutze daher ein VPN, dass sich für Live-Streaming bewährt hat. Geoblocking umgehen : Nicht jedes VPN umgeht Geoblocking zuverlässig. Der Anbieter muss seine Server gut tarnen.

: Nicht jedes VPN umgeht Geoblocking zuverlässig. Der Anbieter muss seine Server gut tarnen. Kompatibilität : Das VPN sollte auf allen deinen Geräten funktionieren, egal ob PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV, Router oder anderen.

: Das VPN sollte auf allen deinen Geräten funktionieren, egal ob PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV, Router oder anderen. Sicherheit: Gute VPNs sichern deine Verbindung ab und speichern niemals private Daten (No-Logs-Policy). Die Sicherheit ist für Streaming auf legalen Online-Kanälen weniger wichtig, aber dennoch ein Aushängschild für jedes gute VPN.

Kann ich Kopenhagen gegen Dortmund mit einem Gratis-VPN schauen?

Kostenlose VPNs sind für Champions-League-Streams wie Kopenhagen gegen Dortmund leider meistens nicht ausreichend. Es fehlt an Servern in den benötigten Ländern, die Verbindungen sind instabil und das Datenlimit reicht nur für eine Halbzeit.

Die hier empfohlenen VPNs liefern das, was du für Fußballstreams brauchst: schnelle Server, kein Datenlimit und Wirksamkeit gegen Geoblocking. Wer das Spiel ohne Frust sehen will, ist mit einem VPN für wenige Euro pro Monat besser beraten als mit einem Gratis-VPN.

VPN testen ohne Risiko? NordVPN gibt allen Neukunden eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Das heißt, du kannst Kopenhagen gegen Dortmund und den gesamten 3. Spieltag der Champions League 2025/26 live schauen und hinterher wieder kündigen und dir dein Geld zurückholen.

Ist es legal, Kopenhagen vs. Dortmund per VPN zu streamen?

Ein VPN zu nutzen, ist in Deutschland nicht gesetzlich verboten. Möglicherweise verstößt du aber gegen die Nutzungsbedingungen der Sender und könntest gesperrt werden. Verklagt wurden Privatpersonen jedoch bisher nie. Wichtig ist, dass du dich an legale Quellen hältst und illegale Streaming-Seiten meidest.

VPNs wie NordVPN oder Surfshark geben dir Zugriff auf Streams aus aller Welt und schützen deine Verbindung. Damit kannst du übrigens auch Formel 1, MotoGP oder die Bundesliga kostenlos schauen.

Zusammenfassung

Dortmund geht als klarer Favorit in das Spiel gegen den FC Kopenhagen. Die Dänen werden zuhause sicher alles geben, ein souveräner Sieg der Borussen ist jedoch wahrscheinlich.

Wer live dabei sein will, kann deutsche Pay-TV-Kanäle nutzen oder per VPN auf Streaming-Sender im Ausland zugreifen. Das ist günstig, einfach und dauert nur wenige Minuten.

Viel Spaß beim Spiel!

Sichere dir die besten BLACK FRIDAY VPN-Deals: Derzeit beliebt 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -74% OFF Sonderangebot Angebot sichern 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -88% OFF Sonderangebot Angebot sichern 4.5 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -64% OFF Sonderangebot Angebot sichern

Das könnte dich auch interessieren:

FAQ