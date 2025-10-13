Am heutigen Montag, den 13. Oktober 2025, spielt Nordirland gegen Deutschland in der WM-Qualifikation. Um 20:45 Uhr wird das Spiel im Windsor Park in Belfast angepfiffen.

Nach dem soliden Sieg im letzten Spiel geht die Nationalmannschaft mit neuem Elan in die Partie. Nordirland ist klarer Außenseiter. Ein torreiches Spiel für Deutschland ist durchaus wahrscheinlich.

In Deutschland wird das Spiel exklusiv bei RTL übertragen. Wer das Spiel online verfolgen möchte, benötigt aber ein kostenpflichtiges RTL+-Konto. Es gibt aber einen einfachen Trick, um das Spiel kostenlos zu streamen. Ich habe es ausprobiert und erkläre, wie du Nordirland gegen Deutschland kostenlos schauen kannst.

Wo kannst du Nordirland gegen Deutschland kostenlos streamen?

Das WM-Qualifikationsspiel wird in Deutschland kostenlos im Fernsehen übertragen. Über Sender im Ausland kannst du auch den Online-Livestream kostenlos schauen. Hier die besten Sender:

Sender Land Preis BBC Two iPlayer Großbritannien Kostenlos Digi Sport 2 Rumänien Kostenlos Virgin Media TWO Irland Kostenlos RTL via Zattoo Schweiz Kostenlos RTL+ Deutschland ab 5,99 €/Monat

WM-Quali schauen mit NordVPN

Wie kannst du Nordirland gegen Deutschland kostenlos streamen?

VPN wählen – Abonniere ein zuverlässiges VPN, ich empfehle NordVPN, aktuell 73% günstiger. Installiere das VPN auf deinem PC, Handy, Laptop, Smart-TV, Router oder Tablet. Mit passendem Server verbinden – Klicke in der Serverliste auf UK für BBC iPlayer, Irland für Virgin Two, Rumänien für Digi Sport oder die Schweiz für Zattoo. Stream starten – Öffne die Streaming-Website und streame Nordirland gegen Deutschland live und kostenlos im Internet.

Die besten VPNs für WM-Qualifikation-Livestreams

NordVPN: Das beste VPN für Fußball-Streams. Über 8200 High-Speed-Server weltweit garantieren stabile Verbindungen zu allen Streaming-Diensten. Surfshark: Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis dank unbegrenzt vielen gleichzeitigen Verbindungen und zuverlässiger Performance beim Livestreaming. Proton VPN: Das VPN des E-Mail-Anbieters aus der Schweiz gilt als besonders sicher und datenschutzfreundlich. Der Preis ist etwas höher, die Leistung aber exzellent. ExpressVPN: Ein VPN mit Top-Geschwindigkeiten und immer eine gute Alternative für Fußball-Streaming, falls dir die ersten drei Anbieter nicht zusagen. CyberGhost: Besonders einsteigerfreundlich und mit speziellen Streaming-Servern ausgestattet. Ausreichende Leistung für Streaming und ideal für VPN-Neulinge.

Warum brauchst du ein VPN, um die WM-Quali kostenlos zu streamen?

RTL hat die Übertragungsrechte für das Spiel Nordirland gegen Deutschland. Der Livestream im Internet ist aber nur mit einem kostenpflichtigen RTL+-Konto möglich.

Im Ausland wird das Spiel kostenlos gestreamt, in Deutschland sind diese Sender jedoch blockiert. Mit einem VPN kannst du sie trotzdem entsperren.

BBC iPlayer geblockt in Deutschland

So streamst du Nordirland gegen Deutschland kostenlos bei BBC iPlayer

BBC iPlayer ist der unkomplizierteste Sender für den kostenlosen Nordirland gegen Deutschland-Livestream. Der Sender überträgt zahlreiche Fußballspiele und ich habe ihn mehrfach erfolgreich getestet.

So entsperrst du BBC iPlayer in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Großbritannien. Rufe BBC Two bei iPlayer auf. Klicke auf den Livestream. Streame Nordirland vs. Deutschland kostenlos.

Hier siehst du, wie ich ein Spiel bei BBC iPlayer mit NordVPN entsperrt habe.

BBC iPlayer entsperrt in Deutschland mit NordVPN

So streamst du Nordirland gegen Deutschland bei RTL via Zattoo Schweiz

Wenn du den Stream mit deutschem Kommentar sehen möchtest, geht das über Zattoo Schweiz. Im Gegensatz zu Deutschland ist in der Schweiz auch RTL im kostenlosen Zattoo-Account enthalten. Du musst dich nur registrieren.

So entsperrst du RTL via Zattoo Schweiz in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in der Schweiz. Gehe zur Zattoo Schweiz-Website. Registriere ein kostenloses Zattoo-Free Nutzerkonto. Klicke auf den RTL-Livestream Streame Nordirland vs. Deutschland kostenlos.

Hier siehst du, wie ich ein Fußballspiel bei RTL via Zattoo Schweiz erfolgreich entsperrt habe.

Lies unseren kompletten Artikel zu Zattoo Schweiz, falls du Schwierigkeiten mit der kostenlosen Registrierung hast.

Fußball-WM-Qualifikation 2025/26 Terminkalender

In der folgenden Übersicht findest du die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie einige andere interessante Begegnungen in der Fußball-WM-Qualifikation.

Spiel Datum Nordirland – Deutschland 13. Oktober 2025 Frankreich – Wales 13. Oktober 2025 Portugal – Ungarn 14. Oktober 2025 England – Serbien 13. November 2025 Slowakei – Nordirland 14. November 2025 Luxemburg – Deutschland 14. November 2025 Polen – Niederlande 14. November 2025 Deutschland – Slowakei 17. November 2025 Spanien – Türkei 18. November 2025

Schau am besten vor den Spielen nochmal bei uns vorbei. So bleibst du auf dem neuesten Stand und weißt immer, wo die besten kostenlosen Fußball-Livestreams übertragen werden.

Spielvorschau und Prognose: Wer gewinnt in Belfast?

Deutschland steht trotzdem des Siegs gegen Luxemburg weiter unter Druck. Der 0:2-Schock gegen die Slowakei hat wohl gewirkt und die Mannschaft wirkt nun deutlich motivierter. In Belfast erwartet die DFB-Elf aber ein unangenehmer Gegner in hitziger Atmosphäre.

Nordirland hat sich bisher achtbar geschlagen. Im heimischen Windsor Park sind die Nordiren aber immer für eine Überraschung gut. Deutschland muss sich vorsehen! Schon im Vorfeld gab es hitzige Kommentare gegen Nagelsmann aufgrund seiner Äußerungen, Nordirland sei nicht "brilliant" wenngleich effizient, die Sache ist also persönlich.

Der direkte Vergleich spricht klar für Deutschland: bisher hat die DFB-Elf jedes der sieben Spiele gegen Nordirland gewonnen. Doch Statistik gewinnt keine Spiele. Die Iren werden alles geben, um Deutschland das Leben schwer zu machen. Ein intensives Spiel ist vorprogrammiert.

Worauf solltest du bei VPNs für Fußball-Streams im Ausland achten?

Ein gutes VPN macht den Unterschied zwischen Torjubel und Technik-Frust. Wenn du für Nordirland gegen Deutschland ein VPN nutzen möchtest, beachte folgende Punkte:

Servernetzwerk : Ohne schnelle Server in den richtigen Ländern kannst du die hier genannten Sender nicht entsperren. Je mehr Standorte, desto besser.

: Ohne schnelle Server in den richtigen Ländern kannst du die hier genannten Sender nicht entsperren. Je mehr Standorte, desto besser. Streaming-Qualität : Niemand will in entscheidenden Momenten die Verbindung verlieren. Dein VPN muss ausreichend Leistung für Livestreams bieten. Das kann nicht jeder Anbieter.

: Niemand will in entscheidenden Momenten die Verbindung verlieren. Dein VPN muss ausreichend Leistung für Livestreams bieten. Das kann nicht jeder Anbieter. Geoblocking umgehen : Nicht jeder VPN knackt die VPN-Erkennung der Streaming-Sender, denn VPNs werden zum Teil aktiv geblockt. Nur die besten VPNs schaffen es, der Erkennung zu entgehen.

: Nicht jeder VPN knackt die VPN-Erkennung der Streaming-Sender, denn VPNs werden zum Teil aktiv geblockt. Nur die besten VPNs schaffen es, der Erkennung zu entgehen. Kompatibilität : Handy im Hotelzimmer, Laptop am Flughafen, Smart-TV in der Ferienwohnung, dein VPN sollte überall laufen. Bonuspunkte für viele gleichzeitige Verbindungen.

: Handy im Hotelzimmer, Laptop am Flughafen, Smart-TV in der Ferienwohnung, dein VPN sollte überall laufen. Bonuspunkte für viele gleichzeitige Verbindungen. Sicherheit: Auch wenn es für Streaming weniger ins Gewicht fällt, ist Schutz vor Datenleaks immer ein Bonus. Auch der Kill-Switch und die Verschlüsselung geben dir zusätzliche Sicherheit.

Ein gutes VPN kombiniert all diese Qualitäten und erlebst keine bösen Überraschungen, wenn du die WM-Qualifikation live streamst.

Kann ich die WM-Qualifikation mit einem Gratis-VPN schauen?

Theoretisch ja, praktisch eher nein. Kostenlose VPNs kommen bei deutschen Streaming-Diensten oft nicht durch. Zudem haben sie nicht die benötigten Server und selbst wenn, sind die wenigen verfügbaren Knotenpunkte chronisch überlastet. Flüssige Livestreams sind damit nicht möglich.

Mit den oben genannten VPNs hast du diese Probleme nicht. Sie betreiben ausreichend starke Servernetzwerke, um auch in Stoßzeiten genügend Leistung zu liefern.

VPN-Test ohne Risiko NordVPN gibt allen Kunden eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Damit kannst du das Spiel Nordirland gegen Deutschland gratis im Ausland schauen und hinterher entscheiden, ob du das Abo behältst oder dir eine Rückerstattung holst.

Ist es legal, die WM-Quali mit VPN zu streamen?

VPN-Nutzung ist in Deutschland grundsätzlich legal. Wenn du ausländische Sender mit einem VPN streamst, befindest du dich in einer rechtlichen Grauzone. Du umgehst technische Sperren, was möglicherweise gegen die Nutzungsbedingungen der Sender verstößt. Ein Gesetz brichst du damit aber nicht.

Mit einem seriösen VPN wie NordVPN oder Surfshark stellst du zudem sicher, dass deine Verbindung verschlüsselt ist und deine Daten nicht in falsche Hände geraten.

Für ein paar Euro im Monat sicherst du dir damit nicht nur die WM-Quali, sondern auch die Formel 1, Bundesliga, Champions League und viele andere Sport-Livestreams.

Zusammenfassung

Das heutige Spiel Nordirland gegen Deutschland in der WM-Qualifikation hat großes Potenzial. Ich drücke der deutschen Mannschaft die Daumen und bin zuversichtlich, dass es keine weiteren Ausrutscher gibt.

RTL zeigt die Partie exklusiv, den Livestream gibt es aber nur gegen Bezahlung. Mit einer VPN-Verbindung kannst du die Begegnung bei offiziellen Gratis-Sendern im Ausland entsperren und kannst Nordirland gegen Deutschland kostenlos schauen, auch online.

Also, VPN an, Stream einschalten und live mitfiebern. Viel Spaß beim Spiel!

