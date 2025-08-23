Die Bundesliga startet dieses Wochenende in die neue Saison 2025/26 und heute, am Samstag, den 23. August, spielt der 1. FC Union Berlin gegen den VfB Stuttgart. Anstoß ist um 15:30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei in Berlin.

Union will nach einer enttäuschenden Vorsaison zuhause wieder stärker auftreten. Stuttgart ist nach der knappen 1:2-Niederlage im Supercup gegen Bayern München motiviert, einen Sieg nach Hause zu bringen. Beide Teams gehen mit Ambitionen in die neue Saison ein intensives Spiel ist also sicher.

Offiziell läuft die Partie nur im Pay-TV, aber mit einem VPN kannst du auf legale Streams im Ausland zugreifen und Union Berlin vs. Stuttgart kostenlos live streamen. Ich habe es getestet und in diesem Artikel erfährst du, welche Sender das Spiel zeigen, wie du den Livestream freischaltest und welche VPNs sich am besten dafür eignen.

Wo kann man Union Berlin vs. VfB Stuttgart gratis live schauen?

Wer in Deutschland lebt und kein Sky Sport Abo hat, schaut in die Röhre. Mit einem VPN hast du aber auch Zugriff auf diese Sender, die das Spiel kostenlos zeigen. Für Union Berlin gegen Stuttgart sind dies die besten Kanäle:

Digi Sport 3 (Rumänien)

Bundesliga Gratis-Streams mit NordVPN

Wie du Union Berlin gegen VfB Stuttgart gratis schaust: Anleitung

Abonniere ein zuverlässiges VPN mit schnellen, stabilen Servern, so wie NordVPN, aktuell 73% günstiger. Installiere die Software, indem du das VPN herunterlädst und installierst. Es gibt Apps für Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV oder Router. Verbinde dich mit dem gewünschten Land, also Rumänien für Digi Sport. Starte den Stream. Öffne die Website oder App des Senders und genieße Union Berlin vs. VfB Stuttgart live und kostenlos.

Die besten VPNs für Union Berlin vs. VfB Stuttgart

NordVPN: Top-Performance mit über 8000 Servern weltweit und dank dem schnellen NordLynx-Protokoll, ideal für Bundesliga-Livestreams ohne Buffering Surfshark: Sehr günstiges VPN ohne Gerätelimit, daher perfekt für Familien oder WGs, außerdem sehr zuverlässig beim Entsperren von TV-Sendern im Ausland Proton VPN: Transparent, sicher und mit guter Streaming-Performance, deshalb auch eine solide Alternative für Bundesliga-Fans

Warum du ein VPN für Union Berlin vs. VfB Stuttgart brauchst

In Deutschland zeigt nur Sky das Spiel exklusiv im Pay-TV. Viele kostenlose Streams sind nur im Heimatland des Senders verfügbar. Versuchst du den Zugriff mit deutscher IP-Adresse, wirst du ausgesperrt.

Mit einem VPN änderst du deine IP-Adresse und täuschst den Standort im Ausland vor. So kannst du die Übertragung entsperren und Union Berlin vs. VfB Stuttgart gratis anschauen. Gleichzeitig bleibst du anonym, deine Verbindung ist verschlüsselt und deine Daten geschützt.

Ein VPN kostet nur ein paar Euro im Monat, deutlich weniger als ein Sky-Abo. Ganz nebenbei hilft dir dein VPN nicht nur beim Entsperren, sondern schützt deine Verbindung auch vor Datenverlust.

Wie du Union Berlin vs. VfB Stuttgart kostenlos bei Digi Sport streamst

Der wahrscheinlich beste Gratis-Sender, um das Spiel kostenlos zu sehen, ist der rumänische Sender Digi Sport. Der Sender zeigt regelmäßig Bundesliga-Partien und überträgt auch Union Berlin gegen VfB Stuttgart live.

So entsperrst du Digi Sport 3 in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Rumänien. Öffne die Digi Sport 3-Website. Klicke auf den Livestream. Genieße Union Berlin vs. Stuttgart live und kostenlos.

Hier siehst du, wie ich ein Fußballspiel innerhalb weniger Sekunden mit NordVPN entsperrt habe.

Sollte der Stream nicht gleich laufen, probiere einen anderen rumänischen Server, lösche deine Cookies, probiere es in einem Inkognito-Fenster oder deaktiviere deinen Adblocker. Danach sollte es problemlos klappen.

Bundesliga 2025 Termine – die nächsten Spiele

In dieser Übersicht findest du alle verbleibenden Spiele des 1. Spieltags der Bundesliga-Saison 2025/26. Alle Spiele, Gratis-Streams und weitere Infos gibt es auch im Bericht zu den besten kostenlosen Bundesliga-Streams.

Spiel Datum Heidenheim vs. Wolfsburg 23. August 2025 Bayer Leverkusen vs. TSG Hoffenheim 23. August 2025 SC Freiburg vs. FC Augsburg 23. August 2025 Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen 23. August 2025 FC St. Pauli vs. Borussia Dortmund 23. August 2025 1. FSV Mainz 05 vs. 1. FC Köln 24. August 2025 Borussia Mönchengladbach vs. Hamburger SV 24. August 2025

Kostenlose vs. kostenpflichtige VPNs – was ist besser für Union Berlin vs. Stuttgart?

Auf den ersten Blick wirken kostenlose VPNs attraktiv. Kein Abo, keine Kosten! Für Bundesliga-Streams sind sie aber fast immer unbrauchbar, weil sie zu langsam sind, nur wenige Server haben und nicht selten auch Nutzerdaten sammeln. Das bedeutet: Unterbrechungen beim Streamen, schlechte Bildqualität und null Privatsphäre.

Kostenpflichtige Anbieter wie NordVPN oder Surfshark liefern dagegen stabile, schnelle Verbindungen, umgehen Geoblocking zuverlässig und schützen deine Daten mit einer extern geprüften No-Logs-Policy. Gerade beim Livestream von Union Berlin gegen Stuttgart ist Performance entscheidend, denn Aussetzer oder Buffering willst du während des Spiels nicht haben.

Premium-VPNs sind allgemein besser für Sportstreaming und nicht nur die Bundesliga läuft kostenlos im Ausland, sondern auch Formel 1, MotoGP, die Champions League und viele andere Streams.

VPN testen ohne Risiko? Mit NordVPN kannst du dank der 30-Tage-Geld-zurück-Garantie alles erstmal testen. Du könntest das Spiel Union vs. VfB sogar kostenlos schauen und das Abo danach wieder kündigen, falls dir das VPN doch nicht gefällt.

Ist Bundesliga-Streaming mit VPN legal?

Viele Fans fragen sich, ob es legal ist, Union Berlin gegen Stuttgart mit VPN im Ausland zu schauen. Die Antwort ist klar: Nein, du machst nichts Illegales. Ganz im Gegenteil! Du vermeidest sogar, auf illegale Streams zurückgreifen zu müssen.

In Deutschland ist die Nutzung von VPNs vollkommen erlaubt, egal ob zum Schutz deiner Privatsphäre oder zum Streamen von Inhalten aus dem Ausland. Anbieter wie Sky oder DAZN schreiben in ihren Nutzungsbedingungen, dass VPNs nicht genutzt werden dürfen. Das hat aber keine strafrechtlichen Folgen. Im schlimmsten Fall könnte der Anbieter deine Verbindung blockieren.

Mit guten VPNs passiert das in der Praxis jedoch so gut wie nie, weil diese VPNs Geoblocking sehr effektiv umgehen. Damit kannst du also entspannt die Partie Union Berlin – VfB Stuttgart live streamen, ohne dir Sorgen machen zu müssen.

Zusammenfassung

Union Berlin und der VfB Stuttgart eröffnen die neue Saison mit einem ersten Härtetest. Union Berlin will die durchwachsene letzte Saison hinter sich lassen. Stuttgart bringt nach dem knappen Supercup gegen Bayern viel Tempo und Offensivkraft mit, allerdings spielen sie gegen Union im eigenen Stadion, was immer eine Herausforderung ist.

Die Vorzeichen deuten auf ein intensives Spiel hin: Stuttgart dürfte mehr Ballbesitz haben, Union wird wie gewohnt auf robuste Zweikämpfe und gefährliche Standardsituationen setzen. Ein Unentschieden ist nicht ausgeschlossen, auch wenn der VfB auf dem Papier die Nase vor hat.

Wer live dabei sein möchte, aber kein Sky-Abo hat, kann die Partie auch bei WOW sehen. Eine kostenlose Alternative sind ausländische Streams. Mit einem schnellen und sicheren VPN ist das in wenigen Klicks erledigt – ganz legal und ohne Risiko.

